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«Лион» победил на «Велодроме»

12 мая 2019, 23:55
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель0 : 3Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

«Лион» обыграл «Марсель» в матче 36-го тура чемпионата Франции.

«Лион» (65 пунктов) располагается на третьем месте, «Марсель» (55 очков) - 6-й.

Марсель, стадион Велодром

«Марсель» - «Лион» 0:3 (0:1)
Голы: Корне 24, Дембеле 84, Корне 87

«Марсель»: Манданда, Сакаи, Камара, Чалета-Цар, Амави, Лопес, Стротман, Густаво, Радоньич (Товен 46), Балотелли, Окампос (Жермен 71)
Главный тренер: Гарсия Руди.

«Лион»: Лопеш, Дюбуа (Рафаэл 82), Марсело, Морель, Менди, Н'Домбеле, Ауар, Корне, Фекир (Дембеле 75), Мартен (Тусар 83), Депай
Главный тренер: Женезио Бруно.

Предупреждения: Мартен 21, Балотелли 31, Амави 34

Удаление: Чалета-Цар 67

Судья: Буке Рудди.

В другом поединке этого тура «Монако» уступил «Ниму».

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
   85 / 840
13 мая в 12:24
Лол) Из всего состава 2х команд, более французская фамилия только Дюбуа.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   572 / 840
13 мая в 11:26
Лион практически в ЛЧ! Может в следующем сезоне смогут и конкуренцию ПСЖ составить, если игроков не раскупят.
Danrog
Danrog
   97 / 840
13 мая в 09:23
Марселю уже ничего не нужно, что ли?
cannongun
cannongun
   294 / 840
13 мая в 09:13
идиоты как вы могли, Марсель
beefs
beefs
   165 / 840
13 мая в 07:41
Лион с победой....
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 07:35
Путёвку в ЛЧ у Лиона в кармане.
ДСА
ДСА
   89 / 840
13 мая в 05:39
Получилось за явным преимуществом.
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
13 мая в 04:59
Я помню название велодром, и даже смотрел давно, а почему так называются?
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
13 мая в 00:43
Лион с победой!
Bayern Best
Bayern Best
   245 / 840
13 мая в 00:08
Марсель сыграл безобразно.
А Лион теперь 100 % будет в ЛЧ.
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