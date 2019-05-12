Арустамян: «Петербург близок к тому, чтобы получить финал Лиги чемпионов»

Российский комментатор Нобель Арустамян сообщил, что Санкт-Петербург должен получить право на проведение финала ЛЧ в 2021 или 2022 году.

Важный фактор трансферной кампании петербуржцев — домашний финал Лиги чемпионов в 2021 или 2022 году, который очень вероятен. И у любой команды, получающей финал ЛЧ , закрадывается мысль сыграть в нем. Это нормально. К тому же мы, как уже говорилось, знаем амбиции руководства. Возможно, «Зенит» захочет обновиться очень серьезно, чтобы попытаться это сделать. Понимаю, что звучит немного абсурдно и, по сути, почти невозможно, но почему бы не попробовать. В этой Лиге чемпионов не самый звездный «Аякс» остановился в нескольких секундах от главного матча.

Сейчас «Зенит» в нескольких секундах от получения финала Лиги чемпионов. И если это случится, то я не исключаю, что в Петербурге начнут готовить команду, которая через 2-3 года попытается навести шороху в плей-офф.