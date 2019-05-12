«Атлетико» не смог обыграть «Севилью»

«Атлетико» и «Севилья» не смогли выявить победителя в матче 37-го тура Примеры.
«Атлетико» расположился на 2 месте в турнирной таблице (75 очков), а «Севилья» занимает 6 позицию (56 пунктов).
Мадрид, стадион Ванда Метрополитано
«Атлетико» - «Севилья» 1:1 (1:0)
Голы: Коке 30 - Сарабия 70
«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Франсиско Монтеро, Филипе Луис, Коке, Родриго Эрнандес (Корреа 57), Партей, Сауль, Гризманн, Мората (Лемар 78)
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Севилья»: Вацлик, Навас, Кьер (Видаль 46), Гомес, Гнаньон, Сарабия, Гоналон (Амаду 36), Роке Меса (Рог 76), Эль-Хаддади, Васкес, Бен-Йеддер
Главный тренер: Капаррос Хоакин.
Предупреждения: Роке Меса 58, Партей 68, Мората 72, Видаль 75, Коке 81, Рог 86, Лемар 88, Навас 90, Сауль 90+2
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.
В прошлом туре мадридцы уступили «Эспаньолу».
А бесхребетному атлетико ПОЗОР!
А бесхребетному атлетико ПОЗОР!