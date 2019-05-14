«Барселона» хочет включить Коутиньо в сделку по Гризманну

14 мая 2019, 07:50

Нападающий «Атлетико» , по слухам, продолжает оставаться приоритетной целью «Барселоны».

Как утверждает источник, каталонский клуб рассчитывает максимально сократить сумму трансфера французского игрока и включить в сделку своего полузащитника . Отмечается, что бразильский хавбек уже дал своё согласие на переход.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Гризманна из «Атлетико» мадридский клуб может подписать форварда «Челси» Гонсало Игуаина, права на которого принадлежат «Ювентусу».