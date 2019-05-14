«Зенит» проявляет интерес к Левашову

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов попал в сферу интересов «Зенита».
Действующий контракт Левашова с клубом рассчитан до 31 мая 2021 года. В текущем сезоне голкипер провел 14 матчей в РПЛ и 3 - в Кубке России.
Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов попал в сферу интересов «Зенита».
Действующий контракт Левашова с клубом рассчитан до 31 мая 2021 года. В текущем сезоне голкипер провел 14 матчей в РПЛ и 3 - в Кубке России.
Можешь считать это вымыслом, итог узнаем через пару месяцев.
Можешь считать это вымыслом, итог узнаем через пару месяцев.
Всё логично
Всё логично
Смешной паренек этот Ваня ;)
Смешной паренек этот Ваня ;)
И по возрасту и по пропущенным...
И по возрасту и по пропущенным...
Ванюша Красавец только за одно! Зенит не достоен Гинера, ворюги и спонсора Войны на Донбасе!
Ванюша Красавец только за одно! Зенит не достоен Гинера, ворюги и спонсора Войны на Донбасе!
Ещё до открытия трансферного окна человек 700 в Зенит сосватают...
Ещё до открытия трансферного окна человек 700 в Зенит сосватают...