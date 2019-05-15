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Бывший игрок «Спартака» уйдет из «Ростова»

15 мая 2019, 09:49

Хавбек «Ростов» Роман Еременко летом сменит клуб.

Сообщается, что у 32-летнего игрока уже есть несколько предложений. Ранее появлялись слухи о том, что на него претендует «Локомотив»

Футболист выступал в России за «Рубин», ЦСКА и «Спартак».

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
   36 / 840
17 мая в 01:15
Не уйдёт. Если клуб сам не выгонит.
Палыч82
Палыч82 ответил Аксинья
   444 / 840
16 мая в 23:54
После ухода из Спартака Роман совался во все топовые клубы и везде получил отказ, а когда заиграл в Ростове сразу стал востребованным...Еще ни один игрок ушедший из Донского клуба не заиграл лучше чем был в нем, так что Кикнадзе стоит призадуматься...
Лоськов
Faustello
Faustello ответил Hesus_4erez_us
   22 / 840
15 мая в 14:56
Что ты куришь?
РПЛ )))
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Faustello
   802 / 840
15 мая в 14:42
Что ты куришь?
Faustello
Faustello
   22 / 840
15 мая в 13:44
В свете сообщения что Иуда собрался в Ростов, Ерёма резко встал на крыло, Глушак же говорил что он его уничтожит.
Солнечное Ростовское утро, база ФК Ростов, в кустах акации молнии и завихрения ветра вокруг внезапно появившегося голубого шара, из него появляется голая фигура Иуды с красными горящими выпученными глазками, фигура уверенной походкой заходит в ближайшую сауну, выходит в полотенце и шапочке и направляется в клубный офис, подходит к администратору и телефонным голосом говорит - Ерёма Коннар?
sashasokol
sashasokol
   235 / 840
15 мая в 13:09
Для Ростова плохая новость, но таковы реалии современного футбола. Скорее всего окажется в Локо. Как по мне, то я не против его присутствия в Локо, Ерема однозначно усилит нашу команду.
Аксинья
Аксинья ответил Морозовский
   173 / 840
15 мая в 12:47
Ерёма с радостью уйдёт на бОльшие деньги! Выбор невелик: депо, лазурятник . Деньги для Ерёмы определяющий фактор! "зеня" для него самый удачный вариант - дорога в Китай открыта! Он уже сегодня будет беречь свои ноги.Обижаться на него нет смысла - в Россию он припёрся только за выгодой!
А может наоборот булет ломить во всю мочь чтобы показать будущим хозяевам как он хорош...Цену, пардон, зарплату надо набивать...
handreb
handreb
   67 / 840
15 мая в 12:12
В ростове хороший футболист не заиграет.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
15 мая в 11:34
Ерёма с радостью уйдёт на бОльшие деньги! Выбор невелик: депо, лазурятник . Деньги для Ерёмы определяющий фактор! "зеня" для него самый удачный вариант - дорога в Китай открыта! Он уже сегодня будет беречь свои ноги.Обижаться на него нет смысла - в Россию он припёрся только за выгодой!
Аксинья
Аксинья
   173 / 840
15 мая в 11:19
После ухода из Спартака Роман совался во все топовые клубы и везде получил отказ, а когда заиграл в Ростове сразу стал востребованным...Еще ни один игрок ушедший из Донского клуба не заиграл лучше чем был в нем, так что Кикнадзе стоит призадуматься...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
15 мая в 11:08
К сожалению Рома не только реанимировал свою карьеру, что логично, но и, скорее всего, продлил гастроли шоумена в Ростове. В любом случае Роману удачи.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
15 мая в 10:49
Нехорошо получится .
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
   355 / 840
15 мая в 10:34
Что сделал Кириченко с "Уфой, а Карпин - с "Ростовом"! Ни одного, ни другого не хочу видеть в "Ростове". В эту компанию добавлю и Глушакова. С белой завистью смотрю игры с участием тульского "Арсенала" и "Оренбурга". С такой игрой, какую показывает сейчас "Ростов", нечего делать в Лиге Европы. Да это и маловероятно. Если не "Локомотив" сегодня, то "Арсенал" в финале развеют "мечту" Карпина взять с "Ростовом" кубок России и подороже "продаться" Федуну.
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
15 мая в 10:19
Роману удачи .
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
15 мая в 10:16
Удачи, футбольное поле для него лучшее лекарство...
Jum13
Jum13
   126 / 840
15 мая в 10:11
Вот она, Рома, цена контракта со свиньями. Так играл бы сейчас в ЦСКА в основе и горя бы не знал
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
15 мая в 10:02
Завоюет Кубок и уйдёт.
Сп62
Сп62
   388 / 840
15 мая в 10:01
Дело в клубе или в зарплате?
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