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«Барселона» хочет включить Коутиньо в сделку по Гризманну

14 мая 2019, 07:50

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, по слухам, продолжает оставаться приоритетной целью «Барселоны».

Как утверждает источник, каталонский клуб рассчитывает максимально сократить сумму трансфера французского игрока и включить в сделку своего полузащитника Филиппе Коутиньо. Отмечается, что бразильский хавбек уже дал своё согласие на переход.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Гризманна из «Атлетико» мадридский клуб может подписать форварда «Челси» Гонсало Игуаина, права на которого принадлежат «Ювентусу».

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   103 / 840
14 мая в 22:54
Хорошая будет сделка во имя плача НГУШАТ!

АХа-ха)
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   402 / 840
14 мая в 21:24
Коут в Атлетико? вот это утятина.... он же физикой туда не годится. не согласятся менять на гризли.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Ruslan3132
   465 / 840
14 мая в 19:23
Что есть то есть.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Так Себе Аналитик
   465 / 840
14 мая в 19:13
Тоже не фанат перехода гризмана, но гризман может зацепиться за мяч в отличии от коутинии, гризман может создать опять же в отличии от утинии, гризману не нужно много моментов для гола так как в атлетико их не бывает много и исходя из этого гризман явно лучше коута и морально гризи готов бороться а не ходить с плаксивым видом. Единственный минус возраст,но тот же коут на 2 года всего лишь моложе.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Остапчук 67
   465 / 840
14 мая в 18:22
Чтооо какой интелект??? Малком номер 2 только дороже и правоногий. Ты его игру видел в этом сезоне??? Он в тени аленьи прячется не то что месси.
Rizo1
Rizo1
   289 / 840
14 мая в 17:47
Коута жалко конечно... Был лидером а стал... обычным лавочником....
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 840
14 мая в 12:00
нормально ) купить Коута за 160, когда Гризманн был 100, через год отдать Коута с доплатой за Гризманна ))) Бизнес по каталонски
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
14 мая в 11:54
Зачем Атлетико этот мусор в лице Коутиньо?
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Cympak-05
   15 / 840
14 мая в 10:11
Вообще то роль на поле разная. Купить его и заставить играть левого напа. Точно ничего хорошего не выйдет. Ван Бек игрок середины поля цпз. Апз. Ну макс под напалающим сыграть.
Да я бы не сказал, что разная. Зиеш играет как раз на месте флангового напа с любой стороны поля, а ван де Бек везде играет, даже напом был в первой игре с Тоттенхэмом - они молодые, из них можно вылепить игрока на любую позицию.
Cympak-05
Cympak-05
   308 / 840
14 мая в 10:09
Если Коут заиграет там как в Англии. Атлетико только выиграет от этого трансфера. Если Гриз перейдёт надеюсь ему хватит эгоизма играть самому а не искать на поле Месси в любой непонятной ситуации.
Cympak-05
Cympak-05 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   308 / 840
14 мая в 10:06
Вообще то роль на поле разная. Купить его и заставить играть левого напа. Точно ничего хорошего не выйдет. Ван Бек игрок середины поля цпз. Апз. Ну макс под напалающим сыграть.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 840
14 мая в 09:54
Лучше бы Барселона включила мозги и вместо обоих купила Зиеша или ван де Бека из Аяса, которые и моложе и перспективнее, чем эти выскочки, которые лишь ценниками похвастать могут, а не игрой.
Хотя, слабая и глупая Барселона в общем-то многим нравится, может и не стоит им мозги включать.
Kresi frok
Kresi frok ответил la_masia
   125 / 840
14 мая в 09:49
Молла у КС аха))
la_masia
la_masia ответил Kresi frok
   106 / 840
14 мая в 09:29
А кого Зенит ослабил?)))
Спартак? Купив Дзюбу.
Или Тосно? Купив заболотного)))
la_masia
la_masia ответил Так Себе Аналитик
   106 / 840
14 мая в 09:28
Тоже так считаю.
Гризманн этот сезон тоже сыграл слабее чем предыдущий.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
14 мая в 09:02
Нафиг им этот Гризманн, он слабее Коута, ну да, Коут не заиграл, так и переоцененный Антоша так же может не заиграть.
Остапчук 67
Остапчук 67
   582 / 840
14 мая в 08:28
У Коутиньо футбольный интеллект гораздо выше, чем у Гризманна...
Но у обоих одна судьба - находиться в тени Месси до конца его карьеры.
А играть на высоком уровне он будет еще очень долгое время.
Kresi frok
Kresi frok
   125 / 840
14 мая в 08:14
Балет все никак не может угоманиться, ведь при покупки Гризманна борсуки и конкурента ослабляют и приобретают качественного игрока, по схеме Зенита короче, хоть что-то европейцы берут с расийского футбола аха)))
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
14 мая в 08:09
Всегда знал что в Барселоне основа агентов конченные ....ты.
Менять игрока на француза это что то.
Ruslik1982
Ruslik1982
   159 / 840
14 мая в 08:01
конечно, ведь за деньги его никто не купит
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
14 мая в 07:51
Пора избавляться от дорогого балласта.
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