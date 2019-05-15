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Цорн имеет право совмещать должности директора «Спартака» и агента

15 мая 2019, 16:41

В пресс-службе УЕФА сообщили, что новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн имеет право совмещать должности футбольного агента и генерального директора клуба. 

Напомним, что вчера на заседании совета директоров «Спартака» было принято решение о назначении генеральным директором клуба 32-летнего Цорна.

В правилах УЕФА нет пункта, запрещающего совмещать деятельность агента и генерального директора клуба.

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Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
15 мая в 21:39
Надежда остается....
Шуnя771
Шуnя771 ответил Jeck Denielse
   51 / 840
15 мая в 21:38
Назначать судей на матч......диктовать состав......делить на ноль....ШЫ-ШЫ писать с буквой "ы".... Короче - делать всё то, о чём не написано в уставе УЕФА.....))))
Наверное Жи - Ши... Шиши походу другое...))
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
15 мая в 18:06
А на счет родственников в правилах ничего не написано?
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
15 мая в 17:39
Следующим приобретением будет Педро Роша за 25 лямов!
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
15 мая в 17:37
Откаты, откаты и ещё раз откаты. Хорошо устроился, Спартаку опять "повезло"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
15 мая в 17:32
Назначать судей на матч......диктовать состав......делить на ноль....ШЫ-ШЫ писать с буквой "ы"....

Короче - делать всё то, о чём не написано в уставе УЕФА.....))))
kasyak7
kasyak7
   148 / 840
15 мая в 17:30
создают идеальные условия для распила бабла
Albasin
Albasin
   17 / 840
15 мая в 17:16
Спартак катится в никуда.
Завтра
Завтра
   140 / 840
15 мая в 17:12
Взяли никого - подставное лицо, "подписанта" обычного. Он будет только визировать своей генеральнодиректорской подписью, движение отмытых от налогов через "Спартак" бабок, полученных в результате добычи частной компанией ЛУКОЙЛ, народной нефти на территории России. Как Асхабадзе в своё время с Карпиным! Их же для этого туда "поставили" - не в футбол играть, а этим фк "мыть бабки"!
Хотя бы каток где-нибудь построили, по примеру Газпрома, на деньги, которые выкачивают из недр? А то только - заправки и отмытые налоги!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
15 мая в 17:05
Отлично, набьет "Спартак" любым своим сбродом, который сам же и будет одобрять. Мне нравится, куда идут КБ братья))
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
15 мая в 16:57
Где две должности , там и три , так и Кононова заменит!!!
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