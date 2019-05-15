Варга: «Марио Фернандес в любом чемпионате не затерялся бы»

Известный агент Шандор Варга не исключает переход защитника ЦСКА в «Зенит».

Марио — качественный футболист. Плюс у него есть большое преимущество — русский паспорт. В рамках лимита на легионеров в чемпионате России это очень ценно. В матче «Зенит» — ЦСКА он был одним из лучших на поле в составе армейцев.

Думаю, англичане могли бы предложить 25-30 миллионов за Фернандеса, это не такая большая сумма. Уже 100-200 миллионов за игрока не особенно много. А в его качестве я уверен, он в любом чемпионате не затерялся бы.