Круче «красно-белых». Претенденты на пятерку в РПЛ

вчера, 10:00

Четыре клуба воюют за место «Спартака» в таблице и путевку в Лигу Европы. «Соккер.ру» оценивает плюсы каждого.

В этом сезоне команд с идеальным восхождением наверх нет. Есть только те, кто успешнее работает над собой, и те, кто делает это намного хуже. В результате между 1 и 3 местами – дают право на участие в ЛЧ , целых десять пунктов, а между 3 и 9 – разница между еврокубками и началом второй восьмерки, тоже всего десять.

Впереди еще пять туров, на кону 15 очков, то есть в теории ЦСКА может занять 9 место, а «Ахмат» стать третьим. Конечно же, такую перемену не увидим – фантастичный сценарий и неправдоподобный. Но если говорим о «Спартаке» и пятой строчке как новой константе, то нельзя игнорировать наличие сразу четырех играющих соперников.

Пришло время обратить внимание на команды Черевченко, Федотова, Карпина и Рахимова, ведь все тренеры работают весной успешнее, чем Кононов, если судить по качеству футбола в лучших матчах их команд и помнить о разнице в бюджетах и составах. Также двое из четверки продолжают борьбу за Кубок России, а «Спартак» турнир покинул – вылетел от «Урала».

Теперь, если трофей в Самаре выигрывает не «Локомотив», а другой клуб («Урал», «Арсенал» или «Ростов»), но при этом «Спартак» станет шестым – останется без еврокубков.

9 место. «Ахмат» (34 пункта)

Расписание в РПЛ : «Динамо» (г), «Зенит» (д), «Крылья Советов» (д), ЦСКА (г), «Ростов» (д).

Как понятно по намеку выше, «Урал» может зайти в Лигу Европы через Кубок России – если выиграет в финале, конечно же, за поражение от фаворита РПЛ путевку больше не дают. Получается, если «Локомотив» останется в тройке и выйдет в финал Кубка России, то появится шанс, что шестое место снова будет еврокубковым. И «Ахмату» до строчки «Уфы» Семака прошлого сезона всего четыре очка! С позиции силы отыграли с «Краснодаром» - могли победить, но явно недожимают. У единственных в списке отрицательная разница мячей – минус 3, и очень сложный календарь (хотя 3 матча дома). «Ахмат» вряд ли опередит «Спартак», хотя математически шансы не потерял.

- «Ахмат» пропустил столько же мячей, как «Спартак» - 27, а в первом круге обыграл москвичей в Москве 1:2.

8 место. «Ростов» (35 очков)

Расписание в РПЛ : «Анжи» (г), «Краснодар» (д), «Динамо» (г), «Зенит» (д), «Ахмат» (г).

Заявление о чемпионстве в ближайшие пять лет от официального представителя клуба не более чем кокетство? Пока ростовчанам не хватает энергии, чтобы успешно играть в Кубке России, успевать держать темп в РПЛ и претендовать на очень высокие места и еврокубки. То, что Карпина зовут в Москву, тоже общему делу не помогает. И понимание давит – как только «Ростов» наберет крутой состав, его сразу разграбляют северяне. Зато пока Валерий Георгиевич не потерял шансы на пятое место или победу в Кубке России – команда мотивирована мечтой о Европе. Вот только снова календарь коварен, как и у «Ахмата». Учитывая поражения от «Уфы» и «Оренбурга», вряд ли обойдут «Спартак». Хотя обыграли москвичей в очном матче и фаворитов не боятся – пожалуй, главный козырь, как и поставленная игра по схеме «3-5-2» с вариациями.

- «Ростов» переиграл «Спартак» совсем недавно. Команда Карпина пропустила на 7 мячей меньше, чем столичный клуб.

7 место. «Оренбург» (35 очков)

Расписание в РПЛ : «Арсенал» (д), «Рубин» (г), «Урал» (д), «Уфа» (г), «Спартак» (д).

Новичок лиги может занять пятое место – большой успех, если случится. Но не на пустом месте, ведь тренер Владимир Валентинович Федотов сделал все, чтобы с «Оренбургом» считались. У них крепкая игра, опытный состав – хотя ряд молодых показывают себя и пробуют уйти на повышение, как Сутормин в будущем, а самое главное – «Оренбург» по-зверски относится к клубам первой пятерки, которые соперничают с «Зенитом». Отбирают очки у богатых, раздавая бедным? Именно – огорчали «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив», проигрывая «Анжи» и «Енисею». Хотя смотрите на календарь – в последнем туре могут соперничать со «Спартаком» за пятое место в очной дуэли. Вот это будет матч, если соперники подойдут к нему с отрывом «красно-белых» в три пункта – быть может, даже голы будем считать, ведь дома москвичи выиграли всего 1:0.

- хотя «Оренбург» не обыгрывал пока «Спартак» - три матча и три поражения, новичок из ФНЛ забил на один мяч больше, чем экс-чемпион России.

6 место. «Арсенал» (38 очков)

Расписание в РПЛ : «Оренбург» (г), «Локомотив» (д), «Анжи» (г), «Краснодар» (д), «Динамо» (г).

Роскошная смена тренера – Кононова на Черевченко, сохранила «Арсеналу» право на пятое место и финиш выше «Спартака». Также не избавила от радости сыграть финал Кубка России в Самаре, ведь «Уралу» в гостях уступили в один мяч, дома можно отыграться. А в РПЛ идет серия из 8 матчей без поражений с начала 2019 года. Причем они уже круче, чем «Спартак». У «канониров» лучше разница мячей. На один забитый мяч больше, на один пропущенный – меньше. Вынесли Кононова 3:0 в последнем туре. Так что Черевченко должен развивать успех. Тем более, календарные умельцы отправляют их в Оренбург, разрешают сыграть дома с «Локомотивом» и «Краснодаром» - а вы знаете, как в Туле принимают именитых гостей. Будет трудно, но интересно. И по игре сейчас «Арсенал» из этой четверки самый дерзкий. Но при этом аккуратный – мало пропускают. Надежная оборона для ЛЕ очень важна.

- «Арсенал» дважды за сезон обыграл «Спартак». И личные матчи при равенстве очков теперь важнее других показателей. Если Черевченко наберет столько же, как Кононов – будет выше в таблице.

«Красно-белые» уступят пятое место?

«Спартак» привычный – безалаберный. Не удивительно, что до сих пор теоретически могут стать вторыми или третьими, а практически спокойно отправляются на 7-8 места, если продолжат стабильно терять очки. У них матчи против пятерки середняков, каждый из которых имеет задачу отобрать очки у москвичей. Поэтому «Арсеналу», «Оренбургу», «Ростову» и «Ахмату» нужно собраться.

Ростовчане уже играли в еврокубках недавно. А вот для других финиш выше «Спартака» - новая и волнующая задача. Причем календарь не позволяет выбрать единственного фаворита. Вроде бы это «Арсенал», но им тоже будет сложно. Зато не удивляйтесь, если в последнем туре «Спартак» снова будет разыгрывать путевку в еврокубки. «Динамо» их обыграло и отняло место в группе ЛЧ в прошлый раз, а теперь поедут в Оренбург.

Там базируется клуб, который захочет порадовать «Зенит» победой над «красно-белыми» и претендует на дебют в Лиге Европы. Причем если по именам игроков, деньгам или другим возможностям «Спартак» на голову выше перечисленных, то по живости футбола – никак нет. «Арсенал», «Ростов», «Оренбург» и «Ахмат» - интересные середняки, и только у команды Федотова пока нет свежих побед над москвичами. Одному из списка может улыбнуться удача на финише, ведь провал «Спартака» никогда нельзя исключать.

Впрочем, даже если шестое место из-за успеха «Локомотива» в Кубке России станет еврокубковым, это мало что изменит. Если Кононов финиширует ниже любого из этой четверки, претендующей на старт в Лиге Европы, или двойки, которая мечтает разыграть Кубок – «Арсенал» и «Ростов», то такой результат будет позором для именитого клуба. Из кубка вылетели, а в чемпионате могут уступить «Оренбургу», который годом ранее рубился в ФНЛ , а теперь штурмует еврокубковую зону.

К слову о возможностях и уровне. Бюджет «Спартака», который уже проиграл троим из четверки конкурентов в этом сезоне, в 3.5 раза выше, чем у «Ростова». Также в 6.5 раз – чем у «Арсенала», в 4.4 – чем у «Ахмата», и в 8.8 раз больше, чем у «Оренбурга». Повод задуматься, почему колоссальный отрыв не отражен на поле.