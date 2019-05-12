«Ювентус» уступил «Роме», Роналду провел весь матч

«Рома» обыграла «Ювентус» в матче 36-го тура чемпионата Италии.
«Рома» (62 пункта) располагается на шестом месте, «Ювентус» (89 очков) - 1-й.
Рим, стадион Олимпико
«Рома» - «Ювентус» 2:0 (0:0)
Голы: Флоренци 79, Джеко 90+3
«Рома»: Миранте, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Пеллегрини (Кристанте 67), Н'Зонзи, Дзаньоло, Клюйверт (Юндер 78), Джеко, Эль-Шаарави
Главный тренер: Раньери Клаудио.
«Ювентус»: Щесны, Де Шильо (Канселу 85), Касерес, Кьеллини, Спинаццола, Куадрадо, Джан, Пьянич (Бентанкур 71), Матюиди (Сандро 84), Дибала, Криштиану Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
Предупреждения: Джеко 51, Джан 74, Дзаньоло 75, Коларов 90+2
В другом поединке этого тура «Наполи» обыграл СПАЛ.
Такие как ты говорили, что за Неймара петушка никто никогда не даст 200 млн, а вышло как все знают. Так что знай свое место, прежде чем что-то ляпнуть.
Такие как ты говорили, что за Неймара петушка никто никогда не даст 200 млн, а вышло как все знают. Так что знай свое место, прежде чем что-то ляпнуть.
Аха-ах)
Аха-ах)
А в 2015 был Чакыр. Хрен редьки не слаще. Аха-ха)
А в 2015 был Чакыр. Хрен редьки не слаще. Аха-ха)
Аха-ха)
Аха-ха)
аха-ах)
аха-ах)
Ты свои сказки о том, что МС там больше предлагал, рассказывай в своем каталонском театральном кружке.
Или ты каждый вброс желтых газет, берешть за основу, когда нужно отмазать аргентинскую плаксу.
МС никогда бы не заплатил 300 евро за Месси, именно такая сумма вроде фигурировала в новостных утках, посколько МС мог встрять на фер-плей.
Ты свои сказки о том, что МС там больше предлагал, рассказывай в своем каталонском театральном кружке.
Или ты каждый вброс желтых газет, берешть за основу, когда нужно отмазать аргентинскую плаксу.
МС никогда бы не заплатил 300 евро за Месси, именно такая сумма вроде фигурировала в новостных утках, посколько МС мог встрять на фер-плей.