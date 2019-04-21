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Сезон разочарований. Коварный путь «Спартака»

21 апреля 2019, 10:00

Могут стать и вторыми, и шестыми. «Соккер.ру» рассматривает путь Кононова, ведь наставник на перекрестке увольнения и принятия.

«Спартаку» комфортно вот так, как есть последние лет десять. Сейчас любой смешной и вероятный шаг – замена Кононова на Карреру (ну это же «Спартак», все возможно), Черчесова или Карпина, не кажется убедительным решением, ломающим систему. Зона комфорта у «красно-белых» очерчена четко – рваться вверх, чтобы оказывать на собственном дне. 

Для РПЛ это где-то 5-6 места. Но в этот раз, не имея почерка на поле и поддержки трибун, команда Кононова не потеряла шанс на серьезную перестройку летом. Чтобы заслужить шаги в правильном направлении, нужно идеально провести концовку без единого матча с грандами РПЛ. И в этом коварство, ведь на матчи «Спартака» можно посмотреть под двумя углами. И второй – мрачный, не сулит ничего хорошего.

Шаг 1. «Енисей» своего Аленичева

Результаты против «Урала» Парфенова и «Ростова» Карпина знаете – поражения. Падать настолько низко, чтобы после двух проваленных больших матчей с ЦСКА и на юге уступать команде, которая набрала всего 13 пунктов, точно не стоит. Но помните матч первого круга? «Спартак» выиграл 2:3 благодаря голу на 93-й минуте! А какая у тренера Аленичева и команды «Енисей» на оставшиеся туры задача? Хлопнуть дверью. Ничьи с «Ростовом», «Рубином» и «Уфой» случились в домашних матчах. Зато «Динамо» обыграли в Москве. Глядишь, понравилось – гостем из Красноярска терять точно нечего.

- «Спартак» обыграл «Енисей» в гостях лишь благодаря голу на 93-й минуте. И это – самый легкий соперник в списке.

Шаг 2. «Арсенал» после Кононова

Олег Георгиевич сам научил туляков обыгрывать «Спартак» на выезде. И что сложного в победе «Арсенала» дома? Между клубами странные отношения. Бывшая команда Аленичева обыграла чемпионский «Спартак» Карреры – похмельный погром 3:0, но и после ухода Кононова его бывшие подопечные не развалились. В отличие от «Спартака», еще могут отыграться с «Уралом» в Кубке России и выйти в финал. В отличие от «красно-белых», морально в порядке – крепкая команда, упрямая. Коллектив Кирилла Комбарова способен отобрать очки у клуба его брата Дмитрия, сыграв банально умнее. «Арсенал» фаворитов бил («Зенит»), бьет (ЦСКА) и бить будет («Спартак»)?

- «Арсенал» знает все ходы Кононова-тренера, а в Туле в трех последних матчах у них 2 победы над «Спартаком», и в Москве счет был 2:3.

Шаг 3. «Рубин» Мистера Бердыева

Именно с большой буквы Мистера, ведь нет в России настолько итальянского тренера, как Курбан Бекиевич. Его личными кумирами в ремесле являются Фергюсон и Венгер, но сам скорее как сэр Алекс. Так что пусть у «Рубина» нет денег, но собственное достоинство и главный тренер, и команда сохраняют. Другими словами, не имея шансов на еврокубки – в УЕФА отстранили за невыполнения «дорожной карты» по финансовому фэйр-плей, казанцы в Москве могут сыграть с душой. Ведь состав российский, достаточно молодой, голодный к скальпам топовых клубов. Кроме того, кто вам сказал, что Бердыев не кандидат в тренеры «Спартака»? Еще одна причина достать маску Фергюсона и огорчить Венгера-Кононова.  

- «Рубин» против «Спартака» играет ужасно, в Москве не побеждали с 2010. Но это дополнительная мотивация для Бердыева и команды.

Шаг 4. «Урал» толкового Парфенова

Если «Рубин» обыгрывал фаворита только дома и давно, то «Урал» не знает поражений против «Спартака» с осени 2017 года. Было два матча чемпионата России – победы команды Парфенова 2:1 и 1:2, а потом две игры Кубка. Кононову поставили задачу выиграть трофей – Федун об этом говорил публично, но вместо этого была ничья в Москве, а в гостях «Спартак» проиграл. В Екатеринбурге встретятся еще раз, и не факт, что «Урал» отдаст три очка, ведь это сложный для «красно-белых» соперник.

- у Парфенова есть личная мотивация – глядишь, будет в очереди на тренерский эшафот в «Спартаке», и 3 победы плюс ничья – серия, требующая продолжения.

Шаг 5. «Уфа» упрямого Евсеева

Это очень смешно, но в этом сезоне «Спартак» и «Уфе» успел проиграть. Странно, что они вообще на пятом месте, а не на десятом. Получается, Глушаков и компания настраиваются на тех, у кого соразмерные бюджеты – и получалось редко проигрывать, но середняки их уничтожали много раз. Например, «Уфа» провалила сезон после неожиданного захода в ЛЕ, но дома «Спартак» обыграли 2:0. А теперь у них тренер Евсеев – еще один бывший «красно-белый». Календарь словно издевается над Кононовым.

- «Уфа» ведет борьбу за выживание, но при этом из четырех матчей в Москве проиграла лишь однажды. 2 победы и ничья – повод фавориту понервничать.

Шаг 6. «Крылья Советов» с бывшими

В Самаре «Спартак» может выиграть 0:5 или 0:2, а потом приехать и уступить 4:0. «Крылья Советов» точно не входят в число неудобных соперников, но учтите три фактора. Первый – команда Божовича не хочет проходить через стыковые матчи, а находятся радом с зоной вылета. Второй – сам Миодраг имеет богатый опыт борьбы со «Спартаком». Третий – в Самаре теперь живут и играют Самедов и Джано. И это не единственные бывшие «красно-белые» или представители клубов, которые «Спартак» на дух не переносят.

- «Крылья Советов» проиграли 6 из последних 7 матчей против «Спартака», но у Божовича 5 побед и 4 мировые в 16 матчах против москвичей. Будет сложно.

Шаг 7. «Оренбург» - друг «Зенита»

Не враг точно. Поэтому вы видите, как команда из Оренбурга играет против конкурентов Семака. С «Зенитом» пока серия из поражений, но дважды обыграли «Ростов» со счетом 3:0 и 0:1, победили ЦСКА. Переиграли по счету «Динамо» - принципиального врага петербуржцев. Отобрали очки у «Краснодара» в гостях и дома, а на старте сезона грохнули «Локомотив». Федотов прекрасно работает, «Оренбург» - современная команда, составленная из возрастных, жестких игроков. Но скальп «Спартака» им нужен еще и для того, чтобы помечтать о пятом месте. Фанаты «Зенита» будут в восторге, если «красно-белые» окажутся в таблице ниже новичка сезона. 

- шутки шутками, а отрыв позволяет «Оренбург» помечтать как о пятом месте – «Спартак» не оторвался показательно, так и о первой победе над «красно-белыми». Тем более, сыграют в 30-м туре дома.

«Спартак» хотя бы пятым останется?

Забавная и привычная для москвичей ситуация. Могут финишировать на втором месте, если выиграют семь матчей подряд, а конкуренты в поединках между собой в правильном порядке растеряют очки. Но легко представить, как «Оренбург» сохраняет успешный ход и в тридцатом туре встречаются претенденты на путевку в Лигу Европы. И «Спартак» уступает, как уступил «Динамо» годом ранее…

Ведь команда Кононова по игре в последних матчах была, как отрытая книга – скутер, а не трамвай, автобус, танк или троллейбус. Скутер итальянских воришек. Пытались подъехать к ЦСКА и «Ростову», вырвать по три пункта, применив эффект неожиданности без учета, что у жертвы ограбления удар Златана и может сбить воришку на землю. Одним слово, снова виноват Каррера. Оставил скутер вместо бульдозера.

Не может такого быть, чтобы руководство допустило ошибку, выбрав знаменитого своей харизматичностью, строгостью и независимостью Кононова. Впрочем, Олег Георгиевич в ситуации заложник – как был Черчесов, когда хитрый Мутко бросил его под поезд Бразилии, Франции, Аргентины и остальных, а потом коварно ждал, что на ЧМ-18 будет на кого повесить поражения. Пришлось вешать ордена, так что Кононову нельзя раскисать.

Пока «Спартак» сезон не провалил. Зато их очевидный плюс в борьбе за высокие места – ближайшие соперники ниже по возможностям, может стать минусом. Так уж получилось. И тут эксперты или болельщики не виноваты. Констатируем: у четырех из семи будущих соперников есть показательные победы над «Спартаком». Факты не в пользу Кононова, ведь Бердыев, Аленичев или Федотов, хотя у их команд пока нет свежих успехов с «красно-белыми», мечтают изменить ситуацию.

Против москвичей играет их статус. По России действительно приходят на «Спартак», а мотивацию футболистам врагов искать не нужно. Для всех московский соперник – серьезный раздражитель. Никто не отступит и у каждого свои турнирные задачи. Фактически «Спартак» пройдет курс молодого бойца уровня ФНЛ, ведь пять из семи соперников не забыли, как рубиться в низшей лиге. И, судя по результатам сезона, в таких матчах «Спартаку» нередко сложнее, чем с богатыми и знаменитыми.  

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Все комментарии
112910415
112910415
   107 / 986
21 апреля в 20:35
не поздно найти верную тропинку!
mugik1973
mugik1973 ответил КАМЮ
   437 / 986
21 апреля в 16:54
А что сивые мерены не живут своим прошлым.
mugik1973
mugik1973 ответил Дед за ЦСКА
   437 / 986
21 апреля в 16:52
Стыдись за кабыл, глядишь внук с жалится и перестанет тролить тебя
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   166 / 986
21 апреля в 14:00
Сегодня спартак победит. В красноярске всем миром сливают спамовского тренера, игроки, болельщики, руководство края. Вот если алйничев скажет игрокам: выйграйте, сразу подам в отставку. Тогда спам в клочья раскатают.
ekliziast
ekliziast ответил ОПС
   363 / 986
21 апреля в 13:25
А почему все время пишут подробно про спартак? Других команд в России нет что ли?
Другие даром ни кому не нужны.Без Спартака и на стадионы ходить не буду.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 986
21 апреля в 12:50
Пиджак доведёт свиней до Пердива. гыгыгы
Исмет
Исмет
   709 / 986
21 апреля в 12:36
Енисей порвёт Спартак
kingoffam
kingoffam ответил d_fincher
   256 / 986
21 апреля в 12:25
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 986
    21 апреля в 12:22
    Их место ниже 5, а лучше вообще нафиг отправить свиней на очищение в Пердив. Гыгыгы
    d_fincher
    d_fincher
       141 / 986
    21 апреля в 12:20
    Цель Федуна - сделать Спартак середняком. Совершено непрофессиональный менеджент, бессмысленные перестановки, полное отсутствие мотивации. Федуну случайно подфартило связаться с Каррерой, но он вовремя устранил итальянца и вот мы снова середняки. Это прекрасно. Много лет нам внушается, что Спартак - это что то вроде Краснодара или Рубина. И у Федуна вполне получается. Мы уже не протестуем даже. Для нас еврокубки - уже успех, дожили. И это клуб, громивший Арсенал, Реал, Интер и тд.
    parallels
    parallels
       1 / 986
    21 апреля в 12:20
    как же стыдно за спартак!
    parallels
    parallels ответил kingoffam
       1 / 986
    21 апреля в 12:20
    +15 ахаха! 😂😂😂 🐷
    kingoffam
    kingoffam
       256 / 986
    21 апреля в 12:10
      ОПС
      ОПС
         197 / 986
      21 апреля в 12:09
      А почему все время пишут подробно про спартак? Других команд в России нет что ли?
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
         42 / 986
      21 апреля в 12:07
      хрюкали уже, что матч куплен?
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
         55 / 986
      21 апреля в 11:30
      КАРМА СпаМа:
      Стыдно за СпаМ!!!
      makkie
      makkie
         27 / 986
      21 апреля в 11:14
      Не нравится, что Кононов пытается строить атаку, но забывает об обороне - даже у Енисея и Анжи будет по 3-4 момента за матч. А если забьют, как Ростов?

      Почему ставить в центр двух игроков, один из которых Глушаков? Если сегодня не выйдет Фернандо - не пойму Кононова. Сам себе роет яму.
      КАМЮ
      КАМЮ ответил Андрей Рудаков
         536 / 986
      21 апреля в 10:59
      Из года в год одно и тоже,когда уже клуб со славным прошлым станет КОМАНДОЙ,в которой все действуют как единый организм
      Когда перестанет жить своим славным прошлым
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
         418 / 986
      21 апреля в 10:57
      Че убрал Г. И добился результата...а Кононов сделал ставку на Г. Тут без шансов
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         19 / 986
      21 апреля в 10:52
      Жду сегодня хотябы 20 ть ударов по воротам Енисея
      wingback
      wingback
         211 / 986
      21 апреля в 10:50
      Думаю, после пятёрки от Енисея решатся таки на роспуск...
      kingoffam
      kingoffam
         256 / 986
      21 апреля в 10:48
        parallels
        parallels ответил Gelious
           1 / 986
        21 апреля в 10:44
        parallels вновь просил что-то передать. Не помню точную формулировку, но там были слова "позор" и "хрякам".
        и стыдно за спартак)
        Озеров
        Озеров
        21 апреля в 10:37
        Зенит вырвался наконец то из низа турнирки

        Чтоб очередной раз опозориться в ЕК
        Nikola45
        Nikola45 ответил Finn88
           17 / 986
        21 апреля в 10:31
        ~6 или 7 место, вот ,где должен быть СПАТАК. Это его максимум , с такими Федунишками, игрочишками и тренеришками!
        Какие болельщики, такое руководство, такая команда ))
        Finn88
        Finn88
           288 / 986
        21 апреля в 10:29
        ~6 или 7 место, вот ,где должен быть СПАТАК. Это его максимум , с такими Федунишками, игрочишками и тренеришками!
        Nikola45
        Nikola45
           17 / 986
        21 апреля в 10:28
        Сезон разочарований. Коварный путь «Спартака» В ФНЛ!
        Костя Генич: (ну это же «Спартак», все возможно)
        Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1113688/kononov-oleg-alenichev-dmitriy
        вавппрр
        вавппрр
           625 / 986
        21 апреля в 10:26
          Димoн
          Димoн
             67 / 986
          21 апреля в 10:17
          Сезон разочарований Спартака. Пусть тогда за Зенит порадуются)))
          Андрей Рудаков
          Андрей Рудаков
             731 / 986
          21 апреля в 10:13
          Из года в год одно и тоже,когда уже клуб со славным прошлым станет КОМАНДОЙ,в которой все действуют как единый организм
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