ГлавнаяНовости

РФС: «Вечная память всем тем, благодаря кому мы имеем мирную жизнь!»

сегодня, 14:12

Российский футбольный союз поздравил всех с Днем Победы.

Российский футбольный союз поздравляет ветеранов, участников Великой Отечественной войны и всех россиян с 74-й годовщиной Великой Победы! В этот день мы вспоминаем подвиг советского народа, отстоявшего свободу и независимость Родины. Подвиг, который навсегда останется в наших сердцах. Вечная память всем тем, благодаря кому мы имеем мирную жизнь!

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
В гостях у «Спартака» побывали сирийские дети
Вчера, 20:56 ФотоКомментарии21
Омский «Иртыш» может играть матчи ФНЛ в Екатеринбурге
Вчера, 18:51 Комментарии8
Представлен логотип финала Кубка России
Вчера, 13:02 ФотоКомментарии15
РФС организует развлекательную программу на финале Кубка России
Вчера, 12:58 Комментарии3
«Матч ТВ» объяснил неполадки со звуком во время матча ЛЧ
07 мая Комментарии8
В «Тамбове» опровергли слухи о долгах перед ФНЛ
07 мая Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
   58 / 1085
сегодня в 15:39
выполз из параллельного мира...
dzvinka
dzvinka
   21 / 1085
сегодня в 15:35
это всемирный день памяти жерт войны, день отвращения к войне, и был он 8-го числа.
Шишанутый
Шишанутый
   9 / 1085
сегодня в 15:04
Имеете мирную жизнь а своим соседям устраиваете войну это вам аукнется! Справедливость рано или поздно востаржествует!!!
Заратустра
Заратустра ответил Snake Plissken
   73 / 1085
сегодня в 14:55
Что именно сказать? Расшифруй мессагу свою. Что проиграл нацизм и это хорошо для Германии? Немцы тебе только поаплодируют. Германия сейчас самое антифашистское государство на планете.
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Заратустра
   665 / 1085
сегодня в 14:46
Проиграли не немцы, а нацизм. Немцы в итоге тоже в выигрыше остались.
Япония тоже. Только скажи это в Германии или Японии - забавно будет, если успеешь этот бред до конца договорить
Заратустра
Заратустра ответил дурман
   73 / 1085
сегодня в 14:44
Проиграли не немцы, а нацизм. Немцы в итоге тоже в выигрыше остались.
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Князю бан по барабану
   665 / 1085
сегодня в 14:43
Вечная память это утопия. Стоит тебе крякнуть и спустя четверть века о тебе и не вспомнят. Но вклад каждого в победу бесценен, это факт. https://www.youtube.com/watch?v=_uwu0QteDJo
Служили два товарища, ага...
Snake Plissken
Snake Plissken
   665 / 1085
сегодня в 14:41
Вечен ваш подвиг в сердцах поколений!
дурман
дурман
   128 / 1085
сегодня в 14:37
Судя по тому как немцы живут, не скажешь что они проиграли
Jum13
Jum13 ответил parallels
   87 / 1085
сегодня в 14:30
нагиев всё правильно сказал. https://www.youtube.com/watch?v=qhUh0aekVFw
Не приведи господи! Не зря раньше практически любой тост заканчивался фразой "... и за мирное небо над головой!". Все горлопаны, которые вот это херабору себе вещают - они даже не представляют, что такое война
LOpp
LOpp ответил parallels
   11 / 1085
сегодня в 14:26
Жаль не могу тебе 1000 лайков поставить.
Нагиев все правильно сказал.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   8 / 1085
сегодня в 14:21
Поздравляю всех с величайшим светским праздником в истории России!
С днем Победы!
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   501 / 1085
сегодня в 14:19
Вечная память это утопия. Стоит тебе крякнуть и спустя четверть века о тебе и не вспомнят. Но вклад каждого в победу бесценен, это факт.
parallels
parallels
   5 / 1085
сегодня в 14:16
нагиев всё правильно сказал.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100