Варга: «Марио Фернандес в любом чемпионате не затерялся бы»

Известный агент Шандор Варга не исключает переход защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
Марио — качественный футболист. Плюс у него есть большое преимущество — русский паспорт. В рамках лимита на легионеров в чемпионате России это очень ценно. В матче «Зенит» — ЦСКА он был одним из лучших на поле в составе армейцев.
Думаю, англичане могли бы предложить 25-30 миллионов за Фернандеса, это не такая большая сумма. Уже 100-200 миллионов за игрока не особенно много. А в его качестве я уверен, он в любом чемпионате не затерялся бы.
Интерес «Зенита»? Русский качественный футболист — большая редкость. Такой трансфер я бы не стал исключать, особенно с учетом того, что ЦСКА может остаться без Лиги чемпионов.
Марио...Зенит....ЦСКА...25-30 млн....
Большой игрок...большие клубы...большие суммы - не их тема...))
Марио...Зенит....ЦСКА...25-30 млн....
Большой игрок...большие клубы...большие суммы - не их тема...))
Это сейчас Фернандес еще похож на футболиста, а до ЦСКА кто его знал? Тусовщик и гуляка, как и 90% бразильцев
Это сейчас Фернандес еще похож на футболиста, а до ЦСКА кто его знал? Тусовщик и гуляка, как и 90% бразильцев