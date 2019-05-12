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Стала известна стоимость системы VAR для российских клубов

12 мая 2019, 18:05

На следующей неделе пройдет очередное совещание рабочей группы по внедрению системы видеоповторов в РПЛ.

Сообщается, что участники соревнования (16 клубов) заплатят за эту систему около 12 миллионов рублей. Напомним, что система VAR уже тестировалась в Кубке России.

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Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
12 мая в 22:12
Каждый или втугезе?
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
12 мая в 19:33
Анжи убила бы эта сумма на месте.
А другим клубам по карману.
bsww
bsww
   754 / 840
12 мая в 19:26
Эту сумму все клубы должны заплатить за "навсегда" или каждый клуб оплачивает данную сумму за "навсегда"? Или это аренда на сезон?
abrek123
abrek123
   122 / 840
12 мая в 18:54
Копейки для всех месячная зарплата одного игрока..Скоро значит увидим в действии хотя уже на всех стадионах поставлена эта система была и в кк и чм где проходили матчи, осталось видать c новичков фнл собрать и запускать можно..
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
12 мая в 18:42
2,4 Гулиева в месяц. А под это дело распилят раз в пять больше. Жду пополнения списка "Раша ФОРБС"!
cska plus
cska plus
   3 / 840
12 мая в 18:36
Вполне доступная сумма для любого клуба.
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
12 мая в 18:36
Копейки...
За адекватность
За адекватность
   28 / 840
12 мая в 18:31
Григорьянц за этот сезон наверное на 3 ВАРа с клубов штрафов собрал.
Bayern Best
Bayern Best
   245 / 840
12 мая в 18:28
Мелочь какая а кипиша как при разводе Глушака.
NGYRZ
NGYRZ
   72 / 840
12 мая в 18:17
12 млн. Да это вообще копейки получаются. Спрашивается, почему так переживали за цену этой установки.
VV V
VV V
   299 / 840
12 мая в 18:10
Надо ставить....ведь 12 млн рублей стоит только одна бутса Дзюбы, который не воспитанник государственного Зенита.....
P.S. а зачем Зениту своя футбольная школа ??? Ведь за общие государственные деньги страны можно купить почти любого футболиста мира ....???!!!
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