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Силкин: «Думаю, „Спартак“ не попадет в тройку»

13 мая 2019, 20:34

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что «Краснодар» по итогам сезона попадет в топ-3, в отличие от «Спартака».

За два тура до финиша «быки» идут на третьем месте, а «Спартак» отстает от них на 4 очка.

Думаю, что «Краснодар» свой шанс не упустит - он никогда в Лиге чемпионов не участвовал, он все сделает, чтобы воспользоваться этой возможностью. Клуб Галицкого маленькими шагами постепенно идет к своим большим целям. Теперь на горизонте замаячила Лига чемпионов. Пусть даже пока только квалификационный раунд. Так что они не должны промахнуться. Да, теоретические шансы на третье место у спартаковцев есть, но практически это вряд ли можно осуществить.

Хотя после полуфиналов Лиги чемпионов, где казалось, что в финал пройдут «Барселона» и «Аякс», а вышли две английские команды, наверное, все возможно, любые результаты. Но, мое мнение, в призовую тройку спартаковцы все-таки не попадут.

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Все комментарии
МКС
МКС ответил МКС
   30 / 840
13 мая в 23:54
А А я думаю что там мне пишет Привет Бриенна Как дела, как любовь?
Кстати шальке 04 любимая команда Отто

А фюрер любил под колбаски смотреть на игру Баварии

Тау что учи историю Бриенна
МКС
МКС ответил Palex
   30 / 840
13 мая в 23:52
Ну ты же ходор, поэтому должен знать все о лошадях. А у фюрера лбимая команда Шальке, а у меня Бавария. Так что, прежде чем умничать, ознакомься сначала с темой.
А

А я думаю что там мне пишет

Привет Бриенна

Как дела, как любовь?
Palex
Palex ответил sobaka_kusaka
   60 / 840
13 мая в 23:48
Ты аккуратней цитируй, такие книжки.
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответил Palex
   265 / 840
13 мая в 23:37
Безумно интересно. Только этот пост, нужно адресовать МКС, это ему надо просвещаться, а я болею за Баварию. Надеюсь к ней Гитлер, не имел отношения.
Единственный задокументированный случай, когда Гитлера видели на футболе – во время Олимпиады-1936 в Берлине, когда Германия проиграла команде Норвегии со счетом 0:2 Видимо это поражение отбило всякое желание смотреть футбол в дальнейшем.
Если услышите, что кто-то говорит, мол, фюррер болел за Баварию, или любой другой клуб - ответьте следующими словами: "Ведь чем чудовищнее ложь, тем охотней в нее верят"(с) "Майн Кампф" Адольф Гитлер.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   198 / 840
13 мая в 23:32
будет семерочка
Palex
Palex ответил sobaka_kusaka
   60 / 840
13 мая в 23:21
Безумно интересно. Только этот пост, нужно адресовать МКС, это ему надо просвещаться, а я болею за Баварию. Надеюсь к ней Гитлер, не имел отношения.
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 840
13 мая в 23:13
Да в какую тройку, зачем?
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответил Palex
   265 / 840
13 мая в 23:12
Ну ты же ходор, поэтому должен знать все о лошадях. А у фюрера лбимая команда Шальке, а у меня Бавария. Так что, прежде чем умничать, ознакомься сначала с темой.
Гитлер в принципе не любил футбол. А миф о любви фюррера к шальке связан с тем, что кобальтовые за время нацисткой диктатуры выиграли 6 чемпионатов (за 8 лет), а после свержения режима - 1 раз, считай за 70 лет.
З.Ы.
Все подозрения о том, что Гитлер болел за «Шальке», отмела пресс-служба гельзенкирхенского клуба (а именно руководитель «Шальке 04» по связям с общественностью и СМИ Герд Фосс) в обращении к английскому изданию The Times. Написано это обращение было в ответ на статью "50 худших известных футбольных болельщиков» от 2008 года."
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
13 мая в 22:53
Даже смешно об этом говорить .
Palex
Palex ответил МКС
   60 / 840
13 мая в 22:41
Ну ты же ходор, поэтому должен знать все о лошадях. А у фюрера лбимая команда Шальке, а у меня Бавария. Так что, прежде чем умничать, ознакомься сначала с темой.
МКС
МКС ответил Palex
   30 / 840
13 мая в 22:32
Про лошадей ты должен много знать.
Поклоннику любимой команды фюрера наверное виднее

Кому и о чем надо знать
Danrog
Danrog
   97 / 840
13 мая в 22:17
Спартак достоин в этом сезоне пердива, как никогда.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
13 мая в 22:08
Конечно не попадут, будет хорошо если 4 место удержат
Ruslik1982
Ruslik1982
   159 / 840
13 мая в 21:45
"где казалось, что в финал пройдут «Барселона» и «Аякс»" - казалось это только "экспертам" вроде Силкина
pomor45
pomor45
   62 / 840
13 мая в 21:41
Всё может случиться в РПЛ. Пару лет назад соперники так дружно провалились, что Спартак стал чемпионом. Сочли, что это гигантское отклонение в ознаменование юбилея Симоняна. Ан, нет. Год назад точно таким же путём чемпионом стал Локомотив, тогда особенно постарался Зенит, провалившись на пятое место. Весь
абсурд произошедшего отразился, как в зеркале, в ЛЧ. В этот раз чемпионом стала команда, находившаяся на первой строчке с первого тура. Казалось бы РПЛ родила стоящего чемпиона, но каким он получился снова покажет именно ЛЧ. Для поддержания имиджа достойности РПЛ он должен, как минимум, выйти из группы, чего уже пять лет не случалось.
Palex
Palex ответил МКС
   60 / 840
13 мая в 21:26
Вообще то думать прерогатива лошадей У них голова большая А вот нихрена не интересоваться футболом Должно быть стыдно хоть и бывшему но тренеру Судя по положению вещей Спартаку, удержаться бы в пятерке А этот иксперт какую то пургу мелет
Про лошадей ты должен много знать.
Alladins
Alladins
   101 / 840
13 мая в 21:25
Нечего страну в ЛЧ позорить, сколько можно.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
13 мая в 21:16
Турнирная таблица останется такой, как она сегодня выглядит.
Danrog
Danrog
   97 / 840
13 мая в 21:13
В следующем сезоне в пердив поедет.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
13 мая в 21:05
Хоть бы в семерку попал.
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
13 мая в 21:01
Пердивные команды в тройку не попадают.
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
13 мая в 20:58
Какая тройка, в еврокубках бы остаться.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   298 / 840
13 мая в 20:56
Да ладно , правда что ли , не попадёт в тройку ? )))))))))))))))))))))))))))
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответил МКС
   265 / 840
13 мая в 20:53
Вообще то думать прерогатива лошадей У них голова большая А вот нихрена не интересоваться футболом Должно быть стыдно хоть и бывшему но тренеру Судя по положению вещей Спартаку, удержаться бы в пятерке А этот иксперт какую то пургу мелет
а каких других слов ждать от бывшего главного тренера (целый 1 сезон на взрослом уровне)? Другой вопрос, зачем соккер публикует мнение тренера любительской команды?
МКС
МКС
   30 / 840
13 мая в 20:39
Вообще то думать прерогатива лошадей

У них голова большая

А вот нихрена не интересоваться футболом

Должно быть стыдно хоть и бывшему но тренеру

Судя по положению вещей

Спартаку, удержаться бы в пятерке

А этот иксперт какую то пургу мелет
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