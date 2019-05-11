Пресс-служба «Зенита» сообщает, что Кубок чемпионов России прибыл в Санкт-Петербург.
11 мая главный трофей Российской Премьер-Лиги доставили из офиса РПЛ в город победителей чемпионата страны.
Сегодня состоялась церемония нанесения чемпионской гравировки под логотипом «Зенита», подтверждающей завоевание награды — «2018/19 гг.» В соответствии с регламентом турнира «сине-бело-голубые», ставшие чемпионами России в пятый раз в истории, получат трофей на вечное хранение.
На вечно
На вечно
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