Это'О поздравил «Анжи» с днем рождения

12 мая 2019, 14:17

Камерунский нападающий поздравил «Анжи» с днем рождения. Сегодня клубу исполняется 28 лет.

С днем рождения, ФК «Анжи»! 28 лет сегодня! Навсегда в моем сердце.

Камерунец выступал за махачкалинский клуб с 2011-го по 2013 год, провел 73 матча, забил 36 мячей и отдал 16 голевых передач.