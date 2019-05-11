«Зенит» попрощался с «Енисеем», вылетевшем в ФНЛ.
В своем «твиттере» «Зенит» выложил анимацию, на которой талисман петербургской команды - синий лев - машет маскоту красноярцев.
«Зенит» попрощался с «Енисеем», вылетевшем в ФНЛ.
В своем «твиттере» «Зенит» выложил анимацию, на которой талисман петербургской команды - синий лев - машет маскоту красноярцев.
11 мая 2021, 16:45
«Енисей» попрощался с «Зенитом», вылетевшем в ПФЛ.
В своем «твиттере» «Енисей» выложил анимацию, на которой талисман красноярской команды - красно-синий лев - машет маскоту питерцев.
Напомним, что сегодня цска проиграл Тюмени и вылетел из ФНЛ.
11 мая 2021, 16:45
«Енисей» попрощался с «Зенитом», вылетевшем в ПФЛ.
В своем «твиттере» «Енисей» выложил анимацию, на которой талисман красноярской команды - красно-синий лев - машет маскоту питерцев.
Напомним, что сегодня цска проиграл Тюмени и вылетел из ФНЛ.
Самый крупный счёт в истории ЧР:
«Асмарал» — «Зенит» 8:3
(6 августа 1992 года)
Вот где смех и позор)))...
Самый крупный счёт в истории ЧР:
«Асмарал» — «Зенит» 8:3
(6 августа 1992 года)
Вот где смех и позор)))...
А у кого то просто нет денег, в этом лишь проблема )
А у кого то просто нет денег, в этом лишь проблема )
"Мы встретимся, мы обязательно встретимся"
"Мы встретимся, мы обязательно встретимся"