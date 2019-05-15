Бывший игрок «Спартака» уйдет из «Ростова»

Хавбек «Ростов» Роман Еременко летом сменит клуб.
Сообщается, что у 32-летнего игрока уже есть несколько предложений. Ранее появлялись слухи о том, что на него претендует «Локомотив».
Футболист выступал в России за «Рубин», ЦСКА и «Спартак».
Хавбек «Ростов» Роман Еременко летом сменит клуб.
Сообщается, что у 32-летнего игрока уже есть несколько предложений. Ранее появлялись слухи о том, что на него претендует «Локомотив».
Футболист выступал в России за «Рубин», ЦСКА и «Спартак».
Солнечное Ростовское утро, база ФК Ростов, в кустах акации молнии и завихрения ветра вокруг внезапно появившегося голубого шара, из него появляется голая фигура Иуды с красными горящими выпученными глазками, фигура уверенной походкой заходит в ближайшую сауну, выходит в полотенце и шапочке и направляется в клубный офис, подходит к администратору и телефонным голосом говорит - Ерёма Коннар?
Солнечное Ростовское утро, база ФК Ростов, в кустах акации молнии и завихрения ветра вокруг внезапно появившегося голубого шара, из него появляется голая фигура Иуды с красными горящими выпученными глазками, фигура уверенной походкой заходит в ближайшую сауну, выходит в полотенце и шапочке и направляется в клубный офис, подходит к администратору и телефонным голосом говорит - Ерёма Коннар?
https://www.youtube.com/watch?v=eJUoHflP5zU