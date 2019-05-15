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Варга: «Не советую Дзюбе уезжать из „Зенита“»

15 мая 2019, 15:47

Известный агент Шандор Варга считает, что 30-летнему форварду «Зенита»  Артёму Дзюбе не нужно торопиться с переездом в АПЛ.

Он топ-футболист, хороший. Но я ему не советую уезжать из «Зенита». Пускай лучше поиграет в Лиге чемпионов. Он еще довольно молодой игрок. Вот когда ему исполнится 31, тогда пристрою его в «Арсенал»! Артёму надо еще год поиграть в Петербурге.

Пока не слышал никаких свежих новостей об интересе к Дзюбе из Англии. В любом случае, мне его игра очень нравится. Мои рекомендации — оставаться в «Зените». Но потенциально он подходит для АПЛ. Дзюба не потеряется в любом клубе.

Артём скромничает, говоря, что его не позовут в топ-5 лучших команд лиги. Мое честное мнение — он сможет заиграть в любом клубе Англии.

Многое зависит от тренера, кто захочет видеть его в своих рядах. Даже топ-футболист не всегда получает игровую практику в команде. Поэтому важна заинтересованность именно тренера.

«Вест Хэм» и «Эвертон», конечно, подойдут Артему. Думаю, что Дзюба уже достаточно обеспеченный человек. Поэтому главное — не гнаться за деньгами, а идти туда, где в тебе действительно заинтересованны. А в его игровых качествах я уверен.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   127 / 840
17 мая в 03:32
Да пусть попробует. В лучшей лиге мира сразу найдёт своё место. Правильно, возле неё))).
Сп62
Сп62
   388 / 840
16 мая в 12:28
Дайте человеку оскомину сбить. А потом вернётся.
Знатог
Знатог
   180 / 840
16 мая в 11:53
В Англии он сразу потеряется для сборной. Там надо быть лучшим из лучших чтобы быть на виду.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   243 / 840
16 мая в 06:25
Погребняк и Павлюченко одно время неплохо играли в АПЛ.А у Дзюбы старания и желания в разы больше,чем у них.Если есть какой вариант,то надо переходить,не задумываясь,если у него мечта поиграть в АПЛ.Скоро уже будет поздно
mortid
mortid
   157 / 840
15 мая в 23:19
Ай да жук агент )))))))))) Бабосы то знает где )))))) А насчёт возраста вообще уморил )))) Пойду своему деду точно так же скажу, типа тебе ещё 89, ты ещё молод, вот когда исполнится 90 тогда и капец, жизнь прошла )))))))
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
15 мая в 22:32
поздняк метаться
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
15 мая в 21:47
Какая то шутка про АПЛ и Дзюбу неуместная...
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   303 / 840
15 мая в 21:21
Забавно, во всех чемпионатах игроки сначала играют, а потом зарабатывают под старость, а в России наоборот - сначала зарабатывают, а потом и поиграть можно)
Denkuz
Denkuz
   86 / 840
15 мая в 21:04
Зенит - вершина для Дзюбы.
Правдин Семён
Правдин Семён
   36 / 840
15 мая в 20:48
Есть резон в этих словах. Всё на 70% зависит от Дзюбы.
Самедов Агил
Самедов Агил
   216 / 840
15 мая в 20:31
Вот честное слово сколько лет наблюдаю за Артёмом и убеждаюсь в том что если бы наши таланты так же выкладывали ь как тема выросли бы в топ футболистов, может у Артёма ни всегда получается игра но в трудолюбие и самоотдаче ему равных нет, может техника корявая но он всегда заряжен на борьбу,
Alpribas
Alpribas
   76 / 840
15 мая в 19:53
Какая Англия, так его никто пиарить не будет.
holms918
holms918
   684 / 840
15 мая в 19:17
Пусть играет в "Зените".
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
15 мая в 18:48
Согласен не надо ехать, он там просто пропадет, никто его терпеть не будет
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 18:47
Разве Дзюбе предлагают контракт за бугром?
VV V
VV V
   299 / 840
15 мая в 18:41
Варга почти как Ванга.......если Артём уедет, то пропадёт в Европе, там надо зарабатывать деньги, а вот в Зените деньги получают из общего народного котла.
Hypnoz
Hypnoz
   301 / 840
15 мая в 18:29
До 35 попылит у бомжей, потом в Апл доигрывать !
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   398 / 840
15 мая в 18:26
Не стабилен, не техничен: разве что в какой-нибудь Бристоль. Или к/б.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
15 мая в 18:12
Никто не ходит в лес за грибами в январе.....
И никто не уезжает на 4-м десятке - европы покорять....

Всё это разговоры ни о чём....
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   38 / 840
15 мая в 18:08
Про Арсенал это наверное шутка.Уровень Зенита и Дзюбы это низ турнирной таблицы чемпионшипа...
Гавроша
Гавроша ответил Danrog
   21 / 840
15 мая в 18:03
Свиней сейчас Дзюба беспокоит больше, чем когда он играл в свинарнике.
У мазутных опять бомбит.
Caniggia
Caniggia
   44 / 840
15 мая в 18:00
Какой ему на фиг Арсенал в 31 год?
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
   195 / 840
15 мая в 17:58
Вот когда ему исполнится 31, тогда пристрою его в «Арсенал»!

В Тульский? Так он уже там как родной, сам пристроится
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
15 мая в 17:54
Уже поздно
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
15 мая в 17:43
ПАфос один:Воспользуйся моими услугами,и я тебя втюхаю куда-нибудь,хотя о спросе на тебя ещё ничего не слышал.Вот же торговцы мыльными пузырями!
Баба Яга против
Баба Яга против
15 мая в 17:38
Ему 30 годиков кому он нужен?
Если даже позовут надо рвать когти из рашки
beefs
beefs
   165 / 840
15 мая в 17:34
А кто его возьмёт?
spartach n1
spartach n1 ответил Palex
   123 / 840
15 мая в 17:29
Если бы он из спартака в Английский клуб уходил, ты бы по другому пел.
Из Спартака этот клован за баблом убежал,никакой АПЛ дзиуде нафик не нужен,лишь бы платили,неужели бомжам этого не понять ?
Danrog
Danrog
   97 / 840
15 мая в 17:23
Свиней сейчас Дзюба беспокоит больше, чем когда он играл в свинарнике.
Palex
Palex ответил spartach n1
   60 / 840
15 мая в 17:21
Если бы он из спартака в Английский клуб уходил, ты бы по другому пел.
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