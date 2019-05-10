«Локомотив» - классная команда с оговорками

вчера, 22:08

«Соккер.ру» удивлен, что Семину позволяют на голом опыте легко заходить в ЛЧ , но отдаем должное – «Локомотив» ожил.

Опытный состав и боязнь грандов

«Локомотив» в форме. Но нет никаких противоречий, чтобы одновременно ругать и хвалить команду Семина. Вот смотрите. Похожим на правду будет заявление, что у «Локомотива» до зимних закупок «Зенита» был самый солидный и сбалансированный стартовый составов РПЛ . Ведь летом никого не потеряли, как ЦСКА . Приобрели под ЛЧ Смолова, Хеведеса и взяли в аренду Крыховяка.

Солидный состав? Однозначно, по два человека на позицию во многих линиях, почти все – очень опытные. И результат пошел после зимней паузы и сборов. Сколько раз в 2019 году уступали? Всего один – «Арсеналу» в предпоследнем туре. Получается, 1 осечка в 13 матчах, целых 8 побед. Вроде бы классическая успешная команда, вторая в своей лиге. Но можно посмотреть на результаты внимательнее.

Разгром «Рубина» - первая крупная победа этого года. Также важно отметить, что 4 мировые у «Локомотива» были как в матче с середняком, который не сдался – «Крылья Советов» отыгрались, так и против всех солидных соперников. С «Ростовом» счет 2:2 в Кубке России, с «Зенитом» и ЦСКА – по 1:1 в РПЛ . Обыграли «Краснодар», но короткой серией побед по 1:0 после скандальных пенальти гордиться не стоит.

И «Динамо», и «быки» не проиграли Семину, они уступили арбитрам в один мяч. Вот и получается, что за 2019 год «Локомотив» обыграл лишь одного из тройки прямых конкурентов – при хорошей игре, но из-за несправедливого гола. А вот если сделать отсылку к дерби со «Спартаком» в декабре, то вытащите из воспоминаний поражение Семина от Кононова – снова проблемы с теми, кто мощнее и богаче.

Разве похожа команда, которая в пяти матчах второго круга с прямыми конкурентами набирает одну победу, на достойного представителя в Лиге чемпионов? Там ведь «Рубина» нет. В лучшем случае соперники, вроде «Зенита» и «Спартака», которых Семин в этом сезоне легко побеждать не может.

Хрестоматийная игра и перепады

Сегодня казанцы здорово помогли – Подберезкин привез пенальти (глупое, но чистое нарушение правил), а чуть позже Смолова оставили перед воротами и Федор не промахнулся. Но при этом, отмечая разовые успехи форварда, разве можно заявить, что у Семина он вернулся на былой уровень? Нет, как и Эдер – играет с перепадами.

Разве в команде Юрия Павловича многие прибавили, или хотя бы сохранили темп чемпионского сезона? Кто-то в силу возраста не будет на пике долго – как Фарфан, Фернандеш или Чорлука. Другие чередуют удачные матчи с ужасными ошибками – Гильерме, Кверквелия и Игнатьев. Также можно отметить, что кроме братьев Миранчуков, Крыховяка и Баринова, никто не играет ровно.

А если оценивать индивидуально, то в РПЛ на поле выходили 22 футболиста. Бориса Ротенберга не оцениваем – у него усложнения после травмы, сыграл 9 минут, и в 32 года о прогрессе речь не идет. Тугарев тоже играл мало, но из оставшихся 20 игроков прибавили ровно трое – Баринов и братья Миранчуки. Возможно, у Семина просто слишком старый состав, чтобы ждать от них прогресса и игры на уровне Лиги чемпионов осенью?

«Локомотив» в прошлом сезоне был одной из самых возрастных команд ЛЧ . Даже если летом уйдут Фернандеш и Игорь Денисов, то без подписаний молодежи освежить игру не получится. Застряли между пластом середняков РПЛ и командами, вроде «Порту» - им проигрывали.

Безликость стиля и заученные методы

В чемпионском сезоне Семин оживлял середняка – восьмую команду РПЛ , и превращал тыкву в карету с завидным постоянством. По пути использовал современные методы достижения результата. Например, применяемые Конте в «Челси» в чемпионском сезоне АПЛ . В Москве была команда, что ничем не выделялась, если сравнивать по пунктам, не была стильной, но набирала больше всех очков.

Но везение осталось в прошлом сезоне. В Лиге чемпионов у «Локомотива» игра была куда лучше, чем результаты – собрали 5 поражений в 6 турах. А в РПЛ старт получился ужасным. То, что работало, когда на «Локомотив» не смотрели, как на чемпиона России, не включалось позже. У команды есть преимущество над «Краснодаром» в таблице, но его происхождение спорно, а отрыв пока не критический для преследователя.

Даже глава судейского корпуса официально заявил – пенальти в битве Семина против Мусаева ставить было нельзя. У «Локомотива» были моменты с игры в важном матче претендентов на второе место, в целом сыграли чуть лучше, чем «быки», но результат-то обеспечили именно ударом с «точки». Значит, если до конца сезона «Локомотив» потеряет вторую строчку, то кричать о несправедливости не получится.

Дело не в том, заслужили или не заслужили – заслужили, набрали много пунктов. И отдельные игроки объективно радуют, как братья Миранчуки. Но «Локомотив» настолько предсказуемый, что даже победу в Кубке России, где остался фаворитом, еще может потерять. А когда такая читаемая и прямолинейная команда снова сыграет против европейских клубов, но без жребия из первой корзины, то результат может разочаровать российского болельщика.

«Локомотив» старенький и благополучный – как богатый европейский пенсионер. Но сражается в спорте, где молодые обыгрывали старичков, как «Аякс» - «Реал». Поэтому команда нуждается в освежении. А рискует наоборот потерять молодых лидеров летом, вроде одного из Миранчуков. У «Локомотива» все немного сложнее, чем показывают результаты. С другой стороны, если со всеми оговорками получаем команду, которая собирает больше пунктов, чем ЦСКА , «Краснодар» или «Спартак», то кто виноват сильнее?

Конечно же – конкуренты. Фактически тут такая же история, как у «Зенита». Попустительство соперников привело к досрочному титулу Семака после 5 поражений и 4 ничьих, а сам «Локомотив» после 28 туров потерял очки в 13 играх – почти в половине. Одновременно бедняг из «Рубина» обыграли без дополнительных усилий, поэтому остаются главным претендентом на прямую путевку в ЛЧ .

Семин привел «Локомотив» в чувство

Вторая строчка в РПЛ для европейских соперников ничего не значит. Пока «Локомотив» не убедил даже собственную публику – у экс-чемпиона России посещаемость ниже, чем у «Крыльев Советов» или «Урала». Зато игра появилась. Семин справился с кризисом старта сезона – хвалим тренера, которому завтра исполняется 72 года. Весной «Локомотив» явно привели в чувство. Но вспомните, с чего начали сезон - проиграли безусому ЦСКА в финале Суперкубка России.

Богатый, успешный клуб с опытной первой командой что-то незримое упускает, ведь то ужасный, то классный. Отсюда полупустые трибуны и риск снова провалиться в Лиге чемпионов? Пока ушедший в свободное плаванье в направлении поста главы РПЛ Геркус заявляет, что рано ставить Клоппу памятник в Ливерпуле, в самом «Локомотиве» нет человека, который признал бы, что поражения от «Арсенала» куда важнее, чем победа над «Рубином» - лучше описывает то, какой сезон у «железнодорожников».

Болельщики из всей России сейчас спорят, наиграл ли «Зенит» на титул? Но вероятный второй призер сезона тоже неоднозначный. «Локомотив» занимает очень высокое место, ведь после провала на старте пришли в себя, а конкуренты параллельно теряли очки и позволили Семину с 11 места после 8 тура подняться на 2 после 28. Солидный прогресс после падения! Но этот путь не отвечает на главный вопрос. Знает ли клуб, посреди сезона отпустивший руководителей в свободное плаванье, куда движется?

Не факт, что «Локомотив» сможет подготовиться к ЛЧ качественно. Характер их ошибок пугает – в панических действиях Гильерме, Кверквелии, Рыбуса, ошибках Игнатьева и Тарасова, нереализованных моментах шустрых Миранчуков или не шустрых Эдера и Смолова читается одна общая беда. Лучшие не понимают, стоит ли оставаться? Единицы по-настоящему прибавили. Но все можно перекрыть успехами – путевкой в ЛЧ и шансов на Кубок России.

Согласитесь, странный вице-чемпион получается. И выручает «Локомотив» только отсылка к сравнению. «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» тоже противоречивые. Но вердикт «не только мы такие, все такие» не лечит проблемы. Причем болезни непросто выявить, ведь формально у «Локомотива» есть все, чтобы не было провальных матчей, а такие встречи бывают. Например, в Ростове-на-Дону проход в финал им просто никто не отдаст. Так что «Локомотив» в РПЛ хуже, чем их результаты.

Одно поражение в тринадцати играх, но скорее все складывается в их пользу – как сегодня с «Рубином», когда забили два быстрых мяча, второй тайм играли в большинстве, а чуть позже соперник не реализовал пенальти. Вот только в ЛЧ команду, которая полагается на движение по проложенной колее, обычно наказывают. У Семина на фоне перестроечных «Спартака» и ЦСКА , а также увлеченного Лигой Европы «Краснодара» много успехов.