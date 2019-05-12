Камерунский нападающий Самуэль Это'О поздравил «Анжи» с днем рождения. Сегодня клубу исполняется 28 лет.
С днем рождения, ФК «Анжи»! 28 лет сегодня! Навсегда в моем сердце.
Камерунец выступал за махачкалинский клуб с 2011-го по 2013 год, провел 73 матча, забил 36 мячей и отдал 16 голевых передач.
https://youtu.be/mS9Xaa8y8JQ
Как после этого можно забыть Анжи?
BiG LOVE «Большая любовь» Suleyman Kerimov❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Да так бы и написал, что за эти бабки я только и помню Анжи.
Кричал "Анжи живи", а даже на покушать ребятам не дал. Как говориться вот и вся любовь
Как после этого можно забыть Анжи?
BiG LOVE «Большая любовь» Suleyman Kerimov❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Да так бы и написал, что за эти бабки я только и помню Анжи.
Кричал "Анжи живи", а даже на покушать ребятам не дал. Как говориться вот и вся любовь
А вот помочь не мешало бы отчасти, по возможности, тем более,
что за 3 сезона с учетом трансфера заработал больше 80 лямов....
Хотя бы теми средствами, на которые уже не доиграл, но от зп не отказался.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ , АНЖИ !!!! БАРКАЛЛА ВСЕМ ПОЗДРАВИВШИМ !
До последнего верим, что все у наших будет хорошо, правительство
и руководство должны в самый важный момент найти правильный выход
из сложившейся ситуации, и надеемся, в следующем году отметить 29 лет !
А вот помочь не мешало бы отчасти, по возможности, тем более,
что за 3 сезона с учетом трансфера заработал больше 80 лямов....
Хотя бы теми средствами, на которые уже не доиграл, но от зп не отказался.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ , АНЖИ !!!! БАРКАЛЛА ВСЕМ ПОЗДРАВИВШИМ !
До последнего верим, что все у наших будет хорошо, правительство
и руководство должны в самый важный момент найти правильный выход
из сложившейся ситуации, и надеемся, в следующем году отметить 29 лет !
а когда поздравляют других это потроллил....интересные вы люди вообще...
а когда поздравляют других это потроллил....интересные вы люди вообще...
трольнул по брацки
трольнул по брацки