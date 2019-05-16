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«Арсенал» раскритиковал УЕФА из-за проведения финала ЛЕ в Баку

16 мая 2019, 13:25
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

«Арсенал» выступил с официальным заявлением в адрес УЕФА, отметив трудности, с которыми столкнутся болельщики английской команды, чтобы добраться до Баку, где 29 мая состоится финальный матч Лиги Европы против «Челси».

Все в «Арсенале» очень рады выходу в финал Лиги Европы, и все мы с нетерпением ждем матча с «Челси». Однако мы разочарованы тем фактом, что из-за транспортных ограничений УЕФА может выделить максимум 6 тысяч билетов «Арсеналу» на стадион вместимостью более 60 тысяч. Время покажет, получится ли даже у 6 тысяч болельщиков «Арсенала» посетить матч, учитывая крайне сложное путешествие.

У нас есть 45 тысяч владельцев абонементов, а для такого количества болельщиков пропустить матч из-за того, что УЕФА выбрал место финала с таким ограниченным транспортным обеспечением, просто неправильно. Реальность такова, что кто бы ни оказался в финале, он не сможет удовлетворить спрос своих болельщиков. Мы получили много жалоб от наших болельщиков по этому поводу и полностью разделяем их опасения.

От имени наших болельщиков мы хотели бы понять критерии отбора мест проведения финалов, а также того, как в этой связи учитываются потребности болельщиков. Мы призываем УЕФА сделать так, чтобы логистика и потребности болельщиков были ключевой частью любых будущих решений относительно место проведения финалов, так как то, что произошло в этом сезоне, неприемлемо и не должно повториться. Мы будем рады присоединиться к любым будущим дискуссиям, чтобы избежать повторения этой ситуации.

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Заратустра
   119 / 840
17 мая в 10:28
Вы все зациклены на терминологии и классификации. Я и не говорю, что в ОАЭ коммунизм. Я лишь нахожу что-то общее, где-то косвенное, стороннее, но все же с соц-эк.устройством в ОАЭ и коммунизом, а вы туту же начинаете читать доклад о коммунизме и его признаках.
В СССР не было "идеального" коммунизма, но глупо отрицать, что его не было совсем.
Что касается режима в ОАЭ, то сравнивать его с фашизмом. Ну, это ноу коммент...
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Заратустра
   119 / 840
17 мая в 10:18
Ты не прав. Правильное воспиатние определяет дальнейшее воспитание. А если человек ведет себя недостойно, стало быть, воспитание было не достаточно качественным, либо это просто какой-то единичный случай, когда человек сорвался.
Если бы она воспитывалась в среде, свойственной Чечне и тамошним семьям, то не дрифтовала бы не из страха получить по шапке, а по соображениям этики и морали, которые ей привили бы. Но я так понимаю, он выросла в Питере, и среда, и воспитание (опять-таки, видимо) оказали определенное влияние.
Свобода, в любом случае вторична, первично- именно качественное воспитание.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
   493 / 840
17 мая в 09:28
В УЕФА у чиновников тоже есть жёны ,которые хотят всех богемных благ ,насыпали Айзеры денег ,взяли не побрезговали ,а англосаксы воют сейчас.
Заратустра
Заратустра ответил Y.N.W.A.
   175 / 840
17 мая в 03:09
Настоящая суть и воспитание человека проявляется, когда он свободен в своих действиях. В Чечне она не дрифтовала бы, потому что боялась по шапке получить от местных за своё поведение. Страх наказания был сдерживающим фактором. Оказавшись в более свободном обществе проявилась её суть. Так часто бывает с кавказцами, когда они оказываются за пределами своего региона. Сразу забывают какие они правоверные и воспитанные. А действительно нормальный воспитанный человек не будет вести себя, как быдло просто потому что он НЕБЫДЛО, а не из-за страха наказания.
Заратустра
Заратустра ответил Y.N.W.A.
   175 / 840
17 мая в 02:22
"Основа коммунизма - социальное равенство. Что мы наблюдаем в ОАЭ - социальное равенство, с исключением в виде определенных верхушек, но такие же верха были и в СССР."

В СССР никогда не было коммунизма. Был тоталитарный режим. Коммунизм предполагает полностью бесклассовое общество без всяких там верхушек и угнетения человека человеком, как ниже уже писал Аналитик.
Режим в ОАЭ намного больше похож на фашизм. Где есть высшая каста "сверхлюдей" (коренное население) и обслуживающие их "рабы-унтерменшы" (приезжие иностранцы работающие за копейки), обеспечивающие местным ненапряжную житуху в своё удовольствие.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Так Себе Аналитик
   119 / 840
17 мая в 02:00
Ты сам ответил на свой вопрос. Пришел к тому, о чем я и говорил) В Чечне, в той среде, она бы даже не задумалась о дрифте и т.п.
Что касается первого абзаца, то я говорю тебе о целом пласте, о народе, а ты приводишь единичные примеры. В правилах часто бывают исключения.
Касаемо выбора, лично я являюсь ярым противником того, что ты в первом примере привел. Насилие и принуждение это отсталость. Но, это не меняет сути, что правильное воспитание влияет на верное восприятие и следовательно на верный выбор. Хотя, конечно, насилие является серьезным ступором.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Так Себе Аналитик
   119 / 840
17 мая в 01:52
Предполагал подобную реакцию касаемо тезиса о признаках коммунизма в ОАЭ) но ты опять узко смотришь на ситуацию, как-то формалистически, не физмат, случаем?) Я ведь не просто так написал про некоторую степень схожести политики ОАЭ с постулатами коммунизма. А вернее, с одним. Основа коммунизма - социальное равенство. Что мы наблюдаем в ОАЭ - социальное равенство, с исключением в виде определенных верхушек, но такие же верха были и в СССР.
Опять-таки, это отдаленное сравнение, я говорю не о полит.строе в стране, я говорю о реализованных идеях.
Такое ощущение, что у тебя близкий друг шейх, и он откровенно делится с тобой целями, миссией и причинами своей страны)) то есть, ты не допускаешь, что богатые правители просто заботятся о своем народе? Напомню, это не Россия)
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Так Себе Аналитик
   184 / 840
17 мая в 01:48
Ты спец по Чечне и Ислаискому миру ,как я погляжу.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   184 / 840
17 мая в 01:47
Пофиг на них,нам тоже не разрешают игры ЛЧ и ЛЕ на кавказе,пусть понервничают.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Y.N.W.A.
   24 / 840
17 мая в 00:43
То что осчастливили уже хорошо. Сколько- другая история. В той же России с их запасами, можно было осчастливить куда больше людей. Что касается США, то это в некотором роде "родина свободы", капитализма, поэтому там независимо от доходов сложно будет дождаться той опеки, что есть в ОАЭ, которая в своей политике, как ни странно похожа в некоторой степени на "примерный" коммунизм, в плане заботы о человеке. Вопрос не в выборе, вопрос в воспитании и дальнейшем восприятии. У арабов оно отличается от европейского Ну ты привел пример такого характера, а противовесов намного больше.
"Вопрос не в выборе, вопрос в воспитании и дальнейшем восприятии."

Сначала дай выбор, а потом посмотрим на воспитание. В Чечне вот 16-летнюю девочку выдали за престарелого главу МВД Чечни, наверное, слышал, скандал был? Ну ничего, будет детей рожать (если у него еще стоит, конечно), но смешно тут говорить о каком-то выборе.

У нас в Питере дочка прокурора из Чечни устроила драфт на Невском на суперкаре (впрочем, она случайно прославилась, прикол был в том, что ее брат, 25-летний сенатор из Ленобласти, разбил уже 4й спорткар, поэтому он и был на слуху, так у нас каждый богатый кавказец считает обязанностью на Невском подрифтовать). Это уже несколько другой выбор, не так ли? А подрифтовала бы она так в Грозном?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Y.N.W.A.
   24 / 840
17 мая в 00:18
То что осчастливили уже хорошо. Сколько- другая история. В той же России с их запасами, можно было осчастливить куда больше людей. Что касается США, то это в некотором роде "родина свободы", капитализма, поэтому там независимо от доходов сложно будет дождаться той опеки, что есть в ОАЭ, которая в своей политике, как ни странно похожа в некоторой степени на "примерный" коммунизм, в плане заботы о человеке. Вопрос не в выборе, вопрос в воспитании и дальнейшем восприятии. У арабов оно отличается от европейского Ну ты привел пример такого характера, а противовесов намного больше.
Маркс с Энгельсом сейчас бы в гробу перевернулись))

ОАЭ даже отдаленно нельзя называть "коммунистической", это абсолютная монархия, и, по сути, коммунизм не предполагает эксплуатацию народа, а в ОАЭ есть каста коренных жителей, которая эксплуатирует остальных (с точки зрения коммунизма), а самая основа коммунизма - отсутствие каст и социальных классов.

И насчет того, почему шейхи заботятся о своих подданных, ты тоже сильно ошибаешься. На самом деле это происходит потому, что ОАЭ - ФАНТАСТИЧЕСКИ богатая страна (из-за нефти). Для правящих кланов (а они будут править всегда, так как власть в клане передается по наследству) ставка невероятно высока, и, нежели чем совсем лишать подданных средств, они предпочитают поделиться с ними частью, но сохранить абсолютную монархию. Зачем им бунты и какой-то риск изгнания, когда они сказочные правители мира?
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Так Себе Аналитик
   119 / 840
16 мая в 23:58
То что осчастливили уже хорошо. Сколько- другая история. В той же России с их запасами, можно было осчастливить куда больше людей. Что касается США, то это в некотором роде "родина свободы", капитализма, поэтому там независимо от доходов сложно будет дождаться той опеки, что есть в ОАЭ, которая в своей политике, как ни странно похожа в некоторой степени на "примерный" коммунизм, в плане заботы о человеке.
Вопрос не в выборе, вопрос в воспитании и дальнейшем восприятии. У арабов оно отличается от европейского
Ну ты привел пример такого характера, а противовесов намного больше.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Так Себе Аналитик
   15 / 840
16 мая в 23:44
Это я согласен. Они молодцы, взяли пример с Норвегии, те первые завели самый большой в мире инвестиционный фонд для своих граждан. Кстати, интересно, что я, как инвестор в малой степени (балуюсь акциями на NYSE), давно знаю, что это, в принципе, общепринятая ситуация во всех развитых странах, но и в экономической программе некоего Алексея Н., (впрочем, его фамилию нельзя называть) значится такой же маханизм, и недавно я удивился, когда узнал, что программу Алексея Н. писал глава Европейского Банка Реконструкции и Развития и один из ведущих европейских экономистов Сергей Гуриев. После этого больше зауважал Алексея Н.))
Ну, у нас в стране, пожалуй, лучшее в мире перенаправление доходов от продажи природных ресурсов на людей. Нигде так много людям не платят с этих денег. Жаль только, что количество таких людей ограничено))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   24 / 840
16 мая в 23:31
Не совсем соглашусь. Те, кто понаехал, в опросе попросту участвовать не будут, потому что они бесправные. А гражданам своим Эмираты многое делают, тут не поспоришь. Даже счёт заводят с деньгами от продажи природных ресурсов. Поэтому если мы смотрим исключительно граждан ОАЭ, то там процент довольных будет высокий, не сомневаюсь. А если спрашивать и понаехавших, то на каждого нищего араба или индуса будут свои американцы, англичане или китайцы, вложившиеся в недвижимость Эмиратов .
Это я согласен. Они молодцы, взяли пример с Норвегии, те первые завели самый большой в мире инвестиционный фонд для своих граждан.

Кстати, интересно, что я, как инвестор в малой степени (балуюсь акциями на NYSE), давно знаю, что это, в принципе, общепринятая ситуация во всех развитых странах, но и в экономической программе некоего Алексея Н., (впрочем, его фамилию нельзя называть) значится такой же маханизм, и недавно я удивился, когда узнал, что программу Алексея Н. писал глава Европейского Банка Реконструкции и Развития и один из ведущих европейских экономистов Сергей Гуриев. После этого больше зауважал Алексея Н.))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Y.N.W.A.
   24 / 840
16 мая в 23:26
Ну так, я отстаиваю свою точку зрения, оттого и примеры такие) Просто ОАЭ это пример соц.-экономического политики для всего мира. А так, тема очень специфическая и многовекторная, чтобы прямо сейчас и прямо здесь в ней разобраться.
Ну да, пример, как, если у тебя в несколько раз больше запасов нефти, чем у США, и эта нефть самая маржинальная, и в примерно 327 раз меньше населения, осчастливить миллион человек.

Только этот пример ни к чему больше не применим, разве что к Катару))

И, вдобавок, мы забыли спросить у половины населения (женщин), которым в ОАЭ аж разрешили водить машину и не забьют камнями по шариату за измену теперь (а в Катаре забьют), счастливы ли они.

И считают ли они мусульманскую духовность "частой", как ты выражаешься, если у них в принципе два выбора - духовность или забивание камнями, причем, вполне возможно, своими же родственниками, если они попробуют отречься от своей же духовности (как недавний пример бегство в Канаду девочки из ОАЭ, которую родственники хотели убить за то, что ей не нравился ислам)
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Так Себе Аналитик
   15 / 840
16 мая в 23:24
В ОАЭ жизнь будут довольны процентов 20. Население ОАЭ - 9.3 миллиона, из них коренных арабов, которые имеют право на компенсацию правительства, университеты, должности и т.п. - 11%, около миллиона. Еще 9%, допустим, это достаточно высококвалифицированные европейские и азиатские специалисты, они тоже довольны, надо думать. А 70% - это бесправные пакистанцы, индусы, бангладешцы, которые работают без страховки и без образования. Надо думать, они тоже довольны, что у них есть работа, но вряд ли довольны качеством жизни.
Не совсем соглашусь. Те, кто понаехал, в опросе попросту участвовать не будут, потому что они бесправные. А гражданам своим Эмираты многое делают, тут не поспоришь. Даже счёт заводят с деньгами от продажи природных ресурсов. Поэтому если мы смотрим исключительно граждан ОАЭ, то там процент довольных будет высокий, не сомневаюсь.
А если спрашивать и понаехавших, то на каждого нищего араба или индуса будут свои американцы, англичане или китайцы, вложившиеся в недвижимость Эмиратов .
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
16 мая в 23:20
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       24 / 840
    16 мая в 23:17
    Дружище, ты примеры берёшь выгодные для своей точки зрения. В ОАЭ очень высокий уровень жизни. Если опросить жителей ОАЭ и жителей Германии, то, думаю, жизнью довольны окажутся примерно равное количество. Но ОАЭ - исключение в исламском мире, если ты опросишь жителей Судана или Ирана, то картина будет диаметрально противоположная наверняка. Ты прав относительно того, что ценности европейского человека отличаются от ценностей мусульманского. Конечно, кто-то имеет крышу над головой, хлеб для еды и кровать для сна и вполне доволен этим, счастлив и всё время улыбается, а на вопросы отвечает, что никаких проблем нет и он доволен. Другим же хочется не просто крышу над головой, а ещё бассейн во дворе, колбаску на хлеб и ванную комнату в каждой спальне с гидромассажем - запросы разные. И вот из этих двух первый может быть счастливым, а второй несчастным, потому что в одной спальне ещё не сделана ванная комната - статистика на твоей как бы стороне, а объективная оценка реальности совсем не столь однозначна.
    В ОАЭ жизнь будут довольны процентов 20. Население ОАЭ - 9.3 миллиона, из них коренных арабов, которые имеют право на компенсацию правительства, университеты, должности и т.п. - 11%, около миллиона. Еще 9%, допустим, это достаточно высококвалифицированные европейские и азиатские специалисты, они тоже довольны, надо думать. А 70% - это бесправные пакистанцы, индусы, бангладешцы, которые работают без страховки и без образования. Надо думать, они тоже довольны, что у них есть работа, но вряд ли довольны качеством жизни.
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       119 / 840
    16 мая в 23:13
    Ну так, я отстаиваю свою точку зрения, оттого и примеры такие)
    Просто ОАЭ это пример соц.-экономического политики для всего мира.
    А так, тема очень специфическая и многовекторная, чтобы прямо сейчас и прямо здесь в ней разобраться.
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Y.N.W.A.
       15 / 840
    16 мая в 23:07
    у каждого свое мнение. касаемо религии мы уже общались, и я считаю, что ты не прав. что касается жизни, то здесь дело не в том, что кому кажется, ведь ты смотришь на ситуацию со своей колокольни, с уже устоявшимся менталитетом, взглядом на мир. но я уверен, что, если провести опрос касаемо довольства своей жизнью в условной ОАЭ, США, Германии, Италии, то количество довольных арабов будет больше. потому что у них другие ценности, другой менталитет и отношение к жизни как таковой.
    Дружище, ты примеры берёшь выгодные для своей точки зрения. В ОАЭ очень высокий уровень жизни. Если опросить жителей ОАЭ и жителей Германии, то, думаю, жизнью довольны окажутся примерно равное количество. Но ОАЭ - исключение в исламском мире, если ты опросишь жителей Судана или Ирана, то картина будет диаметрально противоположная наверняка.
    Ты прав относительно того, что ценности европейского человека отличаются от ценностей мусульманского. Конечно, кто-то имеет крышу над головой, хлеб для еды и кровать для сна и вполне доволен этим, счастлив и всё время улыбается, а на вопросы отвечает, что никаких проблем нет и он доволен. Другим же хочется не просто крышу над головой, а ещё бассейн во дворе, колбаску на хлеб и ванную комнату в каждой спальне с гидромассажем - запросы разные.
    И вот из этих двух первый может быть счастливым, а второй несчастным, потому что в одной спальне ещё не сделана ванная комната - статистика на твоей как бы стороне, а объективная оценка реальности совсем не столь однозначна.
    Виталий Козлов
    Виталий Козлов
       410 / 840
    16 мая в 23:04
    Эй вы ,иностранцы,вы что такие нытики,приезжайте к нам в Казахстан,в Петропавловск,и здесь играйте,что один разнылся,сейчас другие,как дети ей богу.
    Тажутин Артур
    Тажутин Артур
    16 мая в 22:06
    Ныть надо было в начале розыгрыша ЛЕ, а не сейчас, все же заранее было известно. Если так тяжко, проиграли бы полуфинал и спали спокойно.
    ZaZizu
    ZaZizu ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       274 / 840
    16 мая в 21:51
    Да хватит уже этих пропагандистских штампов:у нас что все мусульманские страны под копирку и о каком на ххх цивилизованнрм мире ты поёшь? Том,который бомбит страны,расчленяет жирафов,убивает детей с игрушечным АК, душит негров при задержании, главы стран которых не имеют семей,детей.....Зачем лезть в какие-то дебри вообще? Речь идёт о проведении финала в Баку,что Азербайджану по силам,а проблема,если ты понял,заключается в том,что фанам двух команд уефа выделило 12 тыс билетов из 69! Это реальный неадекватный косяк!
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил Так Себе Аналитик
       119 / 840
    16 мая в 21:10
    Я тебе говорю не обо всех временах, а о современном мире. И проблема в том, что люди выберут скорее вторую-третью джинсу нежели первую книгу. Во все времена, как ты выражаешься, общество вынуждено было потреблять, это нужно было для обеспечения жизнедеятельности, но и при этом не было той линейки выбора как сейчас. При этом ценности людей того времени, пусть и менее образованных, были куда более адекватными и здоровыми. И я не понимаю, почему тебя все время уносит в прошлое. Современное общество-потребления сравнивать с обществом-потребления прошлых веков, как минимум недальновидно. Контекст другой был.
    Очень многл каши, но постараюсь выудить некоторые моменты. С чего ты взял, что людей заставляли учить тексты Священных Писаний? Возможно, в определенные временные отрезки и в определенных точках планеты и в определенных религиях было подрбное, но касаемо исламских стран, могу уверенно сказать, что там дело обстояло совсем иначе.
    Дальше. Пропаганда временна, ровно до того времени пока большая часть Европы и Сев.Америки не узаконят эту мерзость. Пропаганда временна, но мерзость не времена, так что...
    Аборты. Каша опять. Что именно смешно? Что провалы соц.-эконом. в США или той же Росси приводят к большому количеству абортов. А в той же ОАЭ, где проводится верная соц.-эконом политика растет количество населения. Я привожу тебе пример ОАЭ потому, что они проводят ту политику, которая позволяет коренным жителям этой страны жить лучше, чем подавляющему большинству жителей "цивилизованного мира". Но я не отрицаю при этом серьезных проблем в политике других арабских стран. Да в той же ОАЭ не все гладко. Но мы ведь говорим об абортах, их причинах. Поэтому не нужно все смешивать в одну кучу, и из этой кучи лепить корявые аргументы.
    Ну вот опять. "Духовность от нефти". Эм, что?? Духовность от традиций, истории, менталитета и воспитания. Причем здесь нефть?
    Права человека. Ты жил среди арабов? Их права ущемляют? Может, дело в том, что их уклад жизни и менталитет резко отличается от европейского, а бесконечные самозабвенные борцы за свободу всего от всего просто не могут понять и принять другую культуру. Опять-таки, я согласен, что там есть проблемы в плане гражданского общества, но вместе с тем, я даю себе отчет, что это другой, отличный от европейского мир.
    Ты слишком узко понимаешь понятие духовности. Если говорить о духовности арабов, неважно обеспеченных стран или бедствующих, то это в первую очередь религия Ислам. Весь их жизненный уклад зиждется на канонах Ислама. В отличие от последователей христианства, развитого в Европе, мусульмане более ревностно и внимательно относятся к тому, что проповедуе их религия.
    Это не особая, как ты выразился, духовность. Это более частая на душу населения духовность.
    От какого ответа я отстраняюсь? Может, нужно лучше вчитаться?
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    16 мая в 20:11
    Два АНГЛИЙСКИХ клуба (а англичане - родоначальники футбола) в финале второго по значимости клубного турнира ЕВРОПЫ в Баку. nuff said
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       236 / 840
    16 мая в 19:57
    Привыкли ребята к камфорту их понять можно
    Знатог
    Знатог
       180 / 840
    16 мая в 19:53
    Нам бы их проблемы. Например в финал ЛЧ могут выйти Спартак и ЦСКА а финал в Лиссабоне. Чёрт возьми, как далеко ехать, лучше проиграть, в следующем году выйдем, тогда финал будет в Минске.
    Заратустра
    Заратустра ответил Так Себе Аналитик
       175 / 840
    16 мая в 19:36
    Смешно конечно, когда в пример благополучных "духовных" мусульман приводят такие страны, как ОАЭ и Катар. Которым просто фартануло географически расположиться над залежами нефти. Которые сами ничего не созидают, а только покупают и пользуются. В то время, как большая часть мусульманского мира представляет собой сплошной "афганистан" с запредельной нищетой и разрухой)
    beefs
    beefs
       165 / 840
    16 мая в 19:34
    ВООБЩЕТО этот финал должен быть в А нглии
    Лол
    Шишанутый
    Шишанутый
       13 / 840
    16 мая в 19:29
    Чертовы нытики! Ведите себя по мужски в конце то концов! Поддержу в финале Челси они хотя бы не ноют хотя из одной страны и даже города команды. Но одни готовятся к финалу а другие только ноют в СМИ. Позор!
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