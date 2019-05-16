Левандовски: «Будет немного грустно после ухода Роббена, Рибери и Рафиньи»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился мыслями о том, что будет с клубом после ухода ветеранов команды Арьена Роббена, Франка Рибери и Рафиньи.
Невероятная эра подходит к концу. Эти трое сделали очень многое для клуба, мы будем по ним скучать. Когда три таких игрока покидают команду после стольких лет в клубе, то становится немного грустно. Но всё когда-то заканчивается, но что-то и начинается. Мы должны быть готовы к переменам.
Ранее Левандовски признался, что дружит с Рафиньей.
Об этих фактах, ты конечно же промолчишь, поскольку не выгодно тебе их охвучивать.
Об этих фактах, ты конечно же промолчишь, поскольку не выгодно тебе их охвучивать.
Поражают порой меня фанатики мешков из 77 чемпов)
Поражают порой меня фанатики мешков из 77 чемпов)