Борис Игнатьев: «Покупка Фернандеса за 30 млн евро – это баловство»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал слухи о том, что защитник ЦСКА Марио Фернандес может перейти в «Зенит» за 30 млн евро.
Думаю, что покупка Фернандеса за 30 млн евро – это баловство. Причем баловство не в плане оценки его возможностей, а именно в плане затрат. Я бы понял приобретение за такие деньги игрока атаки, который мог бы результат давать, обеспечивать превосходство над обороной соперника… Но речь о защитнике, пусть и хорошего уровня. Ладно, деньги – вторая составляющая.
Я вообще не понимаю, для чего он сегодня «Зениту». Да, Александр Анюков не молодеет. Но есть же Игорь Смольников. Я бы понял покупку под Игоря молодого защитника, что называется, на вырост, для ротации. Смольников – хороший футболист и немало, наверное, зарабатывает, не на лавке же ему сидеть! Я считаю, что это не вполне продуманный вариант.
И почему не 200, не 300, а именно 250?
И почему не 200, не 300, а именно 250?
когда Зениту очень надо, они могут за одно трансферное окно выкинуть 100 млн, и какие тут 157 млн?
когда Зениту очень надо, они могут за одно трансферное окно выкинуть 100 млн, и какие тут 157 млн?
Суперманагер, топ!
Суперманагер, топ!
Максимум что можно за него дать это 10
Максимум что можно за него дать это 10
Сегодня 12:32
Зенит в год тратит 250 млн евро из бюджета. Вот это баловство и самоутешение обиженок из газпрома.
Вам, любителям свиней на укроине, виднее.
Сегодня 12:32
Зенит в год тратит 250 млн евро из бюджета. Вот это баловство и самоутешение обиженок из газпрома.
Вам, любителям свиней на укроине, виднее.
Есть ещё в России разумные люди.
Цель покупки Марио - ослабить конкурента, что в практике Зенита происходило часто. ИМХО.
Есть ещё в России разумные люди.
Цель покупки Марио - ослабить конкурента, что в практике Зенита происходило часто. ИМХО.
Последние трансферы сами себя окупают, про стадион битком я молчу.
Когда зрителей ходит за сорокет, а в чемпионском матче и за 60...
Вашим столько за 3-4 матча не собрать. Да ещё игроки с изделием во главе разведут на бабки.Впрочем, нефть то народная, не жалко...
Последние трансферы сами себя окупают, про стадион битком я молчу.
Когда зрителей ходит за сорокет, а в чемпионском матче и за 60...
Вашим столько за 3-4 матча не собрать. Да ещё игроки с изделием во главе разведут на бабки.Впрочем, нефть то народная, не жалко...