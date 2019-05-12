Стала известна стоимость системы VAR для российских клубов

На следующей неделе пройдет очередное совещание рабочей группы по внедрению системы видеоповторов в РПЛ.
Сообщается, что участники соревнования (16 клубов) заплатят за эту систему около 12 миллионов рублей. Напомним, что система VAR уже тестировалась в Кубке России.
А другим клубам по карману.
А другим клубам по карману.
P.S. а зачем Зениту своя футбольная школа ??? Ведь за общие государственные деньги страны можно купить почти любого футболиста мира ....???!!!
P.S. а зачем Зениту своя футбольная школа ??? Ведь за общие государственные деньги страны можно купить почти любого футболиста мира ....???!!!