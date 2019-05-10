Чемпионство в ближайшие годы. Яркий представитель РПЛ

Повелители ковров, символ веры «Спартака» и бойцы за Винтерфелл объединились в одном футбольном клубе, чему «Соккер.ру» очень рад.
Поддержка фанатов
После 27 туров средняя посещаемость матчей «Ростова» выше, чем у всех клубов лиги, кроме «Зенита» и «Спартака». А с учетом того, что у «красно-белых» фанатов в этом сезоне есть претензии к арифметическим способностям людей, что объявляют количество зрителей на «Открытие Арене» - существует теория, что учитывают абонементы, хотя их обладатели не всегда на стадионе, может так получиться, что «Спартак» в Москве (население явно выше 10 млн человек) собирает дома столько же людей, как «Ростов» в городе на 1.13 млн жителей. Причины пустых сидений в столице понятные. Но для южан спартаковские показатели - огромный успех, выделяющий «желто-синих» даже на фоне ЦСКА, «Локомотива» или «Краснодара», у которых больше причин видеть аншлаги. Учитываем, что у «Ростова» стадион немаленький, но ведь количественно обошли всех названных. «Армейцы» собирают 19 тысяч на арене на 30 тысяч мест, а ростовчане – по 30.7 тысяч в домашних играх. Мощно, так держать!
Умная резкая селекция
Посмотрели бы на «Спартак», который потерял Зобнина, Джикию, Фернандо, Зе Луиша и Луиса Адриано! А «Ростов» за последние годы покинули Баштуш, Мевля, Могилевец, Терентьев, Полоз, Ерохин, Навас, Девич, Азмун, Джанаев, Нобоа, Мирзов, Кудряшов, Эзатолахи, Думбия и Юсупов – 16 игроков, а зимой Скопинцев, Ингасон и Гулиев – три из основы Карпина. Но при этом команда не развалилась. Стратегия «Айнтрахта»: все игроки вписываются в систему, как должно быть в грамотном небогатом клубе. Например, «Аякс» после финала ЛЕ – прошло всего два года, сохранил в железной основе только четверых игроков, вышедших тогда в старте с МЮ. И чудом не добрался до финала ЛЧ. «Ростов» подписал Норманна, Зуева, Глебова, Зайнутдинова, Логашова, Попова, Мевлю и Еременко. Не все заиграют, но разбираются в покупках. Например, Сигурдссон, Сигурдарсон, Песьяков, Абаев или Ионов подошли. При этом многие – свободные агенты или арендованные.
Колоритный наставник
К пятидесяти годам – юбилей отметил по ходу сезона, Карпин стал тренером, который научился обороняться. Причем грамотно. Очень важно для наставника понимать то, в чем раньше не разбирался. Валерий Георгиевич знает, как атаковать, его «Спартак» нередко был в шаге от успеха, но страдали из-за классических ошибок в защите. А «Ростов» на данный момент по пропущенным мячам на втором месте в РПЛ – меньше них пропустил только Акинфеев, 20 мячей против 22, и отрыв стремительно сокращается. А позади «Краснодар» с «Локомотивом» - 23 и 26 мячей. Ниже также «Рубин» Бердыева – 25 ошибок в защите. У Карпина работающая схема с тремя центральными, грамотный выход в атаку и лишь щепотки везения в ряде матчей не хватило, чтобы быть лидером группы преследователей «Спартака».
Будничные осечки
В принципе, есть только два клуба, награжденных в этом сезоне правом проигрывать без осуждения. Это «Арсенал» и «Ростов». Магическим образом получается, что нет сомнений в полной отдаче именно этих команд. В результате Карпин не обыгрывает «Енисей» или «Анжи», но кто смотрит матчи – видит тот футбол, что и против лидеров, только под другими углами. Но с ростовчанами играют серьезно. В них видят команду опасную и умеющую покусать всех, поэтому немало ничьих. Больше только у троих клубов РПЛ. Зато поражений столько же, как у «Спартака». «Ростов» не очень много забивает, мало пропускает, но у них ни одного полностью проваленного матча. Даже 0:3 с «Оренбургом» - результат слабой реализации своих моментов и удачной игры соперника (3 гола после 4 ударов в створ).
Кубковый характер
«Ростов» обыграл ЦСКА в гостях, а дома не позволил Ганчаренко набрать три очка – была ничья без голов. Карпин обыграл в Туле «Арсенал» - не всем удается подобное, согласитесь. Также в Москве пал «Спартак», а в Ростове-на-Дону результат повторили, только счет был другим при той же разнице в один мяч. Также выбили из Кубка России «Зенит» и «Краснодар». А против «Локомотива» в Москве сыграли 2:2 - таким же образом намекали «быкам» на прощание с шансами на трофей. «Ростову» нужно в финал Кубка России, Карпину хочется взять первый трофей в тренерской карьере и гарантировать место в группе Лиги Европы. Кубковый характер есть – за весь сезон всего 2 поражения с разницей более чем в один мяч. «Ростов» упрямый, и с этим нужно считаться.
Четкая пиар-служба
Приз зрительских симпатий могут получить, поскольку прекрасно продвигают продукт. Призывы Карпина, записанные на видео – отлично. Подхватили тему с ковром – умно. Раскрутили мем про GTA – правильно. Использовали «Игру престолов», чтобы создать нужный антураж перед важным матчем – прекрасно. От команды, которая представляет форму фотографией разложенных футболок, поленившись приодеть футболистов, вышли в авангард в плане SMM и грамотного ненавязчивого пиара. Даже использование бренда «Ростсельмаш» при определении лучших игроков – четкий ход, ведь призом с таким названием подыгрывают фанатам, которые считают, что старое имя было уместнее.
Ставка на развитие клуба
Их бюджет ниже, чем у пятерки фаворитов. Но «Ростов» точно не самый бедный клуб РПЛ. И понятно, что им нужно мечтать о большем, чем имеют в этом сезоне. Когда летом у Карпина спросили о задаче на сезон, то тренер ответил: «Задача – чемпионство». И добавил: «Вот видите, даже вы смеетесь». А руководитель «Ростова» недавно подчеркнул, что целью является победа в РПЛ в ближайшие пять лет. Снова сказано не совсем серьезно, но вы помните, как было совсем недавно?
Обидно, что команде Бердыева не хватило буквально победы над «Мордовией», чтобы стать чемпионом вместо ЦСКА. Но если в 2016-м получилось себя показать, а в этом сезоне в Кубке России прошли и «Зенит», и «Краснодар», что мешает поверить в сказку? Конечно же, шансы «Ростова» на титул в ближайшие пять лет мизерные. Но нет смысла не ставить перед собой подобных задач. Особенно когда речь о чемпионате, где восьмая команда через год может стать первой – «Локомотив».
Или где «Спартак» - такой, как есть, не новый, два сезона подряд был главным претендентом на первое место, невзирая на амбиции остальных. Так что «Ростов» должен жить и развиваться, независимо от летних планов части игроков основы или самого Карпина. У них есть народная поддержка – а она в РПЛ мало у кого такая же массовая и добрая, остается задача на концовку – пройти «Локомотив» и снова выиграть Кубок России, как раньше в финале против «Краснодара».
Но и в РПЛ осталось три тура, пора собраться. Без положительных результатов в РПЛ сложно будет правильно найти темп игры против «Локомотива», и уже сегодня непростой матч с «Динамо» в Москве. Но еще будет игра против «Зенита» - отличная возможность в последнем домашнем матче сезона порадовать публику победой над чемпионом. За поддержку надо уметь благодарить победами.