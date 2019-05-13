УЕФА хочет добиться отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков

«Манчестер Сити» может быть отстранен от участия в еврокубках. Следственная палата УЕФА начала расследование в отношении клуба по подозрению в нарушении правил финансового fair play.
В УЕФА хотят добиться отстранения «горожан» от еврокубков на один сезон.
Напомним, что вчера «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.
Девиз организации "Вы богаты и успешны - тогда Мы идём к вам"
Девиз организации "Вы богаты и успешны - тогда Мы идём к вам"
Этих мешков надо наказывать оооочень строго
Но продажная уефа возьмёт взятку и дело решится быстро
Этих мешков надо наказывать оооочень строго
Но продажная уефа возьмёт взятку и дело решится быстро
Подоить катарцев - в интересах французов. Ты о чем? Их не будут трогать. Да у баварской сардельки и Ювентуса такая же схема с фарм-клубами. Они тоже неприкасаемые.
КУЕФА нифига ничего не может, а эти утки (типо расследования ведут или еще чего-то там) - это так, пыль в глаза. Продажные чиновники, представляющие свою страну, преследуют только свои интересы. Так что МС и Челси еще долгое время будут находиться под прессингом этих довнов.
Подоить катарцев - в интересах французов. Ты о чем? Их не будут трогать. Да у баварской сардельки и Ювентуса такая же схема с фарм-клубами. Они тоже неприкасаемые.
КУЕФА нифига ничего не может, а эти утки (типо расследования ведут или еще чего-то там) - это так, пыль в глаза. Продажные чиновники, представляющие свою страну, преследуют только свои интересы. Так что МС и Челси еще долгое время будут находиться под прессингом этих довнов.
Если есть лазейки, то почему бы не воспользоваться? КУЕФА уже давно является коррумпированной организацией, а их нынешние члены вставляют палки в колеса английских клубов и ничего. Какое еще может быть отношение к ним?
Это не МС платил за двух игроков 400 млн, положив йух в рот КУЕФА. Хотя забыли, что после стомиллионного Погбуна пошли супертрансферы вроде Неймара, Мбаппе, когда за одного игрока уже 200 лямов выкидывают.
Если есть лазейки, то почему бы не воспользоваться? КУЕФА уже давно является коррумпированной организацией, а их нынешние члены вставляют палки в колеса английских клубов и ничего. Какое еще может быть отношение к ним?
Это не МС платил за двух игроков 400 млн, положив йух в рот КУЕФА. Хотя забыли, что после стомиллионного Погбуна пошли супертрансферы вроде Неймара, Мбаппе, когда за одного игрока уже 200 лямов выкидывают.
Что там с бесплатным Ляпортом, со спонсорскими контрактами с компаниями всех родственников Мансура, которыми и снабжается МС?
Если бы от не откупался, то бан давно бы был.
Возможно, они просто хотят ему намекнуть, что не стоит зарываться.
До ПCЖ тоже доберутся, думаю. Хотя, возможно, они боятся, ведь катарцы пользуются дурной славой пособников террористов)
Что там с бесплатным Ляпортом, со спонсорскими контрактами с компаниями всех родственников Мансура, которыми и снабжается МС?
Если бы от не откупался, то бан давно бы был.
Возможно, они просто хотят ему намекнуть, что не стоит зарываться.
До ПCЖ тоже доберутся, думаю. Хотя, возможно, они боятся, ведь катарцы пользуются дурной славой пособников террористов)
Уже 11 лет копают, а оснований всё также - ноль. Пусть трясут клубы, которым покровительствуют. Смешно же.
Уже 11 лет копают, а оснований всё также - ноль. Пусть трясут клубы, которым покровительствуют. Смешно же.
Почему-то МС или Челси прессуют по поводу и без, а ПСЖ, Баварию, Ювентус - нет. О чем это говорит?
Почему-то МС или Челси прессуют по поводу и без, а ПСЖ, Баварию, Ювентус - нет. О чем это говорит?