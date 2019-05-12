Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити».
Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой. Мы провели невероятный сезон в Англии. Это было здорово. Нашей целью на этой неделе было набрать 97 очков, мы это сделали. Теперь будем готовиться к финалу Лиги чемпионов.
Всё равно такой команды у Ливерпуля не было уже давно - да и в следующем году претенденты на титул будут те же: Ливерпуль и МанСити... МЮ - в перестройке, Челси - в трансферном бане, Арсенал и Тоттенхем опять будут экономить, а Тоттен - еще и бороться за удержание лидеров в команде. Так что если МанСити и Ливерпуль проведут хорошую кампанию на рынке летом - весной претенденты на титул будут те же)))
Всё равно такой команды у Ливерпуля не было уже давно - да и в следующем году претенденты на титул будут те же: Ливерпуль и МанСити... МЮ - в перестройке, Челси - в трансферном бане, Арсенал и Тоттенхем опять будут экономить, а Тоттен - еще и бороться за удержание лидеров в команде. Так что если МанСити и Ливерпуль проведут хорошую кампанию на рынке летом - весной претенденты на титул будут те же)))