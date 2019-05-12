«Лион» победил на «Велодроме»

«Лион» обыграл «Марсель» в матче 36-го тура чемпионата Франции.
«Лион» (65 пунктов) располагается на третьем месте, «Марсель» (55 очков) - 6-й.
Марсель, стадион Велодром
«Марсель» - «Лион» 0:3 (0:1)
Голы: Корне 24, Дембеле 84, Корне 87
«Марсель»: Манданда, Сакаи, Камара, Чалета-Цар, Амави, Лопес, Стротман, Густаво, Радоньич (Товен 46), Балотелли, Окампос (Жермен 71)
Главный тренер: Гарсия Руди.
«Лион»: Лопеш, Дюбуа (Рафаэл 82), Марсело, Морель, Менди, Н'Домбеле, Ауар, Корне, Фекир (Дембеле 75), Мартен (Тусар 83), Депай
Главный тренер: Женезио Бруно.
Предупреждения: Мартен 21, Балотелли 31, Амави 34
Удаление: Чалета-Цар 67
Судья: Буке Рудди.
В другом поединке этого тура «Монако» уступил «Ниму».
А Лион теперь 100 % будет в ЛЧ.
А Лион теперь 100 % будет в ЛЧ.