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«Барселона» обыграла «Хетафе», «Реал» проиграл. Итоги 37-го тура Ла Лиги

12 мая 2019, 22:37

Завершились матчи 37-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» - «Хетафе» 2:0
Голы: Видаль 39, Лионель Месси 89

«Реал Сосьедад» - «Реал» 3:1
Голы: Мерино 26, Сальдуа 57, Барренетчеа 67 - Диас 6

«Атлетико» - «Севилья» 1:1
Голы: Коке 30 - Сарабия 70

«Валенсия» - «Алавес» 3:1
Голы: Солер 29, Мина 34, Гамейро 68 - Наварро Хименес 12

«Жирона» - «Леванте» 1:2
Голы: Стуани 60 - Моралес 62, Барди 86

«Бетис» - «Уэска» 2:1
Голы: Санчес 22, Санчес 90 - Аньор (пенальти) 55

«Райо Вальекано» - «Вальядолид» 1:2
Голы: Медран 73 - Унал (пенальти) 6, Серхи Гвардиола 80

«Вильярреал» - «Эйбар» 1:0
Гол: Токо-Экамби 59

«Леганес» - «Эспаньол» 0:2
Голы: Иглесиас 35, Иглесиас (пенальти) 71

«Атлетик» - «Сельта» 3:1
Голы: Рауль Гарсия 16 (пенальти), Рауль Гарсия 17, Иньяки Уильямс 40 - Аспас 89 (пенальти)

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   277 / 840
13 мая в 03:24
летом Реал наберет игроков и вновь будет достойные результаты демонстрировать.
Жаль, что любой результат уходит в денежное усиление(
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил Шишанутый
   411 / 840
13 мая в 00:09
Они по личным встречам уступают Валенсии (ничья и пораженее). Шансов нет. Вообще против Барсы играли не плохо столько моментов было но не чего не реализовали. Удар Молины в штангу на 88 минуте матча дорого стоил Хетафе.
Да, тогда не повезло. Остаётся уповать, что Вальядолид всё же даст бой в родных стенах Валенсии. Ещё маленький оптимизм добавляет, что они очень неплохо играют в последних 6 турах, где проиграли лишь минимально Атлетико на выезде
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил Beka_byaka
   411 / 840
13 мая в 00:08
Объективно он наиграл на золотой мяч. Может быть и из-за отсутствия яркого конкурента. Но именно Месси наиграл на ЗМ.
Рано ещё говорить о ЗМ. Впереди помимо финала лч, будет ещё финал Лиги Наций, где себя ещё может проявить тот же Роналду и более мелкие претенденты.
Ну и учитывая то, что Месси сильно не выделялся на протяжении этого сезона, ещё осень может сыграть небольшую роль.
Шишанутый
Шишанутый ответил 10 seconds to stars
   13 / 840
13 мая в 00:05
Да, у Вальядолида теперь не будет мотивации на последний тур с Валенсией, но шансы ещё остаются. Даже если Валенсия победит, у Хетафе ещё остаётся как вариант выиграть у Вильярреала крупно и за счёт разнице выйти в лч.
Они по личным встречам уступают Валенсии (ничья и пораженее). Шансов нет. Вообще против Барсы играли не плохо столько моментов было но не чего не реализовали. Удар Молины в штангу на 88 минуте матча дорого стоил Хетафе.
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил Шишанутый
   411 / 840
13 мая в 00:02
Плохой тур. Неудачные расклады сложились в матчах. Хетафе потерял место в Лч а Жирона вылетела. Теперь последний тур остался без интриги. Борьба за выживанее закончена. Да и за Лч видимо тоже. Валенсия свое уже не упустит!
Да, у Вальядолида теперь не будет мотивации на последний тур с Валенсией, но шансы ещё остаются. Даже если Валенсия победит, у Хетафе ещё остаётся как вариант выиграть у Вильярреала крупно и за счёт разнице выйти в лч.
Beka_byaka
Beka_byaka ответил Шишанутый
   118 / 840
12 мая в 23:17
Объективно он наиграл на золотой мяч. Может быть и из-за отсутствия яркого конкурента. Но именно Месси наиграл на ЗМ.
Шишанутый
Шишанутый ответил Beka_byaka
   13 / 840
12 мая в 23:15
Гол забил не Месси..
Но на поле же он был? Вот и записали на него. Надо же Фифа как то тащить своего гномика к Золотой бутсе. А потом и Золотой мяч подарят)
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
12 мая в 23:13
Плохой тур. Неудачные расклады сложились в матчах. Хетафе потерял место в Лч а Жирона вылетела. Теперь последний тур остался без интриги. Борьба за выживанее закончена. Да и за Лч видимо тоже. Валенсия свое уже не упустит!
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
12 мая в 23:09
Севилья с промеской совсем плохая.
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
12 мая в 23:02
Месси хоть тут забил. Стали еще дальше от реала - те всего на 18 очков поотстали.
Beka_byaka
Beka_byaka
   118 / 840
12 мая в 22:51
Гол забил не Месси..
Sergey Z
Sergey Z
   146 / 840
12 мая в 22:41
Барсу с победой!!!
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