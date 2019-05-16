Борис Игнатьев: «Покупка Фернандеса за 30 млн евро – это баловство»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал слухи о том, что защитник ЦСКА может перейти в «Зенит» за 30 млн евро.

Думаю, что покупка Фернандеса за 30 млн евро – это баловство. Причем баловство не в плане оценки его возможностей, а именно в плане затрат. Я бы понял приобретение за такие деньги игрока атаки, который мог бы результат давать, обеспечивать превосходство над обороной соперника… Но речь о защитнике, пусть и хорошего уровня. Ладно, деньги – вторая составляющая.

Я вообще не понимаю, для чего он сегодня «Зениту». Да, Александр Анюков не молодеет. Но есть же Игорь Смольников. Я бы понял покупку под Игоря молодого защитника, что называется, на вырост, для ротации. Смольников – хороший футболист и немало, наверное, зарабатывает, не на лавке же ему сидеть! Я считаю, что это не вполне продуманный вариант.