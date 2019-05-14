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«Матч ТВ» может заняться установкой VAR в РПЛ

14 мая 2019, 09:39

Вчера состоялось заседание рабочей группы РПЛ по видеоповторам. На нем обсуждали предложения, которые сделали компании по установке и эксплуатации оборудования.

Сообщается, что руководство лиги получило предложения от трех компаний:

1. Трехлетнее сотрудничество с «Матч ТВ» на сумму 600 миллионов рублей. 

2. Неназванная компания предложила контракт на 3 года стоимостью 740 миллионов рублей.

3. Неназванный спонсор хоккейной лиги. Он предложил самые выгодные условия.

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Все комментарии
bsww
bsww
   754 / 840
14 мая в 17:37
Кстати народ, лень искать тут статью про права чемпионата Румынии вроде и они получают больше нас
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил Байкал-38.
   297 / 840
14 мая в 17:25
«Матч ТВ» на сумму 600 миллионов евро В оригинале источника сумма в рублях "около 600 миллионов рублей за 3 года" Не пугайте так народ.
Исправили
Кайзер Созе
Кайзер Созе
   696 / 840
14 мая в 15:32
Тина: " С кем тут надо ******, что бы выграть тендер на VAR?"
Байкал-38.
Байкал-38.
   181 / 840
14 мая в 13:38
«Матч ТВ» на сумму 600 миллионов евро

В оригинале источника сумма в рублях "около 600 миллионов рублей за 3 года"
Не пугайте так народ.
bsww
bsww
   754 / 840
14 мая в 12:45
600 млн ЕВРО. 200 млн ЕВРО НА СЕЗОН = 16 команд = 12 500 000 евро (считай без малого или есть небольшой "перевал" за 1 млрд рублей) на каждую команду и почему только сейчас такая сумма набралась, из-за отказа АПЛ?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   12 / 840
14 мая в 11:16
Будет лично черданцев крутить по радиосвязи с фидуном! ПОЗОР!
Василий 50
Василий 50
   454 / 840
14 мая в 10:56
Лучше бы трансляциями занимались, показывают всякую ерунду.
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
14 мая в 10:04
Самые выгодные условия не названы.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 840
14 мая в 10:02
Канделаки когда-то сидела в жюри КВНа и открыто в одной игре клеилась к капитану няганьского Кефира, намекая на встречу с ним после эфира...
Аркадий, если ты нас читаешь - забери эту дуру в Нягань, помоги своему народу)
particular
particular
   2 / 840
14 мая в 10:02
Разброс цифр, валют и загадочности наталкивают на туманность затеянного предприятия..:))
Возможно, вброшенная инфа поможет выиграть время и обозначит круг реальных игроков для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил cska plus
   24 / 840
14 мая в 09:53
Она, наоборот, его хочет получить
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
14 мая в 09:53
"Матч-баклан" - теперь и судеек покупать не надо!
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 09:52
Откуда у тёти такое бабло.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
14 мая в 09:44
Ахах, 600 миллионов евро?)) Канделаки, после того, как за скачанный с бесплатного сайта шаблон 50 миллионов рублей получила, уже остановиться не может, что ли?)
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
14 мая в 09:44
Лучше бы матчи РПЛ показывало, а не монтером работало.
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