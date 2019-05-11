Бэйл остался вне заявки на предстоящий матч «Реала»

сегодня, 21:26

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не попал в заявку команды на предстоящий матч с «Реал Сосьедадом».

Напомним, что в прошлом туре в игре против «Вильярреала» Бэйл также не был включен в заявку на матч.