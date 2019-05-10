Чемпионство в ближайшие годы. Яркий представитель РПЛ

вчера, 10:30

Повелители ковров, символ веры «Спартака» и бойцы за Винтерфелл объединились в одном футбольном клубе, чему «Соккер.ру» очень рад.

Поддержка фанатов

После 27 туров средняя посещаемость матчей «Ростова» выше, чем у всех клубов лиги, кроме «Зенита» и «Спартака». А с учетом того, что у «красно-белых» фанатов в этом сезоне есть претензии к арифметическим способностям людей, что объявляют количество зрителей на «Открытие Арене» - существует теория, что учитывают абонементы, хотя их обладатели не всегда на стадионе, может так получиться, что «Спартак» в Москве (население явно выше 10 млн человек) собирает дома столько же людей, как «Ростов» в городе на 1.13 млн жителей. Причины пустых сидений в столице понятные. Но для южан спартаковские показатели - огромный успех, выделяющий «желто-синих» даже на фоне ЦСКА , «Локомотива» или «Краснодара», у которых больше причин видеть аншлаги. Учитываем, что у «Ростова» стадион немаленький, но ведь количественно обошли всех названных. «Армейцы» собирают 19 тысяч на арене на 30 тысяч мест, а ростовчане – по 30.7 тысяч в домашних играх. Мощно, так держать!

Умная резкая селекция

Посмотрели бы на «Спартак», который потерял Зобнина, Джикию, Фернандо, Зе Луиша и Луиса Адриано! А «Ростов» за последние годы покинули Баштуш, Мевля, Могилевец, Терентьев, Полоз, Ерохин, Навас, Девич, Азмун, Джанаев, Нобоа, Мирзов, Кудряшов, Эзатолахи, Думбия и Юсупов – 16 игроков, а зимой Скопинцев, Ингасон и Гулиев – три из основы Карпина. Но при этом команда не развалилась. Стратегия «Айнтрахта»: все игроки вписываются в систему, как должно быть в грамотном небогатом клубе. Например, «Аякс» после финала ЛЕ – прошло всего два года, сохранил в железной основе только четверых игроков, вышедших тогда в старте с МЮ . И чудом не добрался до финала ЛЧ . «Ростов» подписал Норманна, Зуева, Глебова, Зайнутдинова, Логашова, Попова, Мевлю и Еременко. Не все заиграют, но разбираются в покупках. Например, Сигурдссон, Сигурдарсон, Песьяков, Абаев или Ионов подошли. При этом многие – свободные агенты или арендованные.

Колоритный наставник

К пятидесяти годам – юбилей отметил по ходу сезона, Карпин стал тренером, который научился обороняться. Причем грамотно. Очень важно для наставника понимать то, в чем раньше не разбирался. Валерий Георгиевич знает, как атаковать, его «Спартак» нередко был в шаге от успеха, но страдали из-за классических ошибок в защите. А «Ростов» на данный момент по пропущенным мячам на втором месте в РПЛ – меньше них пропустил только Акинфеев, 20 мячей против 22, и отрыв стремительно сокращается. А позади «Краснодар» с «Локомотивом» - 23 и 26 мячей. Ниже также «Рубин» Бердыева – 25 ошибок в защите. У Карпина работающая схема с тремя центральными, грамотный выход в атаку и лишь щепотки везения в ряде матчей не хватило, чтобы быть лидером группы преследователей «Спартака».

Будничные осечки

В принципе, есть только два клуба, награжденных в этом сезоне правом проигрывать без осуждения. Это «Арсенал» и «Ростов». Магическим образом получается, что нет сомнений в полной отдаче именно этих команд. В результате Карпин не обыгрывает «Енисей» или «Анжи», но кто смотрит матчи – видит тот футбол, что и против лидеров, только под другими углами. Но с ростовчанами играют серьезно. В них видят команду опасную и умеющую покусать всех, поэтому немало ничьих. Больше только у троих клубов РПЛ . Зато поражений столько же, как у «Спартака». «Ростов» не очень много забивает, мало пропускает, но у них ни одного полностью проваленного матча. Даже 0:3 с «Оренбургом» - результат слабой реализации своих моментов и удачной игры соперника (3 гола после 4 ударов в створ).

Кубковый характер

«Ростов» обыграл ЦСКА в гостях, а дома не позволил Ганчаренко набрать три очка – была ничья без голов. Карпин обыграл в Туле «Арсенал» - не всем удается подобное, согласитесь. Также в Москве пал «Спартак», а в Ростове-на-Дону результат повторили, только счет был другим при той же разнице в один мяч. Также выбили из Кубка России «Зенит» и «Краснодар». А против «Локомотива» в Москве сыграли 2:2 - таким же образом намекали «быкам» на прощание с шансами на трофей. «Ростову» нужно в финал Кубка России, Карпину хочется взять первый трофей в тренерской карьере и гарантировать место в группе Лиги Европы. Кубковый характер есть – за весь сезон всего 2 поражения с разницей более чем в один мяч. «Ростов» упрямый, и с этим нужно считаться.

Четкая пиар-служба

Приз зрительских симпатий могут получить, поскольку прекрасно продвигают продукт. Призывы Карпина, записанные на видео – отлично. Подхватили тему с ковром – умно. Раскрутили мем про GTA – правильно. Использовали «Игру престолов», чтобы создать нужный антураж перед важным матчем – прекрасно. От команды, которая представляет форму фотографией разложенных футболок, поленившись приодеть футболистов, вышли в авангард в плане SMM и грамотного ненавязчивого пиара. Даже использование бренда «Ростсельмаш» при определении лучших игроков – четкий ход, ведь призом с таким названием подыгрывают фанатам, которые считают, что старое имя было уместнее.

Ставка на развитие клуба

Их бюджет ниже, чем у пятерки фаворитов. Но «Ростов» точно не самый бедный клуб РПЛ . И понятно, что им нужно мечтать о большем, чем имеют в этом сезоне. Когда летом у Карпина спросили о задаче на сезон, то тренер ответил: «Задача – чемпионство». И добавил: «Вот видите, даже вы смеетесь». А руководитель «Ростова» недавно подчеркнул, что целью является победа в РПЛ в ближайшие пять лет. Снова сказано не совсем серьезно, но вы помните, как было совсем недавно?

Обидно, что команде Бердыева не хватило буквально победы над «Мордовией», чтобы стать чемпионом вместо ЦСКА . Но если в 2016-м получилось себя показать, а в этом сезоне в Кубке России прошли и «Зенит», и «Краснодар», что мешает поверить в сказку? Конечно же, шансы «Ростова» на титул в ближайшие пять лет мизерные. Но нет смысла не ставить перед собой подобных задач. Особенно когда речь о чемпионате, где восьмая команда через год может стать первой – «Локомотив».

Или где «Спартак» - такой, как есть, не новый, два сезона подряд был главным претендентом на первое место, невзирая на амбиции остальных. Так что «Ростов» должен жить и развиваться, независимо от летних планов части игроков основы или самого Карпина. У них есть народная поддержка – а она в РПЛ мало у кого такая же массовая и добрая, остается задача на концовку – пройти «Локомотив» и снова выиграть Кубок России, как раньше в финале против «Краснодара».