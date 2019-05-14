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Комличенко: «Нужно попасть в окончательный состав сборной России»

14 мая 2019, 14:56

Форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко прокомментировал свое включение в расширенный состав сборной России.

О том, что меня включили в расширенный список сборной, узнал от корреспондента, который позвонил и поздравил. У нас как раз перед этим тренировка закончилась, сел пообедать. Хорошая новость. Значит, работаем не зря. Рад, конечно, но в то же время понимаю, что пока это только расширенный список. Нужно попасть в окончательный.

Окончательный список игроков будет опубликован на следующей неделе.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 15:28
Колян нормально позабивал в этом сезоне, удачи ему.
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
14 мая в 14:58
Удачи Компличенко!
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