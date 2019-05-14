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«Зенит» проявляет интерес к Левашову

14 мая 2019, 20:15

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов попал в сферу интересов «Зенита». 

Действующий контракт Левашова с клубом рассчитан до 31 мая 2021 года. В текущем сезоне голкипер провел 14 матчей в РПЛ и 3 - в Кубке России.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Bastardo
   109 / 840
15 мая в 07:50
Зениту нужны Ян Обьак, или Де Хеа, или Тёр Штенгнн. Как говорят Нам нужна победа, мы за ценой не построим. Так? Были и Халк, и Витсель, и Гарай, и Хави, и Данни. А что на выходе? Пшик. Успехи и достижения в футболе не покупаются. Это факт, который в Газпроме не признают. Пример ПСЖ это подтверждает. Пока в Питере футбола не будет, а его по факту нет, вливание любых денег позволит Зениту быть чемпионом в РПЛ не более того. В этом году в РПЛ продавили денежным мешком и бюджетом, но в Европе это не прокатит.
Питер рулит
Питер рулит
   153 / 840
15 мая в 07:29
Из рфпл только сафонов представляет интерес, а так и Лунев не плох....
Bastardo
Bastardo ответил Ваня лучший
   389 / 840
15 мая в 06:51
Все это версии и предположения. А по факту в Зените на контрактах сейчас 46 человек
У Лодыгина контракт до конца этого сезона, который ещё не продлили - факты, а не домыслы. Та же ситуация у Кержакова (а так же Жиркова, Анюкова, Мусаева, Ивановича и Кокорина). Так что тут очень легко рассуждать. На Лодыгина надежды нет, Керж так себе вратарь для Зенита. Отсюда вывод, что с ними не продлят контракты. Вратаря можно взять в Арсенале (Левашов и Габулова дублировал, и Нигматуллина, у которого контракт кончается) или в Краснодаре (Много им три вратаря, у Крицюка год контракта, у Синицина два). Дюпин хорош, но у него лишь один сезон в вышке (хотя Лунёв до Зенита провёл ещё меньше). Бабурин неплох как дублёр, но мало игровой практики. Ещё мы Обухова забыли, но вряд ли его возьмут в основную команду.
Можешь считать это вымыслом, итог узнаем через пару месяцев.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Bastardo
   109 / 840
15 мая в 06:11
Все это версии и предположения. А по факту в Зените на контрактах сейчас 46 человек
kastites
kastites
   156 / 840
15 мая в 05:07
Брехня
Bastardo
Bastardo ответил Ангел неБесГрешен
   389 / 840
15 мая в 04:25
Предпочтительней Дюпина будет. И по возрасту и по пропущенным...
А вот по отражённым ударам Юрий впереди, ведь оборона Анжи послабее тульской
Bastardo
Bastardo ответил Ваня лучший
   389 / 840
15 мая в 04:23
Новый лозунг "Больше вратарей хороших и разных!" Лунев, Ладыгин из аренды, М. Кержаков, Бабурин из пренды, Дюпин, теперь Левашов. Итого 6, что ещё нужно для глубины состава?
Дюпина и Левашова ещё не купили, Бабурина могут продать, Юрис Лодыгинис летом уйдёт С/А. Кержакова тоже могут отдать в аренду или продать, сменщик из него так себе, чего не скажешь о Левашове.
Всё логично
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик ответил wingback
   391 / 840
15 мая в 00:49
давно пора судейку прикупить как масквабадские...
тоже вспомнил арбитра)
wingback
wingback
   167 / 840
14 мая в 22:56
давно пора судейку прикупить как масквабадские...
Заполярный
Заполярный
   91 / 840
14 мая в 22:44
И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО. БОМЖИ ЗА АРСЕНАЛ ВЗЯЛИСЬ. РАЗБЕРУТ. КОНКУРЕНТЫ БОМЖАМ НЕ НУЖНЫ. РОСТОВ, РУБИН, УФА......... ТЕПЕРЬ АРСЕНАЛ.
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
14 мая в 22:30
Вратарь конечно нужен, но подойдет ли он?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
14 мая в 22:23
Ваня лучший бубнит за Зенит, а болел загоняет в игнор. Типа, шобы ответами его не беспокоили.
Смешной паренек этот Ваня ;)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
14 мая в 22:17
Предпочтительней Дюпина будет.
И по возрасту и по пропущенным...
Albasin
Albasin
   17 / 840
14 мая в 22:05
Абсолютно не нужен Зениту.
Nikola45
Nikola45 ответил Аксинья
   57 / 840
14 мая в 21:25
Скорее решили Арсенал ослабить...
Фу Фу Фу!
Nikola45
Nikola45
   57 / 840
14 мая в 21:23
Зенит купит Левоногого, Леворукого, Левоголового )) Ваня Вы читаете? )))
Nikola45
Nikola45 ответил Palex
   57 / 840
14 мая в 21:21
Ваня лучшей понятия не имеет, относительно вратарской линии в Зените,даже не знает, кто в составе, а кто в аренде, но свои пять копеек надо вставить.
Прекрасный Ваня в футболе не может различить кто за Торосятник кто за ЦСКА! А Вы пытаетесь с него спросить что бы он разбирался в Зените ))
Ванюша Красавец только за одно! Зенит не достоен Гинера, ворюги и спонсора Войны на Донбасе!
Palex
Palex
   60 / 840
14 мая в 21:14
Ваня лучшей понятия не имеет, относительно вратарской линии в Зените,даже не знает, кто в составе, а кто в аренде, но свои пять копеек надо вставить.
Аксинья
Аксинья ответил Jeck Denielse
   173 / 840
14 мая в 21:11
Ну всё...началось.... Ещё до открытия трансферного окна человек 700 в Зенит сосватают...
И не говори, у Ростова за неделю уже три состава распродали...
Levadia
Levadia
   178 / 840
14 мая в 21:04
Бред журнасклизский!
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
14 мая в 21:01
Опять свиные сказки сочиняют.
Ваня лучший
Ваня лучший
   109 / 840
14 мая в 21:00
Новый лозунг "Больше вратарей хороших и разных!" Лунев, Ладыгин из аренды, М. Кержаков, Бабурин из пренды, Дюпин, теперь Левашов. Итого 6, что ещё нужно для глубины состава?
mikysss
mikysss
   70 / 840
14 мая в 20:51
6-й состав ? ставь лайк если народных много и некуда тратить, репост если дзюба в барселону поедет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
14 мая в 20:42
Ну всё...началось....
Ещё до открытия трансферного окна человек 700 в Зенит сосватают...
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
14 мая в 20:34
Лунёв - дырка! Саша Кержаков - самый надёжный в "зене", пропустил всего несколько голов! Свой, в доску! Лучше б Ивановичу замену нашли!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха ответил Аксинья
   185 / 840
14 мая в 20:28
Тоже вариант
Аксинья
Аксинья ответил Сергей Эпоха
   173 / 840
14 мая в 20:26
Все, решили Лунева подвинуть
Скорее решили Арсенал ослабить...
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
14 мая в 20:25
Все, решили Лунева подвинуть
Михалыч 75
Михалыч 75
   772 / 840
14 мая в 20:24
а нужен ли он
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