«Зенит» против ЦСКА. Битва в день вручения кубка

11 мая 2019, 21:05

Новому чемпиону не пристало влетать дома в день вручения медалей, но «Соккер.ру» напоминает – для Ганчаренко это финал сезона.

Важная игра для гостей. На ход и результат поединка также повлияет чемпионство «Зенита». Можно использовать какие угодно заготовленные фразы, но ломать кости и рвать связки ради победы над ЦСКА уже не имеет смысла. При этом Ганчаренко после серии неудач – 1 победа в 5 играх после дерби со «Спартаком», устроит только победа.

Но это «Зенит» пытается подписать Марио Фернандеса, а не ЦСКА переманивает к себе Азмуна. У Семака есть прямая путевка в Лигу чемпионов, а вот молодые «армейцы» после двух поражений и двух ничьих рискуют или остаться на четвертой строчке, или скатиться в район шестого места.

Без победы в Санкт-Петербурге о ЛЧ можно не заикаться. И так «Краснодар» оторвался на 5 пунктов, и по личным встречам опережают ЦСКА . «Армейцам» нельзя проигрывать, ведь в таком случае «Арсенал» и «Спартак» попробуют вообще выбить из пятерки. Как минимум гости на матч настраиваются серьезно.

Тактика и составы команд

Семак может проявить неуважение к родной публике и к сопернику, выставив резервистов? Незачем так поступать. У «Зенита» немало футболистов, широкая заявка. Не так уж много людей вне игры – Маркизио, Ерохин и теперь еще Смольников. Но Дзюбу ждали после «Ахмата» по словам Сергея Богдановича – как минимум один основной готов сыграть, причем не рядовой, а ключевой.

А если ставите Артема, если понятно, что у «Зенита» весной появился узнаваемый стартовый состав, какой смысл беречь силы? Три матча осталось – нужно показать чемпионский футбол во всей красе, получая удовольствие. Когда довлел результат, далеко не всегда «Зенит» был легким в ногах и радовал крутой игрой. Теперь же матч для фанатов в первую очередь.

Единственная задача – не проиграть с крупным счетом. Хотя обычное поражение никому отпраздновать вручение кубка не помешает. Так что у ЦСКА «простая сложная» задача. Знают, что «Зенит» по весне это схема «4-4-2». Понимают, что Лунева, Ракицкого, Ивановича, Оздоева, Барриоса, Азмуна и Дзюбу, скорее всего, выпустят на поле. Есть варианты на флангах, а без Артема снова могут сыграть с Шатовым, но это все мелочи.

Куда важнее понять, каким покажет себя ЦСКА ? Набабкин вряд ли выйдет в старте, схема с четверкой в линию – не лучший вариант. Лучше подумать, что было не так в работе тройки и почему Акинфеев начал пропускать, и вся линия защиты с «Динамо» провалилась? Если сделать выводы, то можно выпячивать козыри команды Ганчаренко, а они у подопечных белорусского тренера имеются. Например, фланги.

Фернандес может пройти кастинг в «Зенит» против Жиркова, который вроде как проводит последние матчи за клуб из Санкт-Петербурга. Даже возвращение в родной Тамбов не исключает – было бы красивое завершение карьеры. Хотя коленям Юрия рубка за выживание новичка РПЛ вряд ли идеально подходит. Зато ЦСКА подошел Влашич – отсидел дисквалификацию и заявил, что здоров и хочет сыграть за «армейцев» и позже за сборную Хорватии.

Также пора возвращаться к голам Чалову. Два тура провел слабо, а тут такой раздражитель. Хочется за рубеж? Надо быть героем больших матчей. Также любопытно, будет ли продолжение у интересного эксперимента с Бийолом в атаке. Если Ганчаренко нашел в центральном полузащитнике второго Вернблума – опорника, который готов играть форварда, то матч «Зенита» и ЦСКА от такого тактического поворота только выиграет.

Ориентировочные составы

«Зенит» (4-4-2): Лунев – Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков – Ригони, Барриос, Оздоев, Дриусси – Азмун, Дзюба.

ЦСКА (3-4-1-2): Акинфеев – Бекао, Васин, Дивеев (Магнуссон) – Фернандес, Ахметов, Обляков, Щенников (Ефремов) – Влашич – Бийол (Сигурдссон), Чалов.

Важно знать накануне матча

- в первом круге ЦСКА одержал победу над «Зенитом» со счетом 2:0 дома. При этом в таблице матчей в родных стенах всего на 6-м месте, а вот среди гостевых команд – первые. Вернее, делят лидерство с «Зенитом», который также возглавляет список самых успешных домашних команд;

- к сожалению, на одну веселую игру с тремя и более забитыми мячами в этой паре приходится еще по четыре скучных. Серию из трех нулевых подряд разбили усилиями Чалова и Сигурдссона. И не исключено, что резкое вхождение в игру станет методом ЦСКА и в этот раз – важно не позволить «Зениту» развернуться;

- «армейцы» из 10 матчей весны выиграли лишь четыре. Причем только один соперник был из первой восьмерки – «Спартак». Зато когда встречались с другими соседями по верхней части таблицы, то 3 раза проиграли, а один раз была ничья – с «Локомотивом»;

- «Зенит» Семака в 2019 году в РПЛ собрал серию из 10 игр без поражений (7 побед). И хотя «Ахмат» был в шаге от прерывания чужого счастья – в таком случае отложили бы оформление чемпионства до матча с ЦСКА , Друисси забил, даже без Дзюбы петербуржцы не проиграли;

- Азмун забил 8 мячей в 10 играх за «Зенит» в РПЛ , поэтому и догнал Чалова, ведь забивал еще и за «Рубин». Сегодня одна из интриг матча – очный бой главных претендентов на титул лучшего снайпера сезона (если Классон не соберет кучу голов в будущем). И поскольку у Федора в 10 играх весны всего 3 гола, а Ганчаренко делает из Бийола форварда – шансы Сердара на успех очень приличные;

- настойчиво говорят о трансфере Фернандеса в «Зенит» за 30 млн евро. Никто не опровергает, что новый босс петербуржцев не прочь провести переговоры с президентом ЦСКА . Интересно, как такие слухи скажутся на игре Марио? И как поведет себя соперник Гинера, у которого нет турнирной мотивации, но есть понимание – ЦСКА жизненно необходимы три очка? Узнаем сегодня;

- «Зенит» встречает неудобного соперника. В пяти последних матчах – 4 ничьи и 1 поражение от ЦСКА . Раньше обыгрывали «армейцев» – например, в финале Кубка России со счетом 1:4 в Казани, а до этого в Санкт-Петербурге 2:0, и чуть позже – в Суперкубке России. Но последней победе «Зенита» над ЦСКА летом исполнится три года.

Прогноз «Соккер.ру»: понимая, что ЦСКА смог в шести последних турах обыграть только «Анжи» и «Спартак», а «Зенит» сезон де-факто завершил, можно допустить ничью с голами в пользу Семина и Мусаева.

Но поскольку команда Семака – чемпионы России 2019 года, а оборона Акинфеева – нет, то предположим домашнюю победу «Зенита» в один мяч и жаркую праздничную борьбу.