Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити».

Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой. Мы провели невероятный сезон в Англии. Это было здорово. Нашей целью на этой неделе было набрать 97 очков, мы это сделали. Теперь будем готовиться к финалу Лиги чемпионов.