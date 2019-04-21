Сезон разочарований. Коварный путь «Спартака»

21 апреля 2019, 10:00

Могут стать и вторыми, и шестыми. «Соккер.ру» рассматривает путь Кононова, ведь наставник на перекрестке увольнения и принятия.

«Спартаку» комфортно вот так, как есть последние лет десять. Сейчас любой смешной и вероятный шаг – замена Кононова на Карреру (ну это же «Спартак», все возможно), Черчесова или Карпина, не кажется убедительным решением, ломающим систему. Зона комфорта у «красно-белых» очерчена четко – рваться вверх, чтобы оказывать на собственном дне.

Для РПЛ это где-то 5-6 места. Но в этот раз, не имея почерка на поле и поддержки трибун, команда Кононова не потеряла шанс на серьезную перестройку летом. Чтобы заслужить шаги в правильном направлении, нужно идеально провести концовку без единого матча с грандами РПЛ . И в этом коварство, ведь на матчи «Спартака» можно посмотреть под двумя углами. И второй – мрачный, не сулит ничего хорошего.

Шаг 1. «Енисей» своего Аленичева

Результаты против «Урала» Парфенова и «Ростова» Карпина знаете – поражения. Падать настолько низко, чтобы после двух проваленных больших матчей с ЦСКА и на юге уступать команде, которая набрала всего 13 пунктов, точно не стоит. Но помните матч первого круга? «Спартак» выиграл 2:3 благодаря голу на 93-й минуте! А какая у тренера Аленичева и команды «Енисей» на оставшиеся туры задача? Хлопнуть дверью. Ничьи с «Ростовом», «Рубином» и «Уфой» случились в домашних матчах. Зато «Динамо» обыграли в Москве. Глядишь, понравилось – гостем из Красноярска терять точно нечего.

- «Спартак» обыграл «Енисей» в гостях лишь благодаря голу на 93-й минуте. И это – самый легкий соперник в списке.

Шаг 2. «Арсенал» после Кононова

Олег Георгиевич сам научил туляков обыгрывать «Спартак» на выезде. И что сложного в победе «Арсенала» дома? Между клубами странные отношения. Бывшая команда Аленичева обыграла чемпионский «Спартак» Карреры – похмельный погром 3:0, но и после ухода Кононова его бывшие подопечные не развалились. В отличие от «Спартака», еще могут отыграться с «Уралом» в Кубке России и выйти в финал. В отличие от «красно-белых», морально в порядке – крепкая команда, упрямая. Коллектив Кирилла Комбарова способен отобрать очки у клуба его брата Дмитрия, сыграв банально умнее. «Арсенал» фаворитов бил («Зенит»), бьет ( ЦСКА ) и бить будет («Спартак»)?

- «Арсенал» знает все ходы Кононова-тренера, а в Туле в трех последних матчах у них 2 победы над «Спартаком», и в Москве счет был 2:3.

Шаг 3. «Рубин» Мистера Бердыева

Именно с большой буквы Мистера, ведь нет в России настолько итальянского тренера, как Курбан Бекиевич. Его личными кумирами в ремесле являются Фергюсон и Венгер, но сам скорее как сэр Алекс. Так что пусть у «Рубина» нет денег, но собственное достоинство и главный тренер, и команда сохраняют. Другими словами, не имея шансов на еврокубки – в УЕФА отстранили за невыполнения «дорожной карты» по финансовому фэйр-плей, казанцы в Москве могут сыграть с душой. Ведь состав российский, достаточно молодой, голодный к скальпам топовых клубов. Кроме того, кто вам сказал, что Бердыев не кандидат в тренеры «Спартака»? Еще одна причина достать маску Фергюсона и огорчить Венгера-Кононова.

- «Рубин» против «Спартака» играет ужасно, в Москве не побеждали с 2010. Но это дополнительная мотивация для Бердыева и команды.

Шаг 4. «Урал» толкового Парфенова

Если «Рубин» обыгрывал фаворита только дома и давно, то «Урал» не знает поражений против «Спартака» с осени 2017 года. Было два матча чемпионата России – победы команды Парфенова 2:1 и 1:2, а потом две игры Кубка. Кононову поставили задачу выиграть трофей – Федун об этом говорил публично, но вместо этого была ничья в Москве, а в гостях «Спартак» проиграл. В Екатеринбурге встретятся еще раз, и не факт, что «Урал» отдаст три очка, ведь это сложный для «красно-белых» соперник.

- у Парфенова есть личная мотивация – глядишь, будет в очереди на тренерский эшафот в «Спартаке», и 3 победы плюс ничья – серия, требующая продолжения.

Шаг 5. «Уфа» упрямого Евсеева

Это очень смешно, но в этом сезоне «Спартак» и «Уфе» успел проиграть. Странно, что они вообще на пятом месте, а не на десятом. Получается, Глушаков и компания настраиваются на тех, у кого соразмерные бюджеты – и получалось редко проигрывать, но середняки их уничтожали много раз. Например, «Уфа» провалила сезон после неожиданного захода в ЛЕ , но дома «Спартак» обыграли 2:0. А теперь у них тренер Евсеев – еще один бывший «красно-белый». Календарь словно издевается над Кононовым.

- «Уфа» ведет борьбу за выживание, но при этом из четырех матчей в Москве проиграла лишь однажды. 2 победы и ничья – повод фавориту понервничать.

Шаг 6. «Крылья Советов» с бывшими

В Самаре «Спартак» может выиграть 0:5 или 0:2, а потом приехать и уступить 4:0. «Крылья Советов» точно не входят в число неудобных соперников, но учтите три фактора. Первый – команда Божовича не хочет проходить через стыковые матчи, а находятся радом с зоной вылета. Второй – сам Миодраг имеет богатый опыт борьбы со «Спартаком». Третий – в Самаре теперь живут и играют Самедов и Джано. И это не единственные бывшие «красно-белые» или представители клубов, которые «Спартак» на дух не переносят.

- «Крылья Советов» проиграли 6 из последних 7 матчей против «Спартака», но у Божовича 5 побед и 4 мировые в 16 матчах против москвичей. Будет сложно.

Шаг 7. «Оренбург» - друг «Зенита»

Не враг точно. Поэтому вы видите, как команда из Оренбурга играет против конкурентов Семака. С «Зенитом» пока серия из поражений, но дважды обыграли «Ростов» со счетом 3:0 и 0:1, победили ЦСКА . Переиграли по счету «Динамо» - принципиального врага петербуржцев. Отобрали очки у «Краснодара» в гостях и дома, а на старте сезона грохнули «Локомотив». Федотов прекрасно работает, «Оренбург» - современная команда, составленная из возрастных, жестких игроков. Но скальп «Спартака» им нужен еще и для того, чтобы помечтать о пятом месте. Фанаты «Зенита» будут в восторге, если «красно-белые» окажутся в таблице ниже новичка сезона.

- шутки шутками, а отрыв позволяет «Оренбург» помечтать как о пятом месте – «Спартак» не оторвался показательно, так и о первой победе над «красно-белыми». Тем более, сыграют в 30-м туре дома.

«Спартак» хотя бы пятым останется?

Забавная и привычная для москвичей ситуация. Могут финишировать на втором месте, если выиграют семь матчей подряд, а конкуренты в поединках между собой в правильном порядке растеряют очки. Но легко представить, как «Оренбург» сохраняет успешный ход и в тридцатом туре встречаются претенденты на путевку в Лигу Европы. И «Спартак» уступает, как уступил «Динамо» годом ранее…

Ведь команда Кононова по игре в последних матчах была, как отрытая книга – скутер, а не трамвай, автобус, танк или троллейбус. Скутер итальянских воришек. Пытались подъехать к ЦСКА и «Ростову», вырвать по три пункта, применив эффект неожиданности без учета, что у жертвы ограбления удар Златана и может сбить воришку на землю. Одним слово, снова виноват Каррера. Оставил скутер вместо бульдозера.

Не может такого быть, чтобы руководство допустило ошибку, выбрав знаменитого своей харизматичностью, строгостью и независимостью Кононова. Впрочем, Олег Георгиевич в ситуации заложник – как был Черчесов, когда хитрый Мутко бросил его под поезд Бразилии, Франции, Аргентины и остальных, а потом коварно ждал, что на ЧМ -18 будет на кого повесить поражения. Пришлось вешать ордена, так что Кононову нельзя раскисать.

Пока «Спартак» сезон не провалил. Зато их очевидный плюс в борьбе за высокие места – ближайшие соперники ниже по возможностям, может стать минусом. Так уж получилось. И тут эксперты или болельщики не виноваты. Констатируем: у четырех из семи будущих соперников есть показательные победы над «Спартаком». Факты не в пользу Кононова, ведь Бердыев, Аленичев или Федотов, хотя у их команд пока нет свежих успехов с «красно-белыми», мечтают изменить ситуацию.