Левандовски: «Будет немного грустно после ухода Роббена, Рибери и Рафиньи»

Форвард «Баварии» поделился мыслями о том, что будет с клубом после ухода ветеранов команды Арьена Роббена, Франка Рибери и Рафиньи.

Невероятная эра подходит к концу. Эти трое сделали очень многое для клуба, мы будем по ним скучать. Когда три таких игрока покидают команду после стольких лет в клубе, то становится немного грустно. Но всё когда-то заканчивается, но что-то и начинается. Мы должны быть готовы к переменам.