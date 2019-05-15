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Леонардо рискует остаться без работы в «Милане»

15 мая 2019, 13:40

Итальянская пресса сообщает, что будущее спортивного директора «Милана» Леонардо находится под вопросом. 

Владельцы клуба не совсем удовлетворены последними приобретениями клуба, включая сделку по нападающему Гонсало Игуаину. Есть вероятность, что Леонардо потеряет свою должность в ближайшее время. 

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DEIVID
DEIVID
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15 мая в 15:28
Самая большая промашка Леонардо, это Гатуззо в роли тренера. А приобретения многие не в состоянии раскрыться по руководством физрука.
Не понимаю почему Кастильехо постоянно в запасе, а тот же Борини первый номер для усиления со скамейки.
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