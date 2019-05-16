«Арсенал» раскритиковал УЕФА из-за проведения финала ЛЕ в Баку

«Арсенал» выступил с официальным заявлением в адрес УЕФА, отметив трудности, с которыми столкнутся болельщики английской команды, чтобы добраться до Баку, где 29 мая состоится финальный матч Лиги Европы против «Челси».
Все в «Арсенале» очень рады выходу в финал Лиги Европы, и все мы с нетерпением ждем матча с «Челси». Однако мы разочарованы тем фактом, что из-за транспортных ограничений УЕФА может выделить максимум 6 тысяч билетов «Арсеналу» на стадион вместимостью более 60 тысяч. Время покажет, получится ли даже у 6 тысяч болельщиков «Арсенала» посетить матч, учитывая крайне сложное путешествие.
У нас есть 45 тысяч владельцев абонементов, а для такого количества болельщиков пропустить матч из-за того, что УЕФА выбрал место финала с таким ограниченным транспортным обеспечением, просто неправильно. Реальность такова, что кто бы ни оказался в финале, он не сможет удовлетворить спрос своих болельщиков. Мы получили много жалоб от наших болельщиков по этому поводу и полностью разделяем их опасения.
От имени наших болельщиков мы хотели бы понять критерии отбора мест проведения финалов, а также того, как в этой связи учитываются потребности болельщиков. Мы призываем УЕФА сделать так, чтобы логистика и потребности болельщиков были ключевой частью любых будущих решений относительно место проведения финалов, так как то, что произошло в этом сезоне, неприемлемо и не должно повториться. Мы будем рады присоединиться к любым будущим дискуссиям, чтобы избежать повторения этой ситуации.
В СССР не было "идеального" коммунизма, но глупо отрицать, что его не было совсем.
Что касается режима в ОАЭ, то сравнивать его с фашизмом. Ну, это ноу коммент...
В СССР не было "идеального" коммунизма, но глупо отрицать, что его не было совсем.
Что касается режима в ОАЭ, то сравнивать его с фашизмом. Ну, это ноу коммент...
Если бы она воспитывалась в среде, свойственной Чечне и тамошним семьям, то не дрифтовала бы не из страха получить по шапке, а по соображениям этики и морали, которые ей привили бы. Но я так понимаю, он выросла в Питере, и среда, и воспитание (опять-таки, видимо) оказали определенное влияние.
Свобода, в любом случае вторична, первично- именно качественное воспитание.
Если бы она воспитывалась в среде, свойственной Чечне и тамошним семьям, то не дрифтовала бы не из страха получить по шапке, а по соображениям этики и морали, которые ей привили бы. Но я так понимаю, он выросла в Питере, и среда, и воспитание (опять-таки, видимо) оказали определенное влияние.
Свобода, в любом случае вторична, первично- именно качественное воспитание.
В СССР никогда не было коммунизма. Был тоталитарный режим. Коммунизм предполагает полностью бесклассовое общество без всяких там верхушек и угнетения человека человеком, как ниже уже писал Аналитик.
Режим в ОАЭ намного больше похож на фашизм. Где есть высшая каста "сверхлюдей" (коренное население) и обслуживающие их "рабы-унтерменшы" (приезжие иностранцы работающие за копейки), обеспечивающие местным ненапряжную житуху в своё удовольствие.
В СССР никогда не было коммунизма. Был тоталитарный режим. Коммунизм предполагает полностью бесклассовое общество без всяких там верхушек и угнетения человека человеком, как ниже уже писал Аналитик.
Режим в ОАЭ намного больше похож на фашизм. Где есть высшая каста "сверхлюдей" (коренное население) и обслуживающие их "рабы-унтерменшы" (приезжие иностранцы работающие за копейки), обеспечивающие местным ненапряжную житуху в своё удовольствие.
Что касается первого абзаца, то я говорю тебе о целом пласте, о народе, а ты приводишь единичные примеры. В правилах часто бывают исключения.
Касаемо выбора, лично я являюсь ярым противником того, что ты в первом примере привел. Насилие и принуждение это отсталость. Но, это не меняет сути, что правильное воспитание влияет на верное восприятие и следовательно на верный выбор. Хотя, конечно, насилие является серьезным ступором.
Что касается первого абзаца, то я говорю тебе о целом пласте, о народе, а ты приводишь единичные примеры. В правилах часто бывают исключения.
Касаемо выбора, лично я являюсь ярым противником того, что ты в первом примере привел. Насилие и принуждение это отсталость. Но, это не меняет сути, что правильное воспитание влияет на верное восприятие и следовательно на верный выбор. Хотя, конечно, насилие является серьезным ступором.
Опять-таки, это отдаленное сравнение, я говорю не о полит.строе в стране, я говорю о реализованных идеях.
Такое ощущение, что у тебя близкий друг шейх, и он откровенно делится с тобой целями, миссией и причинами своей страны)) то есть, ты не допускаешь, что богатые правители просто заботятся о своем народе? Напомню, это не Россия)
Опять-таки, это отдаленное сравнение, я говорю не о полит.строе в стране, я говорю о реализованных идеях.
Такое ощущение, что у тебя близкий друг шейх, и он откровенно делится с тобой целями, миссией и причинами своей страны)) то есть, ты не допускаешь, что богатые правители просто заботятся о своем народе? Напомню, это не Россия)
Сначала дай выбор, а потом посмотрим на воспитание. В Чечне вот 16-летнюю девочку выдали за престарелого главу МВД Чечни, наверное, слышал, скандал был? Ну ничего, будет детей рожать (если у него еще стоит, конечно), но смешно тут говорить о каком-то выборе.
У нас в Питере дочка прокурора из Чечни устроила драфт на Невском на суперкаре (впрочем, она случайно прославилась, прикол был в том, что ее брат, 25-летний сенатор из Ленобласти, разбил уже 4й спорткар, поэтому он и был на слуху, так у нас каждый богатый кавказец считает обязанностью на Невском подрифтовать). Это уже несколько другой выбор, не так ли? А подрифтовала бы она так в Грозном?)
Сначала дай выбор, а потом посмотрим на воспитание. В Чечне вот 16-летнюю девочку выдали за престарелого главу МВД Чечни, наверное, слышал, скандал был? Ну ничего, будет детей рожать (если у него еще стоит, конечно), но смешно тут говорить о каком-то выборе.
У нас в Питере дочка прокурора из Чечни устроила драфт на Невском на суперкаре (впрочем, она случайно прославилась, прикол был в том, что ее брат, 25-летний сенатор из Ленобласти, разбил уже 4й спорткар, поэтому он и был на слуху, так у нас каждый богатый кавказец считает обязанностью на Невском подрифтовать). Это уже несколько другой выбор, не так ли? А подрифтовала бы она так в Грозном?)
ОАЭ даже отдаленно нельзя называть "коммунистической", это абсолютная монархия, и, по сути, коммунизм не предполагает эксплуатацию народа, а в ОАЭ есть каста коренных жителей, которая эксплуатирует остальных (с точки зрения коммунизма), а самая основа коммунизма - отсутствие каст и социальных классов.
И насчет того, почему шейхи заботятся о своих подданных, ты тоже сильно ошибаешься. На самом деле это происходит потому, что ОАЭ - ФАНТАСТИЧЕСКИ богатая страна (из-за нефти). Для правящих кланов (а они будут править всегда, так как власть в клане передается по наследству) ставка невероятно высока, и, нежели чем совсем лишать подданных средств, они предпочитают поделиться с ними частью, но сохранить абсолютную монархию. Зачем им бунты и какой-то риск изгнания, когда они сказочные правители мира?
ОАЭ даже отдаленно нельзя называть "коммунистической", это абсолютная монархия, и, по сути, коммунизм не предполагает эксплуатацию народа, а в ОАЭ есть каста коренных жителей, которая эксплуатирует остальных (с точки зрения коммунизма), а самая основа коммунизма - отсутствие каст и социальных классов.
И насчет того, почему шейхи заботятся о своих подданных, ты тоже сильно ошибаешься. На самом деле это происходит потому, что ОАЭ - ФАНТАСТИЧЕСКИ богатая страна (из-за нефти). Для правящих кланов (а они будут править всегда, так как власть в клане передается по наследству) ставка невероятно высока, и, нежели чем совсем лишать подданных средств, они предпочитают поделиться с ними частью, но сохранить абсолютную монархию. Зачем им бунты и какой-то риск изгнания, когда они сказочные правители мира?
Вопрос не в выборе, вопрос в воспитании и дальнейшем восприятии. У арабов оно отличается от европейского
Ну ты привел пример такого характера, а противовесов намного больше.
Вопрос не в выборе, вопрос в воспитании и дальнейшем восприятии. У арабов оно отличается от европейского
Ну ты привел пример такого характера, а противовесов намного больше.
Кстати, интересно, что я, как инвестор в малой степени (балуюсь акциями на NYSE), давно знаю, что это, в принципе, общепринятая ситуация во всех развитых странах, но и в экономической программе некоего Алексея Н., (впрочем, его фамилию нельзя называть) значится такой же маханизм, и недавно я удивился, когда узнал, что программу Алексея Н. писал глава Европейского Банка Реконструкции и Развития и один из ведущих европейских экономистов Сергей Гуриев. После этого больше зауважал Алексея Н.))
Кстати, интересно, что я, как инвестор в малой степени (балуюсь акциями на NYSE), давно знаю, что это, в принципе, общепринятая ситуация во всех развитых странах, но и в экономической программе некоего Алексея Н., (впрочем, его фамилию нельзя называть) значится такой же маханизм, и недавно я удивился, когда узнал, что программу Алексея Н. писал глава Европейского Банка Реконструкции и Развития и один из ведущих европейских экономистов Сергей Гуриев. После этого больше зауважал Алексея Н.))
Только этот пример ни к чему больше не применим, разве что к Катару))
И, вдобавок, мы забыли спросить у половины населения (женщин), которым в ОАЭ аж разрешили водить машину и не забьют камнями по шариату за измену теперь (а в Катаре забьют), счастливы ли они.
И считают ли они мусульманскую духовность "частой", как ты выражаешься, если у них в принципе два выбора - духовность или забивание камнями, причем, вполне возможно, своими же родственниками, если они попробуют отречься от своей же духовности (как недавний пример бегство в Канаду девочки из ОАЭ, которую родственники хотели убить за то, что ей не нравился ислам)
Только этот пример ни к чему больше не применим, разве что к Катару))
И, вдобавок, мы забыли спросить у половины населения (женщин), которым в ОАЭ аж разрешили водить машину и не забьют камнями по шариату за измену теперь (а в Катаре забьют), счастливы ли они.
И считают ли они мусульманскую духовность "частой", как ты выражаешься, если у них в принципе два выбора - духовность или забивание камнями, причем, вполне возможно, своими же родственниками, если они попробуют отречься от своей же духовности (как недавний пример бегство в Канаду девочки из ОАЭ, которую родственники хотели убить за то, что ей не нравился ислам)
А если спрашивать и понаехавших, то на каждого нищего араба или индуса будут свои американцы, англичане или китайцы, вложившиеся в недвижимость Эмиратов .
А если спрашивать и понаехавших, то на каждого нищего араба или индуса будут свои американцы, англичане или китайцы, вложившиеся в недвижимость Эмиратов .
Просто ОАЭ это пример соц.-экономического политики для всего мира.
А так, тема очень специфическая и многовекторная, чтобы прямо сейчас и прямо здесь в ней разобраться.
Просто ОАЭ это пример соц.-экономического политики для всего мира.
А так, тема очень специфическая и многовекторная, чтобы прямо сейчас и прямо здесь в ней разобраться.
Ты прав относительно того, что ценности европейского человека отличаются от ценностей мусульманского. Конечно, кто-то имеет крышу над головой, хлеб для еды и кровать для сна и вполне доволен этим, счастлив и всё время улыбается, а на вопросы отвечает, что никаких проблем нет и он доволен. Другим же хочется не просто крышу над головой, а ещё бассейн во дворе, колбаску на хлеб и ванную комнату в каждой спальне с гидромассажем - запросы разные.
И вот из этих двух первый может быть счастливым, а второй несчастным, потому что в одной спальне ещё не сделана ванная комната - статистика на твоей как бы стороне, а объективная оценка реальности совсем не столь однозначна.
Ты прав относительно того, что ценности европейского человека отличаются от ценностей мусульманского. Конечно, кто-то имеет крышу над головой, хлеб для еды и кровать для сна и вполне доволен этим, счастлив и всё время улыбается, а на вопросы отвечает, что никаких проблем нет и он доволен. Другим же хочется не просто крышу над головой, а ещё бассейн во дворе, колбаску на хлеб и ванную комнату в каждой спальне с гидромассажем - запросы разные.
И вот из этих двух первый может быть счастливым, а второй несчастным, потому что в одной спальне ещё не сделана ванная комната - статистика на твоей как бы стороне, а объективная оценка реальности совсем не столь однозначна.
Очень многл каши, но постараюсь выудить некоторые моменты. С чего ты взял, что людей заставляли учить тексты Священных Писаний? Возможно, в определенные временные отрезки и в определенных точках планеты и в определенных религиях было подрбное, но касаемо исламских стран, могу уверенно сказать, что там дело обстояло совсем иначе.
Дальше. Пропаганда временна, ровно до того времени пока большая часть Европы и Сев.Америки не узаконят эту мерзость. Пропаганда временна, но мерзость не времена, так что...
Аборты. Каша опять. Что именно смешно? Что провалы соц.-эконом. в США или той же Росси приводят к большому количеству абортов. А в той же ОАЭ, где проводится верная соц.-эконом политика растет количество населения. Я привожу тебе пример ОАЭ потому, что они проводят ту политику, которая позволяет коренным жителям этой страны жить лучше, чем подавляющему большинству жителей "цивилизованного мира". Но я не отрицаю при этом серьезных проблем в политике других арабских стран. Да в той же ОАЭ не все гладко. Но мы ведь говорим об абортах, их причинах. Поэтому не нужно все смешивать в одну кучу, и из этой кучи лепить корявые аргументы.
Ну вот опять. "Духовность от нефти". Эм, что?? Духовность от традиций, истории, менталитета и воспитания. Причем здесь нефть?
Права человека. Ты жил среди арабов? Их права ущемляют? Может, дело в том, что их уклад жизни и менталитет резко отличается от европейского, а бесконечные самозабвенные борцы за свободу всего от всего просто не могут понять и принять другую культуру. Опять-таки, я согласен, что там есть проблемы в плане гражданского общества, но вместе с тем, я даю себе отчет, что это другой, отличный от европейского мир.
Ты слишком узко понимаешь понятие духовности. Если говорить о духовности арабов, неважно обеспеченных стран или бедствующих, то это в первую очередь религия Ислам. Весь их жизненный уклад зиждется на канонах Ислама. В отличие от последователей христианства, развитого в Европе, мусульмане более ревностно и внимательно относятся к тому, что проповедуе их религия.
Это не особая, как ты выразился, духовность. Это более частая на душу населения духовность.
От какого ответа я отстраняюсь? Может, нужно лучше вчитаться?
Очень многл каши, но постараюсь выудить некоторые моменты. С чего ты взял, что людей заставляли учить тексты Священных Писаний? Возможно, в определенные временные отрезки и в определенных точках планеты и в определенных религиях было подрбное, но касаемо исламских стран, могу уверенно сказать, что там дело обстояло совсем иначе.
Дальше. Пропаганда временна, ровно до того времени пока большая часть Европы и Сев.Америки не узаконят эту мерзость. Пропаганда временна, но мерзость не времена, так что...
Аборты. Каша опять. Что именно смешно? Что провалы соц.-эконом. в США или той же Росси приводят к большому количеству абортов. А в той же ОАЭ, где проводится верная соц.-эконом политика растет количество населения. Я привожу тебе пример ОАЭ потому, что они проводят ту политику, которая позволяет коренным жителям этой страны жить лучше, чем подавляющему большинству жителей "цивилизованного мира". Но я не отрицаю при этом серьезных проблем в политике других арабских стран. Да в той же ОАЭ не все гладко. Но мы ведь говорим об абортах, их причинах. Поэтому не нужно все смешивать в одну кучу, и из этой кучи лепить корявые аргументы.
Ну вот опять. "Духовность от нефти". Эм, что?? Духовность от традиций, истории, менталитета и воспитания. Причем здесь нефть?
Права человека. Ты жил среди арабов? Их права ущемляют? Может, дело в том, что их уклад жизни и менталитет резко отличается от европейского, а бесконечные самозабвенные борцы за свободу всего от всего просто не могут понять и принять другую культуру. Опять-таки, я согласен, что там есть проблемы в плане гражданского общества, но вместе с тем, я даю себе отчет, что это другой, отличный от европейского мир.
Ты слишком узко понимаешь понятие духовности. Если говорить о духовности арабов, неважно обеспеченных стран или бедствующих, то это в первую очередь религия Ислам. Весь их жизненный уклад зиждется на канонах Ислама. В отличие от последователей христианства, развитого в Европе, мусульмане более ревностно и внимательно относятся к тому, что проповедуе их религия.
Это не особая, как ты выразился, духовность. Это более частая на душу населения духовность.
От какого ответа я отстраняюсь? Может, нужно лучше вчитаться?
Лол
Лол