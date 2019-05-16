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Борис Игнатьев: «Покупка Фернандеса за 30 млн евро – это баловство»

16 мая 2019, 12:28

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал слухи о том, что защитник ЦСКА Марио Фернандес может перейти в «Зенит» за 30 млн евро.

Думаю, что покупка Фернандеса за 30 млн евро – это баловство. Причем баловство не в плане оценки его возможностей, а именно в плане затрат. Я бы понял приобретение за такие деньги игрока атаки, который мог бы результат давать, обеспечивать превосходство над обороной соперника… Но речь о защитнике, пусть и хорошего уровня. Ладно, деньги – вторая составляющая.

Я вообще не понимаю, для чего он сегодня «Зениту». Да, Александр Анюков не молодеет. Но есть же Игорь Смольников. Я бы понял покупку под Игоря молодого защитника, что называется, на вырост, для ротации. Смольников – хороший футболист и немало, наверное, зарабатывает, не на лавке же ему сидеть!  Я считаю, что это не вполне продуманный вариант.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил rawer
   109 / 840
17 мая в 09:19
20 лямов адекватная цена Фернандеса, + 10 за паспорт
Странно почему ты до сих пор прозябаешь на этом сайте. Да с такими способностями ты давно мог бы в Реале трансферами рулить. Срочно пиши письмо в Мадрид.
LOpp
LOpp ответил Parovoznic
   16 / 840
16 мая в 17:19
А откуда тогда неофициальная цыферь в 250 млн? И почему не 200, не 300, а именно 250?
года 3-4 назад читал статью, где было написано, что Зенит ежегодно тратит на свои нужды около 250 млн
Parovoznic
Parovoznic ответил LOpp
   368 / 840
16 мая в 17:13
157 это на бумаге (официально). когда Зениту очень надо, они могут за одно трансферное окно выкинуть 100 млн, и какие тут 157 млн?
А откуда тогда неофициальная цыферь в 250 млн?
И почему не 200, не 300, а именно 250?
LOpp
LOpp ответил Parovoznic
   16 / 840
16 мая в 17:07
А разве не 157 млн?
157 это на бумаге (официально).
когда Зениту очень надо, они могут за одно трансферное окно выкинуть 100 млн, и какие тут 157 млн?
Parovoznic
Parovoznic ответил Caniggia
   368 / 840
16 мая в 15:30
Что-то Гинер хочет круто рубануть, да и вообще, зачем усиливать конкурента?
Если Гинер втулит Питеру Фернандеса за эти бапки, я первым за Линорыча стопец подниму!
Суперманагер, топ!
Parovoznic
Parovoznic ответил LOpp
   368 / 840
16 мая в 15:28
Зенит в год тратит 250 млн евро из бюджета. Вот это баловство и самоутешение обиженок из газпрома.
А разве не 157 млн?
Nikola45
Nikola45
   57 / 840
16 мая в 14:41
Да ни кто не будет платить такие деньги за него!
Максимум что можно за него дать это 10
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
16 мая в 14:02
Фернандес ещё не перешёл ни куда,а уже начинаются домыслы и кривотолки.
rawer
rawer
16 мая в 13:30
20 лямов адекватная цена Фернандеса, + 10 за паспорт
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
16 мая в 13:16
Фернандес и 3 миллионов не стоит, о чем вы.
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
16 мая в 13:15
LOpp
Сегодня 12:32
Зенит в год тратит 250 млн евро из бюджета. Вот это баловство и самоутешение обиженок из газпрома.

Вам, любителям свиней на укроине, виднее.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   234 / 840
16 мая в 13:14
нам нужно усиление перед розыгрышем кубка России, поэтому 30 млн это не баловство, а крайняя необходимость.
Albasin
Albasin
   17 / 840
16 мая в 13:14
Неужели и Игнатьев верит в этот бред.
Footbolista
Footbolista ответил Ангел неБесГрешен
   32 / 840
16 мая в 13:11
Газ тоже не жалко)...и стадион, построенный за 10 лет на бюджет и подаренный зениту тоже)...за 50 млрд руб зенит бы в жизни себе не построил...ходили бы до еще лет 100 на петрович...
ДСА
ДСА
   89 / 840
16 мая в 13:03
Он реально стоит дороже.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   46 / 840
16 мая в 13:01
Вполне разумное вью.
Есть ещё в России разумные люди.
Цель покупки Марио - ослабить конкурента, что в практике Зенита происходило часто. ИМХО.
Caniggia
Caniggia
   44 / 840
16 мая в 12:53
Что-то Гинер хочет круто рубануть, да и вообще, зачем усиливать конкурента?
cska plus
cska plus
   3 / 840
16 мая в 12:49
Фернандес вообще бесценен.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
16 мая в 12:46
Для Гинера это не баловство, а хороший бизнес.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил LOpp
   27 / 840
16 мая в 12:42
Зенит в год тратит 250 млн евро из бюджета. Вот это баловство и самоутешение обиженок из газпрома.
Откуда такие сведения? Неужто на зарплату игрокам-тренерам?
Последние трансферы сами себя окупают, про стадион битком я молчу.
Когда зрителей ходит за сорокет, а в чемпионском матче и за 60...
Вашим столько за 3-4 матча не собрать. Да ещё игроки с изделием во главе разведут на бабки.Впрочем, нефть то народная, не жалко...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   288 / 840
16 мая в 12:41
Еще никто никого не продает, а уже вокруг все обсуждают "покупку". А по поводу рассуждений Игнатьева, видимо человек вообще не смотрит матчи РПЛ. Фернандес - это игрок скорее атаки, чем обороны, он в последних матчах вообще играл правого полузащитника
PITER_1
PITER_1
   583 / 840
16 мая в 12:38
вот так будут спасать коней от банкротства
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
16 мая в 12:34
За российский паспорт сразу десятка накидывается.
LOpp
LOpp
   16 / 840
16 мая в 12:32
Зенит в год тратит 250 млн евро из бюджета. Вот это баловство и самоутешение обиженок из газпрома.
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