Буффон: «ПСЖ предложил мне новый контракт. Я счастлив»

41-летний голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон в эфире телешоу E poi c’e Cattelan сообщил, что парижский клуб предложил ему новый контракт.
Клуб предложил мне новый контракт, поэтому я очень счастлив! Это очень приятно. В ближайшие дни мы встретимся, чтобы всё обдумать и понять, стоит ли нам вместе продолжать путь.
Я счастлив в Париже и обрел здесь необыкновенный опыт, получая наслаждение от игры в 40 лет. Мне был интересен вызов, и я нашел то, что искал.
Ранее пресса сообщала, что Буффон может сменить клубную прописку.
Не стоит Величие терять в подачках...
Не стоит Величие терять в подачках...
Он уже давно великий
Он уже давно великий