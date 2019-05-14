«Матч ТВ» может заняться установкой VAR в РПЛ

14 мая 2019, 09:39

Вчера состоялось заседание рабочей группы РПЛ по видеоповторам. На нем обсуждали предложения, которые сделали компании по установке и эксплуатации оборудования.

Сообщается, что руководство лиги получило предложения от трех компаний:

1. Трехлетнее сотрудничество с «Матч ТВ» на сумму 600 миллионов рублей.

2. Неназванная компания предложила контракт на 3 года стоимостью 740 миллионов рублей.

3. Неназванный спонсор хоккейной лиги. Он предложил самые выгодные условия.