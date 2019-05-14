«Матч ТВ» может заняться установкой VAR в РПЛ

Вчера состоялось заседание рабочей группы РПЛ по видеоповторам. На нем обсуждали предложения, которые сделали компании по установке и эксплуатации оборудования.
Сообщается, что руководство лиги получило предложения от трех компаний:
1. Трехлетнее сотрудничество с «Матч ТВ» на сумму 600 миллионов рублей.
2. Неназванная компания предложила контракт на 3 года стоимостью 740 миллионов рублей.
3. Неназванный спонсор хоккейной лиги. Он предложил самые выгодные условия.
В оригинале источника сумма в рублях "около 600 миллионов рублей за 3 года"
Не пугайте так народ.
В оригинале источника сумма в рублях "около 600 миллионов рублей за 3 года"
Не пугайте так народ.
Аркадий, если ты нас читаешь - забери эту дуру в Нягань, помоги своему народу)
Аркадий, если ты нас читаешь - забери эту дуру в Нягань, помоги своему народу)
Возможно, вброшенная инфа поможет выиграть время и обозначит круг реальных игроков для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества...
Возможно, вброшенная инфа поможет выиграть время и обозначит круг реальных игроков для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества...