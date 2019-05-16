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Дело «Манчестер Сити» передано в судебную палату УЕФА

16 мая 2019, 11:30

Дело «Манчестер Сити» о возможном нарушении финансового fair play было передано в судебную палату Органа финансового контроля клубов УЕФА. Теперь организации предстоит решить, столкнутся ли «горожане» с запретом на участие в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что клуб из-за нарушений могут отстранить от ЛЧ минимум на год. В «Манчестер Сити» все обвинения отвергли.

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Все комментарии
Inside91
Inside91
   392 / 840
16 мая в 21:13
Чего натворили то?
311
311
   73 / 840
16 мая в 15:06
Пепка тот ещё аферист!)
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   214 / 840
16 мая в 14:34
Штрафом откупятся
Artuom
Artuom ответил DXTK
   78 / 840
16 мая в 12:08
видимо в уефа расстроились проигрышем ливерпуля в АПЛ........ а почему ПСЖ с неймаром за 222 млн не трогают? PS думаю мс не тронут.
Всё зависит от того что именно нарушили в МС.

И кстати... даже с учётом покупки Неймара и Мбаппе, за последние 10 лет МС потратили на 400 миллионов больше. Вот такой вот парадокс... Взяли не ценой, а количеством купленных.

Ну а за Неймара ПСЖ не накажут... точно так же не накажут за ту же схему МС(за Ляпорта) и МЮ(за Эрреру). Видимо такой вариант(когда игроки будут самовыкупаться за огромные деньги) не предусмотрели и теперь не могут наказать...
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
16 мая в 12:03
Засудят, двух мнений быть не может.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   238 / 840
16 мая в 11:49
Давно пора закрыть этот проект.
DXTK
DXTK
   121 / 840
16 мая в 11:37
видимо в уефа расстроились проигрышем ливерпуля в АПЛ........ а почему ПСЖ с неймаром за 222 млн не трогают?

PS думаю мс не тронут.
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