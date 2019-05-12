«Сочи» и «Тамбов»: робкий шаг в РПЛ

12 мая 2019, 10:40

Официально стали известны новички Премьер-Лиги, которые в ней дебютируют в следующем сезоне. «Соккер.ру» рассказывает о «Сочи» и «Тамбове».

Оба дебютанта Премьер-Лиги имеют достаточно странную историю. Причем один – в принципе, второй – в этом сезоне. Любопытно и то, что каждый из них приведет в РПЛ по стадиону, подготовленному к чемпионату мира в России, правда, в случае с «Тамбовом» - временно.

«Сочи»

Ко всему искусственному в России относятся с подозрением. Оно и неудивительно. Зачастую искусственные новообразования быстро сдуваются, не имея под собой какого-то исторического, ценностного фундамента, не имея болельщиков, не имея интереса со стороны инвесторов, когда те, кто затеял это все, расходятся.

В случае с «Сочи» можно говорить о таком искусственном новообразовании, но лишь отчасти. Власти очень хотят, чтобы курортный Сочи принимал как можно больше спортивных мероприятий, привлекая зрителей, то есть тех же туристов. Получается натянуто. Попытка пришить к новенькому красивому стадиону «Фишт» футбольный клуб проверку ФНЛ прошла успешно. Для этого было взято петербургское «Динамо» и целиком просто перевезено в Сочи.

На юге России команде потребовалось время для того, чтобы освоиться. Ключевую роль в успехе новоиспеченных сочинцев сыграл спурт, выданный командой с ноября по май. До последнего месяца осени дела в турнире обстояли не лучшим образом, но ФК «Сочи» затем выдал 15-матчевую серию без поражений, в рамках которой только трижды сыграл вничью.

Это и обеспечило запас очков перед конкурентами. Вот только в последнем матче «Сочи» потерпел поражение от «Авангарда» - когда стало известно, что команда выходит в Премьер-Лигу. Безусловно, главным вопросом для новой команды будет обновление и финансовое состояние. Власти города Сочи уже объявили, что всячески поддержат клуб.

Вряд ли проекту там дадут быстро загнуться, если возникнут финансовые проблемы. Но при их образовании неизбежно вырастут известные вопросы о том, зачем вообще там футбол, если на это никому не интересно тратить деньги. А пытаться играть с нынешним составом «Сочи» в Премьер-Лиге, конечно, можно, но это скорее всего приведет к быстрому возвращению в ФНЛ . Впрочем, тренер и руководители считают иначе.

Александр Точилин (главный тренер «Сочи»):

Мы должны с руководством обсудить. Может, для Премьер-Лиги им нужен будет другой тренер, я не знаю их философию. У меня еще действующий контракт. Основной костяк для того, чтобы закрепиться в Премьер-Лиге, у команды есть, а дальше будем смотреть и искать усиления. Пока еще полного осознания того, что вышли в Премьер-Лигу нет. Была проделана большая работа, команда строилась не один год, четыре сезона, которые мы работаем, строился фундамент, как результат, мы дошли до Премьер-Лиги. Самое главное, что ребята приняли ту философию, которую мы им прививали, благодаря их мастерству, самоотдаче и работе мы добились результата.

Дмитрий Рубашко (генеральный директор «Сочи»):

В Премьер-Лиге, конечно будет увеличение бюджета. Сейчас все начинают о цифрах каких-то говорить. Мы в настоящее время готовим бюджет, который будем подавать на лицензирование. Все после этого этапа будет известно. Пока бесполезно об этом говорить. Мы ведем разговор о достижении «Сочи» или о бюджете и деньгах? Для города произошло большое событие, на стадион «Фишт» приедут клубы РПЛ . Мы постараемся с ними играть на уровне, одержать как можно больше побед. Для жителей Сочи это большое и хорошее событие. Вы спрашиваете про деньги, о которых на сегодняшний момент рано говорить. Для чего это? Чтобы написать: «„Сочи“ не будет испытывать проблем» или наоборот? Вопрос непонятен. Точно мальчиками для битья не должны быть, поэтому будем стараться.

«Тамбов»

Если «Сочи» начал сезон неважно, то «Тамбов» как раз с самого начала показал серьезность намерений. Команда тоже довольно молодая, основана была в 2013 году. Хотя, вот опять же, стоит ли считать тот же «Сочи» молодым, если это по факту петербургское «Динамо»? «Тамбов» еще в прошлом сезоне был близок к выходу в Премьер-Лигу, но уступил в стыковых матчах «Амкару», который потом благополучно расформировался.

Теперь «Тамбову» удалось-таки напрямую подняться в статусе, но уже без тогдашнего главного тренера Андрея Талалаева. Его перед сезоном сменил Мурат Искаков, с которым команда выдала прекрасную первую часть, выиграв в 20 турах 13 матчей, четырежды сыграв вничью и трижды всего проиграв. Это привело к уверенному лидерству «Тамбова» в ФНЛ .

Но включились какие-то подводные механизмы, которые привели уже в апреле к отставке Искакова и назначению Александра Григоряна. С ним после победы и двух ничьих «Тамбов» позволил себя догнать и даже обойти на какой-то момент сочинцам. Тренерская перестановка остается поводом для обсуждений. Как и предполагаемые долги «Тамбова», но разговоры о них в клубе отвергают. Зато подтверждено, что начнет следующий сезон команда на арене в Саранске, которая тоже готовилась к ЧМ -2018. Это связано с реконструкцией родной арены.

Павел Худяков (спортивный директор «Тамбова»):

Наверное, у нас будет один из самых маленьких бюджетов в Премьер-Лиге вообще за последние годы. 600-700 миллионов – это максимум. Хорошо бы, чтобы так было. Есть ли сейчас у «Тамбова» крупный спонсор? Пока нет. Есть наметки, предложения. Обсуждаем. Думаю, спонсор появится и все будет нормально. У нас все в процессе. Проделана большая работа, есть удовлетворение от выполненной задачи. Был проделан долгий путь. Теперь хочется для истории занять первое место, чтобы все было совсем хорошо. Что касается слухов про долги, то это полная чушь. «Тамбов» будет играть в РПЛ в следующем сезоне, все хорошо. Начнем в Саранске, но к концу августа, думаю, вернемся домой на наш стадион.