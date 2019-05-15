Варга: «Не советую Дзюбе уезжать из „Зенита“»

Известный агент Шандор Варга считает, что 30-летнему форварду «Зенита» не нужно торопиться с переездом в АПЛ .

Он топ-футболист, хороший. Но я ему не советую уезжать из «Зенита». Пускай лучше поиграет в Лиге чемпионов. Он еще довольно молодой игрок. Вот когда ему исполнится 31, тогда пристрою его в «Арсенал»! Артёму надо еще год поиграть в Петербурге.

Пока не слышал никаких свежих новостей об интересе к Дзюбе из Англии. В любом случае, мне его игра очень нравится. Мои рекомендации — оставаться в «Зените». Но потенциально он подходит для АПЛ . Дзюба не потеряется в любом клубе.

Артём скромничает, говоря, что его не позовут в топ-5 лучших команд лиги. Мое честное мнение — он сможет заиграть в любом клубе Англии.

Многое зависит от тренера, кто захочет видеть его в своих рядах. Даже топ-футболист не всегда получает игровую практику в команде. Поэтому важна заинтересованность именно тренера.

«Вест Хэм» и «Эвертон», конечно, подойдут Артему. Думаю, что Дзюба уже достаточно обеспеченный человек. Поэтому главное — не гнаться за деньгами, а идти туда, где в тебе действительно заинтересованны. А в его игровых качествах я уверен.