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Дзюба: «Благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание игры»

13 мая 2019, 20:53

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, являющийся воспитанником «Спартака», в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер» поблагодарил школу «красно-белых» за знания, полученные там.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006-го по 2015 год.

Я благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание футбола. Это мне очень помогает. В «Зените» я стал свободным художником, а Азмун играет на острие. Я же действую и слева, и справа, и в центре. Мы с Дриусси постоянно меняемся. Одно время я подстроился играть столба и получал от этого удовольствие. А сейчас перестроился и тоже получаю удовольствие от своей новой роли, хоть поначалу мне было тяжело.

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Все комментарии
Bastardo
Bastardo ответил iri13
   389 / 840
14 мая в 04:08
..а сейчас то чем Дзюба не угодил?..странный народ спартачи..и это мягко говоря.
Старые "заслуги"
EAGuar As
EAGuar As ответил mortid
   40 / 840
14 мая в 01:12
То было давно , в детском саду .
А тогда чего только по шкафчикам не искали детишки .
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
14 мая в 01:04
Abris .
Пол-года после 4:2 ...
А все горит ?
Игнор так игнор .
nik9373
nik9373 ответил iri13
13 мая в 23:38
..с какого перепуга Матч Премьер стал зенитовским?..да еще со Шмурновым.
Посмотри кто владелец и вопросы отпадут.
youtomee
youtomee
   495 / 840
13 мая в 23:38
про столба то вроде понятно, а что за новая роль?
peleneym
peleneym
   789 / 840
13 мая в 23:25
А,кроме спартаковской, он вообще в школу ходил?
iri13
iri13
   253 / 840
13 мая в 23:18
..а сейчас то чем Дзюба не угодил?..странный народ спартачи..и это мягко говоря.
iri13
iri13 ответил tolctoy
   253 / 840
13 мая в 23:16
Даже на зенитовском канале хвалит СПАРТАК.
..с какого перепуга Матч Премьер стал зенитовским?..да еще со Шмурновым.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Tommy Lee
   12 / 840
13 мая в 22:49
Больше дзюб и ананидз!
mortid
mortid ответил EAGuar As
   157 / 840
13 мая в 22:43
Дзюба , ты же обещал "поляну" накрыть игрокам тульского Арсенала .... 🤩😍😋⚠️
Не получится, шкафчики все были закрыты, где лежали деньги, которые он рассчитывал на "поляну" потратить.
CВИН
CВИН
   284 / 840
13 мая в 22:35
Полено благодарит дерево , надо же
mat73
mat73
   641 / 840
13 мая в 22:20
Засунь свою благодарность туда же, что и - "Дзюба: «Я понял, что мне нужно засунуть свой эгоизм в одно место». Сегодня в 09.47. на ОВ
Abris
Abris
   160 / 840
13 мая в 22:10
EAGuar As
Сегодня 22:00
ответ пользователю Аксинья (раскрыть)
Думаю нам лучше поболеть в среду за финал Арсенал-Ростов в кубке России.

Дожились, пердивные команды в финал кубка страны собрались.
tolctoy
tolctoy
   261 / 840
13 мая в 22:09
Даже на зенитовском канале хвалит СПАРТАК.
EAGuar As
EAGuar As ответил Аксинья
   40 / 840
13 мая в 22:00
Думаю нам лучше поболеть в среду за финал Арсенал-Ростов в кубке России .
EAGuar As
EAGuar As ответил Аксинья
   40 / 840
13 мая в 21:55
Вот этот первый .
Будет второй .
А там и третий и четвертый .... 🤩😍😋⚠️
Аксинья
Аксинья ответил EAGuar As
   173 / 840
13 мая в 21:48
Дзюба , ты же обещал "поляну" накрыть игрокам тульского Арсенала .... 🤩😍😋⚠️
Артем обещал - Артем накроет...только не надо каждый год ему об этом напоминать...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   52 / 840
13 мая в 21:27
Так вот почему Дзюбиньо такой деревянный был: спартаковская школа
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
13 мая в 21:23
Тонкий троллинг...
handreb
handreb
   67 / 840
13 мая в 21:17
Стыдно за свиней всё больше и больше.
Заратустра
Заратустра
   175 / 840
13 мая в 21:16
Дзюба свободный художник оказывается))
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
13 мая в 21:11
С такой культурой и пониманием только 7-0 в Европе влетать.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
13 мая в 21:08
У бакланов в лазурятнике только культуру пользования стулом можно получить.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
13 мая в 21:07
Дзюба , ты же обещал "поляну" накрыть игрокам тульского Арсенала .... 🤩😍😋⚠️
Albasin
Albasin
   17 / 840
13 мая в 21:03
Насчет понимания игры Дзюба явно приврал, в свинарнике левая нога не знает что делает правая.
spartach n1
spartach n1
   123 / 840
13 мая в 20:59
Где спасибо бомжам за тридцать серебрянников ?
Tommy Lee
Tommy Lee
   343 / 840
13 мая в 20:59
А, вот это и есть спартаковская школа? Давайте свиньи свою новую трансферную политику, играйте своими воспитанниками, с удовольствием посмотрю это зрелище.
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