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Лигу чемпионов закрывают. Заговор или эволюция?

вчера, 16:00

В УЕФА подтвердили слухи, и «Соккер.ру» делится новостями, которые повлияют на судьбу любимого турнира.

Кому и почему ЛЧ не нравится?

Много лет гранды угрожали УЕФА, что создадут отдельную Суперлигу. А в ответ слышали, что в таком случае будут исключены из турниров под эгидой организации, попадут под санкции, которые при желании можно распространить и на национальные лиги. В итоге клубы дождались, чтобы Платини наказали за коррупцию, Инфантино – как самого умного и опасного, отправили руководить ФИФА, а президентом стал не такой авторитетный Чеферин.

И теперь в атаку. Причем предприняли ее не старенькие боссы «Баварии» - Румменигге много лет угрожал Суперлигой УЕФА, а молодой руководитель «Ювентуса» - Аньелли. Андреа забросил удочку с идеей реформировать Лигу чемпионов, чтобы гранды стали больше зарабатывать на турнире. Намного больше, чем получают от национальных чемпионатов, которые далеко не такие прибыльные в остальных странах, как в Англии.

Босс «Ювентуса» думает о развитии и выходах на новые рынки, но футбол тут на втором плане, на первом – доходы. Деньги и рынки сбыта – то, за что воюют футбольные корпорации. Это для нас они клубы с историей, как «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Реал», а для руководства – не очень прибыльный бизнес. На футболе в год не заработать чистыми и 100 млн евро. Пересу хватает на хлеб с маслом, ведь именно через футбольные сделки заключает строительные контракты, но не все такие проворные.

И каждому хочется получать от УЕФА даже больше, чем чемпионы АПЛ или Ла Лиги. Тем более, есть реальная возможность.  

Что именно предложил босс «Ювентуса»?

Похоже, Чеферин в деле, поэтому к этой информации надо отнестись серьезно. Тем более что Аньелли готов к длительной войне – внедрить реформу предлагает с сезона-2024/25. Ему нужно время, чтобы по одному убедить каждого кита. А сама идея рабочая, если говорить о реализации. Сейчас в ЛЧ 32 команды и предлагают оставить столько же. Но теперь 8 групп по 6 матчей на брата, а Андреа хочет 4 группы по 8 команд и 14 игр.

Понятно, что в таком случае изменится календарь и формат плей-офф. Вряд ли будет смысл начинать со стадии с 16 участниками. Скорее всего, начнут сразу с четвертьфиналов – всего по две команды из каждой группы выйдут в решающую стадию. В таком случае победитель и финалист проведут по 19 матчей, а сейчас их по 13. Для грандов с большими аренами дополнительные поединки – большие деньги. Тем более в случае реформы в новой Лиге чемпионов почти не останется маленьких клубов.

Основный смысл идеи Аньелли не в том, что будет 4 группы, а в том, что 5 или 6 команд из каждой останутся в Лиге чемпионов на следующий сезон. Только по 2 или 3 вылетят. Получается, что в конце группового этапа из 14 матчей мы уже будем знать 20 или даже 24 участников следующего розыгрыша – и очень вероятно, что среди них будет много клубов из топ-5. Андреа не отвечает пока на вопросы, но если вправду собирается оставить на все остальные европейские клубы всего 12 путевок, то вряд ли получится.

Ведь в новой квалификации будут вылетевшие ранее представители топ-5. Через пару сезонов можем увидеть ту же Суперлигу, только под привычным названием. Например, если «Реал» вылетит когда-то, то кто ему помешает вернуться через квалификацию после высокого места в Примере? А «Севилья» и «Валенсия» в других группах сохранят места – уже пять-шесть участников от Испании. Не говоря о том, что может быть 6-7 представителей Англии. Почти во всех группах будут матчи между клубами одной ассоциации.

И на это тоже ставка, ведь дерби «Реал» - «Атлетико» финансово выгоднее, чем «Реал» - «Лудогорец».  

Кто против революции в Лиге чемпионов?

Во-первых, пока против Инфантино – он уже пробовал опередить Аньелли с идеей клубного чемпионата  мира, а Андреа мечтает устроить бойкот этого летнего турнира из 24 участников. Во-вторых, как только босс «Ювентуса» предложил поменять местами национальные лиги и дни ЛЧ – сдвинуть чемпионаты на середину недели, а новый турнир поставить на выходных, то сразу получил отпор.

Представителям Чеферина даже пришлось заявлять, что все это выдумка – менять местами чемпионаты и ЛЧ не будут. И вылетать при новом формате будут не 2 клуба из группы, как сообщалось, а целых 3. Но разве этого достаточно для обновления турнира? Какие шансы условного «Краснодара» в стыковых матчах, если там окажутся, например, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал»? Ведь понятно, что хотят создать аналог Суперлиги.

С другой стороны, а что плохого в турнире, который интересен всем? Вы откажитесь от матчей «Барселоны» против «Ливерпуля» в пользу «Кьево» - «Парма»? Но есть противники. Новый формат сильнее всего бьет по финансовому могуществу английского футбола. Хитрый Аньелли решил подождать до года, когда АПЛ надо будет торговаться за новый телевизионный контракт, и в таком случае Андреа представит свой бизнес-план и заявит, что выгоднее вкладывать деньги в Лигу чемпионов, чем в матчи «Кардиффа».

В таком случае АПЛ ждет сокращение участников и отмена Кубка Лиги – надо же будет найти даты для 14-19 матчей вместо 6-13 сейчас. Кто бы мог подумать, что АПЛ, которая первой продалась иностранцам, будет на страже консервативного формата ЛЧ?

УЕФА полностью на стороне Аньелли?

Пожалуй. Осталось сломать англичан, а остальных можно не спрашивать. Для клубов Серии А такой турнир выгодный – сразу дадут 4 путевки, а позже попробуют завоевать пятую. А для условной «Аталанты» два года в группах с «Барселоной» и компанией, когда больших соперников может быть 4-5 из 7, означают сказочное богатство. Столько денег даже в Италии, где телевиденье неплохо развито и платит клубам немало, не заработать.

Но и риски очень большие. Чтобы задобрить клубы, которые не смогут попасть в этот новый турнир годами – а таких команд в Европе большинство, Аньелли уже продвинул через Чеферина идею третьего еврокубка. Но в таком случае высока вероятность, что от силы один клуб из России будет рубиться со взрослыми, а остальные будут довольствоваться Лигой Европы и пока еще не названным третьим турниром с непонятными задачами и перспективами.

Если моделировать ситуацию на примере этого сезона, то вылетели бы 12 команд. Например, восемь из них – аутсайдеры групп. Сейчас это «Монако», ПСВ, «Црвена Звезда», «Локомотив», АЕК, «Хоффенхайм», ЦСКА и «Янг Бойз», всего 2 представителя топ-5. При этом никакой прямой путевки в ЛЧ у РПЛ, если бы формат был уже сейчас, не будет – придется воевать в квалификации с «Челси», «Айнтрахтом» и всеми, кто будет сражаться за 12 путевок для простых смертных.

В результате, если гранды никогда не вылетают, а из плей-офф заходят новые представители топ-5 – нет сомнений, что у «Лацио» будут шансы в квалификации против ЦСКА или «Локомотива», а «Вильярреал» сможет хлопнуть «Зенит» и через пару лет, если повезет, то пострадает не только АПЛ, к которой могут потерять интерес телевизионные каналы. Коварство Аньелли в том, что бросает кость с мясом – третий еврокубок.

Также предлагает вроде бы выгодный формат – из ЛЧ сейчас вылетает каждый год 31 участник из 32, а в будущем предлагают гарантировать места минимум 20 самым успешным. Но коварство как раз заключается в том, что теряется смысл успехов в национальных первенствах. ЛЧ будет важнее чемпионства. Если УЕФА изменит формат, оставив два других турнира для бедных и мало кому интересных клубов, то со временем аппетиты грандов вырастут. Сейчас исключают перенос национальных чемпионатов на середину недели, а через пять лет могут передумать, внедрив формат и получив первые миллиарды.

Разумеется, когда в одной группе из 8 клубов будут «Барселона», «Атлетико», ПСЖ, «Ливерпуль» и «Аякс», то такой мини-чемпионат заработает больше денег после 14 туров, чем любая национальная лига, за исключением АПЛ. Но тогда тоже со временем получится закрытый клуб. Более того, если какой-то гранд вылетит из группы – а провалы иногда случаются, то вернуться ему будет сложнее, ведь никаких прямых путевок, если есть вылетевшие и сохранившие места на будущий сезон, не может быть.

Разве что две – для победителей второго и третьего еврокубков. Но в таком случае остается всего 10 мест на сотни претендентов. Теоретически чемпион России (например, «Зенит») может остаться в первой 20-ке и не вылетать – если ему выделят путевку в первом сезоне после реформы. И может даже держаться в ней пару лет подряд, если повезет с жеребьевкой. Но парадокс в том, что если нацепить на любой клуб РПЛ 14 матчей с грандами вместо 6, то скатывание в лиге неизбежно.

Получится, что в РПЛ будут свои чемпионы, а «Зенит» станет колотить деньги в новой Лиге чемпионов. И таких примеров в других чемпионатах хватит – например, «Милан» или «Шахтер» выберут деньги в Европе, а не успехи в Серии А и УПЛ. В конце может получиться, что условный «Спартак» (киевское «Динамо», ЦСКА, «Галатасарай», «Бенфика» или «Порту») будет 10 лет безуспешно пытаться пройти квалификацию в турнир, где финансово сильнейшие застолбят места на десять лет вперед, а национальные лиги потеряют нынешнее значение.

Какой смысл выигрывать чемпионат России, за победу в котором получаешь премию в 5 миллионов евро, если можно заработать 50-70? Тогда вся суть сезона будет простой – сохранить себе место в ЛЧ на пару лет. Причем если уже не вылетел из группы на 8 команд, то национальное первенство значения не имеет – будет много денег, а они важнее для большинства клубов-корпораций в Европе. Привычная Лига чемпионов может умереть через несколько лет, поскольку «Ювентусу» не хочется вылетать от «Аякса», а денег с ростом зарплат и трансферных трат не хватает всем клубам.

И как вам революционная идея Андреа Аньелли? Ее автор уверяет, что «Легия» или «Андерлехт» тоже получат кусок пирога. Но что, если уничтожат старый формат, перессорят большие клубы, устроят войну с ФИФА, а потом окажется, что идеальной была привычная Лига чемпионов? Такое тоже возможно, но Аньелли готов рискнуть.

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Ruslan3132
Ruslan3132
   166 / 1080
сегодня в 13:01
Надо думать. Но такой перекос по деньгам в сторону АПЛ тоже нечестно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 1080
сегодня в 12:30
Это не должно пройти.

Потому что это уже противоречит самому духу ЛЧ - лиги для сильнейших команд разных федераций.

Теперь это, по сути, станет просто "закрытой лигой грандов".
ventru
ventru
сегодня в 10:54
Спасибо Станислав за статью. Как всегда было интересно почитать.
pomor45
pomor45 ответил номер 12
   92 / 1080
вчера в 22:09
Бред, а не турнир. Если такое когда-нибудь введут, брошу смотреть футбол. Навсегда.
Им не надо, чтобы смотрел, а надо, чтобы платил. А ты, судя по всему, и сейчас не платишь, так что твой уход навсегда только облегчат воз, который тянет лошадь.
pomor45
pomor45 ответил Сливки общества
   92 / 1080
вчера в 22:02
Футбольный брекзит, хд. Формат выгоден континентальным грандам, но англичане будут сильно против. Посмотрим, чья возьмет.
Англичане не будут сильно против - они предпримут все усилия, чтобы возглавить этот процесс и повернуть его к своей выгоде. Они всегда и везде так поступают.
pomor45
pomor45 ответил Djon_V
   92 / 1080
вчера в 22:00
Мне больше по душе нынешний формат ЛЧ, так что пусть Аньелли со своей идеей идёт лесом
С таким же успехом таракан на кухне может протестовать против дихлофоса.
pomor45
pomor45 ответил Евгений Быстров
   92 / 1080
вчера в 21:58
В пекло этих реформаторов!!!За деньги мать родную продадут.
Ты думаешь, что мать родная будет против?
pomor45
pomor45
   92 / 1080
вчера в 21:57
Можно ругать, хаять, орать, но деньги, как большая вода, русло себе пробьют и родится футбольная Суперлига по НХЛ. Так что бедным пора задуматься о собственных соревнованиях по так любимому ими спортивному принципу. Только опять же - кто их будет финансировать, кроме бюджетов? А кому нужен бюджетный футбол?
номер 12
номер 12
   407 / 1080
вчера в 20:47
Бред, а не турнир. Если такое когда-нибудь введут, брошу смотреть футбол. Навсегда.
bublikyo
bublikyo
   88 / 1080
вчера в 20:06
Ювентийцы воду мутят, аккуратнее, а то АПЛ наймет сыщиков и могут нарыть опять какой-нибудь компромат и вместо постоянных побед в Серии А прийдется очищаться через Серию Б
BDA8181
BDA8181
   349 / 1080
вчера в 20:04
Бред !!! Хотя бы из-за то что Британцы чтут свои традиций и не любят их менять!!!
GKN
GKN
   475 / 1080
вчера в 20:00
Да и по фиг
lobsterdam
lobsterdam
   250 / 1080
вчера в 19:55
Семейство Аньели имеет многовековую (в том числе, финансовую) историю (12-13 век), связи по всей аристократической Европе. Если он что-то задумал, противостоять ему практически невозможно.
kachan63
kachan63
   569 / 1080
вчера в 19:48
В общем, будет европейская суперлига по типу НХЛ (НБА), а остальным - нищая Лига Европы. Национальные чемпионаты превратятся со временем в никому не нужные турниры.
ZA POROGA
ZA POROGA
   757 / 1080
вчера в 19:38
с уефой м фифой футболу не по пути..
надо создавать профи-лигу по типу НБА или НХЛ
там будут лучшие и большие деньги
а все остальное для фифы и уефы..
hohoл
hohoл
   491 / 1080
вчера в 19:23
Этот поганый макаронник, много на себя берет. Ненавижу Ювентус уже. Купил Кристину, отлетел от Аякса, где зарплаты в 10 раз ниже и ноет. Так это ты тупой, а не се остальные виноваты. Поменяй свой клуб, поменяйся сам, а не строй под себя, БАРАНА, новые форматы.
Bom Bom
Bom Bom
   1040 / 1080
вчера в 19:14
Окстись, Андреа! И смени воздух в кабинете. Столь радикальные перемены не нужны.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил myst5
   154 / 1080
вчера в 19:00
Проще Ювентусу и Реалу с Баварией вступить. В английскую пример лигу . И смотреть только апл
ну так Юве в топ-6 не попадёт.... им у себя хорошо сидеть и чемпионаты брать,ведь у остальных клубов кризис,надо пользоваться случаем. Бундеслига более ровная за последние годы, поэтому Баварии стать чемпионом гораздо сложнее,а в АПЛе было бы ещё сложнее. Чемпионат за пару тройку сезонов стал практически равным,ну может 5-7 команд от силы слабее лидеров,хотя на момент только 3 которые вылетели в ЧШ действительно не конкурентноспособны.
Carradona
Carradona
   233 / 1080
вчера в 18:56
Мафиози кли, юве то хоть один кубок выйграли в частном бою? Вся история клуб окутана подкупами.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   154 / 1080
вчера в 18:49
необходимо изменить название Лиги Чемпионов,пусть на суперлигу или вип-лигу, потому что в финале играют явно не чемпионы. Реал брал кубок,не будучи чемпионом.
Так же в доп время необходимо отменить гостевой гол. А формат оставить таким же и послать этих Аньели куда нибудь поглубже ... видать з-п Роналду уже нечем платить. Матчи АПЛ,по накалу намного интересней,каких то игр ЛЧ и Ле.где команды из биг-6 щёлкают соперников,как семечки. Да и АПЛ платит приличные деньги,даже есть смысл бороться за 10 место,будучи на 11-том.
на данном этапе АПЛ это и есть суперлига,именно туда стремятся топовые игроки и тренера,ну а Реал и Барса это исключение из правил,мешки есть мешки,их не грех и потрясти.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   832 / 1080
вчера в 18:44
Спорт превращается в ток-шоу
Agamaga
Agamaga
   164 / 1080
вчера в 18:43
Футбольные аферисты и мафиози всегда сидели в Италии, сначала они торговали матчами у себя, включая игроков которые делали ставки, потому что заранее знали с каким счётом сольют, теперь хотят с ЛЧ замутить непонятно что.
Нынешний формат идеальный вариант для национальных лиг. Можно для популяризации сыграть свои домашние матчи на другом континенте, как это хотели в Испании, но не вышло. Хотя бы такой вариант.
Сливки общества
Сливки общества
   229 / 1080
вчера в 18:17
Футбольный брекзит, хд. Формат выгоден континентальным грандам, но англичане будут сильно против. Посмотрим, чья возьмет.
Правдин Семён
Правдин Семён
   102 / 1080
вчера в 17:52
Эта идея вызывает раздражение. Стоило бы всем национальным ассоциациям за пределами топ-5 выйти из УЕФА, создав альтернативную организацию.И проводить свой Кубок Чемпионов для команд-чемпионов своих стран.Аналогично поступить и с Чемпионатом Европы.Тогда нынешние алчные околофутбольные личности получат звонкую оплеуху,которая приведет их в чувство.
ilyafrom
ilyafrom
   484 / 1080
вчера в 17:42
Всем давно плевать на футбол, главное больше матчей - больше бабла
Медив
Медив
   70 / 1080
вчера в 17:40
Только Ювентус может обгaдить светлую идею Суперлиги таким лажовым форматом. Запилите на 18 команд турнир и пошлите УЕФА, самый простой путь
112910315
112910315
   17 / 1080
вчера в 17:32
Какая Лига чемпионов, когда чемпионов меньше, чем призёров и команд, которые заняли четвёртое место в национальных чемпионатах. Но жадным, бездарным чиновникам, многие из которых имеют косвенное отношение к футболу, и этого мало. Из-за наживы, обнаглевшие футбольные функционеры, которые не имеют ни стыда, ни совести, полностью игнорируют интересы болельщиков, интересы футболистов, которые через не могу, должны играть ещё больше никому не нужных матчей, изнемогая от усталости, в угоду любителям лёгкой наживы, которые имеют власть, занимая руководящие посты в ФИФА, УЕФА. Лигу чемпионов, перекраивают, Клубный Чемпионат мира изменяют по этому же принципу, чем больше участников, тем больше матчей, тем больше доходов. Ничего никого не интересует, кроме обогащения.
Djon_V
Djon_V
   454 / 1080
вчера в 17:09
Мне больше по душе нынешний формат ЛЧ, так что пусть Аньелли со своей идеей идёт лесом
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   158 / 1080
вчера в 16:52
В пекло этих реформаторов!!!За деньги мать родную продадут.
parallels
parallels
   4 / 1080
вчера в 16:39
больше крутых матчей для зенита и цска - это хорошо. а что касается хряков - то чеферин уже анонсировал третьесортный турнир для днищ, в который можно попадать с насиженного 6 места.
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