ГлавнаяНовости

Варга: «Марио Фернандес в любом чемпионате не затерялся бы»

15 мая 2019, 15:37

Известный агент Шандор Варга не исключает переход защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит». 

Марио — качественный футболист. Плюс у него есть большое преимущество — русский паспорт. В рамках лимита на легионеров в чемпионате России это очень ценно. В матче «Зенит» — ЦСКА он был одним из лучших на поле в составе армейцев.

Думаю, англичане могли бы предложить 25-30 миллионов за Фернандеса, это не такая большая сумма. Уже 100-200 миллионов за игрока не особенно много. А в его качестве я уверен, он в любом чемпионате не затерялся бы.

Интерес «Зенита»? Русский качественный футболист — большая редкость. Такой трансфер я бы не стал исключать, особенно с учетом того, что ЦСКА может остаться без Лиги чемпионов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»
Вчера, 19:48 Комментарии47
Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»
Вчера, 17:21 Комментарии17
Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»
Вчера, 16:16 Комментарии21
Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»
Вчера, 14:51 Комментарии26
РПЛ: «Позиция Иванова по VAR не является секретом»
Вчера, 14:20 Комментарии4
РПЛ: «Ждем возвращения Калачева в РПЛ в другом качестве»
Вчера, 14:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Завтра
   4 / 840
15 мая в 18:48
Так, а теперь слово "свино-народцу"! Ваше мнение очень неважно для нас!
Навряд ли...
Марио...Зенит....ЦСКА...25-30 млн....
Большой игрок...большие клубы...большие суммы - не их тема...))
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 18:47
Америку открыл.
la_masia
la_masia ответил Nafnafik
   106 / 840
15 мая в 18:39
Правда?) Почитай про игрока)
Nafnafik
Nafnafik ответил la_masia
   82 / 840
15 мая в 18:34
Рекламная компания на дурака. Это сейчас Фернандес еще похож на футболиста, а до ЦСКА кто его знал? Тусовщик и гуляка, как и 90% бразильцев
Как раз Фернандес никогда тусовщиком и гулякой не был.
Завтра
Завтра
   140 / 840
15 мая в 17:05
Так, а теперь слово "свино-народцу"! Ваше мнение очень неважно для нас!
la_masia
la_masia
   106 / 840
15 мая в 16:47
Рекламная компания на дурака.
Это сейчас Фернандес еще похож на футболиста, а до ЦСКА кто его знал? Тусовщик и гуляка, как и 90% бразильцев
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100