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Кадиев хочет, чтобы Адиев остался тренером «Анжи»

15 мая 2019, 16:26

Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил о желании продолжить сотрудничество с главным тренером команды Магомедом Адиевым.

Конечно, я хочу, чтобы Адиев остался главным тренером команды. Предложения пока не было, но он знает о моем желании. Но у него наверняка будут хорошие предложения, и мне придется, скрепя сердцем, попрощаться с ним. Надеюсь, что наши пути еще когда-нибудь пересекутся, желательно, в Премьер-Лиге.

Сезон у нас получился не самый лучший, но в чисто спортивном плане я командой доволен. Я очень благодарен футболистам и тренерскому штабу, рад, что подобралась такая команда единомышленников, мужественных бойцов, которые несмотря на трудности и большие финансовые проблемы бьются и играют за клуб. Наверное, после вылета уйдут многие футболисты уровня Премьер-Лиги, а молодые ребята из академии, скорее всего, останутся. Есть и те, кто сказал, что в любом случае останется в клубе, несмотря на то, где он будет играть.

Недавно стало известно, что «Анжи» не смог пройти процедуру лицензирования на следующий сезон.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Oleg1956
   47 / 840
15 мая в 21:29
Лучше пусть получит другие предложения. Не знаю где Кадиев увидел хорошую игру. Как начали сезон с автобуса так и заканчиваем только разница двухэтажный или тре в зависимости от соперника. Скажем большое спасибо и удачи где нибудь в другом клубе.
С такими возможностями мало кто смог бы чего-то добиться!!!
Кто-то довёл клуб до такой степени ((
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Oleg1956
   11 / 840
15 мая в 18:50
Лучше пусть получит другие предложения. Не знаю где Кадиев увидел хорошую игру. Как начали сезон с автобуса так и заканчиваем только разница двухэтажный или тре в зависимости от соперника. Скажем большое спасибо и удачи где нибудь в другом клубе.
Вот-вот. И сам пусть клуб правительству в руки отдаст целиком.
Bayern Best
Bayern Best
   245 / 840
15 мая в 17:06
Жаль что Анжи в такой ситуации.
Oleg1956
Oleg1956
   573 / 840
15 мая в 16:54
Лучше пусть получит другие предложения. Не знаю где Кадиев увидел хорошую игру. Как начали сезон с автобуса так и заканчиваем только разница двухэтажный или тре в зависимости от соперника. Скажем большое спасибо и удачи где нибудь в другом клубе.
tamerlan71
tamerlan71
   562 / 840
15 мая в 16:47
Сердцем не скрепят, сердце скрепляют: "расстаться, скрепя сердцЕ"
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
15 мая в 16:34
А захочет ли Адиев тренировать команду первенства города Махачкалы?

Про молодых доморощенных игроков понятно, возникает вопрос про тех кто пришёл в команду совсем недавно.
"Есть и те, кто сказал, что в любом случае останется в клубе, несмотря на то, где он будет играть"
Это сразу понятно игроки какого уровня!



Аесли серьёзно, то Кадиев просто врёт опять!!! Инстинкт мошенника.
Бестрофейный
Бестрофейный
   96 / 840
15 мая в 16:33
Анжи скоро не будет, какое там сотрудничество.
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