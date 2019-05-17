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В УЕФА ответили на критику «Арсенала» по поводу финала ЛЕ в Баку

17 мая 2019, 16:39
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

В УЕФА прокомментировали критику со стороны лондонского «Арсенала» по поводу проведения финального матча Лиги Европы в Баку.

Заявки от кандидатов на организацию еврокубковых финалов, как правило, принимаются за два года до события, а значит, в момент назначения хозяев какие-то конкретные обстоятельства, в которых будет проводиться финал, могут быть неизвестны. Очевидно, что мобильность и размещение являются ключевым критерием при оценке заявок, и пропускная способность аэропорта - важный элемент. Отличие финалов Лиги Европы от финалов Лиги чемпионов в непрогнозируемости числа болельщиков финалистов, которые намерены посетить матч. Опыт организации предыдущих финалов подсказывает, что в зависимости от команд, участвующих в финале, число болельщиков может заметно варьироваться, а потому не имеет большого смысла заранее устанавливать пропорциональные квоты для финалистов в зависимости от вместимости стадиона, а лучше действовать на основе реальных данных.

Понятно, что английский финал с участием двух клубов из Лондона был не самым вероятным событием в момент назначения хозяев, и ясно, что данное обстоятельство добавило сложностей в плане логистики. Организация подобных событий влияет на рост популярности футбола в целом регионе. По этой причине УЕФА считает неверным исключение каких-то стадионов из числа кандидатов только из-за их децентрализованного географического положения. Я верю, что вы, как люди спорта и представители клуба с богатыми и славными традициями и четкими спортивными принципами, поймете.

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Шишанутый
Шишанутый ответил Imrebellion
   13 / 843
18 мая в 00:14
Смотри на вещи шире. По-твоему, Арсенал какой-то отдельный неадекватный гражданин?)) Клуб пошел на встречу своим болельщикам и абсолютно логично, законно и в пределах правил обратился с вопросами к организаторам. Это позиция простых фанатов и болельщиков, жителей Лондона и других соседних городов в Европе, которые, далеко не бедные или не далекие от футбольных традиций. Чтоб ты понимал, и фанаты Челси прям готовы устроить бойкот и это не только для лондонцев проблематично. Другие бы также возмутились, будь их клуб в финале ЛЕ сейчас. Клопп не даст соврать - поройся в интернете, увидишь солидарность болельщиков разных стран Европы. Сказать, "я уважал Арсенал, теперь нет после такого" - это... По такой логике, мы всем сердцем должны ненавидеть весь футбольный мир)
Со стороны Челси я не слышал жалоб только Арсенал ноет хотя с одного города команды. На Азербайджан че то там гонят не уважают чужую страну а к себе требуют уваженее. Дай им волю они каждый год сделали бы финалы в Англии но Уефа правельно делает что разные страны дает на футбол. Пусть устраивают бойкот если они не приедут то смогут много болел с Восточной Европы приехать и увидеть игру своей любимой команды в живую которые не могут попасть в Лондон. У Челси и Арсенал много болел по всему миру. А такими заевлениями Арсенал только себя позорит и про Мхитаряна врут они что типа его не пускают. Он просто сам испугался. Не достойно себя ведут. Зачем тогда участвовали в ЛЕ? Они что только сегодня узнали где финал будет? Не хотят ехать тогда надо было слится в плей-офе и играть в свой Апл.
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
17 мая в 23:52
То что несколько болельщиков Арсенала не посетят финал Ле ничего страшного, делают из мухи слона. Если не впускают, то ради их безопасности
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо ответил Бестрофейный
17 мая в 23:50
Спасибо за совет. Вы свободны!
Imrebellion
Imrebellion ответил Шишанутый
   331 / 843
17 мая в 23:16
Уефа все правельно сказал. А Арсенал сам виноват что настроил всех против себя. Я и сам соберался их поддержать в финале потому что нравится эта команда еще со времен Венгера но теперь не поддержу,
Смотри на вещи шире. По-твоему, Арсенал какой-то отдельный неадекватный гражданин?)) Клуб пошел на встречу своим болельщикам и абсолютно логично, законно и в пределах правил обратился с вопросами к организаторам.
Это позиция простых фанатов и болельщиков, жителей Лондона и других соседних городов в Европе, которые, далеко не бедные или не далекие от футбольных традиций. Чтоб ты понимал, и фанаты Челси прям готовы устроить бойкот и это не только для лондонцев проблематично. Другие бы также возмутились, будь их клуб в финале ЛЕ сейчас. Клопп не даст соврать - поройся в интернете, увидишь солидарность болельщиков разных стран Европы.
Сказать, "я уважал Арсенал, теперь нет после такого" - это... По такой логике, мы всем сердцем должны ненавидеть весь футбольный мир)
Шишанутый
Шишанутый ответил Alpribas
   13 / 843
17 мая в 22:49
Арсенал, наверное, сильно будет разочарован.
Наверное, когда 90% стадиона против них будет болеть.
Бестрофейный
Бестрофейный
   95 / 843
17 мая в 21:16
Не нужно проводить в таких странах никаких соревнований, есть очень много других мест.
Франц Кафка
Франц Кафка ответил barcelona and cruyff
17 мая в 21:01
Во-первых,не рыночные,а азербайджанцы. А во-вторых, федерация футбола заявила,что не будет никаких проблем со спортсменами,так что говорить,что не пускают-это как минимум неосведомленность
рыночные не пустили рыночных номер один
pomor45
pomor45 ответил Inside91
   63 / 843
17 мая в 20:49
Ну Россия тогда первая на выход)
Всех, без исключений. Если такого положения в Уставе УЕФА нет, то ничто не должно препятствовать армянину ехать в Азербайджан. Если Азербайджан отказывает в визе, то надо просто лишить его права принимать матчи УЕФА и ФИФА до тех пор, пока не будет устранена причина отказа. Если это личная политическая позиция армянина, то и претензии Арсенал должен предъявлять ему, а не УЕФА. Пока, насколько я знаю, прецедента нет и армянин вместе с клубом просто блефуют.
Inside91
Inside91
   385 / 843
17 мая в 20:31
Мхитарян очкует второй раз к ряду .Первый раз вроде БД играла с Карабахом в ЛЕ , тогда он тоже по задним ударил , хотя , насколько я знаю , ни один армянский спортсмен не пострадал , принимая участие в спортивных мероприятиях в Баку , а таковых было множество.А вот насчет отказа в визе так называемым армянобритам , так тут палка о двух концах , с одной стороны неправильно запрещать въезд основываясь на политике , с другой стороны это все п-еж , так как в наше время спорт есть политика , а учитывая "провокационную наклонность" армян , всё могло закончится очень плохо.
Inside91
Inside91 ответил pomor45
   385 / 843
17 мая в 20:26
Следовало бы изначально исключать из числа претендентов страны, имеющие неразрешённые конфликты.
Ну Россия тогда первая на выход)
Alpribas
Alpribas ответил Шишанутый
   76 / 843
17 мая в 20:01
Уефа все правельно сказал. А Арсенал сам виноват что настроил всех против себя. Я и сам соберался их поддержать в финале потому что нравится эта команда еще со времен Венгера но теперь не поддержу,
Арсенал, наверное, сильно будет разочарован.
Шишанутый
Шишанутый ответил cska plus
   13 / 843
17 мая в 19:46
УЕФА отмазалась а Баку в отмеску будет болеть против Арсенала, что есть не хорошо.
Уефа все правельно сказал. А Арсенал сам виноват что настроил всех против себя. Я и сам соберался их поддержать в финале потому что нравится эта команда еще со времен Венгера но теперь не поддержу,
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan ответил ДАША Д
17 мая в 19:20
Могут и без Мхитаряна сыграть.
Вы хотели сказать "выиграть"!
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
17 мая в 19:17
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил BARCELONA-BEST
   210 / 843
17 мая в 19:15
Типичный ответ клоунов из уефа. Рыночные не пускают туда футболистов Арсенала а эти пишут фигню про какие то логистики и проч бред
Во-первых,не рыночные,а азербайджанцы.
А во-вторых, федерация футбола заявила,что не будет никаких проблем со спортсменами,так что говорить,что не пускают-это как минимум неосведомленность
311
311
   74 / 843
17 мая в 19:05
Следующий финал давайте в Казахстане!)
pomor45
pomor45
   63 / 843
17 мая в 19:04
Следовало бы изначально исключать из числа претендентов страны, имеющие неразрешённые конфликты.
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
17 мая в 18:53
Вот это ответ - о главное проблеме не слова.
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
17 мая в 18:25
Степан Разин в 17 веке спокойно с несколькими тысячами казаков до Баку добирался,а англичане в 21 веке из этого проблему делают.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   90 / 843
17 мая в 18:02
Следующий финал провести в Торсхавне или Рейкъявике )))
Ну или в Гибралтаре, а ещё лучше - в Приштине!
Anisovich
Anisovich
   65 / 843
17 мая в 17:36
Отписка чистой воды.
DXTK
DXTK
   122 / 843
17 мая в 17:33
если Арсенал что-то не устраивают могут просто не играть, технарь три очка и ЛЕ достаеться Челси, почему то со стороны пенсов я не слышу каких то жалоб.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   256 / 843
17 мая в 17:13
ПРАВИЛЬНО!!!!! ХВАТИТ УЖЕ ИЗ ВСЯКИХ ТИПА ЛОНДОНОВ МИРОВЫЕ ЦЕНТРЫ ДЕЛАТЬ.
Dr-Zlo
Dr-Zlo
   496 / 843
17 мая в 16:59
В Азербайджане 2015 году проводились европейские олимпийские игры и около 60 человек был из Армении у нас в стране странно никто из них не пострадал и плюс очень много спортивных соревнование были у нас и спортсмены из Армении участвовали у нас в стране и до сих пор никаких проблем не было не одного факта так что все это чушь собачий на счет угроз и кто то пострадает ...
112910315
112910315
   2 / 843
17 мая в 16:55
Это не ответ, это создание видимости ответа. Лучший ответ в данной ситуации-это перенос матча в другую страну, где такие проблемы исключены. Было на это время, были бы и желающие. Но хлопотно это. Проще опубликовать вот такой невразумительный ответ.
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 16:52
УЕФА отмазалась а Баку в отмеску будет болеть против Арсенала, что есть не хорошо.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   41 / 843
17 мая в 16:51
Типичный ответ клоунов из уефа.
Рыночные не пускают туда футболистов Арсенала а эти пишут фигню про какие то логистики и проч бред
1 команда
1 команда
   94 / 843
17 мая в 16:49
Причем здесь географическое положение, если людям угрожают?
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
17 мая в 16:43
Могут и без Мхитаряна сыграть.
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