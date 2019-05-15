Адиев назвал успехом тот факт, что «Анжи» доиграл до конца сезона РПЛ

Главный тренер «Анжи» считает успехом тот факт, что команда смогла доиграть сезон в РПЛ .

Это несомненный успех. Было много проблем и в межсезонье, на многие выездные матчи мы только в последний момент находили решение, как добираться. Так было на протяжении всего сезона. Изначально мы базировались в Кисловодске, но затем нас тот же отель перестал принимать из-за наших долгов. Был случай, когда нас даже не выпустили на поле, чтобы потренироваться.

Все время мы сталкивались с какими-то бытовыми трудностями, которые ни один клуб Премьер-Лиги никогда не испытывал. Я считаю, что это определенное достижение, что мы доиграли чемпионат, учитывая все сложности.