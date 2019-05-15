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Буффон: «ПСЖ предложил мне новый контракт. Я счастлив»

15 мая 2019, 23:33

41-летний голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон в эфире телешоу E poi c’e Cattelan сообщил, что парижский клуб предложил ему новый контракт.

Клуб предложил мне новый контракт, поэтому я очень счастлив! Это очень приятно. В ближайшие дни мы встретимся, чтобы всё обдумать и понять, стоит ли нам вместе продолжать путь.

Я счастлив в Париже и обрел здесь необыкновенный опыт, получая наслаждение от игры в 40 лет. Мне был интересен вызов, и я нашел то, что искал.

Ранее пресса сообщала, что Буффон может сменить клубную прописку.

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Все комментарии
112910315
112910315 ответил амурец
   1 / 840
16 мая в 18:31
Человек он не плохой даже лидер, но как кипер средненький
По поводу Буффона у нас разные мнения. Бывает). Хотя, на данный момент, не Айс!
Klaus-S
Klaus-S
   779 / 840
16 мая в 16:05
Ну с Буффоном всё понятно. Лишних пару миллионов не помешает. А вот на кой он Парижу, не пойму. Средний вратарь. У них свой хороший есть. Ради имиджа?
амурец
амурец ответил 112910315
   115 / 840
16 мая в 16:05
Человек он не плохой даже лидер, но как кипер средненький
амурец
амурец ответил NEADEKVAT
   115 / 840
16 мая в 16:03
да и на уровне сборной стал звездой ЧМ исключительно благодаря Конноваро и Матерацци
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   398 / 840
16 мая в 15:03
Не унимается: на клубном так ничего не выиграл гы-гы
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   234 / 840
16 мая в 13:16
специально отправили Паредаса в ПСЖ, чтобы парижский клуб не выиграл ЛЧ, а Буффон как можно дольше не завершал карьеру.
Tott_Hot
Tott_Hot
   718 / 840
16 мая в 12:00
А потом он снимется в клипе Киркорова. Приятного просмотра
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
   708 / 840
16 мая в 11:44
Если здоровье позволяет, почему нет? Тем более, что у ПСЖ конкурентов во Франции нет, и если даже вдруг годы дадут свое, и в каком-то матче Буффон накосячит, он уж точно не испортит кашу ПСЖ в плане сезона. А вот ЛЧ выиграть ПСЖ вряд ли сможет, хоть с Буффоном, хоть без.
GKN
GKN
   333 / 840
16 мая в 11:08
Вратарю можно и до 50 играть. И даже покуривать при этом
112910315
112910315 ответил particular
   1 / 840
16 мая в 11:08
Когда-то был Буффонище, а нынче радуется контракту и сияет, как начищенный пятак..:)) Про вызовы и поиски на 5-ом десятке - лирика для СМИ... Не стоит Величие терять в подачках...
Почитал комментарии, каждый по своему прав. Но это его выбор, его жизнь. Если ему так нравится, комфортно, почему бы и нет. Сомневаюсь в одном, что это из-за денег. Точнее, только из-за денег. Как бы там не было, для меня он навсегда останется одним из величайших киперов в мире и довольно неплохим человеком.
beefs
beefs
   165 / 840
16 мая в 08:27
давай, старичок, тяни до 50
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
16 мая в 08:25
Надеется , что все же выиграет ЛЧ??? Это маловероятно!!!
Правдин Семён
Правдин Семён
   36 / 840
16 мая в 08:24
Я вижу в этом один главный плюс.Чем дольше ДжиДжи на поле в игре,тем медленнее мы стареем.Как-то так.
particular
particular
   2 / 840
16 мая в 08:01
Когда-то был Буффонище, а нынче радуется контракту и сияет, как начищенный пятак..:)) Про вызовы и поиски на 5-ом десятке - лирика для СМИ...
Не стоит Величие терять в подачках...
Artemon9
Artemon9 ответил fanliverpoolfan
   475 / 840
16 мая в 07:56
Походу так и не станет великим кипером,без трофея лч,не повезло ему с клубами,вся карьера коту под хвост.
Не забывай, что он выигрывал чемпионат мира, и это самое главное.
Он уже давно великий
cevin cigan
cevin cigan ответил Incredulous
   77 / 840
16 мая в 07:04
Тут даже скорее не в бабле дело, а в том, что мужик привык к славе и всеобщему признанию, и теперь не в силах смирится с тем, что это уже в прошлом и так как раньше уже не будет. И такие, как правило заканчивают свои карьеры очень печально и с позором, когда тебя сажают на лавку, а после выгоняют с клуба, и те болельщики, которые ещё вчера тебя возводили в лик святых, сегодня обольют тебя помоями. Многие пишут, что он просто не может без футбола. Если бы дело было только в этом, то он бы ещё пару лет назад перешёл бы в МЛС, и доигрывал бы свою карьеру спокойно, не напрягаясь, играя в своё удовольствие, как это сделали большинство известных и умных футболистов.
Если будет основным воротчиком,то я поверю в во всё это,но сидеть на "банке" и говорить о любви к футболу-это как? Вот и получается,что Буфф счастлив продлив контракт,тренеруясь с командой...........
valt134
valt134
   137 / 840
16 мая в 06:45
Просто так ПСЖ не предложит контракт. Значит есть ещё «порох в пороховницах...»
Cules2013
Cules2013
   108 / 840
16 мая в 06:35
Ещё пару лет назад можно было завершать. После тех "ухожу-не ухожу" в сборной Италии, лично мне стало всё понятно.
Incredulous
Incredulous ответил cevin cigan
   211 / 840
16 мая в 06:32
Буффон:"Я при бобле,я счастлив!"
Тут даже скорее не в бабле дело, а в том, что мужик привык к славе и всеобщему признанию, и теперь не в силах смирится с тем, что это уже в прошлом и так как раньше уже не будет. И такие, как правило заканчивают свои карьеры очень печально и с позором, когда тебя сажают на лавку, а после выгоняют с клуба, и те болельщики, которые ещё вчера тебя возводили в лик святых, сегодня обольют тебя помоями. Многие пишут, что он просто не может без футбола. Если бы дело было только в этом, то он бы ещё пару лет назад перешёл бы в МЛС, и доигрывал бы свою карьеру спокойно, не напрягаясь, играя в своё удовольствие, как это сделали большинство известных и умных футболистов.
shlomo
shlomo
   166 / 840
16 мая в 06:20
С одной стороны это хорошо, но с другой...уйти нужно во время....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
16 мая в 05:53
Хорошая новость!
pele1981
pele1981
   459 / 840
16 мая в 05:36
Вот пример того, как легенда становится посмешищем!
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
16 мая в 05:35
Опять чемпионом Франции будет и все
Остапчук 67
Остапчук 67
   582 / 840
16 мая в 03:59
Зачем?
serset
serset
   687 / 840
16 мая в 03:16
выдающегося вратаря, похоже, тоже только сердечный приступ погонит с поля...
ballak144
ballak144 ответил cevin cigan
   371 / 840
16 мая в 02:58
В 13 году на понижение зарплаты пошел, когда продлевал контракт. Не думаю, что дело в деньгах, любит дядя футбол
амурец
амурец
   115 / 840
16 мая в 02:28
ПСЖ опят тупанул
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   132 / 840
16 мая в 00:41
И желательно долгосрочный)
Caniggia
Caniggia
   44 / 840
16 мая в 00:36
Походу, до 70 будет играть.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
16 мая в 00:23
Должно быть по новому контракту Буффон сам будет приплачивать клубу.
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