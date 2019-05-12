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«Сочи» и «Тамбов»: робкий шаг в РПЛ

12 мая 2019, 10:40

Официально стали известны новички Премьер-Лиги, которые в ней дебютируют в следующем сезоне. «Соккер.ру» рассказывает о «Сочи» и «Тамбове».

Оба дебютанта Премьер-Лиги имеют достаточно странную историю. Причем один – в принципе, второй – в этом сезоне. Любопытно и то, что каждый из них приведет в РПЛ по стадиону, подготовленному к чемпионату мира в России, правда, в случае с «Тамбовом» - временно.

«Сочи»

Ко всему искусственному в России относятся с подозрением. Оно и неудивительно. Зачастую искусственные новообразования быстро сдуваются, не имея под собой какого-то исторического, ценностного фундамента, не имея болельщиков, не имея интереса со стороны инвесторов, когда те, кто затеял это все, расходятся.

В случае с «Сочи» можно говорить о таком искусственном новообразовании, но лишь отчасти. Власти очень хотят, чтобы курортный Сочи принимал как можно больше спортивных мероприятий, привлекая зрителей, то есть тех же туристов. Получается натянуто. Попытка пришить к новенькому красивому стадиону «Фишт» футбольный клуб проверку ФНЛ прошла успешно. Для этого было взято петербургское «Динамо» и целиком просто перевезено в Сочи.

На юге России команде потребовалось время для того, чтобы освоиться. Ключевую роль в успехе новоиспеченных сочинцев сыграл спурт, выданный командой с ноября по май. До последнего месяца осени дела в турнире обстояли не лучшим образом, но ФК «Сочи» затем выдал 15-матчевую серию без поражений, в рамках которой только трижды сыграл вничью.

Это и обеспечило запас очков перед конкурентами. Вот только в последнем матче «Сочи» потерпел поражение от «Авангарда» - когда стало известно, что команда выходит в Премьер-Лигу. Безусловно, главным вопросом для новой команды будет обновление и финансовое состояние. Власти города Сочи уже объявили, что всячески поддержат клуб.

Вряд ли проекту там дадут быстро загнуться, если возникнут финансовые проблемы. Но при их образовании неизбежно вырастут известные вопросы о том, зачем вообще там футбол, если на это никому не интересно тратить деньги. А пытаться играть с нынешним составом «Сочи» в Премьер-Лиге, конечно, можно, но это скорее всего приведет к быстрому возвращению в ФНЛ. Впрочем, тренер и руководители считают иначе.

Александр Точилин (главный тренер «Сочи»):

Мы должны с руководством обсудить. Может, для Премьер-Лиги им нужен будет другой тренер, я не знаю их философию. У меня еще действующий контракт. Основной костяк для того, чтобы закрепиться в Премьер-Лиге, у команды есть, а дальше будем смотреть и искать усиления.

Пока еще полного осознания того, что вышли в Премьер-Лигу нет. Была проделана большая работа, команда строилась не один год, четыре сезона, которые мы работаем, строился фундамент, как результат, мы дошли до Премьер-Лиги. Самое главное, что ребята приняли ту философию, которую мы им прививали, благодаря их мастерству, самоотдаче и работе мы добились результата.

Дмитрий Рубашко (генеральный директор «Сочи»):

В Премьер-Лиге, конечно будет увеличение бюджета. Сейчас все начинают о цифрах каких-то говорить. Мы в настоящее время готовим бюджет, который будем подавать на лицензирование. Все после этого этапа будет известно. Пока бесполезно об этом говорить. Мы ведем разговор о достижении «Сочи» или о бюджете и деньгах? Для города произошло большое событие, на стадион «Фишт» приедут клубы РПЛ. Мы постараемся с ними играть на уровне, одержать как можно больше побед. Для жителей Сочи это большое и хорошее событие. Вы спрашиваете про деньги, о которых на сегодняшний момент рано говорить. Для чего это? Чтобы написать: «„Сочи“ не будет испытывать проблем» или наоборот? Вопрос непонятен. Точно мальчиками для битья не должны быть, поэтому будем стараться.

«Тамбов»

Если «Сочи» начал сезон неважно, то «Тамбов» как раз с самого начала показал серьезность намерений. Команда тоже довольно молодая, основана была в 2013 году. Хотя, вот опять же, стоит ли считать тот же «Сочи» молодым, если это по факту петербургское «Динамо»? «Тамбов» еще в прошлом сезоне был близок к выходу в Премьер-Лигу, но уступил в стыковых матчах «Амкару», который потом благополучно расформировался.

Теперь «Тамбову» удалось-таки напрямую подняться в статусе, но уже без тогдашнего главного тренера Андрея Талалаева. Его перед сезоном сменил Мурат Искаков, с которым команда выдала прекрасную первую часть, выиграв в 20 турах 13 матчей, четырежды сыграв вничью и трижды всего проиграв. Это привело к уверенному лидерству «Тамбова» в ФНЛ.

Но включились какие-то подводные механизмы, которые привели уже в апреле к отставке Искакова и назначению Александра Григоряна. С ним после победы и двух ничьих «Тамбов» позволил себя догнать и даже обойти на какой-то момент сочинцам. Тренерская перестановка остается поводом для обсуждений. Как и предполагаемые долги «Тамбова», но разговоры о них в клубе отвергают. Зато подтверждено, что начнет следующий сезон команда на арене в Саранске, которая тоже готовилась к ЧМ-2018. Это связано с реконструкцией родной арены.

Павел Худяков (спортивный директор «Тамбова»):

Наверное, у нас будет один из самых маленьких бюджетов в Премьер-Лиге вообще за последние годы. 600-700 миллионов – это максимум. Хорошо бы, чтобы так было. Есть ли сейчас у «Тамбова» крупный спонсор? Пока нет. Есть наметки, предложения. Обсуждаем. Думаю, спонсор появится и все будет нормально. У нас все в процессе. Проделана большая работа, есть удовлетворение от выполненной задачи. Был проделан долгий путь. Теперь хочется для истории занять первое место, чтобы все было совсем хорошо. Что касается слухов про долги, то это полная чушь. «Тамбов» будет играть в РПЛ в следующем сезоне, все хорошо. Начнем в Саранске, но к концу августа, думаю, вернемся домой на наш стадион.

Оба клуба уже подали заявки на участие в РПЛ в следующем сезоне. Они будут рассмотрены 14 и 15 мая. Можно практически не сомневаться, что заявки одобрят. Однако хочется надеяться, что для обоих клубов выход в РПЛ станет толчком к развитию, не приведет к тому, что «Сочи» или «Тамбов» надорвутся, а потом повторят печальный опыт некоторых предшественников. Пока ситуация с финансированием тех и других вызывает чувство настороженности, но у руководителей клубов есть время поднять бюджетную планку, проявив свои менеджерские таланты, с которыми почему-то в российском футболе все не очень радужно.

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Все комментарии
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   203 / 833
13 мая в 21:15
Мало того что футбольное Динамо Питер перетащили в Сочи, так еще и хоккейную краснодарскую вхл Кубань тоже перетащили в Сочи... Кто там ходит?) Раз-два обчелся... Зла не хватает...
viva-viva
viva-viva
   826 / 833
13 мая в 06:53
еще одна команда с пустыми трибунами
Indian
Indian ответил marvel777
12 мая в 20:57
Ну да, пред-послематчевые вью в его исполнении это даже весело
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   117 / 833
12 мая в 19:29
В начале 90-х пол-команды Новороссийского Цемента во главе с Найдёновым переехали в Сочи вроде как на пустое место. В итоге прижились и не слабо так пошумели в вышке.
marvel777
marvel777 ответил Indian
   316 / 833
12 мая в 14:38
Опять этого "эксперта" Григорян будут по телеку показывать..
наоборот его показывают когда он ни хрена не делает а сейчас он вроде как занят)
Даниил Корохов
Даниил Корохов
   759 / 833
12 мая в 13:31
о-о-о питерское динамо в Сочи вышло в РПЛ, теперь хоть на Спартак можно будет сходить, по болеть за любимый клуб)))
Indian
Indian
12 мая в 13:08
Опять этого "эксперта" Григорян будут по телеку показывать..
Indian
Indian
12 мая в 13:07
Тамбов за шесть лет в РПЛ, надо же
амурец
амурец ответил Luter Red
   142 / 833
12 мая в 12:52
    Luter Red
    Luter Red ответил амурец
    12 мая в 12:30
    С ...Х..
    амурец
    амурец
       142 / 833
    12 мая в 11:42
    надеюсь Сочи и Тамбов останутся в РПЛ вместо Ахмата и наверное Спартака
    parallels
    parallels
       5 / 833
    12 мая в 11:37
    стыдно за спартак!
    Jum13
    Jum13
       116 / 833
    12 мая в 11:36
    Фуууух - дотащили! )))
    OLESOCC
    OLESOCC
       490 / 833
    12 мая в 11:20
    Ой, не знаю!..
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