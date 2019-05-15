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Сигурдссон: «Будем стараться улучшить наши результаты»

15 мая 2019, 16:00

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон оценил свое выступление в нынешнем сезоне. В нынешней кампании хавбек провел 19 матчей в РПЛ и забил 4 гола.

Некоторыми матчами, конечно, доволен. Другими, увы, не очень. Вообще, я уверен, что футболист не должен отделять себя от команды, за которую он выступает. Поэтому прежде всего думаем о том, как удачно провести оставшиеся домашние поединки. Затем каждый из нас должен разобраться, в чем должен прибавить, какие компоненты улучшить, чтобы в будущем сезоне помогать нашему ЦСКА еще больше. Будем стараться улучшить наши результаты – вне всякого сомнения, мы на это способны.

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Все комментарии
Albasin
Albasin
   17 / 840
16 мая в 03:53
Поздно спохватился.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
15 мая в 17:45
Почти как речь председателя разваливающегося колхоза из анекдота,когда он на отчётно-перевыборном собрании говорит :В этом году мы работали плохо,но в следующем году будем работать ЕЩЁ лучше.
Простительно,он хоть молод и заезжий,но ведь и Гончар так рассуждает.
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 16:18
Конечно можно было и лучше завершить сезон если бы не делали детских ошибок, но для вновь сформированного коллектива неплохо.
Ruslik1982
Ruslik1982
   159 / 840
15 мая в 16:00
куда уж лучше, и так впятёрке
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