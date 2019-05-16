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Левандовски: «Будет немного грустно после ухода Роббена, Рибери и Рафиньи»

16 мая 2019, 12:54

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился мыслями о том, что будет с клубом после ухода ветеранов команды Арьена Роббена, Франка Рибери и Рафиньи

Невероятная эра подходит к концу. Эти трое сделали очень многое для клуба, мы будем по ним скучать. Когда три таких игрока покидают команду после стольких лет в клубе, то становится немного грустно. Но всё когда-то заканчивается, но что-то и начинается. Мы должны быть готовы к переменам. 

Ранее Левандовски признался, что дружит с Рафиньей. 

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ ответил TypXXI
   72 / 840
18 мая в 05:39
Бавария должна была брать лч в прошлом году. Но сливочный мешок все бабло потратил на судей и марсело и ко бесприпятсивенно играли в баскетбол под аплодисменты алжирского физрука
А ты не хочешь рассказать, сколько в ответной встрече с Ливерпулем, игроки Барсы рукой коснулись мяча, и как Чакыр закрывал на это глаза.

Об этих фактах, ты конечно же промолчишь, поскольку не выгодно тебе их охвучивать.
Albasin
Albasin
   17 / 840
17 мая в 02:54
Что же ты не ушел за компанию?
Bavaria_M
Bavaria_M
   155 / 840
16 мая в 19:07
Вот и вали раз тебе так грустно, бревно бесполезное
Don trambon
Don trambon ответил ColdSun1995
   85 / 840
16 мая в 15:55
а во, только вот сейчас узнал! оказывается Спартак занял 4 место в этом забавном чемпионате, а твой ЦСКА только 5 место)))))))))))) ух блин вот это канешн да, ну и фушники же вы. смотри только сильно не выписывай, бтв читать не буду
    TypXXI
    TypXXI
       588 / 840
    16 мая в 15:55
    Бавария должна была брать лч в прошлом году. Но сливочный мешок все бабло потратил на судей и марсело и ко бесприпятсивенно играли в баскетбол под аплодисменты алжирского физрука
    ColdSun1995
    ColdSun1995 ответил Don trambon
    16 мая в 14:03
    Нужно было раньше им валить из этого клубика, ибо трофеев и не выиграли. гыгыгы
      СПОРТ СПОРТ
      СПОРТ СПОРТ
         419 / 840
      16 мая в 13:52
      Арьен Роббер это кто?)))
      ColdSun1995
      ColdSun1995
      16 мая в 13:51
      ну и бред же ты сейчас сказанул) лучше расскажи пожалуйста, каково смотреть за любимой командой, которая регулярно проигрывает командам из РФПЛ?)))) да и в принципе вариться в этой плебейской тусе завсегдатых похейтить Спартак) ой чет в голосину
      Don trambon
      Don trambon
         85 / 840
      16 мая в 12:58
      Нужно было раньше им валить из этого клубика, ибо трофеев и не выиграли. гыгыгы
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