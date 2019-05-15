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Глушаков нашел себе новый клуб

15 мая 2019, 09:26

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков этим летом может сменить клуб.

К 32-летнему игроку проявляет интерес «Ростов». Сообщается, что ростовчане близки к подписанию футболиста. Действующий контракт хавбека с «красно-белыми» рассчитан до 31 мая 2020 года.

По данным СМИ, перед новым гендиректором москвичей Томасом Цорном поставлена задача убрать из команды Глушакова.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
   180 / 840
17 мая в 11:53
Цорн выполнил задачу, может уходить.
Шуnя771
Шуnя771 ответил Просто идиот
   51 / 840
15 мая в 21:54
Все спартачи слушаются Бориса Моисеева и Де зуева
Не надо здесь делать рекламу своим товарищам... )))
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
15 мая в 19:08
Дайте банщику поиграть.
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
15 мая в 17:55
Оставьте его в спартаке, пусть играет.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   378 / 840
15 мая в 17:34
Ростов не берите его погубите вы себя,он 75 пакостник
Tommy Lee
Tommy Lee
   343 / 840
15 мая в 16:50
Ростов- Аминь
номер 12
номер 12 ответил Ruslik1982
   270 / 840
15 мая в 15:38
а карманника?
А карманника Зенит оставит себе
Пегас в пальто
Пегас в пальто ответил Верг
15 мая в 14:38
Да Боже упаси! На кой ляд Тамбову такой "подарочек"?
Правдин Семён
Правдин Семён
   36 / 840
15 мая в 14:35
Забавно. Поглядим.
Союзник противников
Союзник противников ответил Сергей Саныч
   25 / 840
15 мая в 14:33
Будет Калачёву за пивом бегать. Там мужики серьёзные. Гниль выведут за пять минут.
Молодец,порадовал и своих и ростовских! А там на четверть бывший ваш народ... А уж таких футбольных бандюганов как Тимоха и Гацкан его приход только порадует-их полка прибыло.
Союзник противников
Союзник противников ответил Шуnя771
   25 / 840
15 мая в 14:31
Он слушается только Валеру! Валера верим! (в перевоспитание...)
Заслуженный капитан-золотомедаленосец не хочет сидеть под каким-то Цорном.Это удел бессловесных подхалимов.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
15 мая в 14:25
Глушаков подарит Цорну тазик из серебра и все наладится!!!
Faustello
Faustello ответил ALIEV AA
   22 / 840
15 мая в 14:17
Переходит чтобы уничтожить Ерёменко 😅
Ха, с языка снял ))
В свете сообщения что Иуда собрался в Ростов, Ерёма резко встал на крыло, Глушак же говорил что он его уничтожит.
Солнечное Ростовское утро, база ФК Ростов, в кустах акации молнии и завихрения ветра вокруг внезапно появившегося голубого шара, из него появляется голая фигура Иуды с красными горящими выпученными глазками, фигура уверенной походкой заходит в ближайшую сауну, выходит в полотенце и шапочке и направляется в клубный офис, подходит к администратору и телефонным голосом говорит - Ерёма Коннар?
Faustello
Faustello ответил Сергей Саныч
   22 / 840
15 мая в 14:13
Будет Калачёву за пивом бегать. Там мужики серьёзные. Гниль выведут за пять минут.
Дальше предбанника теперь пускать не будут )))
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   679 / 840
15 мая в 14:08
    Tostao
    Tostao
       130 / 840
    15 мая в 14:06
    О! А я думал этот клуб "Баник" из Остравы. ((
    kust07
    kust07
       361 / 840
    15 мая в 14:02
    Ростову не позавидуешь,развалит коллектив.
    Хотя,если у Дениса с Карпиным любофф, то может и усилит команду. Карпин всех бывших спартаковцев скупает.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       27 / 840
    15 мая в 13:54
    Пусть будет...
    alexando1974
    alexando1974
       367 / 840
    15 мая в 13:36
    В ростове карпин спуска ему недаст! есле что нетак сгноит в дубле ))
    Faustello
    Faustello
       22 / 840
    15 мая в 13:33
    Жалко мне соседей наших, ох заблистает Ростов заголовками аки беконные.
    Просто идиот
    Просто идиот ответил Шуnя771
       336 / 840
    15 мая в 13:13
    Все спартачи слушаются Бориса Моисеева и Де зуева
    Заполярный
    Заполярный ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
       91 / 840
    15 мая в 13:05
    глушак это второй денисов мутильщик мож бакланам а то у них там все устаканилось подкинуть им бузу.
    У НИХ СКОРО ШПАЛА ЗАБУЗИТ, ОН ЖЕ В АНГЛИЮ СОБИРАЕТСЯ
    Jum13
    Jum13
       126 / 840
    15 мая в 12:58
    Теперь свиньям придётся ещё и за Ростов болеть )))
    нечитайло
    нечитайло
    15 мая в 12:54
    Пусть пробует
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       27 / 840
    15 мая в 12:53
    Ну да, под старость на родину потянуло, к Миллерово поближе...
    OLESOCC
    OLESOCC
       538 / 840
    15 мая в 12:34
    Ненавижу Глушака как больного ишака!. Он и в Ростове всё обгадит!.
    beefs
    beefs
       165 / 840
    15 мая в 12:21
    Глушака потянуло на родину...
    Аксинья
    Аксинья
       173 / 840
    15 мая в 12:21
    И этого на очищение - Ростов уже не команда а исправительная колония...
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       461 / 840
    15 мая в 12:20
    не Глушаков нашел себе новый клуб, а журналисты
    kingoffam
    kingoffam
       242 / 840
    15 мая в 12:19
    Только вчера был совдир,а с утра уже клуб нашел.Все сплетни собрали.
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