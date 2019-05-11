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«Зенит» попрощался с «Енисеем»

сегодня, 16:45

«Зенит» попрощался с «Енисеем», вылетевшем в ФНЛ.

В своем «твиттере» «Зенит» выложил анимацию, на которой талисман петербургской команды - синий лев - машет маскоту красноярцев.

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Все комментарии
ABir
ABir ответил Gessenschaft
   253 / 1076
сегодня в 18:05
КОГДА СПАРТАК ВЫЛЕТИТ В ФНЛ, С НИМ С РАДОСТЬЮ ПОПРОЩАЮТСЯ ВСЕ КЛУБЫ РПЛ!
Никогда на болотах львы не водились. Змеи и ондатры
ABir
ABir ответил Литейный 4
   253 / 1076
сегодня в 18:01
Туда Аленю и дорога. Ещё бы на радость российским болельщика свиней туда же прихватить. Но эта радость состоится только после следующего сезона. Мазутный проект в этом сезоне будут восьмыми. Гыгыгы
При чем тут лев - бомж должен быть
kastites
kastites
   75 / 1076
сегодня в 17:55
Через год, Енисей вернётся на смену 🐷
сканер
сканер
   304 / 1076
сегодня в 17:55
Енисей вслед за ФК Байкал последует)))
Литейный 4
Литейный 4
   14 / 1076
сегодня в 17:54
Туда Аленю и дорога. Ещё бы на радость российским болельщика свиней туда же прихватить. Но эта радость состоится только после следующего сезона. Мазутный проект в этом сезоне будут восьмыми. Гыгыгы
Гавриленко
Гавриленко
   22 / 1076
сегодня в 17:44
«Енисей» попрощался с «Зенитом»
11 мая 2021, 16:45

«Енисей» попрощался с «Зенитом», вылетевшем в ПФЛ.

В своем «твиттере» «Енисей» выложил анимацию, на которой талисман красноярской команды - красно-синий лев - машет маскоту питерцев.

Напомним, что сегодня цска проиграл Тюмени и вылетел из ФНЛ.
Footbolista
Footbolista ответил Гавриленко
   6 / 1076
сегодня в 17:42
В 2005 )...
Гавриленко
Гавриленко ответил Footbolista
   22 / 1076
сегодня в 17:40
Ну да, газ только в 2007 году нашли, до этого дровами топились))
Footbolista
Footbolista ответил Гавриленко
   6 / 1076
сегодня в 17:39
Играл?)...проигрывал в основном...без газа было трудно)...
Гавриленко
Гавриленко ответил Footbolista
   22 / 1076
сегодня в 17:38
зенит уже тогда в РФПЛ играл? Не знал. Думал, они во втордиве чалились, а петровский лучинами освещали.
Footbolista
Footbolista ответил severnyj84
   6 / 1076
сегодня в 17:34
Чемпионат России.

Самый крупный счёт в истории ЧР:
«Асмарал» — «Зенит» 8:3
(6 августа 1992 года)

Вот где смех и позор)))...
Gessenschaft
Gessenschaft
   296 / 1076
сегодня в 17:33
КОГДА СПАРТАК ВЫЛЕТИТ В ФНЛ, С НИМ С РАДОСТЬЮ ПОПРОЩАЮТСЯ ВСЕ КЛУБЫ РПЛ!
NAZAR 007
NAZAR 007
   46 / 1076
сегодня в 17:31
Ну вот кто стопудовый пердивщик и стало ясно.
А у кого то просто нет денег, в этом лишь проблема )
severnyj84
severnyj84
   515 / 1076
сегодня в 17:25
Посмеялись над Аленем и Егоркой-бромантанщиком, где спартак, там поражение и позор.
Байкал-38.
Байкал-38.
   60 / 1076
сегодня в 17:25
А орлу даже никто махать не стал, нежилец!
ROLENTO
ROLENTO
   122 / 1076
сегодня в 17:21
Достойно.
112910315
112910315
   18 / 1076
сегодня в 17:17
Выиграв РПЛ, завоевав звание Чемпиона России по футболу, могут позволить себе пошутить)
CВИН
CВИН
   227 / 1076
сегодня в 17:13
Нк хоть не по свински
Верг
Верг
   323 / 1076
сегодня в 17:11
У аленичева прямо выклевывается отличный послужной список
Nimbles
Nimbles
   269 / 1076
сегодня в 17:00
Стыдно до чего довели Енисей свиные тренеришки.
Abris
Abris
   254 / 1076
сегодня в 16:59
С Енисеем давно все попрощались.
ДАША Д
ДАША Д
   142 / 1076
сегодня в 16:58
Заслужили.
dino-hsv
dino-hsv
   77 / 1076
сегодня в 16:52
кажется, мы видим зарождение нового "филиала" :)
Озеров
Озеров
   389 / 1076
сегодня в 16:48
Лазурный лев - Енисейскому

"Мы встретимся, мы обязательно встретимся"
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