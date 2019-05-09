РФС: «Вечная память всем тем, благодаря кому мы имеем мирную жизнь!»

Российский футбольный союз поздравил всех с Днем Победы.
Российский футбольный союз поздравляет ветеранов, участников Великой Отечественной войны и всех россиян с 74-й годовщиной Великой Победы! В этот день мы вспоминаем подвиг советского народа, отстоявшего свободу и независимость Родины. Подвиг, который навсегда останется в наших сердцах. Вечная память всем тем, благодаря кому мы имеем мирную жизнь!
Нагиев все правильно сказал.
Нагиев все правильно сказал.
С днем Победы!
С днем Победы!
https://www.youtube.com/watch?v=_uwu0QteDJo
https://www.youtube.com/watch?v=qhUh0aekVFw