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Дзагоев: «Мне бы не хотелось покидать ЦСКА, но не всё зависит от меня»

15 мая 2019, 01:58

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев ответил на вопрос о своём будущем в «армейском» клубе. Действующий контракт 28-летнего игрока истекает в конце этого сезона.

Детали разглашать я не могу. Скажу только: мы в процессе переговоров. До конца мая ещё есть время. Думаю, в ближайшее время все всё узнают. Мне бы не хотелось уходить, но сейчас не всё зависит от меня. 

Мы ещё в ноябре начали переговоры, но на данный момент новое соглашение не подписано. За 11 лет мы не раз продлевали контракт с ЦСКА, и проблем со мной никогда не было. У меня нет агента, я всегда был открыт для переговоров. Мы каждый раз находили точки соприкосновения и приходили к общему решению. Роман Юрьевич [Бабаев] с этим согласился. 

Я хочу остаться в ЦСКА. Нам с клубом нужно найти взаимопонимание. Если это произойдёт, я останусь и буду счастлив. 

Я с 15 лет, с победы ЦСКА в Кубке УЕФА, душой и сердцем с этим клубом. Болел за него, уже 11 лет отыграл как футболист. Естественно, это не чужая мне команда – всё родное. Я не раз говорил, что хочу всю карьеру провести в ЦСКА. Это правда. Я всегда всего себя отдавал этому клубу и готов отдавать дальше.

Недавно сообщалось о том, что ЦСКА предлагает Дзагоеву контракт с зарплатой 10 тысяч евро в месяц.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   62 / 840
15 мая в 13:20
Мне бы не хотелось уходить, но сейчас не всё зависит от меня.
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Оптимизмом не дышит.
kust07
kust07
   361 / 840
15 мая в 12:17
Зачем он нужен клубу,он ведь не играет
mangoх12
mangoх12
   26 / 840
15 мая в 11:40
Скорей всего останется , договорятся , но проблема то не в нем.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   46 / 840
15 мая в 11:02
Мне тоже не хотелось бы, чтобы Алан покинул ЦСКА. Однако травмы преследуют его, жаль.
Здоровья, удачи.
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
15 мая в 10:47
€10000 в месяц ‒ тоже неплохо!)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
15 мая в 10:23
Должны договориться. Продлят соглашение на годик, а там и видно будет насколько Алан готов к продолжению карьеры в ЦСКА?!?
Уйдет Влашич, уйдет Бекао, возможно Фернандес, кто играть то будет???
тумба-юмба
тумба-юмба
   313 / 840
15 мая в 09:47
Для протирания опой лавки зарплата очень хорошая.720 тысяч в месяц,Великолепная зарплата.
mikysss
mikysss
   70 / 840
15 мая в 09:12
в 51ик пусть идет, туда берут всех вподряд, там бабла платить будут не меренно, играть не надо будет на лавке посидит пол сезона и в аренду - стандартная схема работает
Don trambon
Don trambon
   85 / 840
15 мая в 08:59
Бери что дают. Так что скорее всего лукавит, говоря что не от него всё зависит.
drug01
drug01
   124 / 840
15 мая в 07:31
Если нет здоровья играть надо менять профиль...
SHMEL
SHMEL
   382 / 840
15 мая в 07:17
Все когда-то уходят.Но и платить огромную зарплату очень часто травмированному игроку никто в ЦСКА не станет.Дзага к сожалению уже не так хорош и в поседнее время,до травмы,стал игроком замены.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
15 мая в 07:09
У гинера хоть слегка вникнет в жизнь простых работяг. Причём для них предлагаемые Дзаге десять штук баксов в месяц огромные деньги. Годовая зарплата...
GrimlocK
GrimlocK
   394 / 840
15 мая в 07:08
Прости, Дзага. Но своими постоянными травмами и невыразительной игрой последние годы именно Ты довел это до состояния, когда уже все зависит не от тебя.
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
15 мая в 04:27
Нормальную зарплату предлагают за все время нахождения на больничном.
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 03:52
Травмы подводят, а так очень жаль если не договорятся, именно Алана в этом сезоне не хватило как лидера и мотиватора.
CSKA2012
CSKA2012
   314 / 840
15 мая в 03:22
Дзага наш лидер. Ждём тебя на поле армеец.
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
15 мая в 03:01
Рановато ещё Дзагоева на пенсию списывать.
M-Devils
M-Devils
15 мая в 02:46
10000 евро тоже не плохо! )
NAZAR 007
NAZAR 007
   11 / 840
15 мая в 02:22
Главное, Дзага, здоровья крепкого, и залечить до конца свою застарелую травму,
которую периодически консервативно подлечиваешь, а потом на старые грабли.

Удачи, и надеюсь, ты еще не раз порадуешь голами и умением креативить !
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