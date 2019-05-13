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«Интер» обыграл «Кьево» и вернулся на третье место

13 мая 2019, 23:53
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)2 : 0Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)КьевоМатч завершен

«Интер» одержал победу над «Кьево» в матче 36-го тура чемпионата Италии.

«Интер» (66 очков) располагается на третьем месте, «Кьево» (15 очков) - последний.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интернационале» - «Кьево» 2:0 (1:0)
Голы: Политано 39, Перишич 86

«Интернационале»: Ханданович, Седрик Соареш, Шкриньяр, Миранда, Асамоа, Весино (Гальярдини 65), Валеро, Политано (Кандрева 62), Наингголан, Перишич, Икарди (Мартинес 79)
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

«Кьево»: Шемпер, Депаоли, Томович (Ярошински 78), Цесар, Бани, Лерис, Ригони, Хетемай, Виньято (Пеллиссьер 80), Меджорини, Грубац (Кийин 51)
Главный тренер: Ди Карло Доменико.

Предупреждения: Грубац 26, Валеро 35, Ригони 36, Перишич 70, Ригони 76

Удаление: Ригони 76

Судья: Валери Паоло.

Напомним, что в субботу «Милан» одержал минимальную победу над «Фиорентиной».

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Все комментарии
Князь вернулся
Князь вернулся
   822 / 840
14 мая в 22:28
Что? Что? - Вытирайся, Джек. Аха-ха)
JackDaw
JackDaw ответил Великий Государь
14 мая в 21:04
Интер не может Валери поможет. Ручной смердючий судья не позволил Кьево даже отыграться. Как только интер потёк, сразу удалил игрока. Очередные смердючие три очка. Но в Неаполе оргтехнику вынесут без вариантов.
    JackDaw
    JackDaw ответил juvenale
    14 мая в 20:55
    ты сначала узнай кто такие глоры,а потом пиши...тут люди не один десяток лет уже за Ювентус болеют и были с ним во все времена
    Болей хоть 100 лет - мне то что? Меня твои предпочтения не впечатляют.
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь ответил JackDaw
       788 / 840
    14 мая в 20:13
    Прославляющие старуху. Что непонятного?
      juvenale
      juvenale ответил JackDaw
         65 / 840
      14 мая в 20:11
      Прославляющие старуху. Что непонятного?
      ты сначала узнай кто такие глоры,а потом пиши...тут люди не один десяток лет уже за Ювентус болеют и были с ним во все времена
      JackDaw
      JackDaw ответил juvenale
      14 мая в 18:17
      почему глоры объясни
      Прославляющие старуху. Что непонятного?
      juvenale
      juvenale ответил JackDaw
         65 / 840
      14 мая в 18:13
      На интеровской новости обязательно найдутся несколько ювеглоров. Что их так интересует? Ведь про гелевого ни слова?
      почему глоры объясни
      Великий Государь
      Великий Государь ответил Жека10
      14 мая в 14:18
      Аналитик из тебя так себе. Прежде чем говорить глупости,нужно для начала смотреть матч.Интер всю игру контролировал мяч.А то что забили только 2 гола вылетевшей команде,то это совсем не показатель.Ту же Дженоа Интер обыграл с общим счётом 9-0,а эта команда сыграла в ничью 1:1 с Ювентусом и потом обыграла его 2-0. Аналитик,а ты за руку поймал руководство Интера когда они арбитру взятку давали?Ответь за свои слова Аналитище
      Почитай доклад Палаци. Там всю принтеровскую шайку за руки поймали, но прокурорские кабинеты порешали. Аха-ха)
      Только судьбу не обманешь и липовые титулы аукнулись. Теперь сидите без трофеев и покупаете матчи с Кьевами и Фрозинонами. Аха-ха)
      Великий Государь
      Великий Государь
      14 мая в 14:16
      Интер не может Валери поможет. Ручной смердючий судья не позволил Кьево даже отыграться. Как только интер потёк, сразу удалил игрока. Очередные смердючие три очка. Но в Неаполе оргтехнику вынесут без вариантов.
      Камелошка
      Камелошка
         405 / 840
      14 мая в 13:17
      Нихау дарагие неродзурцы. Меня распирает от величия или это просроченая шаурма моево сажитиля Марзатубека Беркивердыева вызывает метеоризм?
      Но эта не важна, важна шта мы на 3 месте, а выше нас только Гоббентус с Наполентусом.
      Маему сажителю Марзатубеку позвонили из Барселонаы и сказали што Месси хочет играть с великим Политано, поэтаму не буду вас долго поздравлять, а бегу за билетами совместим романтику и подписание лутшево игрока савременности.
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
         134 / 840
      14 мая в 08:55
      Интер с победой
      Жека10
      Жека10 ответил Так Себе Аналитик
         373 / 840
      14 мая в 08:54
      Нормальный расчет, когда 1-0 в концовке и судья, у которого в кармане уже лежит куча юаней и назад их не вернешь, видит, что "Интер" не может ничего сделать в очередной раз против беспонтового аутсайдера, и при этом на изи может пропустить, тут единственное решение - удаление у соперника. Правильно все сделал, по заветам Моратти.
      Аналитик из тебя так себе.
      Прежде чем говорить глупости,нужно для начала смотреть матч.Интер всю игру контролировал мяч.А то что забили только 2 гола вылетевшей команде,то это совсем не показатель.Ту же Дженоа Интер обыграл с общим счётом 9-0,а эта команда сыграла в ничью 1:1 с Ювентусом и потом обыграла его 2-0.

      Аналитик,а ты за руку поймал руководство Интера когда они арбитру взятку давали?Ответь за свои слова Аналитище
      нечитайло
      нечитайло
      14 мая в 08:32
      Жмите
      JackDaw
      JackDaw
      14 мая в 07:54
      На интеровской новости обязательно найдутся несколько ювеглоров. Что их так интересует? Ведь про гелевого ни слова?
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         27 / 840
      14 мая в 07:08
      Спалетти доводит до ума Интер...
      beefs
      beefs
         165 / 840
      14 мая в 06:46
      Давай бронзу и ЛЧ
      shlomo
      shlomo
         166 / 840
      14 мая в 06:13
      Ожидал больше голов...:((((
      kotmyshka
      kotmyshka
         117 / 840
      14 мая в 05:58
      с большим трудом
      ОПС
      ОПС
         219 / 840
      14 мая в 01:46
      Великое дело обыграть аутсайдера
      Denkuz
      Denkuz
         86 / 840
      14 мая в 00:48
      Интер с победой!
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил juvenale
         24 / 840
      14 мая в 00:29
      с вылетевшей командой долгое время 1-0 ))и даже удалили игрока,чтобы наверняка
      Нормальный расчет, когда 1-0 в концовке и судья, у которого в кармане уже лежит куча юаней и назад их не вернешь, видит, что "Интер" не может ничего сделать в очередной раз против беспонтового аутсайдера, и при этом на изи может пропустить, тут единственное решение - удаление у соперника. Правильно все сделал, по заветам Моратти.
      juvenale
      juvenale
         65 / 840
      14 мая в 00:06
      с вылетевшей командой долгое время 1-0 ))и даже удалили игрока,чтобы наверняка
      drug01
      drug01
         124 / 840
      14 мая в 00:03
      Поздравляем!
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