Дзагоев: «Мне бы не хотелось покидать ЦСКА, но не всё зависит от меня»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев ответил на вопрос о своём будущем в «армейском» клубе. Действующий контракт 28-летнего игрока истекает в конце этого сезона.
Детали разглашать я не могу. Скажу только: мы в процессе переговоров. До конца мая ещё есть время. Думаю, в ближайшее время все всё узнают. Мне бы не хотелось уходить, но сейчас не всё зависит от меня.
Мы ещё в ноябре начали переговоры, но на данный момент новое соглашение не подписано. За 11 лет мы не раз продлевали контракт с ЦСКА, и проблем со мной никогда не было. У меня нет агента, я всегда был открыт для переговоров. Мы каждый раз находили точки соприкосновения и приходили к общему решению. Роман Юрьевич [Бабаев] с этим согласился.
Я хочу остаться в ЦСКА. Нам с клубом нужно найти взаимопонимание. Если это произойдёт, я останусь и буду счастлив.
Я с 15 лет, с победы ЦСКА в Кубке УЕФА, душой и сердцем с этим клубом. Болел за него, уже 11 лет отыграл как футболист. Естественно, это не чужая мне команда – всё родное. Я не раз говорил, что хочу всю карьеру провести в ЦСКА. Это правда. Я всегда всего себя отдавал этому клубу и готов отдавать дальше.
Недавно сообщалось о том, что ЦСКА предлагает Дзагоеву контракт с зарплатой 10 тысяч евро в месяц.
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Оптимизмом не дышит.
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Оптимизмом не дышит.
Здоровья, удачи.
Здоровья, удачи.
Уйдет Влашич, уйдет Бекао, возможно Фернандес, кто играть то будет???
Уйдет Влашич, уйдет Бекао, возможно Фернандес, кто играть то будет???
которую периодически консервативно подлечиваешь, а потом на старые грабли.
Удачи, и надеюсь, ты еще не раз порадуешь голами и умением креативить !
которую периодически консервативно подлечиваешь, а потом на старые грабли.
Удачи, и надеюсь, ты еще не раз порадуешь голами и умением креативить !