Силкин: «Думаю, „Спартак“ не попадет в тройку»

Бывший главный тренер московского «Динамо» считает, что «Краснодар» по итогам сезона попадет в топ-3, в отличие от «Спартака».

За два тура до финиша «быки» идут на третьем месте, а «Спартак» отстает от них на 4 очка.

Думаю, что «Краснодар» свой шанс не упустит - он никогда в Лиге чемпионов не участвовал, он все сделает, чтобы воспользоваться этой возможностью. Клуб Галицкого маленькими шагами постепенно идет к своим большим целям. Теперь на горизонте замаячила Лига чемпионов. Пусть даже пока только квалификационный раунд. Так что они не должны промахнуться. Да, теоретические шансы на третье место у спартаковцев есть, но практически это вряд ли можно осуществить.

Хотя после полуфиналов Лиги чемпионов, где казалось, что в финал пройдут «Барселона» и «Аякс», а вышли две английские команды, наверное, все возможно, любые результаты. Но, мое мнение, в призовую тройку спартаковцы все-таки не попадут.