Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что «Краснодар» по итогам сезона попадет в топ-3, в отличие от «Спартака».
За два тура до финиша «быки» идут на третьем месте, а «Спартак» отстает от них на 4 очка.
Думаю, что «Краснодар» свой шанс не упустит - он никогда в Лиге чемпионов не участвовал, он все сделает, чтобы воспользоваться этой возможностью. Клуб Галицкого маленькими шагами постепенно идет к своим большим целям. Теперь на горизонте замаячила Лига чемпионов. Пусть даже пока только квалификационный раунд. Так что они не должны промахнуться. Да, теоретические шансы на третье место у спартаковцев есть, но практически это вряд ли можно осуществить.
Хотя после полуфиналов Лиги чемпионов, где казалось, что в финал пройдут «Барселона» и «Аякс», а вышли две английские команды, наверное, все возможно, любые результаты. Но, мое мнение, в призовую тройку спартаковцы все-таки не попадут.
А фюрер любил под колбаски смотреть на игру Баварии
Тау что учи историю Бриенна
А фюрер любил под колбаски смотреть на игру Баварии
Тау что учи историю Бриенна
А я думаю что там мне пишет
Привет Бриенна
Как дела, как любовь?
А я думаю что там мне пишет
Привет Бриенна
Как дела, как любовь?
Если услышите, что кто-то говорит, мол, фюррер болел за Баварию, или любой другой клуб - ответьте следующими словами: "Ведь чем чудовищнее ложь, тем охотней в нее верят"(с) "Майн Кампф" Адольф Гитлер.
Если услышите, что кто-то говорит, мол, фюррер болел за Баварию, или любой другой клуб - ответьте следующими словами: "Ведь чем чудовищнее ложь, тем охотней в нее верят"(с) "Майн Кампф" Адольф Гитлер.
З.Ы.
Все подозрения о том, что Гитлер болел за «Шальке», отмела пресс-служба гельзенкирхенского клуба (а именно руководитель «Шальке 04» по связям с общественностью и СМИ Герд Фосс) в обращении к английскому изданию The Times. Написано это обращение было в ответ на статью "50 худших известных футбольных болельщиков» от 2008 года."
З.Ы.
Все подозрения о том, что Гитлер болел за «Шальке», отмела пресс-служба гельзенкирхенского клуба (а именно руководитель «Шальке 04» по связям с общественностью и СМИ Герд Фосс) в обращении к английскому изданию The Times. Написано это обращение было в ответ на статью "50 худших известных футбольных болельщиков» от 2008 года."
Кому и о чем надо знать
Кому и о чем надо знать
абсурд произошедшего отразился, как в зеркале, в ЛЧ. В этот раз чемпионом стала команда, находившаяся на первой строчке с первого тура. Казалось бы РПЛ родила стоящего чемпиона, но каким он получился снова покажет именно ЛЧ. Для поддержания имиджа достойности РПЛ он должен, как минимум, выйти из группы, чего уже пять лет не случалось.
абсурд произошедшего отразился, как в зеркале, в ЛЧ. В этот раз чемпионом стала команда, находившаяся на первой строчке с первого тура. Казалось бы РПЛ родила стоящего чемпиона, но каким он получился снова покажет именно ЛЧ. Для поддержания имиджа достойности РПЛ он должен, как минимум, выйти из группы, чего уже пять лет не случалось.
У них голова большая
А вот нихрена не интересоваться футболом
Должно быть стыдно хоть и бывшему но тренеру
Судя по положению вещей
Спартаку, удержаться бы в пятерке
А этот иксперт какую то пургу мелет
У них голова большая
А вот нихрена не интересоваться футболом
Должно быть стыдно хоть и бывшему но тренеру
Судя по положению вещей
Спартаку, удержаться бы в пятерке
А этот иксперт какую то пургу мелет