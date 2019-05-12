Владимир Быстров: «„Зенит“ сегодня победил заслуженно»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ.
ЦСКА нужно было побеждать в Питере, однако на команду давила ответственность и она скорее мучилась на поле, чем играла. Считаю, что «Зенит» победил заслуженно.
Ганчаренко проиграл все что можно и нельзя! Вот где профуканые игры с середняками
Надежды на очки с лидерами - утопия, если у команд из подвала не набирать свои ,законные очки!!!
Ганчаренко проиграл все что можно и нельзя! Вот где профуканые игры с середняками
Надежды на очки с лидерами - утопия, если у команд из подвала не набирать свои ,законные очки!!!
1. ЦСКА заработал 33,254 тыс.евро.
2. Локомотив 19,182
3. Зенит 7,353
4. Быки 5.274
5. СпаМ 5,086.
Будьте объективны и не порите чепуху.
1. ЦСКА заработал 33,254 тыс.евро.
2. Локомотив 19,182
3. Зенит 7,353
4. Быки 5.274
5. СпаМ 5,086.
Будьте объективны и не порите чепуху.
Лучший игрок матча Артём Дзюба( СпаМ в осадке))))). ИМХО.
Лучший игрок матча Артём Дзюба( СпаМ в осадке))))). ИМХО.
Аа-ха)
Аа-ха)