Дзюба: «Благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание игры»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, являющийся воспитанником «Спартака», в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер» поблагодарил школу «красно-белых» за знания, полученные там.
Дзюба выступал за «Спартак» с 2006-го по 2015 год.
Я благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание футбола. Это мне очень помогает. В «Зените» я стал свободным художником, а Азмун играет на острие. Я же действую и слева, и справа, и в центре. Мы с Дриусси постоянно меняемся. Одно время я подстроился играть столба и получал от этого удовольствие. А сейчас перестроился и тоже получаю удовольствие от своей новой роли, хоть поначалу мне было тяжело.
А тогда чего только по шкафчикам не искали детишки .
А тогда чего только по шкафчикам не искали детишки .
Пол-года после 4:2 ...
А все горит ?
Игнор так игнор .
Пол-года после 4:2 ...
А все горит ?
Игнор так игнор .
Сегодня 22:00
ответ пользователю Аксинья (раскрыть)
Думаю нам лучше поболеть в среду за финал Арсенал-Ростов в кубке России.
Дожились, пердивные команды в финал кубка страны собрались.
Сегодня 22:00
ответ пользователю Аксинья (раскрыть)
Думаю нам лучше поболеть в среду за финал Арсенал-Ростов в кубке России.
Дожились, пердивные команды в финал кубка страны собрались.
Будет второй .
А там и третий и четвертый .... 🤩😍😋⚠️
Будет второй .
А там и третий и четвертый .... 🤩😍😋⚠️