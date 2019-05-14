Клуб из Китая предложил за Бэйла 120 млн евро

14 мая 2019, 06:36

Вингер «Реала» может продолжить карьеру в чемпионате Китая.

По данным источника, «сливочные» получили предложение в размере 120 млн евро от неназванного китайского клуба. Самому валлийцу была предложена ежегодная зарплата в € 30 млн.

Ранее сообщалось о том, что мадридский клуб готов расстаться с Бэйлом, но потенциальных покупателей отпугивала высокая заработная плата игрока, а предложения «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» по 29-летнему футболисту не превышали € 80 млн.