Лигу чемпионов закрывают. Заговор или эволюция?

вчера, 16:00

В УЕФА подтвердили слухи, и «Соккер.ру» делится новостями, которые повлияют на судьбу любимого турнира.

Кому и почему ЛЧ не нравится?

Много лет гранды угрожали УЕФА , что создадут отдельную Суперлигу. А в ответ слышали, что в таком случае будут исключены из турниров под эгидой организации, попадут под санкции, которые при желании можно распространить и на национальные лиги. В итоге клубы дождались, чтобы Платини наказали за коррупцию, Инфантино – как самого умного и опасного, отправили руководить ФИФА , а президентом стал не такой авторитетный Чеферин.

И теперь в атаку. Причем предприняли ее не старенькие боссы «Баварии» - Румменигге много лет угрожал Суперлигой УЕФА , а молодой руководитель «Ювентуса» - Аньелли. Андреа забросил удочку с идеей реформировать Лигу чемпионов, чтобы гранды стали больше зарабатывать на турнире. Намного больше, чем получают от национальных чемпионатов, которые далеко не такие прибыльные в остальных странах, как в Англии.

Босс «Ювентуса» думает о развитии и выходах на новые рынки, но футбол тут на втором плане, на первом – доходы. Деньги и рынки сбыта – то, за что воюют футбольные корпорации. Это для нас они клубы с историей, как «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Реал», а для руководства – не очень прибыльный бизнес. На футболе в год не заработать чистыми и 100 млн евро. Пересу хватает на хлеб с маслом, ведь именно через футбольные сделки заключает строительные контракты, но не все такие проворные.

И каждому хочется получать от УЕФА даже больше, чем чемпионы АПЛ или Ла Лиги. Тем более, есть реальная возможность.

Что именно предложил босс «Ювентуса»?

Похоже, Чеферин в деле, поэтому к этой информации надо отнестись серьезно. Тем более что Аньелли готов к длительной войне – внедрить реформу предлагает с сезона-2024/25. Ему нужно время, чтобы по одному убедить каждого кита. А сама идея рабочая, если говорить о реализации. Сейчас в ЛЧ 32 команды и предлагают оставить столько же. Но теперь 8 групп по 6 матчей на брата, а Андреа хочет 4 группы по 8 команд и 14 игр.

Понятно, что в таком случае изменится календарь и формат плей-офф. Вряд ли будет смысл начинать со стадии с 16 участниками. Скорее всего, начнут сразу с четвертьфиналов – всего по две команды из каждой группы выйдут в решающую стадию. В таком случае победитель и финалист проведут по 19 матчей, а сейчас их по 13. Для грандов с большими аренами дополнительные поединки – большие деньги. Тем более в случае реформы в новой Лиге чемпионов почти не останется маленьких клубов.

Основный смысл идеи Аньелли не в том, что будет 4 группы, а в том, что 5 или 6 команд из каждой останутся в Лиге чемпионов на следующий сезон. Только по 2 или 3 вылетят. Получается, что в конце группового этапа из 14 матчей мы уже будем знать 20 или даже 24 участников следующего розыгрыша – и очень вероятно, что среди них будет много клубов из топ-5. Андреа не отвечает пока на вопросы, но если вправду собирается оставить на все остальные европейские клубы всего 12 путевок, то вряд ли получится.

Ведь в новой квалификации будут вылетевшие ранее представители топ-5. Через пару сезонов можем увидеть ту же Суперлигу, только под привычным названием. Например, если «Реал» вылетит когда-то, то кто ему помешает вернуться через квалификацию после высокого места в Примере? А «Севилья» и «Валенсия» в других группах сохранят места – уже пять-шесть участников от Испании. Не говоря о том, что может быть 6-7 представителей Англии. Почти во всех группах будут матчи между клубами одной ассоциации.

И на это тоже ставка, ведь дерби «Реал» - «Атлетико» финансово выгоднее, чем «Реал» - «Лудогорец».

Кто против революции в Лиге чемпионов?

Во-первых, пока против Инфантино – он уже пробовал опередить Аньелли с идеей клубного чемпионата мира, а Андреа мечтает устроить бойкот этого летнего турнира из 24 участников. Во-вторых, как только босс «Ювентуса» предложил поменять местами национальные лиги и дни ЛЧ – сдвинуть чемпионаты на середину недели, а новый турнир поставить на выходных, то сразу получил отпор.

Представителям Чеферина даже пришлось заявлять, что все это выдумка – менять местами чемпионаты и ЛЧ не будут. И вылетать при новом формате будут не 2 клуба из группы, как сообщалось, а целых 3. Но разве этого достаточно для обновления турнира? Какие шансы условного «Краснодара» в стыковых матчах, если там окажутся, например, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал»? Ведь понятно, что хотят создать аналог Суперлиги.

С другой стороны, а что плохого в турнире, который интересен всем? Вы откажитесь от матчей «Барселоны» против «Ливерпуля» в пользу «Кьево» - «Парма»? Но есть противники. Новый формат сильнее всего бьет по финансовому могуществу английского футбола. Хитрый Аньелли решил подождать до года, когда АПЛ надо будет торговаться за новый телевизионный контракт, и в таком случае Андреа представит свой бизнес-план и заявит, что выгоднее вкладывать деньги в Лигу чемпионов, чем в матчи «Кардиффа».

В таком случае АПЛ ждет сокращение участников и отмена Кубка Лиги – надо же будет найти даты для 14-19 матчей вместо 6-13 сейчас. Кто бы мог подумать, что АПЛ , которая первой продалась иностранцам, будет на страже консервативного формата ЛЧ ?

УЕФА полностью на стороне Аньелли?

Пожалуй. Осталось сломать англичан, а остальных можно не спрашивать. Для клубов Серии А такой турнир выгодный – сразу дадут 4 путевки, а позже попробуют завоевать пятую. А для условной «Аталанты» два года в группах с «Барселоной» и компанией, когда больших соперников может быть 4-5 из 7, означают сказочное богатство. Столько денег даже в Италии, где телевиденье неплохо развито и платит клубам немало, не заработать.

Но и риски очень большие. Чтобы задобрить клубы, которые не смогут попасть в этот новый турнир годами – а таких команд в Европе большинство, Аньелли уже продвинул через Чеферина идею третьего еврокубка. Но в таком случае высока вероятность, что от силы один клуб из России будет рубиться со взрослыми, а остальные будут довольствоваться Лигой Европы и пока еще не названным третьим турниром с непонятными задачами и перспективами.

Если моделировать ситуацию на примере этого сезона, то вылетели бы 12 команд. Например, восемь из них – аутсайдеры групп. Сейчас это «Монако», ПСВ , «Црвена Звезда», «Локомотив», АЕК , «Хоффенхайм», ЦСКА и «Янг Бойз», всего 2 представителя топ-5. При этом никакой прямой путевки в ЛЧ у РПЛ , если бы формат был уже сейчас, не будет – придется воевать в квалификации с «Челси», «Айнтрахтом» и всеми, кто будет сражаться за 12 путевок для простых смертных.

В результате, если гранды никогда не вылетают, а из плей-офф заходят новые представители топ-5 – нет сомнений, что у «Лацио» будут шансы в квалификации против ЦСКА или «Локомотива», а «Вильярреал» сможет хлопнуть «Зенит» и через пару лет, если повезет, то пострадает не только АПЛ , к которой могут потерять интерес телевизионные каналы. Коварство Аньелли в том, что бросает кость с мясом – третий еврокубок.

Также предлагает вроде бы выгодный формат – из ЛЧ сейчас вылетает каждый год 31 участник из 32, а в будущем предлагают гарантировать места минимум 20 самым успешным. Но коварство как раз заключается в том, что теряется смысл успехов в национальных первенствах. ЛЧ будет важнее чемпионства. Если УЕФА изменит формат, оставив два других турнира для бедных и мало кому интересных клубов, то со временем аппетиты грандов вырастут. Сейчас исключают перенос национальных чемпионатов на середину недели, а через пять лет могут передумать, внедрив формат и получив первые миллиарды.

Разумеется, когда в одной группе из 8 клубов будут «Барселона», «Атлетико», ПСЖ , «Ливерпуль» и «Аякс», то такой мини-чемпионат заработает больше денег после 14 туров, чем любая национальная лига, за исключением АПЛ . Но тогда тоже со временем получится закрытый клуб. Более того, если какой-то гранд вылетит из группы – а провалы иногда случаются, то вернуться ему будет сложнее, ведь никаких прямых путевок, если есть вылетевшие и сохранившие места на будущий сезон, не может быть.

Разве что две – для победителей второго и третьего еврокубков. Но в таком случае остается всего 10 мест на сотни претендентов. Теоретически чемпион России (например, «Зенит») может остаться в первой 20-ке и не вылетать – если ему выделят путевку в первом сезоне после реформы. И может даже держаться в ней пару лет подряд, если повезет с жеребьевкой. Но парадокс в том, что если нацепить на любой клуб РПЛ 14 матчей с грандами вместо 6, то скатывание в лиге неизбежно.

Получится, что в РПЛ будут свои чемпионы, а «Зенит» станет колотить деньги в новой Лиге чемпионов. И таких примеров в других чемпионатах хватит – например, «Милан» или «Шахтер» выберут деньги в Европе, а не успехи в Серии А и УПЛ . В конце может получиться, что условный «Спартак» (киевское «Динамо», ЦСКА , «Галатасарай», «Бенфика» или «Порту») будет 10 лет безуспешно пытаться пройти квалификацию в турнир, где финансово сильнейшие застолбят места на десять лет вперед, а национальные лиги потеряют нынешнее значение.

Какой смысл выигрывать чемпионат России, за победу в котором получаешь премию в 5 миллионов евро, если можно заработать 50-70? Тогда вся суть сезона будет простой – сохранить себе место в ЛЧ на пару лет. Причем если уже не вылетел из группы на 8 команд, то национальное первенство значения не имеет – будет много денег, а они важнее для большинства клубов-корпораций в Европе. Привычная Лига чемпионов может умереть через несколько лет, поскольку «Ювентусу» не хочется вылетать от «Аякса», а денег с ростом зарплат и трансферных трат не хватает всем клубам.