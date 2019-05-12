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Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»

12 мая 2019, 19:43
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити».

Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой. Мы провели невероятный сезон в Англии. Это было здорово. Нашей целью на этой неделе было набрать 97 очков, мы это сделали. Теперь будем готовиться к финалу Лиги чемпионов.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   765 / 840
12 мая в 21:28
Молодцы и Юрген и команда!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
12 мая в 20:44
Правильно Юрген, вы красавцы, но Ман Сити лучше,
-Ванек-
-Ванек-
12 мая в 20:12
судьи засуживают Ливерпуль(в матче с арсеналом например, да и не только, это ведь не мешки типа каталонцев или манков, которых судьи тянут), но уж кур то в ЛЧ должны пройти и будет норм..
Ruslik1982
Ruslik1982
   159 / 840
12 мая в 20:09
проиграв всего одну игру за сезон, набрав 97 очков и вторые... Клопп воистину невезучий, где-то он сильно нагрешил... тут даже уже мало сомнений что Тотенхем выиграет ЛЧ
shlifen
shlifen
   144 / 840
12 мая в 19:55
Обидно конечно что Ливерпулю не хватило 97 очков - но им противостоял шикарный Сити. Думаю в Ливерпуле сезоном довольны, даже не смотря на второе место.

Всё равно такой команды у Ливерпуля не было уже давно - да и в следующем году претенденты на титул будут те же: Ливерпуль и МанСити... МЮ - в перестройке, Челси - в трансферном бане, Арсенал и Тоттенхем опять будут экономить, а Тоттен - еще и бороться за удержание лидеров в команде. Так что если МанСити и Ливерпуль проведут хорошую кампанию на рынке летом - весной претенденты на титул будут те же)))
Lewa2708
Lewa2708
   226 / 840
12 мая в 19:55
Дорогие скаузеры, мы увидели лучший сезон в АПЛ за все годы, мы увидели всего одно поражение в чемпионате, находите положительные стороны во всем этом. А насчет лжеболельшиков которые называют нас "бестрофейником", не обращайте внимания на эти дешевые провокации, по логике, на данный момент их клубы также не имеют статуса действующего носителя какого либо трофея, а всё что было раньше, это лишь история, которая не сравнима с историей Ливерпуля. И вообще, по большому счету, всё это самообман, все зарубежные болельщики фальшивые, настоящие же, живут непосредственно в том же городе, где и живет клуб
TypXXI
TypXXI ответил League1
   588 / 840
12 мая в 19:55
    League1
    League1 ответил anfield1984
       111 / 840
    12 мая в 19:54
    Я тоже поздравляю
    я нет, не достойны. басроглорская какая-то команда, пепская, слабаков со счётом 4:0, а с сильными вылетают вперёд ногами
    fekir-1111
    fekir-1111 ответил anfield1984
       601 / 840
    12 мая в 19:50
    Я тоже поздравляю
    чем без трофейники лузерные.ЛЧ тоже не видать вам.
    Великий Государь
    Великий Государь
    12 мая в 19:50
    Как то не искренно. Аха-ха)
    League1
    League1
       111 / 840
    12 мая в 19:49
    А если клоп проиграет в Лиге Чемпионов, хватит ли ему мужества поздравить Тоттенхем. Приберёг бы лучше свои слова до финала ЛЧ. А там бы уже и раздавал свои поздравления направо и налево. Поторопился похоже. Тем более, что МС не заслуживает поздравлений.
    anfield1984
    anfield1984
       474 / 840
    12 мая в 19:46
    Я тоже поздравляю
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