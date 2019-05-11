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Бэйл остался вне заявки на предстоящий матч «Реала»

сегодня, 21:26
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 19:30 Не начался

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не попал в заявку команды на предстоящий матч с «Реал Сосьедадом». 

Бэйл остался вне заявки на предстоящий матч «Реала»

Напомним, что в прошлом туре в игре против «Вильярреала» Бэйл также не был включен в заявку на матч.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   73 / 1062
сегодня в 22:14
Бэйла надо продавать, да кто ж его купит?!
kotmyshka
kotmyshka
   144 / 1062
сегодня в 22:08
редко играет
112910315
112910315
   16 / 1062
сегодня в 22:03
Новость, которая обрадовала Бэйла)
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 1062
сегодня в 22:01
fekir-1111
fekir-1111 ответил 95-shishani-95
   790 / 1062
сегодня в 21:59
А так же, не попали, Навас, Варан, Рамос, Одриосола и Регилон. Но самая главная потеря оказывается, потеря этого тупого бегунка Бэйла? Надеюсь, что мы больше не увидели его в футболке основного состава Реала
Он хоть бегунок а ты ни кто.ты даже мизинца бегунка не стоишь.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   494 / 1062
сегодня в 21:59
Да все пора заканчивать историю Бейла и Реала
mangoх12
mangoх12
   31 / 1062
сегодня в 21:54
все отцепили
95-shishani-95
95-shishani-95
   122 / 1062
сегодня в 21:45
А так же, не попали, Навас, Варан, Рамос, Одриосола и Регилон.
Но самая главная потеря оказывается, потеря этого тупого бегунка Бэйла?
Надеюсь, что мы больше не увидели его в футболке основного состава Реала
Balanenok
Balanenok
   96 / 1062
сегодня в 21:34
Пошел на лавку.
КЭТиК
КЭТиК
   216 / 1062
сегодня в 21:29
Совсем плох Бэйл.
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