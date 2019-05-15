Глушаков нашел себе новый клуб

15 мая 2019, 09:26

Полузащитник «Спартака» этим летом может сменить клуб.

К 32-летнему игроку проявляет интерес «Ростов». Сообщается, что ростовчане близки к подписанию футболиста. Действующий контракт хавбека с «красно-белыми» рассчитан до 31 мая 2020 года.