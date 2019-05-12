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Это'О поздравил «Анжи» с днем рождения

12 мая 2019, 14:17

Камерунский нападающий Самуэль Это'О поздравил «Анжи» с днем рождения. Сегодня клубу исполняется 28 лет.

С днем рождения, ФК «Анжи»! 28 лет сегодня! Навсегда в моем сердце.

Камерунец выступал за махачкалинский клуб с 2011-го по 2013 год, провел 73 матча, забил 36 мячей и отдал 16 голевых передач.

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Все комментарии
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   246 / 840
13 мая в 00:41
Крассава Это О!Удачи тебе!За 28 лет Анжи успел 3 раза сыграть в ЕК,причём дважды выходил в из группы!то вам не ФК"Байкал" и остальной шлак!Удачи Анжи!
Байкал-38.
Байкал-38.
   181 / 840
12 мая в 16:07
Грустный день рожденья, как у ослика Иа
Байкал-38
Байкал-38 ответил Рoнальдиньo
   10 / 840
12 мая в 15:55
Он уже тебе пожизненный бан просит.
ДСА
ДСА
   89 / 840
12 мая в 15:35
Лучше бы денег подкинул. И побольше, побольше
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
12 мая в 15:31
29 миллионов евро за трансфер и контракт на 28,8 миллионов евро в год! А сколько подарков от Керимова?
Как после этого можно забыть Анжи?
BiG LOVE «Большая любовь» Suleyman Kerimov❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Да так бы и написал, что за эти бабки я только и помню Анжи.
Кричал "Анжи живи", а даже на покушать ребятам не дал. Как говориться вот и вся любовь
NAZAR 007
NAZAR 007
   11 / 840
12 мая в 15:12
За поздравление, саул, красивый ролик и саундтрек к нему.

А вот помочь не мешало бы отчасти, по возможности, тем более,
что за 3 сезона с учетом трансфера заработал больше 80 лямов....

Хотя бы теми средствами, на которые уже не доиграл, но от зп не отказался.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ , АНЖИ !!!! БАРКАЛЛА ВСЕМ ПОЗДРАВИВШИМ !

До последнего верим, что все у наших будет хорошо, правительство
и руководство должны в самый важный момент найти правильный выход
из сложившейся ситуации, и надеемся, в следующем году отметить 29 лет !
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Питер рулит
   11 / 840
12 мая в 15:06
потролил ....
Вас когда ваши бывшие с днюхой поздравляют ...это в порядке вещей,
а когда поздравляют других это потроллил....интересные вы люди вообще...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил волгoдoн
   24 / 840
12 мая в 14:55
..тут грядущее банкротство обсуждают,а дагестанец о дне рождения трольнул по брацки
Не думаю, что он пристально следит за судьбой клуба, а вот шальные миллионы от Сулеймана помнит хорошо.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
12 мая в 14:49
Красавчик что не забывает.
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
12 мая в 14:29
Тут уж не до Дня рождения.
Питер рулит
Питер рулит
   153 / 840
12 мая в 14:26
потролил ....
волгoдoн
волгoдoн
   128 / 840
12 мая в 14:23
..тут грядущее банкротство обсуждают,а дагестанец о дне рождения
трольнул по брацки
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