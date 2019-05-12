«Барселона» обыграла «Хетафе», «Реал» проиграл. Итоги 37-го тура Ла Лиги

Завершились матчи 37-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» - «Хетафе» 2:0
Голы: Видаль 39, Лионель Месси 89
«Реал Сосьедад» - «Реал» 3:1
Голы: Мерино 26, Сальдуа 57, Барренетчеа 67 - Диас 6
«Атлетико» - «Севилья» 1:1
Голы: Коке 30 - Сарабия 70
«Валенсия» - «Алавес» 3:1
Голы: Солер 29, Мина 34, Гамейро 68 - Наварро Хименес 12
«Жирона» - «Леванте» 1:2
Голы: Стуани 60 - Моралес 62, Барди 86
«Бетис» - «Уэска» 2:1
Голы: Санчес 22, Санчес 90 - Аньор (пенальти) 55
«Райо Вальекано» - «Вальядолид» 1:2
Голы: Медран 73 - Унал (пенальти) 6, Серхи Гвардиола 80
«Вильярреал» - «Эйбар» 1:0
Гол: Токо-Экамби 59
«Леганес» - «Эспаньол» 0:2
Голы: Иглесиас 35, Иглесиас (пенальти) 71
«Атлетик» - «Сельта» 3:1
Голы: Рауль Гарсия 16 (пенальти), Рауль Гарсия 17, Иньяки Уильямс 40 - Аспас 89 (пенальти)
Жаль, что любой результат уходит в денежное усиление(
Жаль, что любой результат уходит в денежное усиление(
Ну и учитывая то, что Месси сильно не выделялся на протяжении этого сезона, ещё осень может сыграть небольшую роль.
Ну и учитывая то, что Месси сильно не выделялся на протяжении этого сезона, ещё осень может сыграть небольшую роль.