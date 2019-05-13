Дзюба: «Благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание игры»

Нападающий «Зенита» , являющийся воспитанником «Спартака», в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер» поблагодарил школу «красно-белых» за знания, полученные там.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006-го по 2015 год.

Я благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание футбола. Это мне очень помогает. В «Зените» я стал свободным художником, а Азмун играет на острие. Я же действую и слева, и справа, и в центре. Мы с Дриусси постоянно меняемся. Одно время я подстроился играть столба и получал от этого удовольствие. А сейчас перестроился и тоже получаю удовольствие от своей новой роли, хоть поначалу мне было тяжело.