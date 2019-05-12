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«Атлетико» не смог обыграть «Севилью»

12 мая 2019, 21:25
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Атлетико» и «Севилья» не смогли выявить победителя в матче 37-го тура Примеры.

«Атлетико» расположился на 2 месте в турнирной таблице (75 очков), а «Севилья» занимает 6 позицию (56 пунктов).

Мадрид, стадион Ванда Метрополитано

«Атлетико» - «Севилья» 1:1 (1:0)
Голы: Коке 30 - Сарабия 70

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Франсиско Монтеро, Филипе Луис, Коке, Родриго Эрнандес (Корреа 57), Партей, Сауль, Гризманн, Мората (Лемар 78)
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Севилья»: Вацлик, Навас, Кьер (Видаль 46), Гомес, Гнаньон, Сарабия, Гоналон (Амаду 36), Роке Меса (Рог 76), Эль-Хаддади, Васкес, Бен-Йеддер
Главный тренер: Капаррос Хоакин.

Предупреждения: Роке Меса 58, Партей 68, Мората 72, Видаль 75, Коке 81, Рог 86, Лемар 88, Навас 90, Сауль 90+2

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.

В прошлом туре мадридцы уступили «Эспаньолу».

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Все комментарии
Albasin
Albasin
   17 / 840
13 мая в 11:00
Севилья без свиного негра даже с Атлетико на равных играет.
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
13 мая в 08:35
Как промеса убрали, так и не проиграли? Вот она - мазутная закваска, любую команду испоганит.
25процентный клоун
25процентный клоун
   505 / 840
12 мая в 22:20
Эхх,с Квинси бы выиграли
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
12 мая в 22:07
Севилья без Суинси хоть вничью играет.
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
12 мая в 21:34
Севилья остаётся без Лиги Чемпионов.
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp
12 мая в 21:29
Нет промеса - есть результат!
А бесхребетному атлетико ПОЗОР!
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