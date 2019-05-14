Комличенко: «Нужно попасть в окончательный состав сборной России»

Форвард «Млады Болеслав» прокомментировал свое включение в расширенный состав сборной России.

О том, что меня включили в расширенный список сборной, узнал от корреспондента, который позвонил и поздравил. У нас как раз перед этим тренировка закончилась, сел пообедать. Хорошая новость. Значит, работаем не зря. Рад, конечно, но в то же время понимаю, что пока это только расширенный список. Нужно попасть в окончательный.