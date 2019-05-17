В УЕФА ответили на критику «Арсенала» по поводу финала ЛЕ в Баку

В УЕФА прокомментировали критику со стороны лондонского «Арсенала» по поводу проведения финального матча Лиги Европы в Баку.

Заявки от кандидатов на организацию еврокубковых финалов, как правило, принимаются за два года до события, а значит, в момент назначения хозяев какие-то конкретные обстоятельства, в которых будет проводиться финал, могут быть неизвестны. Очевидно, что мобильность и размещение являются ключевым критерием при оценке заявок, и пропускная способность аэропорта - важный элемент. Отличие финалов Лиги Европы от финалов Лиги чемпионов в непрогнозируемости числа болельщиков финалистов, которые намерены посетить матч. Опыт организации предыдущих финалов подсказывает, что в зависимости от команд, участвующих в финале, число болельщиков может заметно варьироваться, а потому не имеет большого смысла заранее устанавливать пропорциональные квоты для финалистов в зависимости от вместимости стадиона, а лучше действовать на основе реальных данных.