«Арсенал» раскритиковал УЕФА из-за проведения финала ЛЕ в Баку

«Арсенал» выступил с официальным заявлением в адрес УЕФА , отметив трудности, с которыми столкнутся болельщики английской команды, чтобы добраться до Баку, где 29 мая состоится финальный матч Лиги Европы против «Челси».

Все в «Арсенале» очень рады выходу в финал Лиги Европы, и все мы с нетерпением ждем матча с «Челси». Однако мы разочарованы тем фактом, что из-за транспортных ограничений УЕФА может выделить максимум 6 тысяч билетов «Арсеналу» на стадион вместимостью более 60 тысяч. Время покажет, получится ли даже у 6 тысяч болельщиков «Арсенала» посетить матч, учитывая крайне сложное путешествие.

У нас есть 45 тысяч владельцев абонементов, а для такого количества болельщиков пропустить матч из-за того, что УЕФА выбрал место финала с таким ограниченным транспортным обеспечением, просто неправильно. Реальность такова, что кто бы ни оказался в финале, он не сможет удовлетворить спрос своих болельщиков. Мы получили много жалоб от наших болельщиков по этому поводу и полностью разделяем их опасения.