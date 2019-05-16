Дело «Манчестер Сити» передано в судебную палату УЕФА

Дело «Манчестер Сити» о возможном нарушении финансового fair play было передано в судебную палату Органа финансового контроля клубов УЕФА. Теперь организации предстоит решить, столкнутся ли «горожане» с запретом на участие в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что клуб из-за нарушений могут отстранить от ЛЧ минимум на год. В «Манчестер Сити» все обвинения отвергли.
И кстати... даже с учётом покупки Неймара и Мбаппе, за последние 10 лет МС потратили на 400 миллионов больше. Вот такой вот парадокс... Взяли не ценой, а количеством купленных.
Ну а за Неймара ПСЖ не накажут... точно так же не накажут за ту же схему МС(за Ляпорта) и МЮ(за Эрреру). Видимо такой вариант(когда игроки будут самовыкупаться за огромные деньги) не предусмотрели и теперь не могут наказать...
И кстати... даже с учётом покупки Неймара и Мбаппе, за последние 10 лет МС потратили на 400 миллионов больше. Вот такой вот парадокс... Взяли не ценой, а количеством купленных.
Ну а за Неймара ПСЖ не накажут... точно так же не накажут за ту же схему МС(за Ляпорта) и МЮ(за Эрреру). Видимо такой вариант(когда игроки будут самовыкупаться за огромные деньги) не предусмотрели и теперь не могут наказать...
PS думаю мс не тронут.
PS думаю мс не тронут.