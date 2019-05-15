Кадиев хочет, чтобы Адиев остался тренером «Анжи»

Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил о желании продолжить сотрудничество с главным тренером команды .

Конечно, я хочу, чтобы Адиев остался главным тренером команды. Предложения пока не было, но он знает о моем желании. Но у него наверняка будут хорошие предложения, и мне придется, скрепя сердцем, попрощаться с ним. Надеюсь, что наши пути еще когда-нибудь пересекутся, желательно, в Премьер-Лиге.

Сезон у нас получился не самый лучший, но в чисто спортивном плане я командой доволен. Я очень благодарен футболистам и тренерскому штабу, рад, что подобралась такая команда единомышленников, мужественных бойцов, которые несмотря на трудности и большие финансовые проблемы бьются и играют за клуб. Наверное, после вылета уйдут многие футболисты уровня Премьер-Лиги, а молодые ребята из академии, скорее всего, останутся. Есть и те, кто сказал, что в любом случае останется в клубе, несмотря на то, где он будет играть.