«Удинезе» близок к покупке Бекао

14 мая 2019, 21:45

По сообщениям бразильской прессы, «Удинезе» ведет переговоры с клубом «Баия» по покупке защитника Бекао. Бразилец выступает за ЦСКА на правах аренды, однако права на футболиста принадлежат клубу из Салвадора.

Источник из окружения 23-летнего Бекао сообщил, что предложение «Удинезе» было более привлекательным в финансовом плане. Соглашение должно быть оформлено в ближайшие недели, сумма трансфера не сообщается.