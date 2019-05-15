Цорн имеет право совмещать должности директора «Спартака» и агента

В пресс-службе УЕФА сообщили, что новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн имеет право совмещать должности футбольного агента и генерального директора клуба.
Напомним, что вчера на заседании совета директоров «Спартака» было принято решение о назначении генеральным директором клуба 32-летнего Цорна.
В правилах УЕФА нет пункта, запрещающего совмещать деятельность агента и генерального директора клуба.
Короче - делать всё то, о чём не написано в уставе УЕФА.....))))
Короче - делать всё то, о чём не написано в уставе УЕФА.....))))
Хотя бы каток где-нибудь построили, по примеру Газпрома, на деньги, которые выкачивают из недр? А то только - заправки и отмытые налоги!
Хотя бы каток где-нибудь построили, по примеру Газпрома, на деньги, которые выкачивают из недр? А то только - заправки и отмытые налоги!