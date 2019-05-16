Дело «Манчестер Сити» передано в судебную палату УЕФА

16 мая 2019, 11:30

Дело «Манчестер Сити» о возможном нарушении финансового fair play было передано в судебную палату Органа финансового контроля клубов УЕФА . Теперь организации предстоит решить, столкнутся ли «горожане» с запретом на участие в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что клуб из-за нарушений могут отстранить от ЛЧ минимум на год. В «Манчестер Сити» все обвинения отвергли.