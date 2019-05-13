УЕФА хочет добиться отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков

13 мая 2019, 22:24

«Манчестер Сити» может быть отстранен от участия в еврокубках. Следственная палата УЕФА начала расследование в отношении клуба по подозрению в нарушении правил финансового fair play.

В УЕФА хотят добиться отстранения «горожан» от еврокубков на один сезон.

Напомним, что вчера «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.