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Биджиев: «„Локомотив“ будет действовать смело»

15 мая 2019, 16:40
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев рассуждает о предстоящем ответном матче 1/2 финала Кубка России между «Ростовом» и «Локомотивом».

Результат первой встречи дает все основания ростовчанам рассчитывать на финал. Два мяча на выезде, ответный матч дома при поддержке своих трибун — сильное преимущество. Однако «Локо» — опытный кубковый боец, будет биться до конца. Плюс у Сёмина есть положительный опыт с игры с «Ростовом» на его территории, правда, в чемпионате. «Локомотив» будет действовать смело и приложит все усилия, чтобы пройти в финал.

В футболе надо каждый день доказывать свою состоятельность, это не только игроков касается, но и тренеров. У Сёмина, например, уже пять кубков. Это, конечно, хорошо, но они в прошлом, нужны новые достижения, важен каждый трофей.

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
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15 мая в 16:50
ПОБЕДЫ ЛОКО!!!
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