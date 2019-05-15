Сигурдссон: «Будем стараться улучшить наши результаты»

Полузащитник ЦСКА оценил свое выступление в нынешнем сезоне. В нынешней кампании хавбек провел 19 матчей в РПЛ и забил 4 гола.

Некоторыми матчами, конечно, доволен. Другими, увы, не очень. Вообще, я уверен, что футболист не должен отделять себя от команды, за которую он выступает. Поэтому прежде всего думаем о том, как удачно провести оставшиеся домашние поединки. Затем каждый из нас должен разобраться, в чем должен прибавить, какие компоненты улучшить, чтобы в будущем сезоне помогать нашему ЦСКА еще больше. Будем стараться улучшить наши результаты – вне всякого сомнения, мы на это способны.