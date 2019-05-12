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Владимир Быстров: «„Зенит“ сегодня победил заслуженно»

12 мая 2019, 21:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ.

ЦСКА нужно было побеждать в Питере, однако на команду давила ответственность и она скорее мучилась на поле, чем играла. Считаю, что «Зенит» победил заслуженно.

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Все комментарии
Danrog
Danrog
   97 / 840
13 мая в 11:26
Зенит не заслуженно не побеждает, он же не спартак.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответил BenderBender
   198 / 840
13 мая в 03:39
Все логично. Кони не ровня чемпиону. И никогда не были.
ну да три года без ЛЧ просидел теперь забыл ?)
Bayern Best
Bayern Best
   245 / 840
13 мая в 03:30
Зенит провел классный матч.
Wolf77785
Wolf77785 ответил MESSIDGIN
   316 / 840
13 мая в 02:50
Всё равно стыдно за Зенит перед Вильярреалом! Львы зеленые ! Аа-ха)
лучше бы стыдился, как донному ливеру отлили
Danrog
Danrog
   97 / 840
13 мая в 00:57
Зенит - чемпион!!!!
Petr Makovenko
Petr Makovenko
12 мая в 22:49
Мучилась всю весну! А не эту игру...
Ганчаренко проиграл все что можно и нельзя! Вот где профуканые игры с середняками
Надежды на очки с лидерами - утопия, если у команд из подвала не набирать свои ,законные очки!!!
BenderBender
BenderBender ответил Дед за ЦСКА
   170 / 840
12 мая в 22:49
Это всё гинеровские шашни.
BenderBender
BenderBender ответил Евгений Макрушин
   170 / 840
12 мая в 22:47
Ты ещё ЦДКА вспомни))
Evilhuman
Evilhuman
   102 / 840
12 мая в 22:22
сегодня и по сезону в целом Зенит был сильнее и стабильнее
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   90 / 840
12 мая в 22:11
Абсолютно по делу!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил BenderBender
   46 / 840
12 мая в 22:06
Все логично. Кони не ровня чемпиону. И никогда не были.
Сударь, вы не правы. Привожу статистику УЕФА за последние 5 лет самых успешных клубов России:
1. ЦСКА заработал 33,254 тыс.евро.
2. Локомотив 19,182
3. Зенит 7,353
4. Быки 5.274
5. СпаМ 5,086.
Будьте объективны и не порите чепуху.
Albasin
Albasin
   17 / 840
12 мая в 22:05
Зенит сегодня победил заслуженно, свиньи, как всегда, тухло.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
12 мая в 21:58
"Зенит" сегодня был сильнее!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил BenderBender
   188 / 840
12 мая в 21:58
Ну да....на такую чушь,даже и ответить сложно...сколько там раз Зенит чемпионом был???А сколько ЦСКА...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   46 / 840
12 мая в 21:56
Согласен, победил Зенит заслуженно, ЦСКА пока не готов к ЛЧ, как ни как 80% состава поменял нет былой сыгранности, не умеет пока реализовывать голевые моменты.
Лучший игрок матча Артём Дзюба( СпаМ в осадке))))). ИМХО.
BenderBender
BenderBender
   170 / 840
12 мая в 21:53
Все логично. Кони не ровня чемпиону. И никогда не были.
MESSIDGIN
MESSIDGIN
12 мая в 21:51
Всё равно стыдно за Зенит перед Вильярреалом! Львы зеленые !

Аа-ха)
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