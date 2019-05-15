Глушаков нашел себе новый клуб

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков этим летом может сменить клуб.
К 32-летнему игроку проявляет интерес «Ростов». Сообщается, что ростовчане близки к подписанию футболиста. Действующий контракт хавбека с «красно-белыми» рассчитан до 31 мая 2020 года.
По данным СМИ, перед новым гендиректором москвичей Томасом Цорном поставлена задача убрать из команды Глушакова.
В свете сообщения что Иуда собрался в Ростов, Ерёма резко встал на крыло, Глушак же говорил что он его уничтожит.
Солнечное Ростовское утро, база ФК Ростов, в кустах акации молнии и завихрения ветра вокруг внезапно появившегося голубого шара, из него появляется голая фигура Иуды с красными горящими выпученными глазками, фигура уверенной походкой заходит в ближайшую сауну, выходит в полотенце и шапочке и направляется в клубный офис, подходит к администратору и телефонным голосом говорит - Ерёма Коннар?
В свете сообщения что Иуда собрался в Ростов, Ерёма резко встал на крыло, Глушак же говорил что он его уничтожит.
Солнечное Ростовское утро, база ФК Ростов, в кустах акации молнии и завихрения ветра вокруг внезапно появившегося голубого шара, из него появляется голая фигура Иуды с красными горящими выпученными глазками, фигура уверенной походкой заходит в ближайшую сауну, выходит в полотенце и шапочке и направляется в клубный офис, подходит к администратору и телефонным голосом говорит - Ерёма Коннар?
Хотя,если у Дениса с Карпиным любофф, то может и усилит команду. Карпин всех бывших спартаковцев скупает.
Хотя,если у Дениса с Карпиным любофф, то может и усилит команду. Карпин всех бывших спартаковцев скупает.