Бэйл остался вне заявки на предстоящий матч «Реала»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не попал в заявку команды на предстоящий матч с «Реал Сосьедадом».
Напомним, что в прошлом туре в игре против «Вильярреала» Бэйл также не был включен в заявку на матч.
|Реал Сосьедад-:-Реал
|Завтра в 19:30 Не начался
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не попал в заявку команды на предстоящий матч с «Реал Сосьедадом».
Напомним, что в прошлом туре в игре против «Вильярреала» Бэйл также не был включен в заявку на матч.
Но самая главная потеря оказывается, потеря этого тупого бегунка Бэйла?
Надеюсь, что мы больше не увидели его в футболке основного состава Реала
Но самая главная потеря оказывается, потеря этого тупого бегунка Бэйла?
Надеюсь, что мы больше не увидели его в футболке основного состава Реала