Владимир Быстров: «„Зенит“ сегодня победил заслуженно»

Бывший игрок «Зенита» прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ .

ЦСКА нужно было побеждать в Питере, однако на команду давила ответственность и она скорее мучилась на поле, чем играла. Считаю, что «Зенит» победил заслуженно.