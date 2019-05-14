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Клуб из Китая предложил за Бэйла 120 млн евро

14 мая 2019, 06:36

Вингер «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в чемпионате Китая.

По данным источника, «сливочные» получили предложение в размере 120 млн евро от неназванного китайского клуба. Самому валлийцу была предложена ежегодная зарплата в € 30 млн.

Ранее сообщалось о том, что мадридский клуб готов расстаться с Бэйлом, но потенциальных покупателей отпугивала высокая заработная плата игрока, а предложения «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» по 29-летнему футболисту не превышали € 80 млн.

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Все комментарии
112910315
112910315 ответил Ruslan3132
   1 / 840
14 мая в 18:58
ну почему же? Вдруг была анонимка. Привезите Бейла в такое то время в такое то место, скиньте на точку отмеченную крестиком...взамен найдете там чемодан с деньгами! Очень даже может быть ))
Уверен, что Бэйла скинули бы и без чемодана взамен) только скинуть куда-нибудь, кому-нибудь) только Бэйл хитёр, ни с кем не ездит, никому не доверяет, контракт до 2022 года в банке сохраняет)
Барсамания1988
Барсамания1988
   465 / 840
14 мая в 18:17
Ага 120 как же, смотрите что бы самим доплачивать не пришлось за этого хрусталя.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил 112910315
   55 / 840
14 мая в 11:58
получили предложение в размере 120 млн евро от неназванного китайского клуба Как возможно получить предложения, не зная, кто тебе предлагает) большего бреда невозможно придумать)
ну почему же? Вдруг была анонимка. Привезите Бейла в такое то время в такое то место, скиньте на точку отмеченную крестиком...взамен найдете там чемодан с деньгами! Очень даже может быть ))
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 840
14 мая в 11:55
Во! Пошла вода в хату ))) Перес, не жмись, докупи еще коробку с красивой подарочной лентой ))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   298 / 840
14 мая в 11:47
Дзюбу бесплатно забирайте ! )))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
14 мая в 11:46
Вброс. Типа вот от каких денег я отказался лишь бы играть на высшем уровне.
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
14 мая в 10:20
если не утка, то это вариант
Alladins
Alladins
   101 / 840
14 мая в 09:57
Как можно такую чушь сочинять.
handreb
handreb
   67 / 840
14 мая в 09:46
Фигня полная.
Romeo 777
Romeo 777
   161 / 840
14 мая в 09:15
Donbalon аналог The Sun
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
14 мая в 08:58
Согласен с нижеотписавшимися, явная утка, нафига платить 120, если за него и 70 никто другой не даст, китайцы не идиоты, к тому же с налогом это в 240 превращается, провернувший такую сделку китаез сразу переплюнет китаез а, подписавшего Модеста в прошлом году, за которого с налогом и зп ушло 96 миллионов и который через
Kresi frok
Kresi frok
   125 / 840
14 мая в 08:38
Нужно продавать, ведь иначе судеек нечем будет кормить в следующем сезоне ахаха)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   599 / 840
14 мая в 08:33
Вот его проблема и решится.
Cympak-05
Cympak-05 ответил shlifen
   308 / 840
14 мая в 08:27
Возможно и липа. Но за те деньги, что хочет Реал его только Китай и подпишет. Хотя в последнее время они тоже обороты сбавили и не гремят, у них там 100 налог же. С учётом этого мне не вериться в это. Так как придётся в итоге 240 платить.
Project Pandora
Project Pandora
   533 / 840
14 мая в 08:16
Срочно продавать
Ми Ша
Ми Ша ответил shlifen
   796 / 840
14 мая в 07:26
Жаль расстраивать болельщиков Реала - но думаю липа, не бывает так что только на днях его Зидан хочет выпереть, при этом все понимают что только Китаю он и сгодится, и тут же появляется предложение от неназваного клуба на сумму в два раза больше цены трансфермаркта... Ладно бы за него грызня была, но он ведь не нужен никому... Явно через такие вбросы пытаются ПРИВЛЕЧЬ китайцев)) за 120 это сделка века на которую Перес повезёт Бэйла лично (чтобы в дороге не передумал), 70-80 было бы куда ближе к правде =))))
Все настроение испортил).
shlifen
shlifen
   144 / 840
14 мая в 07:20
Жаль расстраивать болельщиков Реала - но думаю липа, не бывает так что только на днях его Зидан хочет выпереть, при этом все понимают что только Китаю он и сгодится, и тут же появляется предложение от неназваного клуба на сумму в два раза больше цены трансфермаркта... Ладно бы за него грызня была, но он ведь не нужен никому... Явно через такие вбросы пытаются ПРИВЛЕЧЬ китайцев)) за 120 это сделка века на которую Перес повезёт Бэйла лично (чтобы в дороге не передумал), 70-80 было бы куда ближе к правде =))))
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
14 мая в 07:17
Продадут не задумываясь,кто "Реалу" ещё может предложить такую сумму.
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
14 мая в 07:11
Денег немерено у китайцев, похоже.
112910315
112910315
   1 / 840
14 мая в 06:53
получили предложение в размере 120 млн евро от неназванного китайского клуба

Как возможно получить предложения, не зная, кто тебе предлагает) большего бреда невозможно придумать)
ДСА
ДСА
   89 / 840
14 мая в 06:40
С радостью нужно продавать.
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