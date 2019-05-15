Кадиев хочет, чтобы Адиев остался тренером «Анжи»

Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил о желании продолжить сотрудничество с главным тренером команды Магомедом Адиевым.
Конечно, я хочу, чтобы Адиев остался главным тренером команды. Предложения пока не было, но он знает о моем желании. Но у него наверняка будут хорошие предложения, и мне придется, скрепя сердцем, попрощаться с ним. Надеюсь, что наши пути еще когда-нибудь пересекутся, желательно, в Премьер-Лиге.
Сезон у нас получился не самый лучший, но в чисто спортивном плане я командой доволен. Я очень благодарен футболистам и тренерскому штабу, рад, что подобралась такая команда единомышленников, мужественных бойцов, которые несмотря на трудности и большие финансовые проблемы бьются и играют за клуб. Наверное, после вылета уйдут многие футболисты уровня Премьер-Лиги, а молодые ребята из академии, скорее всего, останутся. Есть и те, кто сказал, что в любом случае останется в клубе, несмотря на то, где он будет играть.
Недавно стало известно, что «Анжи» не смог пройти процедуру лицензирования на следующий сезон.
Кто-то довёл клуб до такой степени ((
Кто-то довёл клуб до такой степени ((
Про молодых доморощенных игроков понятно, возникает вопрос про тех кто пришёл в команду совсем недавно.
"Есть и те, кто сказал, что в любом случае останется в клубе, несмотря на то, где он будет играть"
Это сразу понятно игроки какого уровня!
Аесли серьёзно, то Кадиев просто врёт опять!!! Инстинкт мошенника.
Про молодых доморощенных игроков понятно, возникает вопрос про тех кто пришёл в команду совсем недавно.
"Есть и те, кто сказал, что в любом случае останется в клубе, несмотря на то, где он будет играть"
Это сразу понятно игроки какого уровня!
Аесли серьёзно, то Кадиев просто врёт опять!!! Инстинкт мошенника.