Леонардо рискует остаться без работы в «Милане»

15 мая 2019, 13:40

Итальянская пресса сообщает, что будущее спортивного директора «Милана» Леонардо находится под вопросом.

Владельцы клуба не совсем удовлетворены последними приобретениями клуба, включая сделку по нападающему Гонсало Игуаину. Есть вероятность, что Леонардо потеряет свою должность в ближайшее время.