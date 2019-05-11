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«Зенит» против ЦСКА. Битва в день вручения кубка

11 мая 2019, 21:05

Новому чемпиону не пристало влетать дома в день вручения медалей, но «Соккер.ру» напоминает – для Ганчаренко это финал сезона. 

Важная игра для гостей. На ход и результат поединка также повлияет чемпионство «Зенита». Можно использовать какие угодно заготовленные фразы, но ломать кости и рвать связки ради победы над ЦСКА уже не имеет смысла. При этом Ганчаренко после серии неудач – 1 победа в 5 играх после дерби со «Спартаком», устроит только победа. 

Но это «Зенит» пытается подписать Марио Фернандеса, а не ЦСКА переманивает к себе Азмуна. У Семака есть прямая путевка в Лигу чемпионов, а вот молодые «армейцы» после двух поражений и двух ничьих рискуют или остаться на четвертой строчке, или скатиться в район шестого места. 

Без победы в Санкт-Петербурге о ЛЧ можно не заикаться. И так «Краснодар» оторвался на 5 пунктов, и по личным встречам опережают ЦСКА. «Армейцам» нельзя проигрывать, ведь в таком случае «Арсенал» и «Спартак» попробуют вообще выбить из пятерки. Как минимум гости на матч настраиваются серьезно. 

Тактика и составы команд

Семак может проявить неуважение к родной публике и к сопернику, выставив резервистов? Незачем так поступать. У «Зенита» немало футболистов, широкая заявка. Не так уж много людей вне игры – Маркизио, Ерохин и теперь еще Смольников. Но Дзюбу ждали после «Ахмата» по словам Сергея Богдановича – как минимум один основной готов сыграть, причем не рядовой, а ключевой.

А если ставите Артема, если понятно, что у «Зенита» весной появился узнаваемый стартовый состав, какой смысл беречь силы? Три матча осталось – нужно показать чемпионский футбол во всей красе, получая удовольствие. Когда довлел результат, далеко не всегда «Зенит» был легким в ногах и радовал крутой игрой. Теперь же матч для фанатов в первую очередь.

Единственная задача – не проиграть с крупным счетом. Хотя обычное поражение никому отпраздновать вручение кубка не помешает. Так что у ЦСКА «простая сложная» задача. Знают, что «Зенит» по весне это схема «4-4-2». Понимают, что Лунева, Ракицкого, Ивановича, Оздоева, Барриоса, Азмуна и Дзюбу, скорее всего, выпустят на поле. Есть варианты на флангах, а без Артема снова могут сыграть с Шатовым, но это все мелочи.

Куда важнее понять, каким покажет себя ЦСКА? Набабкин вряд ли выйдет в старте, схема с четверкой в линию – не лучший вариант. Лучше подумать, что было не так в работе тройки и почему Акинфеев начал пропускать, и вся линия защиты с «Динамо» провалилась? Если сделать выводы, то можно выпячивать козыри команды Ганчаренко, а они у подопечных белорусского тренера имеются. Например, фланги.

Фернандес может пройти кастинг в «Зенит» против Жиркова, который вроде как проводит последние матчи за клуб из Санкт-Петербурга. Даже возвращение в родной Тамбов не исключает – было бы красивое завершение карьеры. Хотя коленям Юрия рубка за выживание новичка РПЛ вряд ли идеально подходит. Зато ЦСКА подошел Влашич – отсидел дисквалификацию и заявил, что здоров и хочет сыграть за «армейцев» и позже за сборную Хорватии. 

Также пора возвращаться к голам Чалову. Два тура провел слабо, а тут такой раздражитель. Хочется за рубеж? Надо быть героем больших матчей. Также любопытно, будет ли продолжение у интересного эксперимента с Бийолом в атаке. Если Ганчаренко нашел в центральном полузащитнике второго Вернблума – опорника, который готов играть форварда, то матч «Зенита» и ЦСКА от такого тактического поворота только выиграет. 

Ориентировочные составы

«Зенит» (4-4-2): Лунев – Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков – Ригони, Барриос, Оздоев, Дриусси – Азмун, Дзюба. 

ЦСКА (3-4-1-2): Акинфеев – Бекао, Васин, Дивеев (Магнуссон) – Фернандес, Ахметов, Обляков, Щенников (Ефремов) – Влашич – Бийол (Сигурдссон), Чалов.     

Важно знать накануне матча

- в  первом круге ЦСКА одержал победу над «Зенитом» со счетом 2:0 дома. При этом в таблице матчей в родных стенах всего на 6-м месте, а вот среди гостевых команд – первые. Вернее, делят лидерство с «Зенитом», который также возглавляет список самых успешных домашних команд; 

- к сожалению, на одну веселую игру с тремя и более забитыми мячами в этой паре приходится еще по четыре скучных. Серию из трех нулевых подряд разбили усилиями Чалова и Сигурдссона. И не исключено, что резкое вхождение в игру станет методом ЦСКА и в этот раз – важно не позволить «Зениту» развернуться; 

- «армейцы» из 10 матчей весны выиграли лишь четыре. Причем только один соперник был из первой восьмерки – «Спартак». Зато когда встречались с другими соседями по верхней части таблицы, то 3 раза проиграли, а один раз была ничья – с «Локомотивом»; 

- «Зенит» Семака в 2019 году в РПЛ собрал серию из 10 игр без поражений (7 побед). И хотя «Ахмат» был в шаге от прерывания чужого счастья – в таком случае отложили бы оформление чемпионства до матча с ЦСКА, Друисси забил, даже без Дзюбы петербуржцы не проиграли; 

- Азмун забил 8 мячей в 10 играх за «Зенит» в РПЛ, поэтому и догнал Чалова, ведь забивал еще и за «Рубин». Сегодня одна из интриг матча – очный бой главных претендентов на титул лучшего снайпера сезона (если Классон не соберет кучу голов в будущем). И поскольку у Федора в 10 играх весны всего 3 гола, а Ганчаренко делает из Бийола форварда – шансы Сердара на успех очень приличные; 

- настойчиво говорят о трансфере Фернандеса в «Зенит» за 30 млн евро. Никто не опровергает, что новый босс петербуржцев не прочь провести переговоры с президентом ЦСКА. Интересно, как такие слухи скажутся на игре Марио? И как поведет себя соперник Гинера, у которого нет турнирной мотивации, но есть понимание – ЦСКА жизненно необходимы три очка? Узнаем сегодня; 

- «Зенит» встречает неудобного соперника. В пяти последних матчах – 4 ничьи и 1 поражение от ЦСКА. Раньше обыгрывали «армейцев» – например, в финале Кубка России со счетом 1:4 в Казани, а до этого в Санкт-Петербурге 2:0, и чуть позже – в Суперкубке России. Но последней победе «Зенита» над ЦСКА летом исполнится три года. 

Прогноз «Соккер.ру»: понимая, что ЦСКА смог в шести последних турах обыграть только «Анжи» и «Спартак», а «Зенит» сезон де-факто завершил, можно допустить ничью с голами в пользу Семина и Мусаева. 

Но поскольку команда Семака – чемпионы России 2019 года, а оборона Акинфеева – нет, то предположим домашнюю победу «Зенита» в один мяч и жаркую праздничную борьбу.

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Все комментарии
Питер рулит
Питер рулит ответил Jum13
   150 / 833
14 мая в 19:54
Сегодня будет самое смешное зрелище - свиные флюгеры будут топить за Зенит )))
топить они только баньку и умеют со 31аковым...
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил saha100
   560 / 833
13 мая в 11:42
Расскажи ПОКУ и Сант-Галлену отвалки величии
Пусть вместе со всей Россией посмеются над тарасятками
-Хостинский-
-Хостинский- ответил mangoх12
   272 / 833
12 мая в 16:09
Смотри сценарий, ЦСКА побеждает Питер, отрыв Краснодара 2 очка, мы в следующем туре проигрываем Туле и вы при победе уже впереди, и попадаете в Лигу Чемпионов, а там 30 млн за выход в группу, и уже не продаёте Фернандеса, а наоборот ещё усиливаетесь
Вот победа сегодня Питера, 99 %оставляет вас без Лиги чемпионов, а деньги брать где то надо, вот и продажа Фернандеса как за здрасте актуальна, цена то как раз 30 млн
Питер рулит
Питер рулит ответил Штиль
   150 / 833
12 мая в 15:06
У них сегодня выгодное положение - кто бы не проиграл будут его поливать, а если ничья то всех))
ну им то понятно с 6 места -виднее...
Штиль
Штиль ответил Jum13
   391 / 833
12 мая в 13:02
Сегодня будет самое смешное зрелище - свиные флюгеры будут топить за Зенит )))
У них сегодня выгодное положение - кто бы не проиграл будут его поливать, а если ничья то всех))
saha100
saha100 ответил NoKerzhNoParty
12 мая в 11:53
Арсенал и бомжевику покажет как надо играть в Европе. А лазурятник будет радовать всю красно- клуб Россию с апоэлами
Jum13
Jum13
   116 / 833
12 мая в 11:35
Сегодня будет самое смешное зрелище - свиные флюгеры будут топить за Зенит )))
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 833
12 мая в 10:59
Непривычные к праздникам спартачи в полном составе у экранов мониторов и телевизоров ностальгически вспоминают матч "Ливерпуль"-"Спартак". Они гордятся поражениями от будущего обладателя ЛЧ,текущего чемпиона России и октябрят Бульбаша.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил saha100
   560 / 833
12 мая в 10:54
Эль кабинетико. Может быть все что угодно. Но скорее всего слив своим подружкам. Скорее всего 0-1. Если лазурята проиграют то чемпион налицо!
А свиньям остается только надеется, что кони уступят им место в ЛЕ
Но вся Россия вериит, что Арсенал обойдет псевдоклуб из тарасовки, что бы показать, как нужно играть в Европе
saha100
saha100
12 мая в 10:13
    saha100
    saha100
    12 мая в 10:11
    Эль кабинетико. Может быть все что угодно. Но скорее всего слив своим подружкам. Скорее всего 0-1. Если лазурята проиграют то чемпион налицо!
    oFANATo
    oFANATo
    12 мая в 09:51
    Удачи армейцам! Нужна победа!
    mikysss
    mikysss ответил Морозовский
       68 / 833
    12 мая в 08:54
    "зеня" выиграет скорей всего - день вручения кубка всё-таки, да и плевать им на эту фиктивную дрюжбу! Коням надо дать бой, плюнуть на тожества вручения кубка бакланам и постараться надрать лазурятню! Вперёд, табун!
    какая дрюжба? там любовь и целование в причинные места
    Petr Makovenko
    Petr Makovenko
    12 мая в 08:53
    Если справимся с быстрыми атаками Зенита ,то результат будет!
    А если как "Тогда" то надежды нет!
    ЦВБП!!!
    mikysss
    mikysss
       68 / 833
    12 мая в 08:52
      legendsofsails
      legendsofsails ответил papic337
         827 / 833
      12 мая в 08:43
      Зенит проиграет.
      детские надежды прут
      legendsofsails
      legendsofsails ответил Parovoznic
         827 / 833
      12 мая в 08:42
      "почему Акинфеева начал пропускать"
      очепятка -то - "по делу"! Дырофееву - хамскую старушку - давно надо на свалку рекордсменок.
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
         460 / 833
      12 мая в 08:35
      все, больше "народная команда" вьетнамцев не покупает)
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
         460 / 833
      12 мая в 08:24
        DawnOfDestiny
        DawnOfDestiny
           460 / 833
        12 мая в 07:59
        Филл с вечера попозже засунул "игручие проблемы". батарейки не сели?)
        mangoх12
        mangoх12 ответил -Хостинский-
           23 / 833
        12 мая в 03:55
        Болею за победу Зенита, при таком раскладе Краснодару нужно будет всего ничья в двух матчах, что бы попасть в Лигу Чемпионов, а вот Ничья в Питере уже меняет многие расклады, Краснодару будет нужна победа или с Арсеналом или дома с Рубином. Про победу ЦСКА молчу, тогда нам нужно минимум 4 очка в последних турах За Зенит многое, родные стены, вручение кубка, покупка Фернандеса ( ведь оставив без лиги чемпионов ЦСКА, шансы на покупку возрастают в разы)
        ну если ты уже про покупку Фернандеса который не продается заговорил , то наоборот Зенит должен слить )) Но дело не в Зените и в Краснодаре дело в нас самих , вот спартак конечно слабоват был и его обыграли на классе , но если настроимся то и Реал обыгрывали
        112910315
        112910315
           1 / 833
        12 мая в 03:22
        БИТВА) какая может быть битва для Зенита, поиграть в своё удовольствие.
        амурец
        амурец
           142 / 833
        12 мая в 02:32
        ЦСКА победа нужнее, Зениту то уже все равно
        -Хостинский-
        -Хостинский-
           272 / 833
        12 мая в 01:35
        Болею за победу Зенита, при таком раскладе Краснодару нужно будет всего ничья в двух матчах, что бы попасть в Лигу Чемпионов, а вот Ничья в Питере уже меняет многие расклады, Краснодару будет нужна победа или с Арсеналом или дома с Рубином. Про победу ЦСКА молчу, тогда нам нужно минимум 4 очка в последних турах
        За Зенит многое, родные стены, вручение кубка, покупка Фернандеса ( ведь оставив без лиги чемпионов ЦСКА, шансы на покупку возрастают в разы)
        Footbolista
        Footbolista
           33 / 833
        11 мая в 23:36
        Лазурятник опозорится как в 2012....счет будет 44:43 в пользу коней))...
        счет 7-0
        счет 7-0
           102 / 833
        11 мая в 23:34
        Зенит - чемпион! Свиньи на седьмом месте.
        Морозовский
        Морозовский
           8 / 833
        11 мая в 23:32
        "зеня" выиграет скорей всего - день вручения кубка всё-таки, да и плевать им на эту фиктивную дрюжбу! Коням надо дать бой, плюнуть на тожества вручения кубка бакланам и постараться надрать лазурятню! Вперёд, табун!
        Footbolista
        Footbolista ответил Parovoznic
           33 / 833
        11 мая в 23:31
        Нет. Вангую, что Зенит отдаст 3 очка. Именно потому, что матч товарищеский
        Гулливеры не простят)...
        Ручной песик сторожа
        Ручной песик сторожа
        11 мая в 23:31
        мы все у сторожа абдурахмана в подмастерьях кто за Сити и кто за Спартак!
        Footbolista
        Footbolista
           33 / 833
        11 мая в 23:29
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