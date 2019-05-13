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Гол Неймара, поражение «Монако». Итоги 36-го тура Лиги 1

13 мая 2019, 00:07

Завершились матчи 36-го тура чемпионата Франции.

«Марсель» - «Лион» 0:3
Голы: Корне 24, Дембеле 84, Корне 87

«Лилль» - «Бордо» 1:0
Голы: Реми 27

«Ренн» - «Генгам» 1:1
Голы: Сарр 15 - Менди 87

«Кан» - «Реймс» 3:2
Голы: Нинга 14, Фаджр 40, Жильбер 45 - Думбия 37, Зенели 82 (пен)

«Дижон» - «Страсбур» 2:1
Голы: Таварес 40 (пен), Квон 90 - Ажорке 68

«Амьен» - «Тулуза» 0:0

«Ницца» - «Нант» 1:1
Голы: Сарр 55 - Мутуссами 29

«Ним» - «Монако» 1:0
Гол: Рипар 9

«Анже» - ПСЖ 1:2
Голы: Таи 88 - Неймар 20, Ди Мария 58

«Сент-Этьен» - «Монпелье» 0:1
Гол: Ляборд 64

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   572 / 840
13 мая в 11:39
Лион-сила!
Sergey Z
Sergey Z
   146 / 840
13 мая в 09:46
Монако не тянет!
Знатог
Знатог
   180 / 840
13 мая в 08:39
анжы уже выгнали в первую лигу во францию.
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 07:33
Жаль если Монако вылетит.
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
13 мая в 05:41
Монако похоже стремится в пердив.
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