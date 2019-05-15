Буффон: «ПСЖ предложил мне новый контракт. Я счастлив»

41-летний голкипер ПСЖ в эфире телешоу E poi c’e Cattelan сообщил, что парижский клуб предложил ему новый контракт.

Клуб предложил мне новый контракт, поэтому я очень счастлив! Это очень приятно. В ближайшие дни мы встретимся, чтобы всё обдумать и понять, стоит ли нам вместе продолжать путь.

Я счастлив в Париже и обрел здесь необыкновенный опыт, получая наслаждение от игры в 40 лет. Мне был интересен вызов, и я нашел то, что искал.