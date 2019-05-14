«Барселона» хочет включить Коутиньо в сделку по Гризманну

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, по слухам, продолжает оставаться приоритетной целью «Барселоны».
Как утверждает источник, каталонский клуб рассчитывает максимально сократить сумму трансфера французского игрока и включить в сделку своего полузащитника Филиппе Коутиньо. Отмечается, что бразильский хавбек уже дал своё согласие на переход.
Ранее сообщалось, что в случае ухода Гризманна из «Атлетико» мадридский клуб может подписать форварда «Челси» Гонсало Игуаина, права на которого принадлежат «Ювентусу».
АХа-ха)
АХа-ха)
Хотя, слабая и глупая Барселона в общем-то многим нравится, может и не стоит им мозги включать.
Хотя, слабая и глупая Барселона в общем-то многим нравится, может и не стоит им мозги включать.
Спартак? Купив Дзюбу.
Или Тосно? Купив заболотного)))
Спартак? Купив Дзюбу.
Или Тосно? Купив заболотного)))
Гризманн этот сезон тоже сыграл слабее чем предыдущий.
Гризманн этот сезон тоже сыграл слабее чем предыдущий.
Но у обоих одна судьба - находиться в тени Месси до конца его карьеры.
А играть на высоком уровне он будет еще очень долгое время.
Но у обоих одна судьба - находиться в тени Месси до конца его карьеры.
А играть на высоком уровне он будет еще очень долгое время.
Менять игрока на француза это что то.
Менять игрока на француза это что то.