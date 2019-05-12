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«Ювентус» уступил «Роме», Роналду провел весь матч

12 мая 2019, 23:26
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Рома» обыграла «Ювентус» в матче 36-го тура чемпионата Италии.

«Рома» (62 пункта) располагается на шестом месте, «Ювентус» (89 очков) - 1-й.

Рим, стадион Олимпико

«Рома» - «Ювентус» 2:0 (0:0)
Голы: Флоренци 79, Джеко 90+3

«Рома»: Миранте, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Пеллегрини (Кристанте 67), Н'Зонзи, Дзаньоло, Клюйверт (Юндер 78), Джеко, Эль-Шаарави
Главный тренер: Раньери Клаудио.

«Ювентус»: Щесны, Де Шильо (Канселу 85), Касерес, Кьеллини, Спинаццола, Куадрадо, Джан, Пьянич (Бентанкур 71), Матюиди (Сандро 84), Дибала, Криштиану Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

Предупреждения: Джеко 51, Джан 74, Дзаньоло 75, Коларов 90+2

В другом поединке этого тура «Наполи» обыграл СПАЛ.

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Великий Государь
   103 / 840
14 мая в 23:25
Это и не новость. Вы без судей нули. Барса отдалась сквозерам по полной пута, она и есть пута)
Стыдно мне за твою мать..даже..не важно сидел или нет....тьфу..
Agamaga
Agamaga ответил NGYRZ
   204 / 840
14 мая в 01:04
А какие факты у тебя, диванный эксперт? Что ты такого можешь рассказать, чего не знают остальные?
Такие как ты говорили, что за Неймара петушка никто никогда не даст 200 млн, а вышло как все знают. Так что знай свое место, прежде чем что-то ляпнуть.
Великий Государь
Великий Государь ответил MESSIDGIN
13 мая в 22:20
Ну значит Чакыр вас поимел.. Аха-ах)
Это и не новость. Вы без судей нули. Барса отдалась сквозерам по полной пута, она и есть пута)
MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил Великий Государь
13 мая в 22:01
Выдающиеся матчи проводят только чемпионы, а Алисон бестрофейный. Аха-ха) А в 2015 был Чакыр. Хрен редьки не слаще. Аха-ха)
Ну значит Чакыр вас поимел..

Аха-ах)
Великий Государь
Великий Государь ответил BARCDJIN
13 мая в 21:24
в 2015 был не Эвребе, но за 2019 отвечу..Алиссон выдающейся матч провел.. Аха-ха)
Выдающиеся матчи проводят только чемпионы, а Алисон бестрофейный. Аха-ха)
А в 2015 был Чакыр. Хрен редьки не слаще. Аха-ха)
Великий Государь
Великий Государь
13 мая в 21:16
Вжик, ты куда всё время исчезаешь? Аха-ха)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Великий Государь
   103 / 840
13 мая в 21:14
Джин, как там каталонский требл? Без Эвребе не работает? Аха-ха)
в 2015 был не Эвребе, но за 2019 отвечу..Алиссон выдающейся матч провел..

Аха-ха)
Великий Государь
Великий Государь
13 мая в 21:10
Джин, как там каталонский требл? Без Эвребе не работает? Аха-ха)
Великий Государь
Великий Государь ответил BARCDJIN
13 мая в 20:59
Да ладно тебе князь..стрелочник из тебя как царь российский..признай я прав, что туринка не по любви раздвигает в италии.. аха-ах)
А вообще я рад, что хоть ты раздвигаешь ноги по любви)))
Великий Государь
Великий Государь ответил BARCDJIN
13 мая в 20:58
Да ладно тебе князь..стрелочник из тебя как царь российский..признай я прав, что туринка не по любви раздвигает в италии.. аха-ах)
То есть Ювентус это делает за бабки? А барселона по любви, как честная давалка? Аха-ха)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Великий Государь
   103 / 840
13 мая в 20:45
Я в курсе, что ты шалунья. Аха-ха)
Да ладно тебе князь..стрелочник из тебя как царь российский..признай я прав, что туринка не по любви раздвигает в италии..


аха-ах)
Великий Государь
Великий Государь ответил BARCDJIN
13 мая в 20:43
Я изначально написал, что бабка туринская раздвинет...
Я в курсе, что ты шалунья. Аха-ха)
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
13 мая в 15:55
Рома аж на 6 месте? При Спаллетти такой фигни не было, конечно! Да и при Императоре тоже. Футболисты Ювентуса уже играют чисто в свое удовольствие)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Великий Государь
   103 / 840
13 мая в 13:19
Рома красюки. Не беда, что слили, беда это Джаны. Аха-ха) Теперь удачи Кьево и через тур Наполи)))
Я изначально написал, что бабка туринская раздвинет...
beefs
beefs
   165 / 840
13 мая в 10:01
ЮВЕ празднует...
BagioR
BagioR
   404 / 840
13 мая в 09:16
Даже несмотрю последние матчи. Жду нового сезона. Надеюсь у Аллегри появятся яйца.
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
13 мая в 08:30
Надо было писать в заголовке, что роналду играл весь матч и не забил.
ОПС
ОПС
   219 / 840
13 мая в 08:28
Обыкновенный слив.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   402 / 840
13 мая в 08:22
решили Волкам подарить ЛЕ, чего тут не понятного,мы то всё равно в ЛЧ,хоть даже если всем проиграем и Чемпионы.в отличии от Реала и Ливерпуля.
dok66
dok66
   416 / 840
13 мая в 07:23
Ювентус дарит очки , Рома ей муж что ли :)
ОППАОПА
ОППАОПА ответил NGYRZ
13 мая в 07:01
Какой факт? Ты свои сказки о том, что МС там больше предлагал, рассказывай в своем каталонском театральном кружке. Или ты каждый вброс желтых газет, берешть за основу, когда нужно отмазать аргентинскую плаксу. МС никогда бы не заплатил 300 евро за Месси, именно такая сумма вроде фигурировала в новостных утках, посколько МС мог встрять на фер-плей.
смени тотем ,так и не ровен час вероотступником назовут (мушрик) или тебе можно падать ниц к двум идолам ! Скоро фотомодель в Китай может уйти или атлантику пересечь ,тогда тяжка будет тебе .
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
13 мая в 05:40
Ювентус дарит очки в чемпионате.
Гавроша
Гавроша ответил Али Самаркандский
   21 / 840
13 мая в 01:46
Не удивительно.У Ювентуса нет мотивации.
А у Зенита и барселоны есть мотивация? Однако матчи выиграли, именно этим сильные команды отличаются от слабачков.
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 840
13 мая в 01:32
Интрига? А не, это же СериАл ))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
13 мая в 01:23
Не удивительно.У Ювентуса нет мотивации.
kust07
kust07
   361 / 840
13 мая в 00:48
В Италии Роналду научат,как надо сливать матчи.чемпионат грязный
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
13 мая в 00:45
Рому с победой!
El Dassory
El Dassory
13 мая в 00:45
Тут всё ясно, до чемпионства проплатили, а после подумали пусть играют как умеют, как оказалось уровень как у Бари или Суосуло.)
NGYRZ
NGYRZ ответил Charismatic
   72 / 840
13 мая в 00:37
Барса вылетела от Ливера, жаль что ты не следишь за футболом, только за своим идолом принцессой.
    NGYRZ
    NGYRZ ответил Agamaga
       72 / 840
    13 мая в 00:36
    Ты ошибаешься, ведь МС предлагает куда больше, чем Барселона, это факт! Он мог и с Гвардиолой сегодня брать титул и деньжище получать космические. Пока рано представлять Барсу без Месси. С такой периодичностью как с Месси нет, ведь с его появлением у Барсы на порядок выше шансы стать чемпионами.
    Какой факт?
    Ты свои сказки о том, что МС там больше предлагал, рассказывай в своем каталонском театральном кружке.
    Или ты каждый вброс желтых газет, берешть за основу, когда нужно отмазать аргентинскую плаксу.

    МС никогда бы не заплатил 300 евро за Месси, именно такая сумма вроде фигурировала в новостных утках, посколько МС мог встрять на фер-плей.
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