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«Удинезе» близок к покупке Бекао

14 мая 2019, 21:45

По сообщениям бразильской прессы, «Удинезе» ведет переговоры с клубом «Баия» по покупке защитника Бекао. Бразилец выступает за ЦСКА на правах аренды, однако права на футболиста принадлежат клубу из Салвадора.

Источник из окружения 23-летнего Бекао сообщил, что предложение «Удинезе» было более привлекательным в финансовом плане. Соглашение должно быть оформлено в ближайшие недели, сумма трансфера не сообщается.

На счету Бекао 26 матчей в текущем сезоне РПЛ.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   243 / 840
15 мая в 14:30
Я думал ему 30!
mangoх12
mangoх12 ответил makkie
   26 / 840
15 мая в 13:06
*взял попкорн* :D
это ты про Карреру ?)
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
15 мая в 11:43
Похоже, Гинеру придется весь чемпионский молодежный состав в основу переводить.
Nety-net
Nety-net ответил Zimka
   617 / 840
15 мая в 10:31
По русски вроже написано, предложение итальянце более привлекательное.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   699 / 840
15 мая в 09:25
ЦСКА в ЛЧ не попадет, денег нет...
Сейчас и своих будут распродавать.
drug01
drug01
   124 / 840
15 мая в 08:58
Это усилит команду
Don trambon
Don trambon
   85 / 840
15 мая в 08:46
Бред. У ЦСКА есть право выкупа игрока. Играл он в начале очень хорошо, весной не очень, но спад был у всей команды.

Если этот еврей его не выкупит, а сделает ставку на привозящего старика Васина, то ПНХ Гинер.
ДСА
ДСА
   89 / 840
15 мая в 08:30
Да пусть идет.
Faustello
Faustello ответил mangoх12
   22 / 840
15 мая в 08:10
Похоже Гинер всех растеряет и останется с одним Обляковым и белорусским прохиндеем
Ха ха рассмешил )))
Всех продаст за дорого, потом за копейки в аренду вернёт )))
Знаем мы Ленорыча...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Zimka
   293 / 840
15 мая в 07:39
У ЦСКА же право выкупа есть? Странная новость.
Право-то есть. Денег не густо.
spartach n1
spartach n1
   123 / 840
15 мая в 07:36
А кто же будет штрафную лошадей песочком присыпать ?
makkie
makkie ответил mangoх12
   18 / 840
15 мая в 07:36
я же не виноват что ты смысл прочитанного не улавливаешь.. Извини дорогой, но троллинг тебя получается лучше чем говорить о футболе.
*взял попкорн* :D
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   288 / 840
15 мая в 06:49
Про Удинезе давно слухи ходили, но у них есть только одна возможность провернуть эту сделку - если сам Бекао откажется подписывать полноценный контракт с ЦСКА. Потому что иначе Гинер эту байю по судам затаскает, они ещё не знают с кем связались. Но вести переговоры вовсе не значит подписать. Вероятнее всего эти байки распространяет агент чтобы выбить лучшие условия по контракту Бекао
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
15 мая в 06:42
Кто знает, куда пропал уважаемый Геннадий aka "sir-5"?
LOpp
LOpp ответил parallels
   16 / 840
15 мая в 06:36
Ты веришь, что ему 23 года?
mangoх12
mangoх12 ответил Scuderia Ferrari
   26 / 840
15 мая в 04:10
У тебя уже и Гинер плохой?
я же не виноват что ты смысл прочитанного не улавливаешь.. Извини дорогой, но троллинг тебя получается лучше чем говорить о футболе.
Bastardo
Bastardo ответил Zimka
   389 / 840
15 мая в 03:56
У ЦСКА же право выкупа есть? Странная новость.
Вообще есть, об этом ещё осенью говорилось, не помню только нкаковы шансы на "угон" другим клубом.

26 октября 2018
Пока ЦСКА не связывался ни со мной, ни с клубом «Баия» по выкупу Родриго. Но, конечно, в контракте аренды есть возможность выкупа. Московский клуб может это сделать до июля 2019 года. (с) Агент

Дело в том, что у нас изначально была предусмотрена опция выкупа Бекао в арендном соглашении с «Баия». Думаю, что с большой долей вероятности мы её активируем. Все условия прописаны, поэтому никаких сложностей в выкупе быть не должно. Всё зависит только от нашего желания. (с) гендир Бабаев

Судя по всему, сумма выкупа не будет сильно превышать рыночную стоимость Бекао на момент аренды в ЦСКА – около 400 тыс. евро. На данный момент ценник на 22-летнего защитника поднялся до € 2.5 млн.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил mangoх12
   12 / 840
15 мая в 01:36
У тебя уже и Гинер плохой?
tolctoy
tolctoy ответил parallels
   261 / 840
15 мая в 00:44
разрешение в тарасовке получили? без него сделка не состоится - рылы очень чувствительны именно к этому игроку. интересно, почему?
Почему,почему.Что бы такие как ты,задавали идиотские вопросы.Ума нет, считай калека.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
14 мая в 23:27
Бразилы поняли ,что с гинером лучше дела не иметь. Итальянцы дают цену, значит, нужно продавать...
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Jeck Denielse
   229 / 840
14 мая в 22:35
Тут и думать нечего.... Отдать Марио в Зенит... И на вырученные деньги выкупить Влашича и Бекао.........................и Дивеева..
Бекао один из тех игроков. которые при нормально судействе будут удаляться к 15-ой минуте матча.
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответил Jeck Denielse
   265 / 840
14 мая в 22:34
Дивев уже выкуплен
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
14 мая в 22:31
Разберут ЦСКА на винтики. Начинай Гончаренко сначала.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
14 мая в 22:22
Тут и думать нечего....
Отдать Марио в Зенит...
И на вырученные деньги выкупить Влашича и Бекао.........................и Дивеева..
mangoх12
mangoх12
   26 / 840
14 мая в 22:21
Похоже Гинер всех растеряет и останется с одним Обляковым и белорусским прохиндеем
Zimka
Zimka
   286 / 840
14 мая в 22:17
У ЦСКА же право выкупа есть? Странная новость.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
14 мая в 22:12
Бекао так классно смотрится в конюшне! Надо сохранить!
777dimon86
777dimon86
14 мая в 22:12
Ёпт, он че в аренде был?
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
14 мая в 22:07
Ему только понравилось в ЦСКА.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил particular
   46 / 840
14 мая в 22:01
Возможно, нагнетается обстановка с целью повышения результирующей ставки от ЦСКА, либо для любого трудоустройства игрока на контракт в Еуропу...
Всё может быть, но потеря не желательна.
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