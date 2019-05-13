«Интер» обыграл «Кьево» и вернулся на третье место

«Интер» одержал победу над «Кьево» в матче 36-го тура чемпионата Италии.
«Интер» (66 очков) располагается на третьем месте, «Кьево» (15 очков) - последний.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интернационале» - «Кьево» 2:0 (1:0)
Голы: Политано 39, Перишич 86
«Интернационале»: Ханданович, Седрик Соареш, Шкриньяр, Миранда, Асамоа, Весино (Гальярдини 65), Валеро, Политано (Кандрева 62), Наингголан, Перишич, Икарди (Мартинес 79)
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
«Кьево»: Шемпер, Депаоли, Томович (Ярошински 78), Цесар, Бани, Лерис, Ригони, Хетемай, Виньято (Пеллиссьер 80), Меджорини, Грубац (Кийин 51)
Главный тренер: Ди Карло Доменико.
Предупреждения: Грубац 26, Валеро 35, Ригони 36, Перишич 70, Ригони 76
Удаление: Ригони 76
Судья: Валери Паоло.
Напомним, что в субботу «Милан» одержал минимальную победу над «Фиорентиной».
Только судьбу не обманешь и липовые титулы аукнулись. Теперь сидите без трофеев и покупаете матчи с Кьевами и Фрозинонами. Аха-ха)
Только судьбу не обманешь и липовые титулы аукнулись. Теперь сидите без трофеев и покупаете матчи с Кьевами и Фрозинонами. Аха-ха)
Но эта не важна, важна шта мы на 3 месте, а выше нас только Гоббентус с Наполентусом.
Маему сажителю Марзатубеку позвонили из Барселонаы и сказали што Месси хочет играть с великим Политано, поэтаму не буду вас долго поздравлять, а бегу за билетами совместим романтику и подписание лутшево игрока савременности.
Но эта не важна, важна шта мы на 3 месте, а выше нас только Гоббентус с Наполентусом.
Маему сажителю Марзатубеку позвонили из Барселонаы и сказали што Месси хочет играть с великим Политано, поэтаму не буду вас долго поздравлять, а бегу за билетами совместим романтику и подписание лутшево игрока савременности.
Прежде чем говорить глупости,нужно для начала смотреть матч.Интер всю игру контролировал мяч.А то что забили только 2 гола вылетевшей команде,то это совсем не показатель.Ту же Дженоа Интер обыграл с общим счётом 9-0,а эта команда сыграла в ничью 1:1 с Ювентусом и потом обыграла его 2-0.
Аналитик,а ты за руку поймал руководство Интера когда они арбитру взятку давали?Ответь за свои слова Аналитище
Прежде чем говорить глупости,нужно для начала смотреть матч.Интер всю игру контролировал мяч.А то что забили только 2 гола вылетевшей команде,то это совсем не показатель.Ту же Дженоа Интер обыграл с общим счётом 9-0,а эта команда сыграла в ничью 1:1 с Ювентусом и потом обыграла его 2-0.
Аналитик,а ты за руку поймал руководство Интера когда они арбитру взятку давали?Ответь за свои слова Аналитище