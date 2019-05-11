ГлавнаяНовости

Кубок чемпионов России прибыл в Санкт-Петербург

сегодня, 16:48

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что Кубок чемпионов России прибыл в Санкт-Петербург.

11 мая главный трофей Российской Премьер-Лиги доставили из офиса РПЛ в город победителей чемпионата страны.

Сегодня состоялась церемония нанесения чемпионской гравировки под логотипом «Зенита», подтверждающей завоевание награды — «2018/19 гг.» В соответствии с регламентом турнира «сине-бело-голубые», ставшие чемпионами России в пятый раз в истории, получат трофей на вечное хранение.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Зенит» попрощался с «Енисеем»
Сегодня, 16:45 Комментарии24
«Енисей»: «Привет, ФНЛ»
Сегодня, 16:10 Комментарии6
«Локомотив» - классная команда с оговорками
Вчера, 22:08Вадим Багров в блоге РПЛ - лучшая лига мира!Комментарии10
Чемпионство в ближайшие годы. Яркий представитель РПЛ
Вчера, 10:30Вадим Багров в блоге РПЛ - лучшая лига мира!Комментарии7
Президент «Ростова» обратился к болельщикам команды
Вчера, 09:44 Комментарии15
РФС: «Вечная память всем тем, благодаря кому мы имеем мирную жизнь!»
09 мая ФотоКомментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kastites
kastites
   75 / 1076
сегодня в 17:57
На родину прибыл
На вечно
Гавриленко
Гавриленко
   22 / 1076
сегодня в 17:47
Главное, чтобы в него бакланы (птицы) свои дела не сделали.
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил FILL3286
   159 / 1076
сегодня в 17:32
Стыдно за лазурятник!!! ХА ХА ХА ХА
    Озеров
    Озеров
       389 / 1076
    сегодня в 17:31
    И все приходящие в музей зенита

    Будут наблюдать жалкие 5 чемпионств клуба с берегов невы

    На фоне сплошной череды чемпионства Спартака
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       13 / 1076
    сегодня в 17:15
    Навсегда.....
    Бестрофейный
    Бестрофейный
       146 / 1076
    сегодня в 17:05
    Зенит - чемпион! Свиньи седьмые.
    Aljban
    Aljban
       531 / 1076
    сегодня в 17:01
    Лучшему городу - кубок чемпионов.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответил FILL3286
       293 / 1076
    сегодня в 16:54
    Стыдно за лазурятник!!! ХА ХА ХА ХА
      FILL3286
      FILL3286
         42 / 1076
      сегодня в 16:49
      Стыдно за лазурятник!!!
      ХА ХА ХА ХА
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100