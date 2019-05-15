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Адиев назвал успехом тот факт, что «Анжи» доиграл до конца сезона РПЛ

15 мая 2019, 14:01

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев считает успехом тот факт, что команда смогла доиграть сезон в РПЛ.

Это несомненный успех. Было много проблем и в межсезонье, на многие выездные матчи мы только в последний момент находили решение, как добираться. Так было на протяжении всего сезона. Изначально мы базировались в Кисловодске, но затем нас тот же отель перестал принимать из-за наших долгов. Был случай, когда нас даже не выпустили на поле, чтобы потренироваться.

Все время мы сталкивались с какими-то бытовыми трудностями, которые ни один клуб Премьер-Лиги никогда не испытывал. Я считаю, что это определенное достижение, что мы доиграли чемпионат, учитывая все сложности.

Недавно президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что махачкалинский клуб сохранит профессиональный статус.

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Все комментарии
Радж Капур
Радж Капур
15 мая в 17:32
Просто героизм какой-то.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
15 мая в 15:29
Анжи желаю успехов
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
15 мая в 15:25
Еще не доиграл.
navigators
navigators
   393 / 840
15 мая в 14:41
Можно это назвать даже чудом. Вот только дагестанским болельщикам от этого не полегчает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил susanin ultrazenith
   24 / 840
15 мая в 14:33
А если будут в ФНЛ, хватит денег на полёты на Дальний Восток и в Восточную Пруссию???
Они могут на автобусе ездить, в понедельник выедут, к выходным уже будут в Калининграде.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   90 / 840
15 мая в 14:21
А если будут в ФНЛ, хватит денег на полёты на Дальний Восток и в Восточную Пруссию???
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
15 мая в 14:12
Теперь не мешало бы и с долгами по З/П рассчитаться. Футболистам надо семьи кормить.
Игроков мог бы и особо поблагодарить , столько вытерпели.
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