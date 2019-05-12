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«Барселона» обыграла «Хетафе»

12 мая 2019, 21:27
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 0Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

«Барселона» одержала победу над «Хетафе» в матче 37-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» - чемпион Испании, «Хетафе» (58 очков) занимает пятое место.

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» - «Хетафе» 2:0 (1:0)
Голы: Видаль 39, Лионель Месси 89

«Барселона»: Силлессен, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Видаль, Бускетс, Ракитич (Аленья 62), Малком (Нелсон Семеду 78), Лионель Месси, Коутиньо (Руис 69)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Кабрера Сасиа, Оливера Мирамонтес, Фулкье (Саис 75), Максимович, Арамбарри, Сибасаки (Портильо 46), Молина, Анхель Родригес (Дуро Пералес 86)
Главный тренер: Бордалас Хосе.

Предупреждения: Фулкье 37, Оливера Мирамонтес 52, Видаль 76, Джене 90+3

Судья: Гонсалес Гонсалес Хосе Луис.

В параллельном матче «Реал» уступил «Реал Сосьедаду».

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Все комментарии
Abris
Abris
   160 / 840
13 мая в 11:06
Барселону с победой!
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил ESPANOL
   527 / 840
13 мая в 09:49
Согласен с тобой полностью, трусливая тактика погубила, но надеемся на лучшее, будем посмотреть. Visca el Barca! =)
ESPANOL
ESPANOL
13 мая в 09:34
После такой моральной встряски долго в себя приходят и то, что постепенно стали просыпаться, хорошо, тем более, перед финалом кубка. Я думал, что будет ничья. Бускетса пора продавать, пока еще что то можно за него получить, рассыпается на глазах. А если серьезно, то половину состава пора обновить, причем Аленья выпадает явно из обоих составов. Но я вот очем думаю все время. Как же обидно, что одна и та же ошибка тренера приводит к таким психологическим травмам и игроков и болельщиков. Ведь по сути, это не Ливерпуль обыграл Барсу, а Барселона отдала матч Ливерпулю. Трусливая схема удержания приемлемого результата, это никогда не было фишкой Барсы! Но с приходом Вальверде мы видели это постоянно в матчах, когда играли от обороны. Это прокатывало, когда соперник был не топ уровня (Юнайтед на выезде), но с Ливером и даже с Ромой не прокатило. Роковой же его ошибкой стала та, что он дал основным игрокам команды отдыхать перед важнейшей встречей, тем самым сбив всех с игрового тонуса и выбив из ритма, в отличии от Клопа, который никому не позволил расслабляться. Знаю по себе, как неимоверно трудно после расслабления на отдыхе вновь резко включаться в борьбу, организм все еще отдыхает и не хочет включаться на все сто процентов, хоть убей! Ноги ватные, апатия и равнодушие какое то к происходящему, тем более, когда весь сезон позади. Эта ошибка в самой большей степени повлияла на поражение. Игроки просто физически и психологически не смогли себя заставить включиться в борьбу, а тренер не сумел их в этом убедить и настроить. Поэтому убежден, что тренер, повторяющий свои роковые ошибки каждый год, должен быть уволен однозначно. Это уже упрямство и отсутствие аналитического мышления у человека. Тренер Аякса намного перспективнее и амбициознее, вот на него и нужно обратить внимание. Ну а всем болелам Барсы скажу арабскую мудрость: Мек ту, что в переводе означает И это пройдет...
neomessi
neomessi
   379 / 840
13 мая в 06:29
Вроде был автогол.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   198 / 840
13 мая в 04:30
держат свой уровень
Bayern Best
Bayern Best ответил NGYRZ
   245 / 840
13 мая в 01:20
А что им там делать? Ты видел какие они моменты запарывали. С такой игрой максимум Ла Лига.
Видел только хай-лайты матча.
А-так ты прав на все 100%. Хоть не будут позорить Испанию в ЛЧ.
Beka_byaka
Beka_byaka ответил Nazi
   118 / 840
12 мая в 23:55
Хетафе пусть себя в лиге Европы для начало проявит... Рано на ЛЧ. Валенсию с 4 местом поздравляю, хотя ещё 1 тур в переди.
Beka_byaka
Beka_byaka ответил Рoнальдиньo
   118 / 840
12 мая в 23:53
Это дало то что в тот день выиграли в сухую не в самом сильном матче Барсы, одну из самых сильных команд этого сезона, со всеми Ван дейками и Салахами...
spartach091
spartach091 ответил vale46
   174 / 840
12 мая в 23:20
И че эти два гола дали?

Где ливер и где Барселона?
NGYRZ
NGYRZ ответил счет 7-0
   72 / 840
12 мая в 23:11
Барселону с победой!
Уже сказал.
NGYRZ
NGYRZ ответил Bayern Best
   72 / 840
12 мая в 23:09
Жаль что Хетафе не попал в ЛЧ.
А что им там делать?

Ты видел какие они моменты запарывали. С такой игрой максимум Ла Лига.
Bayern Best
Bayern Best
   245 / 840
12 мая в 23:06
Жаль что Хетафе не попал в ЛЧ.
Оррорин Кенийский
Оррорин Кенийский
12 мая в 22:45
Месси я в тебя верю. Оле оле
Apsny
Apsny
   218 / 840
12 мая в 22:39
Аякс с чемпионством!
juvenale
juvenale
   65 / 840
12 мая в 22:23
а вот и месси хахаха вылез
Шишанутый
Шишанутый ответил nba05
   13 / 840
12 мая в 22:10
А снизу набежали истинные болельщики Реала, не позор своей же команды комментировать, действительно))
Для Реала сезон уже давным давно закончен. Что там коментировать! Было ясно что остатки матчей сольют и доиграют кое как.
Apsny
Apsny
   218 / 840
12 мая в 22:10
Так на кого гол записали?
Pancher_95
Pancher_95 ответил волгoдoн
   370 / 840
12 мая в 22:06
Успокивай себя этим, на Энфилде Барселона ведь показали их уровень, поплачь ещё денёк
Ахаха!
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 840
12 мая в 22:04
Барселону с победой!
Nazi
Nazi
   672 / 840
12 мая в 21:59
Несчастрый Хетафе....

Только хетафам и леганесам и забивает лейси...

ЗБ и ЗМ ему за то что оставил несчастную команду без ЛЧ. Больше у этой Хетафы и шанса никогда не будет, живи хоть тыщу лет :)

Какие же смерды а :)))
Left Boy
Left Boy ответил MESSIDGIN
   169 / 840
12 мая в 21:57
Про копу насмешил, ахахах . Вылетит от чили/колумбии/парагвая - выбирай сам
vale46
vale46
   838 / 840
12 мая в 21:46
Мне интересно почему настоящий фан Реала,великий Шишанутый на ветке Барсы уже отписался,а на Ветке Реала нет?
Apsny
Apsny
   218 / 840
12 мая в 21:46
Везде пишут, что Джене в свои ворота забил.
Брулин
Брулин
   177 / 840
12 мая в 21:45
У Руиса реально в действиях видно каталонское днк.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил NGYRZ
   58 / 840
12 мая в 21:43
Король Хетафе и Осасун вернулся.😂
А про Реал что скажешь?
MESSIDGIN
MESSIDGIN
12 мая в 21:42
Молодцы Каталония..В зачет Месси гол! ЗБ надо забрать.. Ждем кубок Короля, Затем Копа Америка в Бразилии! Сколько там отгрузили Мадриду?


Аха-ха)
Roman73
Roman73
   506 / 840
12 мая в 21:38
Над всей Испанией голубое небо .
vale46
vale46 ответил spartach091
   838 / 840
12 мая в 21:35
А жва мяча Ливеру тоже ненужные голы?
волгoдoн
волгoдoн
   128 / 840
12 мая в 21:33
Барса с победой! Все будет хорошо.
nba05
nba05
   467 / 840
12 мая в 21:32
А снизу набежали истинные болельщики Реала, не позор своей же команды комментировать, действительно))
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