«Урал» упустил победу над «Арсеналом», но вышел в финал Кубка России

В ответном полуфинальном матче Кубка России «Урал» в меньшинстве сыграл вничью с тульским «Арсеналом», но благодаря победе в первой встрече вышел в финал.
Тула, стадион «Арсенал»
«Арсенал» - «Урал» 2:2 (0:2)
Голы: Ароян 58 (автогол), Мирзов 67 - Бикфалви 1, Эль-Кабир 24
Нереализованный пенальти: Эль-Кабир 24
«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Коне (Аджоев 74), Альварес, Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Бакаев, Лесовой, Мирзов
Главный тренер: Черевченко Игорь.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов, Фидлер, Егорычев (Бавин 79), Эль-Кабир, Бикфалви, Араторе (Ильин 46), Погребняк
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
Предупреждения: Беляев 23, Горбатенко 45+3, Араторе 45+4, Емельянов 62
Удаление: Бикфалви 34
Судья: Карасев Сергей.
".....если Кубок России выиграет команда из первой пятерки , то в отборочные раунды ЛЕ попадет клуб, ставший в чемпионате России шестым......"
Так что у Арсенала все шансы. То , что он оба матча сдаст и Ахмат сделает и ЦСКА И РОСТОВ - почти нереально.
".....если Кубок России выиграет команда из первой пятерки , то в отборочные раунды ЛЕ попадет клуб, ставший в чемпионате России шестым......"
Так что у Арсенала все шансы. То , что он оба матча сдаст и Ахмат сделает и ЦСКА И РОСТОВ - почти нереально.
В общем, равные середнячки, которые могли заборОть друг друга с равной степенью вероятности..:)) Удача склонила голову перед Уралом!!
В общем, равные середнячки, которые могли заборОть друг друга с равной степенью вероятности..:)) Удача склонила голову перед Уралом!!
Победа Урала в кубке даст нам слабенькую команду в группе ЛЕ, но будет заруба в последнем туре ( где отцепят Арсенал)
А победа Локо выведет в еврокубки не заслужившую команду...
Победа Урала в кубке даст нам слабенькую команду в группе ЛЕ, но будет заруба в последнем туре ( где отцепят Арсенал)
А победа Локо выведет в еврокубки не заслужившую команду...
Вперёд Арсенал .
Только Тула .
Только победа .
Вперёд Арсенал .
Только Тула .
Только победа .