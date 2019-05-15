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«Урал» упустил победу над «Арсеналом», но вышел в финал Кубка России

15 мая 2019, 20:52
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

В ответном полуфинальном матче Кубка России «Урал» в меньшинстве сыграл вничью с тульским «Арсеналом», но благодаря победе в первой встрече вышел в финал.

Тула, стадион «Арсенал»

«Арсенал» - «Урал» 2:2 (0:2)
Голы: Ароян 58 (автогол), Мирзов 67 - Бикфалви 1, Эль-Кабир 24

Нереализованный пенальти: Эль-Кабир 24

Первый матч 0:1

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Коне (Аджоев 74), Альварес, Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Бакаев, Лесовой, Мирзов
Главный тренер: Черевченко Игорь.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов, Фидлер, Егорычев (Бавин 79), Эль-Кабир, Бикфалви, Араторе (Ильин 46), Погребняк
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Беляев 23, Горбатенко 45+3, Араторе 45+4, Емельянов 62

Удаление: Бикфалви 34

Судья: Карасев Сергей.

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Все комментарии
Alpribas
Alpribas ответил nikoladolgov
   76 / 840
16 мая в 11:08
Локомотив обладатель Кубка !
Так говорили свиньи перед матчем с Тосно.
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
16 мая в 08:46
Уральцы сразу начали с места в карьер и после первого тайма сняли все вопросы о выходе в финал кубка России) Молодцы, что смогли выдержать напор туляков, играя в меньшинстве! С выходом в финал, черно-оранжевые) Молодцы!
nikoladolgov
nikoladolgov
   315 / 840
16 мая в 08:26
Локомотив обладатель Кубка !
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   243 / 840
16 мая в 06:37
Жаль,конечно,что Арсенал не выиграл.Но в финале болеем за Урал.
cska plus
cska plus
   3 / 840
16 мая в 06:22
Урал оскорбил федуна.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   406 / 840
16 мая в 05:01
Удачи Уралу
ОПС
ОПС
   219 / 840
16 мая в 04:21
Урал, с победой!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   498 / 840
16 мая в 03:56
"Арсенал" не был готов к матчу.
johncamp
johncamp
   692 / 840
16 мая в 01:53
Урал, жги, я верю в вас, ребята
Морозовский
Морозовский ответил ДСА
   8 / 840
16 мая в 00:30
Страшно подумать что будет с Уралом в Лиге Европы.
А прикинь, что будет с "зеней" в Лиге Чемпионов?!
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
16 мая в 00:24
Может и выиграют, нельзя пускать пупсиков в ЛЕ.
legendsofsails
legendsofsails
   535 / 840
15 мая в 23:40
Уральцы. даешь кубок !!!
EAGuar As
EAGuar As ответил dar_lan
   40 / 840
15 мая в 23:09
Да , но Локо кубок еще не взял .
beefs
beefs
   165 / 840
15 мая в 22:54
Урал, давай Еврокубки...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   198 / 840
15 мая в 22:46
Победили и т хорошо
dar_lan
dar_lan ответил EAGuar As
   760 / 840
15 мая в 22:39
Арсенал в этом случае не попадает в еврокубки только если в оставшихся двух турах проиграет оба матча ... Краснодар в Туле и Динамо на выезде . А Ахмат обыграет и ЦСКА и Ростов
Я про Кубок.

".....если Кубок России выиграет команда из первой пятерки , то в отборочные раунды ЛЕ попадет клуб, ставший в чемпионате России шестым......"

Так что у Арсенала все шансы. То , что он оба матча сдаст и Ахмат сделает и ЦСКА И РОСТОВ - почти нереально.
wingback
wingback
   167 / 840
15 мая в 22:17
Толку-то от этого ВАРа, если действия хряка на поле рассматривают три хряка за мониторами...
particular
particular
   2 / 840
15 мая в 22:03
Всё таки, тулякам больше импонирую, но и заслуженный результат уральцев - это успех!..
В общем, равные середнячки, которые могли заборОть друг друга с равной степенью вероятности..:)) Удача склонила голову перед Уралом!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
15 мая в 21:59
Плохой результат для рейтинга.
Победа Урала в кубке даст нам слабенькую команду в группе ЛЕ, но будет заруба в последнем туре ( где отцепят Арсенал)
А победа Локо выведет в еврокубки не заслужившую команду...
EAGuar As
EAGuar As ответил dar_lan
   40 / 840
15 мая в 21:47
Арсенал в этом случае не попадает в еврокубки только если в оставшихся двух турах проиграет оба матча ... Краснодар в Туле и Динамо на выезде . А Ахмат обыграет и ЦСКА и Ростов
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
15 мая в 21:43
Снимаю шляпу - Урал с победой!
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
15 мая в 21:43
Обидно , но шансы на ЛЕ ещё есть .
Вперёд Арсенал .
Только Тула .
Только победа .
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
15 мая в 21:41
Поздравляю Урал с победой
dok66
dok66
   416 / 840
15 мая в 21:41
Урал класс ! Локомотив проходим
серый1925
серый1925 ответил Морозовский
   660 / 840
15 мая в 21:39
Так Карасёв и помог выбить!
сто пудов
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
15 мая в 21:34
В финале будем болеть за Урал.
Морозовский
Морозовский ответил Питер Ман
   8 / 840
15 мая в 21:32
Молодцы Урал, выбили филиал несмотря на Карасева
Так Карасёв и помог выбить!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Морозовский
   9 / 840
15 мая в 21:30
"Урал" был лучше, хотя этот ВАР игру испортил!
Это только первые шаги. Во всех странах поначалу ерепенились, а потом все устаканилось. Навык , привычка, опыт и все будет делаться на автомате!!!
dar_lan
dar_lan
   760 / 840
15 мая в 21:30
Кстати , если Локо берет кубок , то Арсенал едет в лигу Европы ? Или ошибаюсь ?
Лакшери
Лакшери
   151 / 840
15 мая в 21:26
Обе ставки на полуфиналы зашли ) стыдно за арсенал конечно , но ничейка предсказуемая
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