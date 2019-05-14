«Удинезе» близок к покупке Бекао

По сообщениям бразильской прессы, «Удинезе» ведет переговоры с клубом «Баия» по покупке защитника Бекао. Бразилец выступает за ЦСКА на правах аренды, однако права на футболиста принадлежат клубу из Салвадора.
Источник из окружения 23-летнего Бекао сообщил, что предложение «Удинезе» было более привлекательным в финансовом плане. Соглашение должно быть оформлено в ближайшие недели, сумма трансфера не сообщается.
На счету Бекао 26 матчей в текущем сезоне РПЛ.
Сейчас и своих будут распродавать.
Сейчас и своих будут распродавать.
Если этот еврей его не выкупит, а сделает ставку на привозящего старика Васина, то ПНХ Гинер.
Если этот еврей его не выкупит, а сделает ставку на привозящего старика Васина, то ПНХ Гинер.
Всех продаст за дорого, потом за копейки в аренду вернёт )))
Знаем мы Ленорыча...
Всех продаст за дорого, потом за копейки в аренду вернёт )))
Знаем мы Ленорыча...
26 октября 2018
Пока ЦСКА не связывался ни со мной, ни с клубом «Баия» по выкупу Родриго. Но, конечно, в контракте аренды есть возможность выкупа. Московский клуб может это сделать до июля 2019 года. (с) Агент
Дело в том, что у нас изначально была предусмотрена опция выкупа Бекао в арендном соглашении с «Баия». Думаю, что с большой долей вероятности мы её активируем. Все условия прописаны, поэтому никаких сложностей в выкупе быть не должно. Всё зависит только от нашего желания. (с) гендир Бабаев
Судя по всему, сумма выкупа не будет сильно превышать рыночную стоимость Бекао на момент аренды в ЦСКА – около 400 тыс. евро. На данный момент ценник на 22-летнего защитника поднялся до € 2.5 млн.
26 октября 2018
Пока ЦСКА не связывался ни со мной, ни с клубом «Баия» по выкупу Родриго. Но, конечно, в контракте аренды есть возможность выкупа. Московский клуб может это сделать до июля 2019 года. (с) Агент
Дело в том, что у нас изначально была предусмотрена опция выкупа Бекао в арендном соглашении с «Баия». Думаю, что с большой долей вероятности мы её активируем. Все условия прописаны, поэтому никаких сложностей в выкупе быть не должно. Всё зависит только от нашего желания. (с) гендир Бабаев
Судя по всему, сумма выкупа не будет сильно превышать рыночную стоимость Бекао на момент аренды в ЦСКА – около 400 тыс. евро. На данный момент ценник на 22-летнего защитника поднялся до € 2.5 млн.
Отдать Марио в Зенит...
И на вырученные деньги выкупить Влашича и Бекао.........................и Дивеева..
Отдать Марио в Зенит...
И на вырученные деньги выкупить Влашича и Бекао.........................и Дивеева..