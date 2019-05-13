Гол Неймара, поражение «Монако». Итоги 36-го тура Лиги 1

Завершились матчи 36-го тура чемпионата Франции.
«Марсель» - «Лион» 0:3
Голы: Корне 24, Дембеле 84, Корне 87
«Лилль» - «Бордо» 1:0
Голы: Реми 27
«Ренн» - «Генгам» 1:1
Голы: Сарр 15 - Менди 87
«Кан» - «Реймс» 3:2
Голы: Нинга 14, Фаджр 40, Жильбер 45 - Думбия 37, Зенели 82 (пен)
«Дижон» - «Страсбур» 2:1
Голы: Таварес 40 (пен), Квон 90 - Ажорке 68
«Амьен» - «Тулуза» 0:0
«Ницца» - «Нант» 1:1
Голы: Сарр 55 - Мутуссами 29
«Ним» - «Монако» 1:0
Гол: Рипар 9
«Анже» - ПСЖ 1:2
Голы: Таи 88 - Неймар 20, Ди Мария 58
«Сент-Этьен» - «Монпелье» 0:1
Гол: Ляборд 64