В УЕФА ответили на критику «Арсенала» по поводу финала ЛЕ в Баку

В УЕФА прокомментировали критику со стороны лондонского «Арсенала» по поводу проведения финального матча Лиги Европы в Баку.
Заявки от кандидатов на организацию еврокубковых финалов, как правило, принимаются за два года до события, а значит, в момент назначения хозяев какие-то конкретные обстоятельства, в которых будет проводиться финал, могут быть неизвестны. Очевидно, что мобильность и размещение являются ключевым критерием при оценке заявок, и пропускная способность аэропорта - важный элемент. Отличие финалов Лиги Европы от финалов Лиги чемпионов в непрогнозируемости числа болельщиков финалистов, которые намерены посетить матч. Опыт организации предыдущих финалов подсказывает, что в зависимости от команд, участвующих в финале, число болельщиков может заметно варьироваться, а потому не имеет большого смысла заранее устанавливать пропорциональные квоты для финалистов в зависимости от вместимости стадиона, а лучше действовать на основе реальных данных.
Понятно, что английский финал с участием двух клубов из Лондона был не самым вероятным событием в момент назначения хозяев, и ясно, что данное обстоятельство добавило сложностей в плане логистики. Организация подобных событий влияет на рост популярности футбола в целом регионе. По этой причине УЕФА считает неверным исключение каких-то стадионов из числа кандидатов только из-за их децентрализованного географического положения. Я верю, что вы, как люди спорта и представители клуба с богатыми и славными традициями и четкими спортивными принципами, поймете.
Это позиция простых фанатов и болельщиков, жителей Лондона и других соседних городов в Европе, которые, далеко не бедные или не далекие от футбольных традиций. Чтоб ты понимал, и фанаты Челси прям готовы устроить бойкот и это не только для лондонцев проблематично. Другие бы также возмутились, будь их клуб в финале ЛЕ сейчас. Клопп не даст соврать - поройся в интернете, увидишь солидарность болельщиков разных стран Европы.
Сказать, "я уважал Арсенал, теперь нет после такого" - это... По такой логике, мы всем сердцем должны ненавидеть весь футбольный мир)
Это позиция простых фанатов и болельщиков, жителей Лондона и других соседних городов в Европе, которые, далеко не бедные или не далекие от футбольных традиций. Чтоб ты понимал, и фанаты Челси прям готовы устроить бойкот и это не только для лондонцев проблематично. Другие бы также возмутились, будь их клуб в финале ЛЕ сейчас. Клопп не даст соврать - поройся в интернете, увидишь солидарность болельщиков разных стран Европы.
Сказать, "я уважал Арсенал, теперь нет после такого" - это... По такой логике, мы всем сердцем должны ненавидеть весь футбольный мир)
А во-вторых, федерация футбола заявила,что не будет никаких проблем со спортсменами,так что говорить,что не пускают-это как минимум неосведомленность
А во-вторых, федерация футбола заявила,что не будет никаких проблем со спортсменами,так что говорить,что не пускают-это как минимум неосведомленность
Ну или в Гибралтаре, а ещё лучше - в Приштине!
Ну или в Гибралтаре, а ещё лучше - в Приштине!
Рыночные не пускают туда футболистов Арсенала а эти пишут фигню про какие то логистики и проч бред
Рыночные не пускают туда футболистов Арсенала а эти пишут фигню про какие то логистики и проч бред