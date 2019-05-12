«Барселона» обыграла «Хетафе»

«Барселона» одержала победу над «Хетафе» в матче 37-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» - чемпион Испании, «Хетафе» (58 очков) занимает пятое место.
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» - «Хетафе» 2:0 (1:0)
Голы: Видаль 39, Лионель Месси 89
«Барселона»: Силлессен, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Видаль, Бускетс, Ракитич (Аленья 62), Малком (Нелсон Семеду 78), Лионель Месси, Коутиньо (Руис 69)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Кабрера Сасиа, Оливера Мирамонтес, Фулкье (Саис 75), Максимович, Арамбарри, Сибасаки (Портильо 46), Молина, Анхель Родригес (Дуро Пералес 86)
Главный тренер: Бордалас Хосе.
Предупреждения: Фулкье 37, Оливера Мирамонтес 52, Видаль 76, Джене 90+3
Судья: Гонсалес Гонсалес Хосе Луис.
В параллельном матче «Реал» уступил «Реал Сосьедаду».
А-так ты прав на все 100%. Хоть не будут позорить Испанию в ЛЧ.
А-так ты прав на все 100%. Хоть не будут позорить Испанию в ЛЧ.
Где ливер и где Барселона?
Где ливер и где Барселона?
Ты видел какие они моменты запарывали. С такой игрой максимум Ла Лига.
Ты видел какие они моменты запарывали. С такой игрой максимум Ла Лига.
Ахаха!
Ахаха!
Только хетафам и леганесам и забивает лейси...
ЗБ и ЗМ ему за то что оставил несчастную команду без ЛЧ. Больше у этой Хетафы и шанса никогда не будет, живи хоть тыщу лет :)
Какие же смерды а :)))
Только хетафам и леганесам и забивает лейси...
ЗБ и ЗМ ему за то что оставил несчастную команду без ЛЧ. Больше у этой Хетафы и шанса никогда не будет, живи хоть тыщу лет :)
Какие же смерды а :)))
Аха-ха)
Аха-ха)