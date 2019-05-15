Дзагоев: «Мне бы не хотелось покидать ЦСКА, но не всё зависит от меня»

Полузащитник ЦСКА ответил на вопрос о своём будущем в «армейском» клубе. Действующий контракт 28-летнего игрока истекает в конце этого сезона.

Детали разглашать я не могу. Скажу только: мы в процессе переговоров. До конца мая ещё есть время. Думаю, в ближайшее время все всё узнают. Мне бы не хотелось уходить, но сейчас не всё зависит от меня.

Мы ещё в ноябре начали переговоры, но на данный момент новое соглашение не подписано. За 11 лет мы не раз продлевали контракт с ЦСКА , и проблем со мной никогда не было. У меня нет агента, я всегда был открыт для переговоров. Мы каждый раз находили точки соприкосновения и приходили к общему решению. Роман Юрьевич [Бабаев] с этим согласился.

Я хочу остаться в ЦСКА . Нам с клубом нужно найти взаимопонимание. Если это произойдёт, я останусь и буду счастлив.