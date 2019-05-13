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УЕФА хочет добиться отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков

13 мая 2019, 22:24

«Манчестер Сити» может быть отстранен от участия в еврокубках. Следственная палата УЕФА начала расследование в отношении клуба по подозрению в нарушении правил финансового fair play.

В УЕФА хотят добиться отстранения «горожан» от еврокубков на один сезон. 

Напомним, что вчера «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.

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Все комментарии
wattman
wattman
14 мая в 12:11
UEFA решила выстрелить себе в ногу?
Agamaga
Agamaga ответил 95-shishani-95
   204 / 840
14 мая в 10:14
Реал не может, УЕФА поможет.
Romeo 777
Romeo 777
   161 / 840
14 мая в 09:34
УЕФА самих надо отстранить.
LMI
LMI
14 мая в 08:41
Пустые слова - действий нет
Ikarus74
Ikarus74 ответил 95-shishani-95
   502 / 840
14 мая в 02:09
Отлично было бы, если б их с ПСЖ и Барсой наказали, но этого вряд ли мы дождёмся!!! Этих мешков надо наказывать оооочень строго Но продажная уефа возьмёт взятку и дело решится быстро
Барса тут причём ? Нормально зарабатывает нормально тратит
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
14 мая в 02:00
Да когда ж эта УЕФА деньгами то "наестся"...???
Девиз организации "Вы богаты и успешны - тогда Мы идём к вам"
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
14 мая в 01:08
Отлично было бы, если б их с ПСЖ и Барсой наказали, но этого вряд ли мы дождёмся!!!
Этих мешков надо наказывать оооочень строго
Но продажная уефа возьмёт взятку и дело решится быстро
dino-hsv
dino-hsv
   399 / 840
14 мая в 00:54
не надо. они сами в первых же стадиях плейофф отстранятся. для пепа же чемпионат важнее и престижнее
амурец
амурец
   115 / 840
14 мая в 00:46
да без разницы, МС все равно в ЕК статист, ну 1/4 ЛЧ и все
allemz
allemz ответил Так Себе Аналитик
   61 / 840
14 мая в 00:08
Какие там лазейки, основные спонсорские контракты у МС ты сам знаешь с кем - с близкими родственниками владельца. ФФП это запрещает. Просто они не пойми как ведут расследования, и то "Челси" накажут за много лет нарушений, то "Атлетико", хотя непонятно, чем они занимались до этого и почему наказывают именно сейчас и почему тот же ПСЖ, у которого целая сеть фарм-клубов, их не интересует.
Лазейки в плане выкупа своего же контракта.

Подоить катарцев - в интересах французов. Ты о чем? Их не будут трогать. Да у баварской сардельки и Ювентуса такая же схема с фарм-клубами. Они тоже неприкасаемые.
КУЕФА нифига ничего не может, а эти утки (типо расследования ведут или еще чего-то там) - это так, пыль в глаза. Продажные чиновники, представляющие свою страну, преследуют только свои интересы. Так что МС и Челси еще долгое время будут находиться под прессингом этих довнов.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил allemz
   24 / 840
13 мая в 23:56
Неймар тут каким боком? Если есть лазейки, то почему бы не воспользоваться? КУЕФА уже давно является коррумпированной организацией, а их нынешние члены вставляют палки в колеса английских клубов и ничего. Какое еще может быть отношение к ним? Это не МС платил за двух игроков 400 млн, положив йух в рот КУЕФА. Хотя забыли, что после стомиллионного Погбуна пошли супертрансферы вроде Неймара, Мбаппе, когда за одного игрока уже 200 лямов выкидывают.
Какие там лазейки, основные спонсорские контракты у МС ты сам знаешь с кем - с близкими родственниками владельца. ФФП это запрещает. Просто они не пойми как ведут расследования, и то "Челси" накажут за много лет нарушений, то "Атлетико", хотя непонятно, чем они занимались до этого и почему наказывают именно сейчас и почему тот же ПСЖ, у которого целая сеть фарм-клубов, их не интересует.
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
13 мая в 23:54
Наверное хотят, чтобы и с ними поделились.
офигенный
офигенный
   735 / 840
13 мая в 23:50
афигеть будет
barcamilan
barcamilan
   325 / 840
13 мая в 23:50
наконец то
777dimon86
777dimon86
13 мая в 23:48
Чинуши уефовмкие народ совсем за дураков держат! Всем ясно что у Мансити и ПСЖ никаким фэирплеем и не пахнет. А они там типа расследуют что то!
allemz
allemz ответил Bavaria_M
   61 / 840
13 мая в 23:48
А смысл? Они и из группы то навсегда могут выйти, так что пустая трата времени на это днище мешковое
Согласен, участие баварской сардельки в ЛЧ - пустая трата времени. Если даже в Мюнхенлиге уже с трудом берут чемп и получают лизды от местных обиженок. Ну ниче, баварский мешок ща еще игроков перетянет и можно будет побороться за выход из группы.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил allemz
   155 / 840
13 мая в 23:40
А Бавария при чем тут? Самый честный клуб, в отличие от апеловских симвлянтов и мешков
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   380 / 840
13 мая в 23:39
Да, ладно, УЕФА говорит об отстранении Сити последние 3 года, но пока все заканчивается только одними разговорами, либо Мансур откупается, либо УЕФА просто для вида это делает, что у них все по правилам Файер плей, хотя всем уже очевидно, что для богатых и бедных эти правила совершено разные.
Bavaria_M
Bavaria_M
   155 / 840
13 мая в 23:38
А смысл? Они и из группы то навсегда могут выйти, так что пустая трата времени на это днище мешковое
allemz
allemz ответил Так Себе Аналитик
   61 / 840
13 мая в 23:38
Лол, а он не откупался? Что там с бесплатным Ляпортом, со спонсорскими контрактами с компаниями всех родственников Мансура, которыми и снабжается МС? Если бы от не откупался, то бан давно бы был. Возможно, они просто хотят ему намекнуть, что не стоит зарываться. До ПCЖ тоже доберутся, думаю. Хотя, возможно, они боятся, ведь катарцы пользуются дурной славой пособников террористов)
Неймар тут каким боком?
Если есть лазейки, то почему бы не воспользоваться? КУЕФА уже давно является коррумпированной организацией, а их нынешние члены вставляют палки в колеса английских клубов и ничего. Какое еще может быть отношение к ним?

Это не МС платил за двух игроков 400 млн, положив йух в рот КУЕФА. Хотя забыли, что после стомиллионного Погбуна пошли супертрансферы вроде Неймара, Мбаппе, когда за одного игрока уже 200 лямов выкидывают.
bayern-cobra
bayern-cobra
13 мая в 23:33
Зачем Мс Лч им Сон Хо Мин будет сниться
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил allemz
   24 / 840
13 мая в 23:24
Если б мог, сейчас бы не прессовали. Почему-то МС или Челси прессуют по поводу и без, а ПСЖ, Баварию, Ювентус - нет. О чем это говорит?
Лол, а он не откупался?

Что там с бесплатным Ляпортом, со спонсорскими контрактами с компаниями всех родственников Мансура, которыми и снабжается МС?

Если бы от не откупался, то бан давно бы был.

Возможно, они просто хотят ему намекнуть, что не стоит зарываться.

До ПCЖ тоже доберутся, думаю. Хотя, возможно, они боятся, ведь катарцы пользуются дурной славой пособников террористов)
allemz
allemz
   61 / 840
13 мая в 23:23
Норм у взяточников из КУЕФА бомбит. А чо если б не взяли чемпионство, то не вспомнили бы?
Уже 11 лет копают, а оснований всё также - ноль. Пусть трясут клубы, которым покровительствуют. Смешно же.
allemz
allemz ответил Так Себе Аналитик
   61 / 840
13 мая в 23:18
Мансур тупо откупится.
Если б мог, сейчас бы не прессовали.
Почему-то МС или Челси прессуют по поводу и без, а ПСЖ, Баварию, Ювентус - нет. О чем это говорит?
Albasin
Albasin
   17 / 840
13 мая в 23:05
Фигня какая-то.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
13 мая в 22:59
УЕФА решил немного бабла с нефтяников струсить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
13 мая в 22:56
На самом деле могли бы не добиваться, лысый гений все равно там сливается каждый сезон))
ROLENTO
ROLENTO ответил Заратустра
   135 / 840
13 мая в 22:51
Неплохая идея)
Надеетесь всё таки проникнуть в еврокубки?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
13 мая в 22:48
Мансур тупо откупится.
vovinho11
vovinho11
13 мая в 22:42
И чемпионство за это отдать Ливерпулю
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