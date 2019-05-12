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Арустамян: «Петербург близок к тому, чтобы получить финал Лиги чемпионов»

12 мая 2019, 12:04

Российский комментатор Нобель Арустамян сообщил, что Санкт-Петербург должен получить право на проведение финала ЛЧ в 2021 или 2022 году.

Важный фактор трансферной кампании петербуржцев — домашний финал Лиги чемпионов в 2021 или 2022 году, который очень вероятен. И у любой команды, получающей финал ЛЧ, закрадывается мысль сыграть в нем. Это нормально. К тому же мы, как уже говорилось, знаем амбиции руководства. Возможно, «Зенит» захочет обновиться очень серьезно, чтобы попытаться это сделать. Понимаю, что звучит немного абсурдно и, по сути, почти невозможно, но почему бы не попробовать. В этой Лиге чемпионов не самый звездный «Аякс» остановился в нескольких секундах от главного матча. 

Сейчас «Зенит» в нескольких секундах от получения финала Лиги чемпионов. И если это случится, то я не исключаю, что в Петербурге начнут готовить команду, которая через 2-3 года попытается навести шороху в плей-офф.

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Гавроша
Гавроша
   21 / 840
12 мая в 15:59
Уже бомбит мазутных.
severnyj84
severnyj84 ответил parallels
   88 / 840
12 мая в 14:31
в отместку хряки откроют рынок в своём картонном корыте 😅
Проведут финал Кубка Чертаново.
parallels
parallels
   5 / 840
12 мая в 13:47
в отместку хряки откроют рынок в своём картонном корыте 😅
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
12 мая в 13:33
Откуда этот гнусавчик все знает???
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
12 мая в 13:18
Шашни Газпрома с ФИФА-УЕФА дорого обходятся стране.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
12 мая в 12:51
Экстрасенс слегка не прав......

"Зенит" строит команду которая "попытается навести шороху в плей-офф ЛЧ" и без права на проведение финала....
За адекватность
За адекватность
   28 / 840
12 мая в 12:44
Арустамян выдал монолог. Что-то похожее я слышал про межпланетный шахматный турнир в Васюках, который закончится оглушительной победой васюкинцев.
Novograd
Novograd
   774 / 840
12 мая в 12:42
Как то нас рать я за ДК с детства
vastudio
vastudio
   484 / 840
12 мая в 12:33
Фамилию не перепутали?))Это наверно Петросян шутит?)))
Footbolista
Footbolista
   32 / 840
12 мая в 12:26
Так зенит пробьется в финал ЛЧ...на трибуны))...
Left Boy
Left Boy
   169 / 840
12 мая в 12:23
Они и так каждый год в полуфинале ЛЧ играют, как руководство и обещало
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   530 / 840
12 мая в 12:20
Зенит лидер нашего футбола.
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 840
12 мая в 12:08
Открывашка близка к тому, чтобы получить финал товарняка в межсезонье Пердива. гыгыгы
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
12 мая в 12:05
На лучшем стадионе Европы должны проводиться лучшие соревнования.
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