Цорн имеет право совмещать должности директора «Спартака» и агента

15 мая 2019, 16:41

В пресс-службе УЕФА сообщили, что новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн имеет право совмещать должности футбольного агента и генерального директора клуба.

Напомним, что вчера на заседании совета директоров «Спартака» было принято решение о назначении генеральным директором клуба 32-летнего Цорна.